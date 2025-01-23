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Кабаева Анастасия



23.01.2025 Российский рынок Process Mining достиг 900 млн рублей 1
04.09.2024 Рынок процессной аналитики в России вырастет в 19 раз за пять лет 1
19.02.2024 Компания «Технологии Доверия» поможет бизнесу перейти на российскую аналитическую платформу 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кабаева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 62 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 217 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7564 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4999 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4677 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1953 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3101 1
Россия - СФО - Новосибирск 4293 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2959 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2248 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7837 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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