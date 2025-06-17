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Ростелеком TData Платформа управления данными RT.DataVision


 

Данные 2024 года

 

 

УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 IBS создала для «Ростелекома» новую систему отчетности на базе отечественных ИТ-решений 1
09.12.2024 DataFrame и TData представят рынку новые инструменты по работе с корпоративными данными 1
27.10.2023 Студентов ИТ-специальностей обучат технологиям работы с данными на базе решений «Ростелекома» 1
20.05.2022 Как создать ИТ-ландшафт для аналитики данных на базе российских технологий? 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 72 2
Ростелеком 9964 2
Ростелеком - TData - ТДата 35 1
DataFrame - Дата Фрейм - IDFT - Айди финансовые технологии 5 1
Broadcom - VMware - Greenplum 111 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1242 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3366 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12117 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 868 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 700 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20965 3
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B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1050 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 795 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2098 1
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Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1586 1
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1422 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28317 1
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Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 14 3
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 416 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2210 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 222 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 101 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 630 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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