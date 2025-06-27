Разделы

B2C Business-to-consumer Business-to-Client Бизнес для Потребителя

B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя

Маркетинговая деятельность в B2C сегменте направлена на конечного пользователя товара или услуги. Сделка здесь заключается между юридическим лицом и физическим и чаще носит разовый характер. В таком формате отношений компании нужно добраться до клиента с минимальным количеством посредников, чтобы иметь возможность эффективно конкурировать, устанавливать свои цены и как следствие — повысить маржинальность торговли. B2C маркетинг ориентируется на множество клиентов, поэтому огромную роль здесь играют массовые, но быстрые коммуникации. Поскольку в B2C сегменте средний чек одного клиента в большинстве случаев довольно низкий, сама стратегия ведения бизнеса отличается характером планирования. Она не подразумевает игры в долгую, поскольку рискует оставить других клиентов без должного внимания.

Основные характеристики B2C маркетинга

  • Ориентация на конечного потребителя.
  • Относительно низкая значимость одного клиента в пользу важности массовости продаж. Это не значит, что о клиенте можно не заботиться, но решающее значение будет иметь именно количество клиентов.
  • Приобретением товара потребитель закрывает собственную потребность, поэтому принимает решение о покупке также самостоятельно.
  • Потребитель сравнивает товары и стоимость во время выбора, но не является экспертом в данной области. Сделки совершаются импульсивно, поэтому важно получить эмоциональный отклик.
  • Короткий цикл сделки. Между той точкой, в которой клиент узнал о существовании товара и закрытием сделки, может пройти несколько минут, тогда как в B2B сегмента процесс может затянуться на годы.
  • «Заскриптованность» продавцов предполагает четкие ответы на самые популярные вопросы и проведение клиента по самому короткому сценарию к покупке. Шаблон поведения продавца может изменяться в зависимости от успешности коммуникации, но цель всегда остается одной.
  • Более низкая стоимость получения лидов при правильно настроенных маркетинговых кампаниях. Тем не менее, показатель также тесно связан со средним чеком клиента.
     

УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Компания true.code запустила моментальные B2B- и B2C-платежи для клиентов Сбербанка

юридическими и физическими лицами – TrueCodePay. Оно позволяет компаниям совершать прямые платежи в B2C- и B2B-сегменте. Теперь, к примеру, автодилер может мгновенно рассчитаться с продавцом по
17.06.2025 IBS создала для «Ростелекома» новую систему отчетности на базе отечественных ИТ-решений

Компания IBS объявила о завершении проекта по формированию системы отчетности в сегменте B2C для компании «Ростелеком». Разработка объединяет более 100 шаблонов оперативных и аналити
25.04.2025 Компания «Гвард» запустила цифровой портал для B2B- и B2C-клиентов

ки. Портал интегрирован с «1С» и Bitrix24 и охватывает ключевые бизнес-процессы как в B2B-, так и в B2C-направлении. «С увеличением клиентской базы мы поняли, что менеджеры перегружены рутинной
01.04.2025 «Ростелеком» повысил скорость и качество обслуживания частных клиентов благодаря новой системе CRM B2C

«Ростелеком» разработал и внедрил в своем периметре CRM B2C — систему комплексной автоматизации обслуживания абонентов массового сегмента. Теперь зво
15.01.2025 Sellty: спрос на b2c-ecom решения вырастет на 20% до конца 2025 года

В компании Sellty подвели итоги 2024 г. на рынке b2c e-commerce. По мнению основателя Sellty Марии Бар-Бирюковой, из-за снижения темпов роста

22.11.2024 Объем переводов через систему быстрых платежей за последний год вырос на 40%

щую сумму 13,4 трлн руб. Эксперты компании Paygine уверены, что СБП открывает новые перспективы для B2C-сегмента, предоставляя предпринимателям более быстрые, удобные и экономичные способы взаи
05.09.2024 Платформа Sellty стала доступна для розничных компаний

формы Sellty, предназначенной для быстрого запуска B2B-портала, адаптировал продукт под потребности B2C-рынка. Теперь на платформе можно запустить как оптовый, так и розничный интернет-магазин

01.02.2022 Выручка «ЛитРес» от B2C-продаж выросла на 33%, аудиокниг — на 45%: группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2021 года

, «ЛитРес: Чтец», «ЛитРес: Библиотека» и LiveLib, выросла на 30% в сравнении с 2020 г., от продаж в B2C-сегменте — на 33%. Выручка флагманского сервиса «ЛитРес» увеличилась на 30%: самый высоки
04.11.2021 Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды

да. Первый не связан напрямую с коронавирусом, он скорее общецифровой. За последние годы количество B2C-сервисов резко возросло: просто откройте свой телефон и посмотрите, какое количество прил
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес

«Транстелеком» продает свой B2C-бизнес «Транстелеком» (ТТК) выставила на продажу 100% долей «ТТК-связь» и 75,2% долей «За
16.03.2021 «Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей

онного оператора «Транстелеком» (ТТК) выделяется в отдельную компанию «ТТК-Связь» розничный бизнес (B2C). Об этом сообщило агентство «Интерфакс». По словам Веры Евсегнеевой, начальника департам
21.04.2020 B2B-торговля ускоряет цифровую трансформацию под влиянием пандемии и миллениалов

тут и в России, и в мире. Однако в нашей стране под электронной коммерцией понимается, как правило, B2C-торговля (в последнее время иногда еще и C2C — продажа гражданами напрямую друг другу чер
27.04.2018 «ЭР-Телеком» сообщил о завершении сделки по приобретению «Стрелы Телеком»

ной компании «Стрела Телеком». Данное приобретение позволит усилить позиции компании в трех регионах присутствия – Иркутской, Томской и Ульяновской области, а также расширить географию деятельности в B2C-сегменте в Хабаровском крае и республике Бурятия. «Стрела Телеком», обслуживающая более 395 тыс. клиентов, является региональным оператором кабельного телевидения и широкополосного доступа

29.10.2015 «Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов

ровано в 8 основными системами компании: call-центром, аналитическим хранилищем данных, сайтами для B2C- и B2B-сегментов, системой процессинга и решениями компаний-партнеров. Компания «Ликард»

21.08.2015 «Рикор» и «Диасофт Платформа» предложили российский программно-аппаратный комплекс для B2C-компаний

о на серверах Rikor EcoServer, сообщили CNews в «Рикор». Комплекс, созданный специалистами «Рикор» и «Диасофт Платформа», является доступным отечественным решением, которое призвано помочь российским B2C-компаниям оптимизировать работу с обращениями клиентов и снизить зависимость от импортного оборудования и ПО. Решение «Работа с обращениями клиентов» от «Диасофт Платформа» обеспечивает ком
08.10.2014 Суммарная монтированная емкость сети «Акадо Телеком» для b2с-сегмента увеличилась в 1,5 раза

Суммарная монтированная емкость сети доступа «Акадо Телеком» для b2с-сегмента увеличилась в 1,5 раза - с 410 Гбит/с в прошлом году до 620 Гбит/с в настоящее время. К концу 2014 г. этот показатель должен преодолеть отметку в 730 Гбит/с. Повышение пропускной с
25.12.2013 Oracle покупает поставщика облачного ПО для B2C-маркетинга за $1,5 млрд

Корпорация Oracle объявила о заключении соглашения о приобретении компании Responsys, поставщика корпоративного облачного программного обеспечения для маркетинга в секторе B2C (business-customer). Стоимость сделки составляет около $1,5 млрд, или $27 за акцию, за вычетом денежных средств Responsys, сообщили CNews в корпорации. Решения Responsys позволят Oracle рас
12.12.2013 hybris выпустила B2C Commerce Accelerator для китайского рынка

Компания hybris software (подразделение SAP), предлагающая решения для электронной коммерции, объявила о готовности решения hybris B2C Commerce Accelerator для работы на китайском рынке. Как отметили в компании, нередко у компаний возникают сложности при переходе от одноканальной системы (печатные каталоги) к многоканально
19.05.2009 Российский рынок электронной коммерции в сегменте B2C вырос на 60% за год

В новом исследовании аналитического агентства iKS-Consulting говорится, что в 2008 г. российский рынок электронной коммерции в сегменте B2C вырос на 60% по сравнению с 2007 г. и составил 196 млрд руб. Специалисты iKS-Consulting прогнозируют, что в текущем году рынок вырастет еще на 30% до 255 млрд руб. На онлайн-торговлю в 2008
26.09.2005 В2С в России: полный текст исследования CNA и НАУЭТ

нного ресурса (веб-сайта). Основной целью построения данного рейтинга явилось выявление действительно эффективных интернет-магазинов, оценка текущей ситуации на рынке электронной коммерции в сегменте B2C, уточнение его структуры по принадлежности к той или иной товарной группе. В рейтинге приняли участие 102 организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории РФ, связ
04.11.2002 Оборот российских B2C-магазинов в 2002 г. составит $240-260 млн.

По данным инвестиционной компании Brunswick UBS Warburg, оборот всех российских интернет-магазинов сектора B2C в 2002 году составит $240-260 млн. По прогнозу этой компании, в следующем году сетевые торговцы продадут товаров на $650 млн. и получат $48,7 млн. прибыли, пишет газета "Коммерсантъ". При э
29.05.2002 IMRG: за четыре месяца текущего года рост продаж британского сектора В2С составил 12%

млн. фунтов стерлингов (около $676 млн.). Эти данные представлены компанией IMRG в отчете, комментирующем динамику индекса e-Retail Sales, рассчитываемого уже свыше двух лет. В целом развитие сектора В2С в текущем году происходит более динамично, нежели за аналогичный период прошлого года. В первые четыре месяца 2002 г. рост объемов продаж онлайновых магазинов составил 12% в годовом исчисле
20.05.2002 IMRG: британский рынок В2С восстановил позиции после сезонного спада

Согласно данным исследовательской компании Interactive Media in Retail Group (IMRG), по итогам марта 2002 г. совокупный объем продаж британского сектора В2С зафиксировал рост на 10,4% в месячном исчислении. Таким образом, по мнению аналитиков, рынок завершил период традиционного спада продаж, отмечаемого после рождественских праздников, и начал
15.04.2002 Forrester и GartnerG2: системы аутентификации транзакций обеспечат рост сектора В2С

По оценкам большинства аналитиков, ключевой проблемой, препятствующей развитию сектора В2С, является слабая защищенность сетевых транзакций от возможного мошенничества. "Несмотря на существование многочисленных схем выявления случаев онлайнового мошенничества, большинство потреби
15.04.2002 Прогнозы BizRate на развитие рынка В2С в США пересмотрены в сторону увеличения

Исследовательская компания BizRate объявила о пересмотре прогноза развития американского рынка В2С на 2002 г. в сторону увеличения. Ранее ожидаемый объем совокупных продаж в $45,20 млрд. был пересмотрен до $51,48 млрд. Таким образом рост розничного сектора электронной коммерции, по оценк
19.03.2002 HostedServices@Ovum: перспективы развития В2С-сектора электронной коммерции

о от всего оборота электронной торговли, однако именно в этих отраслях скрыт потенциал роста. Согласно прогнозам торговля с использованием цифрового ТВ вырастет к 2007 г. на 20%. Оборот всего сектора В2С электронной коммерции в 2002 г. составит $88 млрд., а к 2007 г. вырастет до $361 млрд. Доля традиционной интернет-торговли будет снижаться, хотя она, несомненно, сохранит свое лидерство. На
11.02.2002 Джефф Безос - Amazon.com: европейский рынок В2С перспективнее американского

одного из мировых лидеров электронной коммерции онлайнового магазина Amazon.com Джефф Безос (Jeff Bezos) посвятил общению с представителями британских СМИ. Свою заинтересованность в европейском рынке В2С г-н Безос обсоновал тем, что Европа, с его точки зрения, является в настоящее время лучшим регионом для развития электронной коммерции, в то время как США явно ей в этом уступают. Одним из

29.01.2002 Оборот сектора В2С Голландии в 2001 г. вырос более чем вдвое

Голландии. В целом, голландские пользователи Сети в минувшем году потратили в онлайне 888 млн. евро, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель за 2000 г., когда оборот голландского сектора В2С составил 426 млн. евро. Как ожидается, к 2005 г. совокупный объем затрат голландцев в интернете возрастет еще почти в 10 раз, составив 9,5 млрд. евро. Как отмечают эксперты, это возможно, в
28.01.2002 Forrester: совокупный объем В2С-продаж в США в 2001 г. вырос на 12%

Согласно данным исследовательской компании Forrester Research, совокупный объем продаж в секторе В2С на рынке США в 2001 г. составил $47,6 млрд., что на 12% выше аналогичного показателя 2000 г., когда объем продаж сетевых коммерсантов составил 42,4 млрд. В декабре 2001 г. в американском се
25.12.2001 Рост продаж американского сектора В2С в предрождественский период составил 34%

За период, начавшийся в День благодарения (23 ноября) и завершившийся в минувшее воскресенье, 23 декабря, объем В2С-продаж в американском сегменте Сети составил $6,3 млрд., сообщает портал BizRate.com. При этом, по данным портала, год назад аналогичный показатель составил $4,6 млрд., что означает, что в

06.12.2001 Gartner: устройства, альтернативные ПК, играют все более значимую роль на рынке В2С

В 2005 г. 10,1% транзакций в В2С-секторе электронной коммерции (продажи физическим лицам) будут осуществляться при помощи устройств, альтернативных ПК, в том числе мобильных телефонов, карманных компьютеров, терминалов инт
26.11.2001 Forrester: потребители верят в будущее электронной коммерции В2С

По заключению экспертов компании Forrester Research, электронная коммерция в секторе В2С будет и далее успешно развиваться, несмотря на экономический спад и уязвимость сайтов, торгующих путешествиями, компьютерами и бытовой электроникой. В ходе исследования, проведенного компан
21.11.2001 70% интернет-платежей в сфере B2C приходится на оплату услуг "взрослых" сайтов

делил, что более 200 конференций интернета нарушают законы Германии по борьбе с порнографией. Сегодня ситуация еще более масштабна. По оценкам специалистов, на Западе до 70% интернет-платежей в сфере B2C приходится на оплату услуг "взрослых" сайтов, а слова, относящиеся к сексу и порнографии, содержатся примерно в половине запросов поисковым машинам. От этого никуда не деться - порнография

16.11.2001 Чтобы восстановить оборот после 11 сентября, В2С потребовалось два месяца

Ровно два месяца потребовалось электронной коммерции сектора В2С для того, чтобы полностью восстановить позиции, пошатнувшиеся после террористического акта 11 сентября. На минувшей неделе, завершившейся 11 ноября, совокупный объем пользовательских интерн
15.11.2001 Минувший год существенно изменил задачи, стоящие перед порталами В2С

Минувший год существенно изменил задачи, стоящие перед порталами В2С В прошлые годы основной задачей электронной коммерции в канун праздников считалось привлечение большего числа покупателей, а также соблюдение установленных сроков доставки заказанного товар
30.07.2001 Доходы B2C сектора к 2004 г. возрастут в 4 раза

К 2004 г. доходы мирового B2C-сектора вырастут до $428 млрд. в сравнении с данным показателем этого года, составляющим

10.07.2001 Интернет-коммерция: "электронные тигры" Азии

Согласно прогнозам Forrester Research, к 2004 году общий объем интернет-коммерции в мире (В2С и С2С) превысит 6,8 триллиона долларов. Страны Северной Америки, по мнению экспертов, пока имеют наибольший вес в объеме этой торговли, но их доминирование постепенно затухает. Причиной том
19.06.2001 О единой законодательной базе для рассмотрения исков в области электронной коммерции договориться не удалось

ошло. Предложения, непосредственно затрагивающие электронную коммерцию, касаются регулирования B2B, B2C, отношений с работодателями и интеллектуальной собственности. Для B2B сделок предполагает
10.05.2001 B2C-сайты более популярны, а В2В - более эффективны

Среднее число пользователей на сайтах B2C достигает 54 тыс. в неделю, сообщает Activmedia. В ходе проведенного исследования выяснилось, что B2B значительно отстают от B2C сайтов, получая в среднем около 20 тыс. хостов в неде
22.11.2000 К 2010 году интернет-магазины заработают $1,1 трлн.

Ожидается, что по мере того, как интернет-магазины будут совершенствовать маркетинговую стратегию и систему обработки заказов, объем онлайновых продаж в секторе B2C достигнет $1,1 трлн. Это произойдет к 2010 году, - считает компания ActivMedia Research. В 2000 году совокупный объем продаж интернет-магазинов составит $56 млрд., что превышает показатель


Публикаций - 1124, упоминаний - 1233

B2C и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10135 98
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13784 81
Microsoft Corporation 25063 79
SAP SE 5389 67
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9065 66
Amazon Inc - Amazon.com 3087 60
МегаФон 9626 54
8754 52
Yandex - Яндекс 8153 51
IBM - International Business Machines Corp 9508 50
Oracle Corporation 6807 46
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4364 44
Cisco Systems 5186 36
Google LLC 12098 35
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 861 34
Intel Corporation 12438 32
VK - Mail.ru Group 3508 29
Telegram Group 2415 28
Цифра ГК 132 27
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3043 24
Apple Inc 12448 24
Softline - Софтлайн 3130 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5160 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2208 22
Huawei 4117 20
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 808 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2283 19
AOL Inc - America Online 1869 18
Корус Консалтинг ГК 1292 17
Yahoo! 3702 17
Dell EMC 5060 16
SAP CIS - САП СНГ 861 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2068 14
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2236 14
Meta Platforms - Facebook 4503 13
HP Inc. 5728 13
Diasoft - Диасофт 987 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 683 13
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 292 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1486 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7924 93
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2751 43
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2945 34
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1564 27
eBay Inc 1627 25
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 23
Альфа-Банк 1833 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2619 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1749 21
РЖД - Российские железные дороги 1970 19
Почта России ПАО 2216 19
NanduQ - Qiwi 1001 17
Лента - Сеть розничной торговли 2225 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1182 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1306 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1107 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1312 14
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 927 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1897 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 12
ГПБ - Газпромбанк 1146 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 484 11
НСПК - Национальная система платежных карт 880 11
ПСБ - Промсвязьбанк 884 11
Visa International 1963 10
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 472 9
ВТБ - Почта Банк 489 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 927 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 497 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 501 9
ВТБ - ВТБ24 668 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 526 9
Morgan Stanley - Морган Стэнли 478 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 840 8
Ингосстрах СПАО 447 8
Газпром нефть 655 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 583 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12568 46
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5117 40
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3202 34
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4695 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5155 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3480 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3073 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3304 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6205 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5689 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3294 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2888 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2099 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2789 10
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2661 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4721 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 896 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3410 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1258 7
Судебная власть - Judicial power 2373 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 355 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3086 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1465 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1398 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 400 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1329 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 354 5
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1885 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2226 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1429 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2053 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 4
Федеральное казначейство России 1845 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 719 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6344 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 133 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 770 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 372 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 194 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1036 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 124 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 144 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 73 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 2
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 2
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 7 2
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 2
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
АУВЕР - Ассоциация Участников Вексельного Рынка 2 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1473 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 20 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 236 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 262 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4804 646
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70972 403
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55476 366
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12738 296
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33127 202
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22456 194
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22116 173
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7371 163
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16742 157
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7855 151
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16671 144
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21600 137
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11136 121
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31383 121
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11974 118
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5510 115
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7209 114
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30577 113
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25581 113
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5386 106
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16819 98
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13129 98
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28650 94
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25219 92
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25275 90
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14251 84
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12748 84
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5163 83
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7105 79
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8063 78
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4605 76
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6044 75
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14441 72
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11113 71
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26683 70
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13255 68
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9543 67
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 360 67
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11714 67
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13198 66
Google Android 14503 61
Apple iOS 8134 45
Microsoft Windows 2000 8664 36
Microsoft Windows 16144 34
Linux OS 10657 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5684 23
Apple - App Store 2976 21
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 765 21
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 18
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 18
Google Play - Google Store - Android Market 3393 15
Microsoft Office 3894 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4998 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5082 14
Новые облачные технологии - МойОфис 849 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7265 13
Oracle Java - язык программирования 3291 13
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 588 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1948 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 908 11
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1183 11
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 869 10
Microsoft Azure 1439 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1190 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1178 10
Apple iPhone 6 4861 10
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1307 10
Microsoft Dynamics 1181 9
Apple macOS 2188 9
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 774 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3403 9
NVision Барьер 703 9
Google YouTube - Видеохостинг 2852 8
SAP Ariba 298 8
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 39 8
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 389 8
Microsoft Teams - MS Teams 596 8
Кузяев Андрей 67 20
Бар-Бирюкова Мария 101 10
Шадаев Максут 1104 10
Никольский Антон 22 8
Осеевский Михаил 330 7
Аитов Тимур 197 6
Порошин Тимур 30 6
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 6
Натрусов Артем 302 5
Семенов Александр 164 5
Путин Владимир 3305 5
Григорьева Евгения 60 5
Солопов Вячеслав 37 5
Годовиков Антон 32 5
Кубарев Алексей 56 5
Колбин Евгений 76 4
Греф Герман 458 4
Петунин Алексей 58 4
Соловьев Алексей 92 4
Орлик Сергей 83 4
Завадский Марк 15 4
Басов Алексей 115 4
Телков Алексей 34 4
Рейман Леонид 1053 4
Комиссаров Дмитрий 233 4
Медведев Дмитрий 1658 4
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 4
Булгаков Кирилл 129 4
Кирьянова Александра 142 4
Чернышенко Дмитрий 574 4
Трандин Сергей 102 4
Геллерман Михаил 49 4
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 3
Арлазаров Владимир 255 3
Орловский Виктор 394 3
Хасис Лев 105 3
Попов Сергей 146 3
Чехонин Антон 66 3
Сергеев Сергей 161 3
Ганин Егор 54 3
Россия - РФ - Российская федерация 153519 714
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53021 203
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45079 181
Европа 24526 121
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14386 103
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17849 90
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18284 65
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13487 46
Казахстан - Республика 5738 36
Германия - Федеративная Республика 12862 36
Азия - Азиатский регион 5689 34
Беларусь - Белоруссия 5959 30
Африка - Африканский регион 3546 28
Украина 7738 28
Индия - Bharat 5613 26
Франция - Французская Республика 7945 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7956 23
Ближний Восток 3012 23
Япония 13440 21
Европа Восточная 3115 21
Россия - УФО - Екатеринбург 4199 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4051 20
Земля - планета Солнечной системы 10578 20
Россия - СФО - Новосибирск 4564 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 18
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 18
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1806 17
Канада 4954 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3303 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3196 17
Южная Корея - Республика 6797 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2881 16
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2625 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3119 16
Узбекистан - Республика 1836 15
Бразилия - Федеративная Республика 2427 15
Турция - Турецкая республика 2458 14
Европа Западная 1487 14
Америка Латинская 1864 14
Испания - Королевство 3747 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50405 359
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25462 284
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54037 263
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17107 161
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11551 136
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31201 108
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5803 103
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7827 100
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19897 92
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14730 91
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5386 84
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5164 81
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9799 79
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7211 77
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7720 72
Страхование - Страховое дело - Insurance 6143 70
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4845 70
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10375 70
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8118 70
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6438 62
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2034 58
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10479 57
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6542 56
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5950 51
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9416 50
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6111 47
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1685 47
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6682 45
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8419 45
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5730 44
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3617 43
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 42
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5784 40
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8188 39
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5198 38
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2423 38
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7176 38
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5305 37
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6249 37
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6196 36
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11369 28
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 20
CNET Networks - CNET News 1643 17
Коммерсантъ - Издательский дом 2081 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 12
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 12
Ведомости 1162 8
SiliconValley.com - SV.com 239 8
Forbes - Форбс 893 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5986 4
TAdviser - Центр выбора технологий 419 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1054 3
Fortune 210 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 70 3
IDG - International Data Group 115 3
Dow Jones - MarketWatch 333 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 2
Newsbytes News Network 379 2
FT - Financial Times 1243 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 118 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 652 2
ComNews - Медиа-бизнес 132 2
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 2
Mercury Center 309 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 2
Internet.com 110 2
EcomWorld 31 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 299 2
InformationWeek 241 2
Viacom - Video & Audio Communications 116 2
Телепортал.ру - Teleportal.ru 7 2
Известия ИД 687 2
CNews Техноблог 61 2
CNews - ZOOM.CNews 1852 2
Algoritm Group 2 2
РИА Новости 966 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 306 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Silicon 487 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 57
Gartner - Гартнер 3592 51
IDC - International Data Corporation 4931 39
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3675 37
Forrester Research 827 28
Internet Stock Report 994 22
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 758 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 13
S&P 500 561 12
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 351 10
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 126 8
BCG - Boston Consulting Group 109 8
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 8
eMarketer 206 8
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 7
ActivMedia Research 12 7
Juniper Research 540 6
Frost & Sullivan 203 5
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 127 5
comScore Networks 35 5
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 146 4
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 160 4
Fortune Global 500 287 3
Forrester Wave 45 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 199 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 3
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 3
INFOLine-Аналитика 64 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 240 2
ABI Research 234 2
НМГ - Медиалогия 31 2
IDC Russia - IDC Россия 160 2
Harris Interactive 81 2
comScore 379 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 935 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1218 16
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1608 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1055 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 559 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 568 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 966 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 95 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 649 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 503 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 311 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 331 3
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 52 3
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 23 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 195 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 35 2
РАН - Российская академия наук 1977 2
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 2
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 10 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 253 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 180 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 590 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 2
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 13 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 2
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 7 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 54 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 164 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 22 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
Информзащита Учебный центр 38 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 34
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1176 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2119 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2566 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 654 7
CNews AWARDS - награда 534 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 4
День молодёжи - 27 июня 972 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 2
МТС - МТТ Премия 2 2
PR in IT Award - премия 2 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 177 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 352 2
Связь-Экспокомм 113 2
E-COMMEX - международная выставка и конференция по электронной коммерции 8 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 2
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
CeBIT 612 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
Cisco Expo 23 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 1
МТС - Телеком Идея 52 1
Kaspersky Cyber-Security Summit 1 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 155 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1247 1
Docflow 147 1
Фабрика дизайна 1 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386125, в очереди разбора - 730099.
Создано именных указателей - 183677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

