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Датафлот

Датафлот

«Датафлот» — российский разработчик программного обеспечения, предоставляющий решения для создания онлайн-копий систем и баз данных для формирования операционной отчётности, снижения нагрузки на системы-источники, а также обеспечения отказоустойчивости. Портфолио компании включает в себя решение Датафлот Репликация для создания реплики данных в гетерогенных средах (входит в реестр ПО Минцифры). Мастер-дистрибьютером решений «Датафлот» на российском рынке является компания DIS Group.


28.04.2025 «Датафлот» представил версию ПО с поддержкой источников данных Greenplum и аналогов для онлайн репликации 1
17.07.2024 «Датафлот» подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
22.05.2024 Интегратор «ОТР 2000» пополнил свой портфель MDM-продуктами «Юниверс Дата» 1
20.03.2024 Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition 1
09.01.2024 Компания «Юниверс Дата» расширила функционал решения по управлению данными «Юниверс DG» 1
28.12.2023 «КОРУС Консалтинг» и DIS Group будут продвигать на рынке новые российские решения для управления данными 1
22.12.2023 «Юниверс Дата» расширяет функционал российского решения по управлению мастер-данными 1
28.08.2023 Решение для репликации данных от DIS Group вошло в реестр ПО Минцифры 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Датафлот и организации, системы, технологии, персоны:

DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 150 7
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 20 6
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 20 6
SAP SE 5321 1
Корус Консалтинг ГК 1244 1
Oracle Corporation 6751 1
IBM - International Business Machines Corp 9466 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2018 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 413 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11953 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4330 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4844 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2205 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 6
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7280 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6813 1
Clone - Клонирование 504 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11823 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30366 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5889 1
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Юниверс дата - Юниверс ETL 6 3
Юниверс дата - Юниверс DQ 6 3
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 43 3
Датафлот репликация 4 2
Amazon OpenSearch 26 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1363 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 286 1
Linux OS 10174 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 358 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 142 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 553 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
ОТР УСБ - ОТР Универсальный сервер безопасности 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 303 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 165 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 739 1
Apache Hadoop 437 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 288 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 210 1
Лихницкий Павел 56 5
Каменский Владислав 18 1
Гиацинтов Олег 11 1
Горбунов Александр 54 1
Трубочев Алексей 33 1
Магсумов Ринат 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14223 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8943 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3082 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4953 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8977 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48943 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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