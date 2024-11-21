Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

PwC Россия ПрайсвотерхаусКуперс Технологии Доверия ТеДо TeDo JSC Technologies of Trust Audit

PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit

Компания «Технологии Доверия»  (ТеДо) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают около 3 000 специалистов. 

 

21.11.2024 «Технологии Доверия» и Arenadata стали партнерами

«Технологии Доверия» (ТеДо), одна из крупнейших российских аудиторско-консалтинговых фирм, и A
20.11.2024 «ТеДо» запустила платформу BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов продаж и маркетинга

Компания «Технологии Доверия» («ТеДо») завершила автоматизацию бизнес-процессов на low-code платформе B
19.03.2024 Как мигрировать с SAP ERP на «1С» за 9 месяцев: кейс крупного производителя табачной продукции

Шли не поступательно, а одним «большим взрывом» Перед командой ТеДо была поставлена амбициозная задача: в середине года, за рекордно короткое время, одномом
19.02.2024 Компания «Технологии Доверия» поможет бизнесу перейти на российскую аналитическую платформу

Российский BI-вендор «Форсайт» и компания «Технологии Доверия» («ТеДо») заключили партнерское соглашение, в рамках которого намерены рас
12.02.2024 Исследование: ТеДо (ех-PwC) изучает рынок Process Mining

родуктов Process Mining в разных индустриях, существующих трендов на рынке и прогноз его развития. «Технологии Доверия» приглашают принять участие в исследовании Process Mining, пройдя опрос, з
11.07.2023 «Технологии доверия» и «Ланит омни» стали стратегическими партнерами

«Технологии доверия» (ранее PwC в России) и «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») объявили о старте сотрудничества. Компании сфокусируются на совместной реализации проектов для продвижения low-
01.02.2023 «Технологии доверия»: 39% российских компаний привлекают внешних разработчиков

Компания «Технологии доверия» представила результаты исследования «Стратегия сорсинга и подходы к управлению источниками ресурсов в ИТ». В опросе приняли участие представители крупного и среднего бизнеса
03.11.2022 Cloud и «Технологии доверия» приглашают принять участие в исследовании облачной зрелости российского бизнеса

ах. До настоящего времени уровень облачной зрелости российского бизнеса не подвергался глубокому анализу, поэтому один из лидеров рынка, облачный провайдер Cloud совместно с консалтинговой компанией «Технологии Доверия» проводят масштабное исследование этой области с целью получения всестороннего понимания текущего состояния и трендов облачного рынка, а также особенностей внедрения и исполь
26.10.2022 Компании Cloud и «Технологии Доверия» совместно исследуют уровень облачной зрелости российского рынка

Провайдер облачных услуг Cloud (ООО «Облачные технологии») совместно с компанией «Технологии Доверия» запустили исследование уровня облачной зрелости российского бизнеса. В рамках исследования будут изучены особенности миграции в облако российских компаний, драйверы и барьер
12.01.2016 PwC перехватил у «Информзащиты» подряд на проверку столичного «Активного гражданина»

,06 млн, контракт достался российскому подразделению транснациональной аудиторской корпорации PwC — ООО «Прайсвотерхаускуперс консультирование», которое согласилось выполнить работы за p6,8 млн
09.04.2010 «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» проведет аудиторскую проверку СЗТ

едложения от четырех участников и признал победителем конкурса независимую аудиторскую организацию «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Итоги конкурса будут представлены совету директоров СЗТ, который

Публикаций - 61, упоминаний - 85

PwC Россия и организации, системы, технологии, персоны:

PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12556 11
SAP SE 5279 9
Oracle Corporation 6688 6
Microsoft Corporation 24628 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 4
8213 4
Ростелеком 9703 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 4
Selectel - Селектел 385 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 4
McKinsey & Company Int 248 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
Softline - Софтлайн 2811 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 3
МегаФон 8807 3
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
АФК Система ПАО 1797 2
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 58 2
Крок - Croc 1777 2
UIPath 101 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 2
АйТи 1365 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
Rondem - Рондем 6 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 2
Broadcom - VMware 2359 2
Accenture plc 682 2
EY - Ernst & Young Global 373 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 2
Oracle Consulting 18 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2894 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 7
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 5
РВК - Российская венчурная компания 549 4
Газпром ПАО 1342 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 4
Газпром нефть 618 4
РЖД - Российские железные дороги 1904 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 3
Ингосстрах СПАО 421 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 3
Почта России ПАО 2112 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1331 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 33 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1153 2
NanduQ - Qiwi 996 2
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 2
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 2
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 2
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
Аэроклуб 21 1
Локотех - Локомотивные технологии 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 96 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 2
Федеральное казначейство России 1772 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 12 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 116 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Союз продовольственных бирж 3 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 2
ASF - Apache Software Foundation 206 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 10
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15858 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5309 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2783 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9376 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12010 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5252 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6935 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20794 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 5
DevOps - Development и Operations 865 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3218 4
Примо РПА - Primo RPA 31 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 2
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 20 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Linux OS 9940 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 2
OpenAI ChatGPT 339 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Kioxia KumoScale 2 1
Diasoft Flextera 57 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 27 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
ELMA RPA 8 1
PIX RPA Platform. 75 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 132 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Atlassian - Confluence 113 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Microsoft Office 3736 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Швыдченко Юрий 4 4
Корня Алексей 78 3
Шадаев Максут 1009 3
Сирота Юрий 67 2
Макаров Игорь 9 2
Евсин Александр 12 2
Сметанников Антон 2 2
Мунерман Илья 4 2
Данильченко Олег 2 2
Меденцев Константин 97 2
Сергеев Сергей 138 2
Натрусов Артем 284 2
Исаев Дмитрий 42 2
Сотин Денис 205 2
Шойтов Александр 78 2
Галкин Николай 104 2
Минаев Андрей 15 2
Колбин Евгений 67 2
Чанышев Владимир 10 2
Кабаева Анастасия 2 2
Ершов Павел 37 1
Глазков Александр 137 1
Королев Андрей 12 1
Мельник Иван 10 1
Ступин Евгений 28 1
Реймер Денис 54 1
Кириченко Игорь 49 1
Сергиенко Дмитрий 23 1
Михалев Максим 16 1
Евтушенков Феликс 28 1
Федечкин Эдуард 55 1
Новожилова Варвара 3 1
Рагулин Лев 4 1
Россинский Евгений 9 1
Малышев Олег 5 1
Тарасов Александр 9 1
Катков Алексей 42 1
Повалко Алексей 1 1
Пометун Андрей 1 1
Теодос Антонио Антониос 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 7
Украина 7609 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Азия - Азиатский регион 5530 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 3
Нидерланды 3519 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2958 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
Казахстан - Республика 5527 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Европа 21770 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Беларусь - Белоруссия 5665 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 2
Россия - СФО - Новосибирск 4292 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 213 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 2
Европа Восточная 3075 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Ирландия - Республика 1010 1
Грузия 1240 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Армения - Республика 2280 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3107 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 6
Аудит - аудиторский услуги 2660 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4795 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 5
Экономический эффект 1067 4
Импортозамещение - параллельный импорт 481 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 3
Аренда 2416 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 414 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
Комсомольская правда ИД 67 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Ведомости 998 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Rusbase 16 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 960 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Gartner - Гартнер 3556 2
BCG - Boston Consulting Group 107 2
CNews Инновация года - награда 111 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1514 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 48 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 2
ICEAW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales 1 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 13 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 45 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 76 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 5
CNews AWARDS - награда 519 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
CNews FORUM Кейсы 225 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
DAX Forum 1 1
GITEX Technology - международная выставка 38 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще