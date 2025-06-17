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Ростелеком TData Платформа управления данными RT.DataVision
Данные 2024 года
УПОМИНАНИЯ
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Лазуков Станислав 35 2
|Носов Сергей 16 2
|Солдатенко Надежда 3 1
|Зима Андрей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
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