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TAdviser IT Prize
TAdviser IT Prize – национальная награда в сфере информационных технологий в корпоративном секторе, учрежденная интернет-порталом и аналитическим агентством TAdviser.
СОБЫТИЯ
TAdviser IT Prize и организации, системы, технологии, персоны:
|Иссако Раймонд 6 2
|Болтарь Олег 2 1
|Клепиков Максим 1 1
|Солонин Спартак 33 1
|Кутузов Максим 24 1
|Подобайло Николай 16 1
|Безбогов Сергей 69 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Каушанский Александр 56 1
|Ермилов Денис 11 1
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