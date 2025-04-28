«Датафлот» — российский разработчик программного обеспечения, предоставляющий решения для создания онлайн-копий систем и баз данных для формирования операционной отчётности, снижения нагрузки на системы-источники, а также обеспечения отказоустойчивости. Портфолио компании включает в себя решение Датафлот Репликация для создания реплики данных в гетерогенных средах (входит в реестр ПО Минцифры). Мастер-дистрибьютером решений «Датафлот» на российском рынке является компания DIS Group.