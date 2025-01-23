Кабаева Анастасия
|23.01.2025
|Российский рынок Process Mining достиг 900 млн рублей 1
|04.09.2024
|Рынок процессной аналитики в России вырастет в 19 раз за пять лет 1
|19.02.2024
|Компания «Технологии Доверия» поможет бизнесу перейти на российскую аналитическую платформу 1
Кабаева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 62 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
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