RT.Warehouse — отечественная массивно-параллельная СУБД, входит в состав платформы управления данными разработчика TData, обеспечивает высокую степень производительности и отказоустойчивости благодаря гибкости горизонтального масштабирования, использованию в ядре продвинутого оптимизатора запросов и адаптации архитектуры для хранения и обработки больших массивов данных. Управление RT.Warehouse обеспечивается через интерфейс RT.ClusterManager c помощью которого можно осуществлять мониторинг состояния кластера, а также масштабировать его.