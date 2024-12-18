Kept и DIS Group договорились о сотрудничестве в области управления данными 1

DIS Group и 2D Systems договорились о продвижении российских решений для управления данными 1

DIS Group и Axoft договорились о продвижении российских решений для управления данными 1

Axenix и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации 1

Rubytech и DIS Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными 1

IBS и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1

ГК Softline и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1

DIS Group обеспечит полный цикл управления данными на российских технологиях 1