Юниверс дата Юниверс MDM
AI-помощник Юниверс MDM способен автоматически определять категорию номенклатуры и распределять данные по соответствующим атрибутам, что значительно упрощает и ускоряет работу пользователей. Достаточно ввести название позиции одной строкой в свободной форме — искусственный интеллект самостоятельно анализирует введенные данные, присваивает соответствующую классификацию и точно выделяет атрибуты объекта.
Юниверс дата и организации, системы, технологии, персоны:
|Лихницкий Павел 55 19
|Каменский Владислав 16 5
|Кулагин Дмитрий 14 1
|Ухин Иван 1 1
|Вайсблюм Игорь 17 1
|Малькова Лариса 16 1
|Силуянов Дмитрий 6 1
|Спивак Александр 5 1
|Орлов Олег 7 1
|Панкратов Илья 6 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Ефремов Дмитрий 7 1
|Горбунов Александр 54 1
|Константинов Александр 19 1
|Игнатов Сергей 47 1
|Рыбаков Константин 2 1
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