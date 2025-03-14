Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компания «Форсайт» - разработчик платформы и продуктов для аналитики данных, а также мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов. Флагманский продукт – «Форсайт. Аналитическая платформа», он предназначен для создания высокопроизводительных аналитических решений для корпоративных и государственных заказчиков.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 9 043 507 941 ₽*
СОБЫТИЯ
|14.03.2025
|
«Алроса» тиражирует в своих подразделениях «Мобильное ТОРО» на базе «Форсайт. Мобильная платформа»
«Мобильное ТОРО» на базе продукта «Форсайт. Мобильная платформа» будет внедрено в Нюрбинском и Удачнинском горно-обогатительных
|10.03.2025
|
«Форсайт» выпустила новый продукт «Форсайт. Умные таблицы»
Российский вендор «Форсайт» представил новый продукт «Форсайт. Умные таблицы». Это кроссплатформенное настольное приложение, предназначенное для создания отчётов со сложным форматированием и использованием
|17.12.2024
|
Пользователям доступен коннектор, объединяющий Arenadata Catalog и «Форсайт. Аналитическая платформа»
работала коннектор, благодаря которому пользователи могут сканировать метаданные из систем на базе «Форсайт. Аналитическая платформа» в каталог данных Arenadata Catalog (ADC). Новый коннектор п
|29.10.2024
|
«Форсайт. Аналитическая платформа» совместима с СУБД Proxima DB
Российский разработчик ПО для анализа данных «Форсайт» и разработчик инфраструктурного ПО для бизнеса Orion soft по результатам тестирования подтвердили успешную совместную работу решения «Форсайт. Аналитическая платформа» с промышл
|30.09.2024
|
В мобильных приложениях на базе «Форсайт. Мобильная платформа» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»
В рамках технологического сотрудничества компании «Актив» и «Форсайт» протестировали и подтвердили совместимость мобильной платформы для разработки приложений «Форсайт.Мобильная платформа» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом
|16.08.2024
|
«Форсайт. Аналитическая платформа» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor
Российский BI-вендор «Форсайт» и «Группа Астра», разработчик системного и инфраструктурного ПО, продолжают сотрудничество в рамках программы технологической кооперации ИТ-вендоров Ready for Astra и сообщают об успеш
|04.06.2024
|
В России создадут специальные центры для исследования ИИ. К 2030 доход от него должен составить 11 триллионов
тва жизни людей. Это стало известно в ходе обсуждения будущего ИИ в России, в рамках стратегической форсайт-сессии (стратегическая встреча, цель которой заключается в прогнозировании и планиров
|23.05.2024
|
«Столото» перешел на отечественный продукт «Форсайт. Аналитическая платформа»
лотерей России «Столото» (бренд принадлежит ТК «Центр»), в портфеле которого находятся такие лотереи как «Русское лото», лотереи семейства «Спортлото» и другие, перешел на отечественную BI-платформу «Форсайт. Аналитическая платформа», заменив существующее много лет BI-решение на базе Tableau. Внедрением продукта занималась компания «Минвайл». В рамках конкурсной процедуры специалисты отдела
|17.05.2024
|
Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку?
Компания «Форсайт», разработчик программных продуктов для бизнес-аналитики, управления эффективностью п
|15.04.2024
|
Конференция Foresight Day 2024: инновации, модернизация, импортозамещение в бизнес-аналитике и корпоративной мобильности
23 апреля в Москве в кластере «Ломоносов» состоится конференция Foresight Day 2024. Главное мероприятие года от российского вендора «Форсайт» в этом году пройдет под девизом «Определяем будущее вместе». Цель конференции – объединить представителей вендора, заказчиков и ИТ-интеграторов, чтобы оценить итоги импортозамещения на
|02.04.2024
|
|01.03.2024
|
«РусГидро» переводит финансовую отчетность и бизнес-планирование на российскую платформу
В «РусГидро» стартовал проект по замене зарубежной платформы финансовой отчетности и процессов бизнес-планирования IBM Cognos на российскую платформу «Форсайт. Бюджетирование». Цель проекта – миграция существующих информационных систем «РусГидро» в составе нескольких модулей, автоматизированных с использованием иностранного программного обесп
|19.02.2024
|
Компания «Технологии Доверия» поможет бизнесу перейти на российскую аналитическую платформу
Российский BI-вендор «Форсайт» и компания «Технологии Доверия» («ТеДо») заключили партнерское соглашение, в рамках
|12.02.2024
|
Postgres Professional и «Форсайт» подтвердили совместимость продуктов
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и российский BI-вендор «Форсайт» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтвердил корректную работу программных продуктов «Форсайт. Аналитическая платформа», «
|15.01.2024
|
Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа»
Компания «Форсайт», разработчик программного продукта «Форсайт. Мобильная платформа» и компания
|11.01.2024
|
«Форсайт. Мобильная платформа» совместима с российской Kubernetes-платформой Deckhouse
Компания «Форсайт», разработчик программного продукта «Форсайт. Мобильная платформа» и компания
|19.12.2023
|
«Ультиматек» дополнил продуктовый портфель решением «Форсайт. Аналитическая платформа»
Промышленный интегратор «Ультиматек» и российская компания-разработчик «Форсайт» заключили партнерское соглашение. Сотрудничество будет нацелено на создание и внедрение решений для повышения эффективности бизнеса крупнейших производств в России. Об этом CNews сообщ
|29.11.2023
|
«КОРУС Консалтинг» и «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве
Клиенты ГК «КОРУС Консалтинг» получат больший выбор при внедрении ЕРМ-систем (Enterprise Performance Management). Портфель компании пополнился линейкой продуктов «Форсайт», в частности уже сейчас специалисты готовы реализовывать проекты на базе программного продукта «Форсайт. Бюджетирование». «Форсайт» – российская компания-разработчик инно
|21.09.2023
|
«Форсайт. Аналитическая платформа» используется для управления региональными проектами в Липецкой области
Система на базе российских продуктов «Форсайт. Аналитическая платформа» и «Крит. Основные данные» используется в Липецкой области для эффективного управления региональными проектами. Программное решение позволяет создавать паспорта
|05.09.2023
|
Axenix и «Форсайт» стали партнерами в области импортозамещения платформенных решений для enterprise-сегмента
Компания Axenix получила партнерский статус разработчика программных решений на базе BI-платформы «Форсайт. аналитическая платформа». Это позволит Axenix расширить спектр платформенных решений в своем арсенале и продолжить реализовывать проекты в области бизнес-анализа и автоматизации бизнес
|18.04.2023
|
«Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений» 26 апреля
26 апреля в Москве на площадке «Цифровое деловое пространство» российский BI-вендор «Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений». Ключевое событие мероприятия – круглый стол «Время для роста экспертизы по российским решениям». Уже подтвердили свое учас
|13.04.2023
|
|27.03.2023
|
BearingPoint предложит своим клиентам решения на базе продуктов «Форсайт»
Консалтинговая компания BearingPoint и российский разработчик ПО для бизнес-анализа «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве. Компании планируют развивать сотрудничество в области создания современных BI-решений для корпоративного сегмента. Совместная работа BearingPoint и
|31.01.2023
|
«Форсайт. Аналитическая платформа» прошла сертификацию ФСТЭК
«Форсайт. Аналитическая платформа» прошла сертификацию ФСТЭК на соответствие 4 уровню доверия (согласно 76 приказу ФСТЭК), 5 классу защиты (согласно РД СВТ) и Техническим условиям. Данный сертиф
|05.09.2022
|
ICL Services поможет перейти на BI-решения на базе платформы «Форсайт»
ICL Services и «Форсайт» подписали партнерское соглашение. Стороны планируют объединить усилия для решения актуальных задач импортозамещения, чтобы обеспечить российских заказчиков качественными аналогами зару
|17.08.2022
|
Продукт легкой бизнес-аналитики FlyBI включен в Реестр отечественного ПО
Продукт для визуализации и анализа данных FlyBI, разработанный компанией «Форсайт», включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. FlyBI – это веб-платформа для решения задач Data Discovery и самостоятельной работы с да
|29.06.2022
|
«Форсайт» и Arenadata расширяют сотрудничество
Российские разработчики программных продуктов для работы с большими данными компания «Форсайт» и компания Arenadata подписали соглашение о расширении стратегического партнерства.
|16.06.2022
|
Ramax Group и «Форсайт» намерены усилить развитие российского BI
Системный интегратор Ramax Group и российский разработчик аналитической платформы корпоративного уровня «Форсайт» объявили о сотрудничестве. Специалисты Ramax Group помогут клиентам повышать эффективность бизнеса за счет внедрения качественных импортозамещающих решений «Форсайт» для сбора,
|28.04.2022
|
«Форсайт» представил новые продукты для миграции с зарубежных BI-решений
Генеральный директор «Форсайт» Владимир Комов задал стратегический вектор всему мероприятию уже на этапе приветстве
|27.04.2022
|
«Форсайт» получил исключительные права на Prognoz Platform
Компания «Форсайт» приобрела исключительные права на программную платформу Prognoz Platform у правообла
|20.04.2022
|
Новые цифровые горизонты «Форсайт»
В этом году конференция объединит действующих и потенциальных заказчиков и партнеров компании «Форсайт», представителей органов власти – профильных министерств и ведомств, экспертов и специалистов ИТ-индустрии и ассоциаций для обсуждения актуальных задач цифровизации и импортозамещения,
|18.04.2022
|
20 апреля «Форсайт» проводит конференцию «Новые цифровые горизонты»
20 апреля в Москве состоится конференция «Новые цифровые горизонты». Организатор мероприятия – компания «Форсайт», российский разработчик продуктов для аналитики данных, а также мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов. Ключевая тема конференции – демонстрация технологий вендора для ре
|15.04.2022
|
Teamidea присоединилась к партнерской сети «Форсайт»
«Форсайт», разработчик программных продуктов для аналитики данных и мобильных решений, и системный интегратор Teamidea подписали соглашение о партнерстве. Основная цель сотрудничества – решение
|08.04.2022
|
«Форсайт» и Evola подписали партнёрское соглашение
Системный интегратор Evola и российский разработчик программных продуктов для аналитики данных «Форсайт» в апреле 2022 г. заключили соглашение о партнёрстве. Сотрудничество компаний будет осуществляться в области внедрения и продвижения программных продуктов «Форсайт», в том числе
|07.04.2022
|
|16.03.2022
|
«Форсайт» и «Юникон бизнес солюшнс» будут вместе развивать проекты в области цифровизации российской экономики
«Форсайт», российский разработчик платформенных решений для аналитики данных, и «Юникон бизнес
|11.03.2022
|
«Форсайт» и «Норбит» подписали соглашение о партнерстве
«Форсайт», разработчик программных продуктов для аналитики данных, и компания «Норбит» (входит
|03.03.2022
|
«Форсайт» выпустила новый продукт легкой бизнес-аналитики и визуализации данных FlyBI
Компания «Форсайт», разработчик российских цифровых решений для бизнес-аналитики и корпоративной мобильности, объявила о выпуске своего нового продукта FlyBI. Это современный инструментарий для решения з
|15.11.2021
|
Решение «Форсайт. Мобильная платформа» адаптировано для разработки приложений под ОС «Аврора»
Компанией «Форсайт» создан комплекс для быстрой разработки клиентских приложений для ОС «Аврора», работа
|15.11.2021
|
Форсайт и организации, системы, технологии, персоны:
|Кудрявцева Юлия 18 17
|Комов Владимир 18 17
|Стуров Александр 10 10
|Бачурин Олег 11 8
|Локоть Андрей 8 7
|Милюков Денис 12 5
|Шимановский Константин 5 5
|Хайруллин Айрат 108 4
|Гребенщиков Дмитрий 37 4
|Гвоздева Наталья 16 4
|Касаткин Алексей 10 4
|Аникин Леонид 61 4
|Горбунов Алексей 30 4
|Усманов Артур 25 4
|Бутурлин Иван 26 4
|Кузьмичева Анастасия 5 4
|Татауров Антон 6 4
|Рустамов Рустам 514 4
|Лагода Георгий 60 4
|Абакумов Евгений 224 3
|Краснов Александр 88 3
|Фридштанд Андрей 11 3
|Белов Кирилл 19 3
|Исаев Алексей 14 3
|Горбунов Сергей 23 3
|Горский Николай 9 3
|Семенова Марина 10 3
|Зубанов Андрей 9 3
|Пущаков Сергей 10 3
|Лашин Ренат 83 3
|Наумов Олег 15 3
|Песчанских Георгий 38 3
|Варивода Владимир 14 3
|Овчаров Евгений 13 3
|Селина Анна 3 3
|Лисицин Евгений 20 3
|Андрианов Дмитрий 19 3
|Пирожков Владимир 6 3
|Гонтарев Павел 113 2
|Панченко Иван 174 2
