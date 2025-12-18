Скала^р МХД.О - Машина хранения данных - Скала^р МХД.Р - Машина резервного копирования

Машина хранения данных Скала^р МХД.О предоставляет доступ к объектам по протоколу NFS, что открывает возможность консолидации разрозненных NFS-хранилищ. Помимо снижения затрат на эксплуатацию за счет уменьшения количества обслуживаемых систем, пользователи NFS-хранилищ получают такие функции S3-хранилища, как версионирование и георепликация.

Антон Карасев , Технический директор, Скала^р "Оптимизация ИТ-инфраструктуры с помощью S3 хранилища Скала^р МХД.О" Конференция CNews 19.09.2024 | Москва "Оптимизация ИТ - инфраструктуры"