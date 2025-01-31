Ростелеком TData Платформа управления данными RT.Warehouse
RT.Warehouse — отечественная массивно-параллельная СУБД, входит в состав платформы управления данными разработчика TData, обеспечивает высокую степень производительности и отказоустойчивости благодаря гибкости горизонтального масштабирования, использованию в ядре продвинутого оптимизатора запросов и адаптации архитектуры для хранения и обработки больших массивов данных. Управление RT.Warehouse обеспечивается через интерфейс RT.ClusterManager c помощью которого можно осуществлять мониторинг состояния кластера, а также масштабировать его.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Носов Сергей 16 3
|Лазуков Станислав 29 2
|Зима Андрей 1 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Смирнов Олег 15 1
|Трегубенкова Анна 3 1
|Подшибякин Дмитрий 3 1
|Телюков Андрей 2 1
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