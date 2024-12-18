Юниверс дата - ЮД Капитал УК

«Юниверс Дата» – российский разработчик программного обеспечения в области управления данными (Data Governance). Портфолио компании включает в себя экосистему продуктов: управление мастер-данными Юниверс MDM, управление качеством данных Юниверс DQ, интеграция данных Юниверс ETL, а также выстраивание полного цикла управления данными в организации Юниверс DG.