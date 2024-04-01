Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

iiii Tech Форайз ex-TietoEVRY Russia Tieto Россия

iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия

iiii Tech — российский ИТ-интегратор, который специализируется на решениях для среднего и крупного бизнеса. В портфель решений компании входят автоматизация бизнес-процессов, облачные и managed-сервисы, RPA (роботизация бизнес-процессов), SAP, аналитика данных, тестирование ПО и заказная разработка, в том числе на микросервисной архитектуре. iiii Tech создаёт enterprise-решения для российского рынка с 1996 года и владеет собственной сетью ЦОД, которая обеспечивает хранение данных в соответствии с ФЗ-152.

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 7 484 640 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 7 484 640 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 7 484 640 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


Облачные сервисы 2023 1
01.04.2024 Александр Козлов, iiii Tech: Российские компании успешно заполнили нишу облачных решений по резервному копированию данных 1
12.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров Kubernetes 2023 1
23.11.2023 VMware ушла, задачи остались 1
31.10.2023 iiii Tech предлагает новый сервис Managed DevOps для оптимизации и автоматизации разработки ПО 1
22.08.2023 iiii Tech и GreenData заключили стратегическое партнерство в направлении автоматизации бизнес-процессов 1
20.06.2023 Компания iiii Tech представила новое облако 2
26.04.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров DRaaS 2023 1
14.03.2023 Внедрение без интегратора: компания iiii Tech самостоятельно мигрировала на ITSM-систему SimpleOne за полтора месяца 1
28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 2
14.12.2022 Компания iiii Tech завершила проект по автоматизации маркировки для Faberlic 2
12.10.2022 PIX Robotics и iiii Tech стали партнерами по внедрению RPA 1
31.08.2022 Iiii Tech и Roomy bots стали партнёрами в области роботизации процессов 1
24.05.2022 Российское подразделение Tietoevry стало независимой ИТ-компанией 3
14.09.2015 Коллекторское агентство «Клевер» внедрило систему управления просроченной задолженностью от Tieto 3
05.04.2012 «Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс» внедрил TIPS для повышения рентабельности производства 1
17.01.2012 Tieto в России возглавил известный специалист по SAP 1
17.01.2012 В Tieto назначен региональный менеджер в России 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 2
16.12.2010 Посткризисный синдром: бизнес доверился ИТ-аутсорсерам 1
29.11.2010 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг в России – новые направления» 1
12.05.2009 Tieto внедрила интранет-портал в сети гипермаркетов «Лента» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 30

iiii Tech и организации, системы, технологии, персоны:

TietoEVRY - Tieto 140 10
SAP SE 5383 9
Broadcom - VMware 2437 6
Microsoft Corporation 25046 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1675 3
Selectel - Селектел 418 3
Softline - Софтлайн 3116 2
HP Inc. 5728 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 321 2
Google LLC 12082 2
Cisco Systems 5183 2
8728 2
CA Technologies - Computer Associates 386 2
Linx - Связь ВСД 158 2
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 75 2
Optima Services 35 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 156 2
Ланит - Онланта - Onlanta 112 2
Yandex - Яндекс 8091 1
HP - Hewlett-Packard 3635 1
Apple Inc 12427 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2066 1
Amazon Inc - Amazon.com 3082 1
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 1
Крок - Croc 1791 1
Forcepoint - Stonesoft - Стоунсофт 48 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Dell EMC 5060 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 1
Diasoft - Диасофт 985 1
X Corp - Twitter 2897 1
Oracle Corporation 6803 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 123 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
SAP CIS - САП СНГ 859 1
Directum - Директум 1153 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 115 1
Альфа-Банк 1825 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 498 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 505 1
Лента - Сеть розничной торговли 2216 1
Абсолют Банк 240 1
ГПБ - Газпромбанк 1143 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Фаберлик - Faberlic 95 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 70 1
НСПК - Национальная система платежных карт 877 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 415 1
Новард УК - Novard 72 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС 55 1
Роскоммунэнерго 1 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
Halyk Bank - Москоммерцбанк 17 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 76 1
Renault Groupe 163 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 47 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 62 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 45 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 127 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 8 1
Honda - Aoyama Motors - Аояма Моторс 2 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 477 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 334 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 433 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 6
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 804 6
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 212 6
DevOps - Development и Operations 999 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2867 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 4
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 375 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1209 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1067 3
DevOps as a Service - Managed DevOps 10 3
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 998 3
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 578 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1319 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1142 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2360 2
Linux OS 10625 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 606 2
iiii Tech RPA 2 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 2
Oracle VM Server - Logical Domains - LDoms - LDOM 26 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 596 2
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 246 2
Apache CloudStack 8 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2379 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5654 1
Google YouTube - Видеохостинг 2849 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 89 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 63 1
Microsoft Azure 1438 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 321 1
iiii Tech - Тието СУПЗ 1 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 1
Такском Файлер 10 1
Microsoft Windows 16127 1
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 22 1
1С:CRM 71 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 1
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 1
Diasoft Flextera 57 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Directum СЭД - ECM-система 296 1
Terrasoft Creatio Service 11 1
Apple Keynote 63 1
Dropbox Paper 79 1
TietoEVRY BIX - TietoEVRY Business Information Exchange - Tieto Business Lines 3 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 19 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
TietoEVRY TIPS - Tieto Integrated Paper Solution 1 1
HPE CSA - HPE Cloud Service Automation 6 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 51 1
Broadcom - VMware vCloud Availability 10 1
Veeam Cloud Connect 43 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 15 1
Светушкова Наталья 17 4
Сергеев Антон 12 3
Сулицкий Роман 4 3
Колесов Александр 60 3
Шевченко Владимир 148 2
Македонский Сергей 47 2
Брусенцев Михаил 10 2
Алтухов Сергей 14 1
Ложкин Сергей 44 1
Аэров Олег 4 1
Левченко Андрей 4 1
Урусов Виктор 137 1
Зубарев Дмитрий 7 1
Занин Виталий 22 1
Попова Мария 141 1
Михайлова Мария 6 1
Хайретдинов Рустэм 84 1
Кондратенко Юрий 4 1
Меднов Сергей 124 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Висящев Андрей 64 1
Романов Михаил 33 1
Прохоров Фёдор 83 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Левиков Антон 69 1
Широких Алексей 72 1
Макаров Станислав 117 1
Мякишева Марина 84 1
Коротков Андрей 85 1
Филимонов Сергей 46 1
Микоян Александр 43 1
Хавторин Антон 25 1
Майорова Юлия 8 1
Ромашин Максим 5 1
Климов Евгений 18 1
Письменский Олег 7 1
Абрамова Дарья 6 1
Никифоров Сергей 13 1
Кадощук Игорь 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 6
Финляндия - Финляндская Республика 3641 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 3
Чехия - Чешская Республика 1327 2
Беларусь - Белоруссия 5942 2
Нидерланды 3587 2
Европа 24508 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 2
Франция - Французская Республика 7941 2
Европа Восточная 3115 2
Швеция - Королевство 3657 1
Азия - Азиатский регион 5684 1
Германия - Федеративная Республика 12857 1
Швеция - Стокгольм 402 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Индия - Bharat 5607 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Африка - Африканский регион 3542 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3180 1
Америка Латинская 1861 1
Казахстан - Республика 5729 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 1
Беларусь - Минск 665 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2370 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Украина 7733 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2127 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 736 1
Норвегия - Королевство 1823 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 1
Кипр - Республика 575 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 422 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2482 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 2
Аренда 2541 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2410 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Английский язык 6820 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 643 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Философия - Philosophy 476 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1011 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5288 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2132 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
Forbes - Форбс 887 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 4
IDC - International Data Corporation 4931 2
Gartner - Гартнер 3592 1
Coleman Parkes 11 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 263 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще