Скала^р МХД.О Машина хранения данных Скала^р МХД.Р Машина резервного копирования

Скала^р МХД.О - Машина хранения данных - Скала^р МХД.Р - Машина резервного копирования

Машина хранения данных Скала^р МХД.О предоставляет доступ к объектам по протоколу NFS, что открывает возможность консолидации разрозненных NFS-хранилищ. Помимо снижения затрат на эксплуатацию за счет уменьшения количества обслуживаемых систем, пользователи NFS-хранилищ получают такие функции S3-хранилища, как версионирование и георепликация.

 

Антон Карасев , Технический директор, Скала^р "Оптимизация ИТ-инфраструктуры с помощью S3 хранилища Скала^р МХД.О"  Конференция CNews 19.09.2024 | Москва "Оптимизация ИТ - инфраструктуры"

18.12.2025 Группа Rubytech представила ПАК Скала^р для системы резервного копирования «из коробки» 6
Рынок ПАК 2024 2
Как Газпромбанк создает суверенную ИТ-инфраструктуру на базе российских ПАК 1
28.08.2025 Новая версия Машины объектного хранилища Скала^р: увеличенная производительность и улучшенная отказоустойчивость 4
14.08.2025 Группа Rubytech объявляет о запуске программы обучения по своим ключевым продуктам для партнеров 1
28.12.2024 Как заместить импортные объектные хранилища 9
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
01.10.2024 Как выстроить надежную инфраструктуру за адекватные деньги 2
20.09.2024 Антон Карасев презентовал объектное хранилище Скала^р на конференции CNews 3
20.08.2024 Скала^р выпустила новую версию Объектного хранилища Скала^р МХД.О 4
17.07.2024 Выручка Скала^р в 2023 году выросла на 40% 2
21.11.2023 Виктор Урусов: «Новый принцип управления информационными системами – инфраструктурные нейросети» 1

Скала^р - ранее InterLab IBS 252 10
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 137 3
Broadcom - VMware 2497 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 344 2
Amazon Inc - Amazon.com 3142 2
Microsoft Corporation 25256 2
Oracle Corporation 6879 2
CoWork - Коворкинг Платформ 19 1
ИАС Диджитал 7 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 645 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 141 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 19 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 17 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 46 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 1
Ростелеком 10330 1
SAP SE 5439 1
Apple Inc 12648 1
9025 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2511 1
Diasoft - Диасофт 1032 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 1
Nginx - Энджайникс 189 1
R-Vision - Р-Вижн 215 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 649 1
Google LLC 12282 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
М-Плата - mPlata - Электронные приборы и компоненты 5 1
Proxima 48 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 498 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 122 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 27 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 39 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 90 1
Ростелеком - TData - ТДата 49 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 980 1
IBM - International Business Machines Corp 9556 1
HPE Scality 11 1
ГПБ - Газпромбанк 1181 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 81 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 655 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 1
Кофемания 70 1
Leomax - Леомакс 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3455 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4924 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
Linux Foundation 189 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6700 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2728 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1546 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 815 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2860 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4495 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7300 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1904 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3542 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4385 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 263 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 103 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6161 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3063 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1167 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 2
DevOps - Development и Operations 1075 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2451 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1315 2
Скала^р МБД - машина базы данных 15 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 867 5
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 236 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 546 3
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 63 3
Скала^р МВ - машина виртуализации 12 3
Linux OS 10934 2
Yandex Database - YDB 44 2
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 29 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1528 2
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 40 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 39 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 34 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Backup Manager 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 38 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DropApp 6 1
FESCO - My.Fesco - Crew.Fesco - Fesco AutoPass - Fesco Академия 3 1
1С:Сверка 1 1
Intel x86 - архитектура процессора 1985 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1321 1
Apache Hadoop 447 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 203 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 109 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 666 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 370 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 615 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
Новые облачные технологии - МойОфис 898 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5856 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 414 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 839 1
1С:ERP Управление предприятием 719 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 376 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
1С:Корпорация 54 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 33 1
Карасев Антон 21 4
Урусов Виктор 150 4
Шадаев Максут 1151 2
Шустрова Наталья 18 1
Абрамова Анна 8 1
Гринжола Даниил 2 1
Филипиди Анна 17 1
Клепиков Максим 1 1
Гусев Илья 1 1
Кабаков Ярослав 62 1
Суровец Дмитрий 101 1
Глазков Александр 149 1
Нестеров Алексей 172 1
Панченко Иван 178 1
Ермаков Валерий 136 1
Мельникова Алиса 96 1
Галкин Николай 121 1
Афанасьев Александр 39 1
Козырев Алексей 326 1
Шарак Андрей 66 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Кирьянова Александра 158 1
Ежов Василий 45 1
Закоржевский Вячеслав 77 1
Ермаков Иван 30 1
Мартиросов Давид 97 1
Кубарев Алексей 56 1
Трандин Сергей 104 1
Ларин Андрей 23 1
Глухов Иван 29 1
Гуляев Андрей 6 1
Богдашов Валерий 26 1
Лазуков Станислав 44 1
Пирогова Ирина 31 1
Архипова Мона 2 1
Татаренко Игорь 22 1
Геллерман Михаил 57 1
Аникин Дмитрий 65 1
Султангалиев Тимурбулат 15 1
Желтухин Вадим 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3151 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1728 4
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 289 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 875 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 2
Аудит - аудиторский услуги 3115 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1354 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Reference - Референс 207 1
Философия - Philosophy 503 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1154 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 1
Экономический эффект 1219 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 432 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3230 1
TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2139 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
CNews AWARDS - награда 556 1
