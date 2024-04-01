Получите все материалы CNews по ключевому слову
iiii Tech Форайз ex-TietoEVRY Russia Tieto Россия
iiii Tech — российский ИТ-интегратор, который специализируется на решениях для среднего и крупного бизнеса. В портфель решений компании входят автоматизация бизнес-процессов, облачные и managed-сервисы, RPA (роботизация бизнес-процессов), SAP, аналитика данных, тестирование ПО и заказная разработка, в том числе на микросервисной архитектуре. iiii Tech создаёт enterprise-решения для российского рынка с 1996 года и владеет собственной сетью ЦОД, которая обеспечивает хранение данных в соответствии с ФЗ-152.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 7 484 640 ₽*
УПОМИНАНИЯ
iiii Tech и организации, системы, технологии, персоны:
