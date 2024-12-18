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Юниверс дата Юниверс MDM


AI-помощник Юниверс MDM способен автоматически определять категорию номенклатуры и распределять данные по соответствующим атрибутам, что значительно упрощает и ускоряет работу пользователей. Достаточно ввести название позиции одной строкой в свободной форме — искусственный интеллект самостоятельно анализирует введенные данные, присваивает соответствующую классификацию и точно выделяет атрибуты объекта.


18.12.2024 Подтверждена полная совместимость решения по управлению данными «Юниверс MDM» с интеграционной платформой FESB 1
16.12.2024 Kept и DIS Group договорились о сотрудничестве в области управления данными   1
02.12.2024 DIS Group и «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными 1
28.11.2024 Сеть «Галамарт» внедрила решение для работы с мастер-данными «Юниверс MDM» 1
31.10.2024 DIS Group и «Бизматика-Консалтинг» займутся продвижением российской платформы для управления данными 1
29.10.2024 «Юниверс Дата» внедрила ИИ в решение для управления данными «Юниверс MDM» 2
10.10.2024 DIS Group и 2D Systems договорились о продвижении российских решений для управления данными 1
07.08.2024 DIS Group и «Норбит» стали партнерами 1
10.06.2024 DIS Group и Axoft договорились о продвижении российских решений для управления данными 1
22.05.2024 Интегратор «ОТР 2000» пополнил свой портфель MDM-продуктами «Юниверс Дата» 1
06.05.2024 «СберТех» и DIS Group объявили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих флагманских продуктов 1
09.01.2024 Компания «Юниверс Дата» расширила функционал решения по управлению данными «Юниверс DG» 1
28.12.2023 «КОРУС Консалтинг» и DIS Group будут продвигать на рынке новые российские решения для управления данными 1
22.12.2023 «Юниверс Дата» расширяет функционал российского решения по управлению мастер-данными 1
14.12.2023 R-Style Softlab и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации 1
21.11.2023 Axenix и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации 1
10.10.2023 Rubytech и DIS Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными 1
09.10.2023 «Лига цифровой экономики» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений в области управления данными 1
25.09.2023 «Инфосистемы джет» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
21.09.2023 DIS Group и ПИК реализует проект по внедрению отечественного MDM-решения 1
19.09.2023 IBS и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
13.09.2023 ГК Softline и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
05.09.2023 «Хайтэк-интеграция» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1
23.08.2023 Продукты «Юниверс дата» включены в реестр ПО Минцифры 1
05.05.2023 Новая версия «Юниверс MDM» позволит вести все виды справочников в одной системе 1
27.03.2023 Владислав Каменский, «Юниверс Дата»: Российский рынок решений по работе с данными продолжает активно развиваться 1
19.01.2023 DIS Group обеспечит полный цикл управления данными на российских технологиях 1
13.01.2023 Платформа для управления данными последнего поколения станет доступна российским пользователям 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Юниверс дата и организации, системы, технологии, персоны:

DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 20
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 18 12
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 19 5
Датафлот 7 4
SAP SE 5277 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Oracle Corporation 6688 3
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 2
Informatica 126 2
SAS Institute 971 1
ХайТэк Интеграция 20 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Accenture plc 682 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
ИИ-Технологии 104 1
Бизматика-Консалтинг 1 1
Неолант Тенакс 4 1
Неолант - Neolant 41 1
Физика сети 2 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 15
МКБ - Московский кредитный банк 558 8
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 3
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Газпром нефть 618 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 13
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 17
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 17
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 13
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 25 20
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 41 15
Юниверс дата - Юниверс DQ 6 6
Юниверс дата - Юниверс ETL 6 6
Юнидата MDM - Юнидата Платформа управления данными - Юнидата Community Edition 10 2
Amazon OpenSearch 23 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
ОТР УСБ - ОТР Универсальный сервер безопасности 4 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 11 1
Apache Hadoop 427 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Датафлот репликация 3 1
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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