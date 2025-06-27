B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя

Компания true.code запустила моментальные B2B- и B2C-платежи для клиентов Сбербанка юридическими и физическими лицами – TrueCodePay. Оно позволяет компаниям совершать прямые платежи в B2C- и B2B-сегменте. Теперь, к примеру, автодилер может мгновенно рассчитаться с продавцом по

IBS создала для «Ростелекома» новую систему отчетности на базе отечественных ИТ-решений Компания IBS объявила о завершении проекта по формированию системы отчетности в сегменте B2C для компании «Ростелеком». Разработка объединяет более 100 шаблонов оперативных и аналити

Компания «Гвард» запустила цифровой портал для B2B- и B2C-клиентов ки. Портал интегрирован с «1С» и Bitrix24 и охватывает ключевые бизнес-процессы как в B2B-, так и в B2C-направлении. «С увеличением клиентской базы мы поняли, что менеджеры перегружены рутинной

«Ростелеком» повысил скорость и качество обслуживания частных клиентов благодаря новой системе CRM B2C «Ростелеком» разработал и внедрил в своем периметре CRM B2C — систему комплексной автоматизации обслуживания абонентов массового сегмента. Теперь зво

Sellty: спрос на b2c-ecom решения вырастет на 20% до конца 2025 года В компании Sellty подвели итоги 2024 г. на рынке b2c e-commerce. По мнению основателя Sellty Марии Бар-Бирюковой, из-за снижения темпов роста

Объем переводов через систему быстрых платежей за последний год вырос на 40% щую сумму 13,4 трлн руб. Эксперты компании Paygine уверены, что СБП открывает новые перспективы для B2C-сегмента, предоставляя предпринимателям более быстрые, удобные и экономичные способы взаи

Платформа Sellty стала доступна для розничных компаний формы Sellty, предназначенной для быстрого запуска B2B-портала, адаптировал продукт под потребности B2C-рынка. Теперь на платформе можно запустить как оптовый, так и розничный интернет-магазин

Выручка «ЛитРес» от B2C-продаж выросла на 33%, аудиокниг — на 45%: группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2021 года , «ЛитРес: Чтец», «ЛитРес: Библиотека» и LiveLib, выросла на 30% в сравнении с 2020 г., от продаж в B2C-сегменте — на 33%. Выручка флагманского сервиса «ЛитРес» увеличилась на 30%: самый высоки

Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды да. Первый не связан напрямую с коронавирусом, он скорее общецифровой. За последние годы количество B2C-сервисов резко возросло: просто откройте свой телефон и посмотрите, какое количество прил

«Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес «Транстелеком» продает свой B2C-бизнес «Транстелеком» (ТТК) выставила на продажу 100% долей «ТТК-связь» и 75,2% долей «За

«Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей онного оператора «Транстелеком» (ТТК) выделяется в отдельную компанию «ТТК-Связь» розничный бизнес (B2C). Об этом сообщило агентство «Интерфакс». По словам Веры Евсегнеевой, начальника департам

B2B-торговля ускоряет цифровую трансформацию под влиянием пандемии и миллениалов тут и в России, и в мире. Однако в нашей стране под электронной коммерцией понимается, как правило, B2C-торговля (в последнее время иногда еще и C2C — продажа гражданами напрямую друг другу чер

«ЭР-Телеком» сообщил о завершении сделки по приобретению «Стрелы Телеком» ной компании «Стрела Телеком». Данное приобретение позволит усилить позиции компании в трех регионах присутствия – Иркутской, Томской и Ульяновской области, а также расширить географию деятельности в B2C-сегменте в Хабаровском крае и республике Бурятия. «Стрела Телеком», обслуживающая более 395 тыс. клиентов, является региональным оператором кабельного телевидения и широкополосного доступа

«Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов ровано в 8 основными системами компании: call-центром, аналитическим хранилищем данных, сайтами для B2C- и B2B-сегментов, системой процессинга и решениями компаний-партнеров. Компания «Ликард»

«Рикор» и «Диасофт Платформа» предложили российский программно-аппаратный комплекс для B2C-компаний о на серверах Rikor EcoServer, сообщили CNews в «Рикор». Комплекс, созданный специалистами «Рикор» и «Диасофт Платформа», является доступным отечественным решением, которое призвано помочь российским B2C-компаниям оптимизировать работу с обращениями клиентов и снизить зависимость от импортного оборудования и ПО. Решение «Работа с обращениями клиентов» от «Диасофт Платформа» обеспечивает ком

Суммарная монтированная емкость сети «Акадо Телеком» для b2с-сегмента увеличилась в 1,5 раза Суммарная монтированная емкость сети доступа «Акадо Телеком» для b2с-сегмента увеличилась в 1,5 раза - с 410 Гбит/с в прошлом году до 620 Гбит/с в настоящее время. К концу 2014 г. этот показатель должен преодолеть отметку в 730 Гбит/с. Повышение пропускной с

Oracle покупает поставщика облачного ПО для B2C-маркетинга за $1,5 млрд Корпорация Oracle объявила о заключении соглашения о приобретении компании Responsys, поставщика корпоративного облачного программного обеспечения для маркетинга в секторе B2C (business-customer). Стоимость сделки составляет около $1,5 млрд, или $27 за акцию, за вычетом денежных средств Responsys, сообщили CNews в корпорации. Решения Responsys позволят Oracle рас

hybris выпустила B2C Commerce Accelerator для китайского рынка Компания hybris software (подразделение SAP), предлагающая решения для электронной коммерции, объявила о готовности решения hybris B2C Commerce Accelerator для работы на китайском рынке. Как отметили в компании, нередко у компаний возникают сложности при переходе от одноканальной системы (печатные каталоги) к многоканально

Российский рынок электронной коммерции в сегменте B2C вырос на 60% за год В новом исследовании аналитического агентства iKS-Consulting говорится, что в 2008 г. российский рынок электронной коммерции в сегменте B2C вырос на 60% по сравнению с 2007 г. и составил 196 млрд руб. Специалисты iKS-Consulting прогнозируют, что в текущем году рынок вырастет еще на 30% до 255 млрд руб. На онлайн-торговлю в 2008

В2С в России: полный текст исследования CNA и НАУЭТ нного ресурса (веб-сайта). Основной целью построения данного рейтинга явилось выявление действительно эффективных интернет-магазинов, оценка текущей ситуации на рынке электронной коммерции в сегменте B2C, уточнение его структуры по принадлежности к той или иной товарной группе. В рейтинге приняли участие 102 организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории РФ, связ

Оборот российских B2C-магазинов в 2002 г. составит $240-260 млн. По данным инвестиционной компании Brunswick UBS Warburg, оборот всех российских интернет-магазинов сектора B2C в 2002 году составит $240-260 млн. По прогнозу этой компании, в следующем году сетевые торговцы продадут товаров на $650 млн. и получат $48,7 млн. прибыли, пишет газета "Коммерсантъ". При э

IMRG: за четыре месяца текущего года рост продаж британского сектора В2С составил 12% млн. фунтов стерлингов (около $676 млн.). Эти данные представлены компанией IMRG в отчете, комментирующем динамику индекса e-Retail Sales, рассчитываемого уже свыше двух лет. В целом развитие сектора В2С в текущем году происходит более динамично, нежели за аналогичный период прошлого года. В первые четыре месяца 2002 г. рост объемов продаж онлайновых магазинов составил 12% в годовом исчисле

IMRG: британский рынок В2С восстановил позиции после сезонного спада Согласно данным исследовательской компании Interactive Media in Retail Group (IMRG), по итогам марта 2002 г. совокупный объем продаж британского сектора В2С зафиксировал рост на 10,4% в месячном исчислении. Таким образом, по мнению аналитиков, рынок завершил период традиционного спада продаж, отмечаемого после рождественских праздников, и начал

Forrester и GartnerG2: системы аутентификации транзакций обеспечат рост сектора В2С По оценкам большинства аналитиков, ключевой проблемой, препятствующей развитию сектора В2С, является слабая защищенность сетевых транзакций от возможного мошенничества. "Несмотря на существование многочисленных схем выявления случаев онлайнового мошенничества, большинство потреби

Прогнозы BizRate на развитие рынка В2С в США пересмотрены в сторону увеличения Исследовательская компания BizRate объявила о пересмотре прогноза развития американского рынка В2С на 2002 г. в сторону увеличения. Ранее ожидаемый объем совокупных продаж в $45,20 млрд. был пересмотрен до $51,48 млрд. Таким образом рост розничного сектора электронной коммерции, по оценк

HostedServices@Ovum: перспективы развития В2С-сектора электронной коммерции о от всего оборота электронной торговли, однако именно в этих отраслях скрыт потенциал роста. Согласно прогнозам торговля с использованием цифрового ТВ вырастет к 2007 г. на 20%. Оборот всего сектора В2С электронной коммерции в 2002 г. составит $88 млрд., а к 2007 г. вырастет до $361 млрд. Доля традиционной интернет-торговли будет снижаться, хотя она, несомненно, сохранит свое лидерство. На

Джефф Безос - Amazon.com: европейский рынок В2С перспективнее американского одного из мировых лидеров электронной коммерции онлайнового магазина Amazon.com Джефф Безос (Jeff Bezos) посвятил общению с представителями британских СМИ. Свою заинтересованность в европейском рынке В2С г-н Безос обсоновал тем, что Европа, с его точки зрения, является в настоящее время лучшим регионом для развития электронной коммерции, в то время как США явно ей в этом уступают. Одним из

Оборот сектора В2С Голландии в 2001 г. вырос более чем вдвое Голландии. В целом, голландские пользователи Сети в минувшем году потратили в онлайне 888 млн. евро, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель за 2000 г., когда оборот голландского сектора В2С составил 426 млн. евро. Как ожидается, к 2005 г. совокупный объем затрат голландцев в интернете возрастет еще почти в 10 раз, составив 9,5 млрд. евро. Как отмечают эксперты, это возможно, в

Forrester: совокупный объем В2С-продаж в США в 2001 г. вырос на 12% Согласно данным исследовательской компании Forrester Research, совокупный объем продаж в секторе В2С на рынке США в 2001 г. составил $47,6 млрд., что на 12% выше аналогичного показателя 2000 г., когда объем продаж сетевых коммерсантов составил 42,4 млрд. В декабре 2001 г. в американском се

Рост продаж американского сектора В2С в предрождественский период составил 34% За период, начавшийся в День благодарения (23 ноября) и завершившийся в минувшее воскресенье, 23 декабря, объем В2С-продаж в американском сегменте Сети составил $6,3 млрд., сообщает портал BizRate.com. При этом, по данным портала, год назад аналогичный показатель составил $4,6 млрд., что означает, что в

Gartner: устройства, альтернативные ПК, играют все более значимую роль на рынке В2С В 2005 г. 10,1% транзакций в В2С-секторе электронной коммерции (продажи физическим лицам) будут осуществляться при помощи устройств, альтернативных ПК, в том числе мобильных телефонов, карманных компьютеров, терминалов инт

Forrester: потребители верят в будущее электронной коммерции В2С По заключению экспертов компании Forrester Research, электронная коммерция в секторе В2С будет и далее успешно развиваться, несмотря на экономический спад и уязвимость сайтов, торгующих путешествиями, компьютерами и бытовой электроникой. В ходе исследования, проведенного компан

70% интернет-платежей в сфере B2C приходится на оплату услуг "взрослых" сайтов делил, что более 200 конференций интернета нарушают законы Германии по борьбе с порнографией. Сегодня ситуация еще более масштабна. По оценкам специалистов, на Западе до 70% интернет-платежей в сфере B2C приходится на оплату услуг "взрослых" сайтов, а слова, относящиеся к сексу и порнографии, содержатся примерно в половине запросов поисковым машинам. От этого никуда не деться - порнография

Чтобы восстановить оборот после 11 сентября, В2С потребовалось два месяца Ровно два месяца потребовалось электронной коммерции сектора В2С для того, чтобы полностью восстановить позиции, пошатнувшиеся после террористического акта 11 сентября. На минувшей неделе, завершившейся 11 ноября, совокупный объем пользовательских интерн

Минувший год существенно изменил задачи, стоящие перед порталами В2С Минувший год существенно изменил задачи, стоящие перед порталами В2С В прошлые годы основной задачей электронной коммерции в канун праздников считалось привлечение большего числа покупателей, а также соблюдение установленных сроков доставки заказанного товар

Доходы B2C сектора к 2004 г. возрастут в 4 раза К 2004 г. доходы мирового B2C-сектора вырастут до $428 млрд. в сравнении с данным показателем этого года, составляющим

Интернет-коммерция: "электронные тигры" Азии Согласно прогнозам Forrester Research, к 2004 году общий объем интернет-коммерции в мире (В2С и С2С) превысит 6,8 триллиона долларов. Страны Северной Америки, по мнению экспертов, пока имеют наибольший вес в объеме этой торговли, но их доминирование постепенно затухает. Причиной том

О единой законодательной базе для рассмотрения исков в области электронной коммерции договориться не удалось ошло. Предложения, непосредственно затрагивающие электронную коммерцию, касаются регулирования B2B, B2C, отношений с работодателями и интеллектуальной собственности. Для B2B сделок предполагает

B2C-сайты более популярны, а В2В - более эффективны Среднее число пользователей на сайтах B2C достигает 54 тыс. в неделю, сообщает Activmedia. В ходе проведенного исследования выяснилось, что B2B значительно отстают от B2C сайтов, получая в среднем около 20 тыс. хостов в неде