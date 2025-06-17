IBS создала для «Ростелекома» новую систему отчетности на базе отечественных ИТ-решений

Компания IBS объявила о завершении проекта по формированию системы отчетности в сегменте B2C для компании «Ростелеком». Разработка объединяет более 100 шаблонов оперативных и аналитических отчетов, полностью реализованных на российском программном обеспечении.

Для повышения эффективности клиентского сервиса и обеспечения технологической независимости «Ростелеком» перешел на отечественную CRM-систему, основанную на микросервисной архитектуре, — CRM B2C. Подготовку аналитики для B2C-сегмента было решено перевести с зарубежной BI-платформы Oracle BI на российскую RT.DataVision, а для консолидации данных из CRM B2C — использовать централизованное хранилище данных (ЦХД). Все ИТ-продукты — собственные разработки компании.

В качестве технологического партнера по выстраиванию системы отчетности на обновленном ИТ-ландшафте «Ростелеком» выбрал группу компаний IBS.

Проектная команда ИТ-специалистов компаний «Ростелеком» и IBS выполнила миграцию и доработку функциональности основных хранилищ, включая перенос более 40 витрин данных, что представляет значительный объем с точки зрения хранимых атрибутов. Инженеры усовершенствовали систему аналитической отчетности с ежедневным обновлением данных, а для подготовки оперативной отчетности создали хранилище данных реального времени. На платформе RT.DataVision разработана BI-отчетность с необходимыми аналитическими срезами для поддержки управленческих и операционных решений.

Всего реализовано более 100 форм оперативных и аналитических отчетов, которыми ежедневно пользуются свыше 500 бизнес-пользователей компании «Ростелеком» и ее дочерних организаций.

Владимир Дежин, директор отделения управления проектами и архитектуры дивизиона аналитических решений IBS, сказал: «В рамках проекта мы помогли компании "Ростелеком" реализовать необходимую функциональность на новой платформе и осуществить полный переход на российское ПО. Команда IBS доработала аналитический контур ЦХД, заменила озеро данных на отечественное решение, интегрировала отчетность в новую BI-систему с соблюдением требований по скорости, точности и доступности данных. Опытно-промышленная эксплуатация подтвердила стабильную работу решений».

«Реализация проекта позволила повысить качество бизнес-данных и оперативность их обновления. Наши сотрудники получили доступ к современным инструментам отчетности в сегменте B2C. Это положительно влияет на бизнес-процессы и повышает эффективность взаимодействия с клиентами, а переход на отечественные решения способствует технологической независимости и оптимизации затрат на ИТ», — отметил Виталий Трепыхалин, вице-президент по развитию информационных систем компании «Ростелеком».