Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Юниверс дата ЮД Капитал УК

Юниверс дата - ЮД Капитал УК

«Юниверс Дата» – российский разработчик программного обеспечения в области управления данными (Data Governance). Портфолио компании включает в себя экосистему продуктов: управление мастер-данными Юниверс MDM, управление качеством данных Юниверс DQ, интеграция данных Юниверс ETL, а также выстраивание полного цикла управления данными в организации Юниверс DG


18.12.2024 Подтверждена полная совместимость решения по управлению данными «Юниверс MDM» с интеграционной платформой FESB 1
28.11.2024 Сеть «Галамарт» внедрила решение для работы с мастер-данными «Юниверс MDM» 1
29.10.2024 «Юниверс Дата» внедрила ИИ в решение для управления данными «Юниверс MDM» 1
30.09.2024 «Юниверс Дата» интегрировала YandexGPT в платформу управления данными «Юниверс DG» 1
31.05.2024 «Ростелеком» и DIS Group расширили сотрудничество в области управления корпоративными данными 1
22.05.2024 Интегратор «ОТР 2000» пополнил свой портфель MDM-продуктами «Юниверс Дата» 1
06.05.2024 «СберТех» и DIS Group объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих флагманских продуктов 1
20.03.2024 Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition 1
09.01.2024 Компания «Юниверс Дата» расширила функционал решения по управлению данными «Юниверс DG» 1
28.12.2023 «КОРУС Консалтинг» и DIS Group будут продвигать на рынке новые российские решения для управления данными 1
22.12.2023 «Юниверс Дата» расширяет функционал российского решения по управлению мастер-данными 1
30.10.2023 Решения DIS Group теперь доступны партнерам OCS 1
21.09.2023 DIS Group и ПИК реализует проект по внедрению отечественного MDM-решения 1
28.08.2023 Решение для репликации данных от DIS Group вошло в реестр ПО Минцифры 1
23.08.2023 Продукты «Юниверс дата» включены в реестр ПО Минцифры 1
05.05.2023 Новая версия «Юниверс MDM» позволит вести все виды справочников в одной системе 1
27.03.2023 Владислав Каменский, «Юниверс Дата»: Российский рынок решений по работе с данными продолжает активно развиваться 1
13.01.2023 Платформа для управления данными последнего поколения станет доступна российским пользователям 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Юниверс дата и организации, системы, технологии, персоны:

DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 12
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 19 8
Датафлот 7 6
SAP SE 5277 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Oracle Corporation 6688 3
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 2
Informatica 126 2
SAS Institute 971 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Ростелеком - Тдата 4 1
Ростелеком 9701 1
ИИ-Технологии 104 1
Неолант Тенакс 4 1
Неолант - Neolant 41 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Верный - торговая сеть 291 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 9
Data Governance - Руководство данными 117 8
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 7
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 350 6
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 6
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 210 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 345 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Программный стек 213 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Юниверс дата - Юниверс MDM 28 12
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 25 9
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 41 6
Юниверс дата - Юниверс DQ 6 5
Юниверс дата - Юниверс ETL 6 5
Юнидата MDM - Юнидата Платформа управления данными - Юнидата Community Edition 10 2
Датафлот репликация 3 1
Amazon OpenSearch 23 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
Linux OS 9937 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
Apache Hadoop 427 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 11 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
ОТР УСБ - ОТР Универсальный сервер безопасности 4 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
OpenAI ChatGPT 339 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 4 1
IBM Aspera 12 1
Лихницкий Павел 55 10
Каменский Владислав 16 7
Ухин Иван 1 1
Гиацинтов Олег 10 1
Тятюшев Максим 97 1
Трубочев Алексей 28 1
Горбунов Александр 54 1
Константинов Александр 19 1
Носов Сергей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 13
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Gartner - Гартнер 3556 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще