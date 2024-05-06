«СберТех» и DIS Group объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих флагманских продуктов

Решения в области управления данными, бизнес-аналитики и защиты информации от «Дата Инновации» и «Юниверс Дата» (входят в продуктовый портфель DIS Group) успешно прошли тесты на совместимость с реляционной системой управления базами данных (СУБД) и операционной системой от «СберТеха».

В рамках проекта была протестирована совместимость решений, разработанных компанией «Дата Инновации»: «Плюс7 ФормИТ», «Плюс7 ФормИТ» на Hadoop, «Плюс7 ФормИТ DQ» на Hadoop, «Плюс7 ФормИТ Маскинг», «Плюс7 EDM», а также продуктов разработчика «Юниверс Дата» по управлению данными «Юниверс MDM» и «Юниверс DG» с СУБД Platform V Pangolin и операционной системой Platform V SberLinux OS Server.

Мастер-дистрибьютером решений «Дата Инновации» и «Юниверс Дата» на российском рынке является компания DIS Group, специалисты которой участвовали в тестировании. Результаты тестов на совместимость открывают для DIS Group возможность успешной работы с заказчиками, которые уже используют или планируют использовать решения от СберТеха.

Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group, сказал: «DIS Group проводит работу по тестированию продуктов, проверяя их на устойчивость к нагрузкам, соответствие в части функциональных, технических и эксплуатационных характеристик, которые заказчик предъявляет к нужному ПО. Результаты тестов подтверждают, что продукты «Дата Инновации», «Юниверс Дата» и «СберТеха» готовы к совместному использованию и обеспечат необходимый уровень работоспособности и надежности».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», отметил: «В настоящий момент во всех отраслях экономики наблюдается значительное увеличение объема данных. Эффективная работа с данными становится конкурентным преимуществом бизнеса. Современные решения, которые предлагает DIS Group, нуждаются в продуктах, которые могут обеспечить высокую доступность, производительность и безопасность. С учетом этих требований рынка мы и создавали наши продукты».

Platform V Pangolin – СУБД корпоративного уровня, которая основана на хорошо зарекомендовавшей себя открытой СУБД PostgreSQL и содержит ряд важных доработок. Это целевая СУБД в «Сбере» и других крупных российских компаниях. Более 70 тыс. инсталляций Platform V Pangolin успешно эксплуатируются в составе приложений и сервисов разного уровня критичности и масштаба.

Platform V SberLinux OS Server – серверная операционная система корпоративного уровня, которая позволяет строить высокопроизводительные программно-аппаратные комплексы. Решения «СберТеха» зарегистрированы в реестре российского ПО.

В портфеле DIS Group присутствует весь набор инструментов по управлению данными, способный обеспечить переход с решений иностранного производства на отечественные платформы.