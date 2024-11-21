PwC Россия ПрайсвотерхаусКуперс Технологии Доверия ТеДо TeDo JSC Technologies of Trust Audit
Компания «Технологии Доверия» (ТеДо) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают около 3 000 специалистов.
|21.11.2024
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«Технологии Доверия» и Arenadata стали партнерами
«Технологии Доверия» (ТеДо), одна из крупнейших российских аудиторско-консалтинговых фирм, и A
|20.11.2024
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«ТеДо» запустила платформу BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов продаж и маркетинга
Компания «Технологии Доверия» («ТеДо») завершила автоматизацию бизнес-процессов на low-code платформе B
|19.03.2024
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Как мигрировать с SAP ERP на «1С» за 9 месяцев: кейс крупного производителя табачной продукции
Шли не поступательно, а одним «большим взрывом» Перед командой ТеДо была поставлена амбициозная задача: в середине года, за рекордно короткое время, одномом
|19.02.2024
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Компания «Технологии Доверия» поможет бизнесу перейти на российскую аналитическую платформу
Российский BI-вендор «Форсайт» и компания «Технологии Доверия» («ТеДо») заключили партнерское соглашение, в рамках которого намерены рас
|12.02.2024
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Исследование: ТеДо (ех-PwC) изучает рынок Process Mining
родуктов Process Mining в разных индустриях, существующих трендов на рынке и прогноз его развития. «Технологии Доверия» приглашают принять участие в исследовании Process Mining, пройдя опрос, з
|11.07.2023
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«Технологии доверия» и «Ланит омни» стали стратегическими партнерами
«Технологии доверия» (ранее PwC в России) и «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») объявили о старте сотрудничества. Компании сфокусируются на совместной реализации проектов для продвижения low-
|01.02.2023
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«Технологии доверия»: 39% российских компаний привлекают внешних разработчиков
Компания «Технологии доверия» представила результаты исследования «Стратегия сорсинга и подходы к управлению источниками ресурсов в ИТ». В опросе приняли участие представители крупного и среднего бизнеса
|03.11.2022
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Cloud и «Технологии доверия» приглашают принять участие в исследовании облачной зрелости российского бизнеса
ах. До настоящего времени уровень облачной зрелости российского бизнеса не подвергался глубокому анализу, поэтому один из лидеров рынка, облачный провайдер Cloud совместно с консалтинговой компанией «Технологии Доверия» проводят масштабное исследование этой области с целью получения всестороннего понимания текущего состояния и трендов облачного рынка, а также особенностей внедрения и исполь
|26.10.2022
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Компании Cloud и «Технологии Доверия» совместно исследуют уровень облачной зрелости российского рынка
Провайдер облачных услуг Cloud (ООО «Облачные технологии») совместно с компанией «Технологии Доверия» запустили исследование уровня облачной зрелости российского бизнеса. В рамках исследования будут изучены особенности миграции в облако российских компаний, драйверы и барьер
|12.01.2016
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PwC перехватил у «Информзащиты» подряд на проверку столичного «Активного гражданина»
,06 млн, контракт достался российскому подразделению транснациональной аудиторской корпорации PwC — ООО «Прайсвотерхаускуперс консультирование», которое согласилось выполнить работы за p6,8 млн
|09.04.2010
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«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» проведет аудиторскую проверку СЗТ
едложения от четырех участников и признал победителем конкурса независимую аудиторскую организацию «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Итоги конкурса будут представлены совету директоров СЗТ, который
PwC Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Швыдченко Юрий 4 4
|Корня Алексей 78 3
|Шадаев Максут 1009 3
|Сирота Юрий 67 2
|Макаров Игорь 9 2
|Евсин Александр 12 2
|Сметанников Антон 2 2
|Мунерман Илья 4 2
|Данильченко Олег 2 2
|Меденцев Константин 97 2
|Сергеев Сергей 138 2
|Натрусов Артем 284 2
|Исаев Дмитрий 42 2
|Сотин Денис 205 2
|Шойтов Александр 78 2
|Галкин Николай 104 2
|Минаев Андрей 15 2
|Колбин Евгений 67 2
|Чанышев Владимир 10 2
|Кабаева Анастасия 2 2
|Ершов Павел 37 1
|Глазков Александр 137 1
|Королев Андрей 12 1
|Мельник Иван 10 1
|Ступин Евгений 28 1
|Реймер Денис 54 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Сергиенко Дмитрий 23 1
|Михалев Максим 16 1
|Евтушенков Феликс 28 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Новожилова Варвара 3 1
|Рагулин Лев 4 1
|Россинский Евгений 9 1
|Малышев Олег 5 1
|Тарасов Александр 9 1
|Катков Алексей 42 1
|Повалко Алексей 1 1
|Пометун Андрей 1 1
|Теодос Антонио Антониос 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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