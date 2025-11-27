iiii Tech и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений по управлению данными

ИТ-компании iiii Tech («Форайз») и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении российских решений по управлению данными, входящих в платформу AI Data Platform: «Селена», «Юниверс Data Governance», «Юниверс MDM», «Датафлот Репликация», «Плюс7 ФормИТ» и другие. Об этом CNews сообщили представители iiii Tech.

Компания iiii Tech занимается разработкой и внедрением ИТ-решений уже более 30 лет. В ее портфель входит программное обеспечение в области автоматизации бизнес-процессов, облачных и managed-сервисов, внедрения и поддержки продуктов «1С», а также аналитики данных.

«Продуктовая линейка DIS Group органично дополняет наш портфель решений для управления данными. Это партнерство позволит нам предлагать клиентам лучшие российские практики и усиливать нашу экспертизу в области цифровой аналитики», — сказал Константин Сафронов, коммерческий директор iiii Tech.

«В партнерстве с ИТ-интегратором «Форайз» DIS Group сможет тиражировать экспертизу по проектам цифровизации с импортозамещением решений для управления данными в предприятиях крупного и среднего бизнеса», — сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.