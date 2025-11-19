Разделы

«Ростелеком» предложил отраслевой стандарт работы с вузами

«Ростелеком» представил собственный стандарт сотрудничества с вузами в области подготовки ИТ-специалистов. Предложенный подход позволяет проводить обучение на ИТ-продуктах «Ростелекома», объединяя работу университетов, студентов и бизнеса. Вузы получают единую модель обучения с готовыми материалами, практическими кейсами и специальной платформой с развернутыми стендами.

С 2022 г. «Ростелеком» предоставляет вузам доступ к инфраструктурной площадке для практико-ориентированного обучения и сопровождает работу с ПО. Площадка включает продукты, в том числе коммерческого ИТ-кластера компании.

В портфель образовательных программ «Ростелекома» входят программы разного уровня: от базовых курсов до подготовки специалистов уровня Middle. План включает более восьми направлений, среди которых DevOps, аналитика данных и методы искусственного интеллекта, создание мобильных приложений, технологии распределенного реестра, промт-инжиниринг, управление проектами на основе решений «Ростелекома», аналитика данных на low-code платформах, веб-разработка на платформе «Акола».

В проект уже вовлечены шесть крупных дочерних компаний «Ростелекома». ИТ-продукты, которые используются в учебном процессе: «Базис», Dynamix, RT.DataVision, RT.Data Lake, RT.Warehouse, RT.ClusterManager, «Аврора SDK», WEB3Gate, «Нейрошлюз», «Яга», «Ёжка» и «Акола». В планах увеличить количество участников до 18.

Одни из основных фокусов проекта — адаптация преподавателей и бесшовное внедрение новых программ в образовательный процесс студентов бакалавриата и магистратуры.

Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома», сказал: «За три года число студентов, которые учатся по нашим программам, выросло с двух тысяч до сорока одной тысячи. Мы видим большой интерес и со стороны вузов, и со стороны студентов. Наша задача — дать им доступ к понятным программам, практическим кейсам и современным ИТ-решениям. Для нас важно не только обучить студентов, но и адаптировать преподавателей, чтобы они уверенно работали с нашими продуктами. Такой подход позволяет студентам уже во время учебы развить навыки до уровня Junior и Middle».

Стандарт упрощает обновление учебных программ и усиливает связь образования с индустрией. Студенты могут работать с ИТ-решениями «Ростелекома» и получать опыт, который нужен рынку уже сегодня.

