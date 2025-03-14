Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон

«Алроса» тиражирует в своих подразделениях «Мобильное ТОРО» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» «Мобильное ТОРО» на базе продукта «Форсайт. Мобильная платформа» будет внедрено в Нюрбинском и Удачнинском горно-обогатительных

«Форсайт» выпустила новый продукт «Форсайт. Умные таблицы» Российский вендор «Форсайт» представил новый продукт «Форсайт. Умные таблицы». Это кроссплатформенное настольное приложение, предназначенное для создания отчётов со сложным форматированием и использованием

Пользователям доступен коннектор, объединяющий Arenadata Catalog и «Форсайт. Аналитическая платформа» работала коннектор, благодаря которому пользователи могут сканировать метаданные из систем на базе «Форсайт. Аналитическая платформа» в каталог данных Arenadata Catalog (ADC). Новый коннектор п

«Форсайт. Аналитическая платформа» совместима с СУБД Proxima DB Российский разработчик ПО для анализа данных «Форсайт» и разработчик инфраструктурного ПО для бизнеса Orion soft по результатам тестирования подтвердили успешную совместную работу решения «Форсайт. Аналитическая платформа» с промышл

В мобильных приложениях на базе «Форсайт. Мобильная платформа» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» В рамках технологического сотрудничества компании «Актив» и «Форсайт» протестировали и подтвердили совместимость мобильной платформы для разработки приложений «Форсайт.Мобильная платформа» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом

«Форсайт. Аналитическая платформа» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor Российский BI-вендор «Форсайт» и «Группа Астра», разработчик системного и инфраструктурного ПО, продолжают сотрудничество в рамках программы технологической кооперации ИТ-вендоров Ready for Astra и сообщают об успеш

В России создадут специальные центры для исследования ИИ. К 2030 доход от него должен составить 11 триллионов тва жизни людей. Это стало известно в ходе обсуждения будущего ИИ в России, в рамках стратегической форсайт-сессии (стратегическая встреча, цель которой заключается в прогнозировании и планиров

«Столото» перешел на отечественный продукт «Форсайт. Аналитическая платформа» лотерей России «Столото» (бренд принадлежит ТК «Центр»), в портфеле которого находятся такие лотереи как «Русское лото», лотереи семейства «Спортлото» и другие, перешел на отечественную BI-платформу «Форсайт. Аналитическая платформа», заменив существующее много лет BI-решение на базе Tableau. Внедрением продукта занималась компания «Минвайл». В рамках конкурсной процедуры специалисты отдела

Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку? Компания «Форсайт», разработчик программных продуктов для бизнес-аналитики, управления эффективностью п

Конференция Foresight Day 2024: инновации, модернизация, импортозамещение в бизнес-аналитике и корпоративной мобильности 23 апреля в Москве в кластере «Ломоносов» состоится конференция Foresight Day 2024. Главное мероприятие года от российского вендора «Форсайт» в этом году пройдет под девизом «Определяем будущее вместе». Цель конференции – объединить представителей вендора, заказчиков и ИТ-интеграторов, чтобы оценить итоги импортозамещения на

«РусГидро» переводит финансовую отчетность и бизнес-планирование на российскую платформу В «РусГидро» стартовал проект по замене зарубежной платформы финансовой отчетности и процессов бизнес-планирования IBM Cognos на российскую платформу «Форсайт. Бюджетирование». Цель проекта – миграция существующих информационных систем «РусГидро» в составе нескольких модулей, автоматизированных с использованием иностранного программного обесп

Компания «Технологии Доверия» поможет бизнесу перейти на российскую аналитическую платформу Российский BI-вендор «Форсайт» и компания «Технологии Доверия» («ТеДо») заключили партнерское соглашение, в рамках

Postgres Professional и «Форсайт» подтвердили совместимость продуктов Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и российский BI-вендор «Форсайт» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтвердил корректную работу программных продуктов «Форсайт. Аналитическая платформа», «

Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа» Компания «Форсайт», разработчик программного продукта «Форсайт. Мобильная платформа» и компания

«Ультиматек» дополнил продуктовый портфель решением «Форсайт. Аналитическая платформа» Промышленный интегратор «Ультиматек» и российская компания-разработчик «Форсайт» заключили партнерское соглашение. Сотрудничество будет нацелено на создание и внедрение решений для повышения эффективности бизнеса крупнейших производств в России. Об этом CNews сообщ

«КОРУС Консалтинг» и «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве Клиенты ГК «КОРУС Консалтинг» получат больший выбор при внедрении ЕРМ-систем (Enterprise Performance Management). Портфель компании пополнился линейкой продуктов «Форсайт», в частности уже сейчас специалисты готовы реализовывать проекты на базе программного продукта «Форсайт. Бюджетирование». «Форсайт» – российская компания-разработчик инно

«Форсайт. Аналитическая платформа» используется для управления региональными проектами в Липецкой области Система на базе российских продуктов «Форсайт. Аналитическая платформа» и «Крит. Основные данные» используется в Липецкой области для эффективного управления региональными проектами. Программное решение позволяет создавать паспорта

Axenix и «Форсайт» стали партнерами в области импортозамещения платформенных решений для enterprise-сегмента Компания Axenix получила партнерский статус разработчика программных решений на базе BI-платформы «Форсайт. аналитическая платформа». Это позволит Axenix расширить спектр платформенных решений в своем арсенале и продолжить реализовывать проекты в области бизнес-анализа и автоматизации бизнес

«Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений» 26 апреля 26 апреля в Москве на площадке «Цифровое деловое пространство» российский BI-вендор «Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений». Ключевое событие мероприятия – круглый стол «Время для роста экспертизы по российским решениям». Уже подтвердили свое учас

BearingPoint предложит своим клиентам решения на базе продуктов «Форсайт» Консалтинговая компания BearingPoint и российский разработчик ПО для бизнес-анализа «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве. Компании планируют развивать сотрудничество в области создания современных BI-решений для корпоративного сегмента. Совместная работа BearingPoint и

«Форсайт. Аналитическая платформа» прошла сертификацию ФСТЭК «Форсайт. Аналитическая платформа» прошла сертификацию ФСТЭК на соответствие 4 уровню доверия (согласно 76 приказу ФСТЭК), 5 классу защиты (согласно РД СВТ) и Техническим условиям. Данный сертиф

ICL Services поможет перейти на BI-решения на базе платформы «Форсайт» ICL Services и «Форсайт» подписали партнерское соглашение. Стороны планируют объединить усилия для решения актуальных задач импортозамещения, чтобы обеспечить российских заказчиков качественными аналогами зару

Продукт легкой бизнес-аналитики FlyBI включен в Реестр отечественного ПО Продукт для визуализации и анализа данных FlyBI, разработанный компанией «Форсайт», включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. FlyBI – это веб-платформа для решения задач Data Discovery и самостоятельной работы с да

«Форсайт» и Arenadata расширяют сотрудничество Российские разработчики программных продуктов для работы с большими данными компания «Форсайт» и компания Arenadata подписали соглашение о расширении стратегического партнерства.

Ramax Group и «Форсайт» намерены усилить развитие российского BI Системный интегратор Ramax Group и российский разработчик аналитической платформы корпоративного уровня «Форсайт» объявили о сотрудничестве. Специалисты Ramax Group помогут клиентам повышать эффективность бизнеса за счет внедрения качественных импортозамещающих решений «Форсайт» для сбора,

«Форсайт» представил новые продукты для миграции с зарубежных BI-решений Генеральный директор «Форсайт» Владимир Комов задал стратегический вектор всему мероприятию уже на этапе приветстве

«Форсайт» получил исключительные права на Prognoz Platform Компания «Форсайт» приобрела исключительные права на программную платформу Prognoz Platform у правообла

Новые цифровые горизонты «Форсайт» В этом году конференция объединит действующих и потенциальных заказчиков и партнеров компании «Форсайт», представителей органов власти – профильных министерств и ведомств, экспертов и специалистов ИТ-индустрии и ассоциаций для обсуждения актуальных задач цифровизации и импортозамещения,

20 апреля «Форсайт» проводит конференцию «Новые цифровые горизонты» 20 апреля в Москве состоится конференция «Новые цифровые горизонты». Организатор мероприятия – компания «Форсайт», российский разработчик продуктов для аналитики данных, а также мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов. Ключевая тема конференции – демонстрация технологий вендора для ре

Teamidea присоединилась к партнерской сети «Форсайт» «Форсайт», разработчик программных продуктов для аналитики данных и мобильных решений, и системный интегратор Teamidea подписали соглашение о партнерстве. Основная цель сотрудничества – решение

«Форсайт» и Evola подписали партнёрское соглашение Системный интегратор Evola и российский разработчик программных продуктов для аналитики данных «Форсайт» в апреле 2022 г. заключили соглашение о партнёрстве. Сотрудничество компаний будет осуществляться в области внедрения и продвижения программных продуктов «Форсайт», в том числе

«Форсайт» и «Юникон бизнес солюшнс» будут вместе развивать проекты в области цифровизации российской экономики «Форсайт», российский разработчик платформенных решений для аналитики данных, и «Юникон бизнес

«Форсайт» и «Норбит» подписали соглашение о партнерстве «Форсайт», разработчик программных продуктов для аналитики данных, и компания «Норбит» (входит

«Форсайт» выпустила новый продукт легкой бизнес-аналитики и визуализации данных FlyBI Компания «Форсайт», разработчик российских цифровых решений для бизнес-аналитики и корпоративной мобильности, объявила о выпуске своего нового продукта FlyBI. Это современный инструментарий для решения з

Решение «Форсайт. Мобильная платформа» адаптировано для разработки приложений под ОС «Аврора» Компанией «Форсайт» создан комплекс для быстрой разработки клиентских приложений для ОС «Аврора», работа