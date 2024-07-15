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TAdviser IT Prize

TAdviser IT Prize – национальная награда в сфере информационных технологий в корпоративном секторе, учрежденная интернет-порталом и аналитическим агентством TAdviser

СОБЫТИЯ


Как Газпромбанк создает суверенную ИТ-инфраструктуру на базе российских ПАК 1
Максим Кутузов, платформа «Сфера»: Мы сделали выбор в пользу платформенности, а не развития отдельных инструментов, замещающих только Jira или Confluence 2
«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? 2
15.07.2024 Проекты на базе ИИ и больших данных помогли «Программному Продукту» увеличить выручку на 26% за год 1
28.07.2023 Раймонд Иссако -

Раймонд Иссако, Т1 EasyTax: Чтобы стать участником налогового мониторинга, не нужны крупные инвестиции в ИТ-решения

 1
26.06.2023 Интернет-банк «ВТБ бизнес» стал лауреатом премии CNews «Импортозамещение года» 1
31.05.2023 Платформа обработки финансовых транзакций ВТБ стала проектом года премии TADVISER IT PRIZE 2023 1
12.07.2022 Т1 EasyTax включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

TAdviser IT Prize и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 50 1
Microsoft Corporation 25685 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 762 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2964 1
Информзащита 929 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 1
Крок - Croc 1955 1
Ланит - Норбит - Norbit 427 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 400 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 373 1
OpenText - Micro Focus 120 1
Программный продукт ГК 81 1
Atlassian 150 1
Salesforce - Informatica 138 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 150 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 190 1
Axios Systems - Аксиос Системс 52 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 491 1
DM Solutions - Датамайнинг Солюшинс 8 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 26 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
ГПБ - Газпромбанк 1261 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 158 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 351 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13621 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3567 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 753 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 295 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1530 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3651 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 571 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3181 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1529 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 348 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2122 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2830 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 774 1
МИК - Московский инновационный кластер 182 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 172 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 233 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64084 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7783 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4274 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21605 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34301 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28000 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8555 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33120 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2642 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1477 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1064 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1357 2
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 340 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2642 2
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 233 2
Backlog - Бэклог - невыполненная работа - накопленный объём работы 65 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9792 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17941 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1641 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26494 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2371 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12066 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1892 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1531 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 701 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1651 1
DevOps - Development и Operations 1203 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13821 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4577 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5137 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1331 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5008 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9912 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1198 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 347 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 2
Microsoft Office 4120 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 106 2
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 2
Atlassian - Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 41 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера Обезличивание данных 4 1
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных - Скала^р МХД.Р - Машина резервного копирования 17 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера Задачи 12 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера Знания 10 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1012 1
Intel x86 - архитектура процессора 2138 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1539 1
Microsoft Azure 1515 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 278 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6178 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 357 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 807 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 31 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ АИС - автоматизированная информационная система 10 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 15 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 60 1
МВД РФ - ГИБДД ФИС - Федеральная Информационная Система - СТРАС ГИБДД МТО РВ - Специализированная территориально-распределенной автоматизированная система Госавтоинспекции материально-технического обеспечения реального времени 25 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 1
Atlassian - Confluence 177 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
ВТБ Бизнес 48 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 74 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 29 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 47 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 14 1
ГИС Капиталовложения 5 1
Т1 Watchman Security 21 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 1
Скала^р МБД - машина базы данных - Машина Скала^р МБД.ИИ - Машина динамической инфраструктуры Скала^р МДИ.К 26 1
Иссако Раймонд 6 2
Болтарь Олег 2 1
Клепиков Максим 1 1
Солонин Спартак 33 1
Кутузов Максим 24 1
Подобайло Николай 16 1
Безбогов Сергей 69 1
Рудычева Наталья 95 1
Каушанский Александр 56 1
Ермилов Денис 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 164403 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54423 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3431 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3543 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 778 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1693 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 706 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11395 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6516 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 924 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21367 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 352 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6531 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5075 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8435 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1165 2
Средства производства 52 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4398 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1142 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12172 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2399 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4945 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3934 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10188 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5700 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1642 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6109 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2150 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3539 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1510 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3011 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 428 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10804 1
Английский язык 6992 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7468 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5975 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6575 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8780 1
Энергетика - Energy - Energetically 5783 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3120 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8753 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1789 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1696 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1225 1
TAdviser - Центр выбора технологий 459 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3916 1
CNews AWARDS - награда 569 3
CNews FORUM Кейсы 306 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452642, в очереди разбора - 728011.
Создано именных указателей - 196719.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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