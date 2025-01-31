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Ростелеком TData Платформа управления данными RT.Warehouse


RT.Warehouseотечественная массивно-параллельная СУБД, входит в состав платформы управления данными разработчика TData, обеспечивает высокую степень производительности и отказоустойчивости благодаря гибкости горизонтального масштабирования, использованию в ядре продвинутого оптимизатора запросов и адаптации архитектуры для хранения и обработки больших массивов данных. Управление RT.Warehouse обеспечивается через интерфейс RT.ClusterManager c помощью которого можно осуществлять мониторинг состояния кластера, а также масштабировать его.


31.01.2025 Андрей Телюков -

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения и продукты могут исчезнуть в любой момент

 1
09.12.2024 DataFrame и TData представят рынку новые инструменты по работе с корпоративными данными 1
26.09.2024 Fplus завершила миграцию аналитического хранилища на российское решение компании TData 1
14.08.2024 «Ростелеком» объявляет финансовые и операционные результаты деятельности за II квартал и шесть месяцев 2024 года 1
01.08.2024 «РТК ЦОД» расширяет облачную платформу продуктами для управления данными от TData 1
27.10.2023 Студентов ИТ-специальностей обучат технологиям работы с данными на базе решений «Ростелекома» 1
08.06.2022 «Ростелеком» предлагает дистрибутивы своих продуктов управления данными бесплатно 1
20.05.2022 Как создать ИТ-ландшафт для аналитики данных на базе российских технологий? 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9713 5
Ростелеком - TData - ТДата 25 3
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 2
Broadcom - VMware - Greenplum 95 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 195 2
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 265 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19392 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2127 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9397 5
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Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataLake 10 5
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.ClusterManager 5 4
Ростелеком ЦТ - RT.Streaming 6 4
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Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.WideStore 4 3
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ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 53 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 24 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 16 1
Apache ZooKeeper 12 1
Ростелеком ЦТ - RT.DataLoader 1 1
Ростелеком ЦТ - RT.MDM 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 18 1
Ростелеком - Цифровой отель 2 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataPort 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 1
Носов Сергей 16 3
Лазуков Станислав 29 2
Зима Андрей 1 1
Осеевский Михаил 315 1
Смирнов Олег 15 1
Трегубенкова Анна 3 1
Подшибякин Дмитрий 3 1
Телюков Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144602 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8435 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51139 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3161 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5982 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7851 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13537 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29125 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 363 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4810 1
Энергетика - Energy - Energetically 5090 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 818 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5011 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5769 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7495 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1638 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8681 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1954 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1369 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 388 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1587 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 843 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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