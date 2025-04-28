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Датафлот
«Датафлот» — российский разработчик программного обеспечения, предоставляющий решения для создания онлайн-копий систем и баз данных для формирования операционной отчётности, снижения нагрузки на системы-источники, а также обеспечения отказоустойчивости. Портфолио компании включает в себя решение Датафлот Репликация для создания реплики данных в гетерогенных средах (входит в реестр ПО Минцифры). Мастер-дистрибьютером решений «Датафлот» на российском рынке является компания DIS Group.
Датафлот и организации, системы, технологии, персоны:
|РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
|Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
|Интер РАО ЕЭС ПАО 342 1
|Лихницкий Павел 56 5
|Каменский Владислав 18 1
|Гиацинтов Олег 11 1
|Горбунов Александр 54 1
|Трубочев Алексей 33 1
|Магсумов Ринат 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147876 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14223 1
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