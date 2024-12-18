Юниверс дата ЮД Капитал УК
«Юниверс Дата» – российский разработчик программного обеспечения в области управления данными (Data Governance). Портфолио компании включает в себя экосистему продуктов: управление мастер-данными Юниверс MDM, управление качеством данных Юниверс DQ, интеграция данных Юниверс ETL, а также выстраивание полного цикла управления данными в организации Юниверс DG.
Юниверс дата и организации, системы, технологии, персоны:
|Лихницкий Павел 55 10
|Каменский Владислав 16 7
|Ухин Иван 1 1
|Гиацинтов Олег 10 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Трубочев Алексей 28 1
|Горбунов Александр 54 1
|Константинов Александр 19 1
|Носов Сергей 16 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 16
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
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