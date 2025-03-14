Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187327
ИКТ 14504
Организации 11249
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26505
Персоны 80930
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Форсайт ранее ITG Consulting БК Софт, BC Soft Бизнес Компьютер Софт Фиткон

Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон

Компания «Форсайт» - разработчик платформы и продуктов для аналитики данных, а также мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов. Флагманский продукт – «Форсайт. Аналитическая платформа», он предназначен для создания высокопроизводительных аналитических решений для корпоративных и государственных заказчиков.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 9 043 507 941 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 9 043 507 941 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 2 992 199 768 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 40 161 913 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


14.03.2025 «Алроса» тиражирует в своих подразделениях «Мобильное ТОРО» на базе «Форсайт. Мобильная платформа»

«Мобильное ТОРО» на базе продукта «Форсайт. Мобильная платформа» будет внедрено в Нюрбинском и Удачнинском горно-обогатительных

10.03.2025 «Форсайт» выпустила новый продукт «Форсайт. Умные таблицы»

Российский вендор «Форсайт» представил новый продукт «Форсайт. Умные таблицы». Это кроссплатформенное настольное приложение, предназначенное для создания отчётов со сложным форматированием и использованием
17.12.2024 Пользователям доступен коннектор, объединяющий Arenadata Catalog и «Форсайт. Аналитическая платформа»

работала коннектор, благодаря которому пользователи могут сканировать метаданные из систем на базе «Форсайт. Аналитическая платформа» в каталог данных Arenadata Catalog (ADC). Новый коннектор п
29.10.2024 «Форсайт. Аналитическая платформа» совместима с СУБД Proxima DB

Российский разработчик ПО для анализа данных «Форсайт» и разработчик инфраструктурного ПО для бизнеса Orion soft по результатам тестирования подтвердили успешную совместную работу решения «Форсайт. Аналитическая платформа» с промышл
30.09.2024 В мобильных приложениях на базе «Форсайт. Мобильная платформа» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»

В рамках технологического сотрудничества компании «Актив» и «Форсайт» протестировали и подтвердили совместимость мобильной платформы для разработки приложений «Форсайт.Мобильная платформа» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом

16.08.2024 «Форсайт. Аналитическая платформа» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor

Российский BI-вендор «Форсайт» и «Группа Астра», разработчик системного и инфраструктурного ПО, продолжают сотрудничество в рамках программы технологической кооперации ИТ-вендоров Ready for Astra и сообщают об успеш
04.06.2024 В России создадут специальные центры для исследования ИИ. К 2030 доход от него должен составить 11 триллионов

тва жизни людей. Это стало известно в ходе обсуждения будущего ИИ в России, в рамках стратегической форсайт-сессии (стратегическая встреча, цель которой заключается в прогнозировании и планиров
23.05.2024 «Столото» перешел на отечественный продукт «Форсайт. Аналитическая платформа»

лотерей России «Столото» (бренд принадлежит ТК «Центр»), в портфеле которого находятся такие лотереи как «Русское лото», лотереи семейства «Спортлото» и другие, перешел на отечественную BI-платформу «Форсайт. Аналитическая платформа», заменив существующее много лет BI-решение на базе Tableau. Внедрением продукта занималась компания «Минвайл». В рамках конкурсной процедуры специалисты отдела
17.05.2024 Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку?

Компания «Форсайт», разработчик программных продуктов для бизнес-аналитики, управления эффективностью п
15.04.2024 Конференция Foresight Day 2024: инновации, модернизация, импортозамещение в бизнес-аналитике и корпоративной мобильности

23 апреля в Москве в кластере «Ломоносов» состоится конференция Foresight Day 2024. Главное мероприятие года от российского вендора «Форсайт» в этом году пройдет под девизом «Определяем будущее вместе». Цель конференции – объединить представителей вендора, заказчиков и ИТ-интеграторов, чтобы оценить итоги импортозамещения на
02.04.2024 Конференция Foresight Day 2024: инновации, модернизация, импортозамещение в бизнес-аналитике и корпоративной мобильности

23 апреля в Москве в кластере «Ломоносов» состоится конференция Foresight Day 2024. Главное мероприятие года от российского вендора «Форсайт» в этом году пройдет под девизом «Определяем будущее вместе». Цель конференции – объединить представителей вендора, заказчиков и ИТ-интеграторов, чтобы оценить итоги импортозамещения на
01.03.2024 «РусГидро» переводит финансовую отчетность и бизнес-планирование на российскую платформу

В «РусГидро» стартовал проект по замене зарубежной платформы финансовой отчетности и процессов бизнес-планирования IBM Cognos на российскую платформу «Форсайт. Бюджетирование». Цель проекта – миграция существующих информационных систем «РусГидро» в составе нескольких модулей, автоматизированных с использованием иностранного программного обесп
19.02.2024 Компания «Технологии Доверия» поможет бизнесу перейти на российскую аналитическую платформу

Российский BI-вендор «Форсайт» и компания «Технологии Доверия» («ТеДо») заключили партнерское соглашение, в рамках

12.02.2024 Postgres Professional и «Форсайт» подтвердили совместимость продуктов

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и российский BI-вендор «Форсайт» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтвердил корректную работу программных продуктов «Форсайт. Аналитическая платформа», «
15.01.2024 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа»

Компания «Форсайт», разработчик программного продукта «Форсайт. Мобильная платформа» и компания

11.01.2024 «Форсайт. Мобильная платформа» совместима с российской Kubernetes-платформой Deckhouse

Компания «Форсайт», разработчик программного продукта «Форсайт. Мобильная платформа» и компания

19.12.2023 «Ультиматек» дополнил продуктовый портфель решением «Форсайт. Аналитическая платформа»

Промышленный интегратор «Ультиматек» и российская компания-разработчик «Форсайт» заключили партнерское соглашение. Сотрудничество будет нацелено на создание и внедрение решений для повышения эффективности бизнеса крупнейших производств в России. Об этом CNews сообщ
29.11.2023 «КОРУС Консалтинг» и «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве

Клиенты ГК «КОРУС Консалтинг» получат больший выбор при внедрении ЕРМ-систем (Enterprise Performance Management). Портфель компании пополнился линейкой продуктов «Форсайт», в частности уже сейчас специалисты готовы реализовывать проекты на базе программного продукта «Форсайт. Бюджетирование». «Форсайт» – российская компания-разработчик инно
21.09.2023 «Форсайт. Аналитическая платформа» используется для управления региональными проектами в Липецкой области

Система на базе российских продуктов «Форсайт. Аналитическая платформа» и «Крит. Основные данные» используется в Липецкой области для эффективного управления региональными проектами. Программное решение позволяет создавать паспорта
05.09.2023 Axenix и «Форсайт» стали партнерами в области импортозамещения платформенных решений для enterprise-сегмента

Компания Axenix получила партнерский статус разработчика программных решений на базе BI-платформы «Форсайт. аналитическая платформа». Это позволит Axenix расширить спектр платформенных решений в своем арсенале и продолжить реализовывать проекты в области бизнес-анализа и автоматизации бизнес
18.04.2023 «Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений» 26 апреля

26 апреля в Москве на площадке «Цифровое деловое пространство» российский BI-вендор «Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений». Ключевое событие мероприятия – круглый стол «Время для роста экспертизы по российским решениям». Уже подтвердили свое учас
13.04.2023 «Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений» 26 апреля

26 апреля в Москве на площадке «Цифровое деловое пространство» российский BI-вендор «Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений». Среди спикеров и участников мероприятия – ИТ-директора, директора по цифровой трансформации, руководители финансового блок
27.03.2023 BearingPoint предложит своим клиентам решения на базе продуктов «Форсайт»

Консалтинговая компания BearingPoint и российский разработчик ПО для бизнес-анализа «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве. Компании планируют развивать сотрудничество в области создания современных BI-решений для корпоративного сегмента. Совместная работа BearingPoint и

31.01.2023 «Форсайт. Аналитическая платформа» прошла сертификацию ФСТЭК

«Форсайт. Аналитическая платформа» прошла сертификацию ФСТЭК на соответствие 4 уровню доверия (согласно 76 приказу ФСТЭК), 5 классу защиты (согласно РД СВТ) и Техническим условиям. Данный сертиф
05.09.2022 ICL Services поможет перейти на BI-решения на базе платформы «Форсайт»

ICL Services и «Форсайт» подписали партнерское соглашение. Стороны планируют объединить усилия для решения актуальных задач импортозамещения, чтобы обеспечить российских заказчиков качественными аналогами зару
17.08.2022 Продукт легкой бизнес-аналитики FlyBI включен в Реестр отечественного ПО

Продукт для визуализации и анализа данных FlyBI, разработанный компанией «Форсайт», включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. FlyBI – это веб-платформа для решения задач Data Discovery и самостоятельной работы с да
29.06.2022 «Форсайт» и Arenadata расширяют сотрудничество

Российские разработчики программных продуктов для работы с большими данными компания «Форсайт» и компания Arenadata подписали соглашение о расширении стратегического партнерства.

16.06.2022 Ramax Group и «Форсайт» намерены усилить развитие российского BI

Системный интегратор Ramax Group и российский разработчик аналитической платформы корпоративного уровня «Форсайт» объявили о сотрудничестве. Специалисты Ramax Group помогут клиентам повышать эффективность бизнеса за счет внедрения качественных импортозамещающих решений «Форсайт» для сбора,

28.04.2022 «Форсайт» представил новые продукты для миграции с зарубежных BI-решений

Генеральный директор «Форсайт» Владимир Комов задал стратегический вектор всему мероприятию уже на этапе приветстве
27.04.2022 «Форсайт» получил исключительные права на Prognoz Platform

Компания «Форсайт» приобрела исключительные права на программную платформу Prognoz Platform у правообла
20.04.2022 Новые цифровые горизонты «Форсайт»

В этом году конференция объединит действующих и потенциальных заказчиков и партнеров компании «Форсайт», представителей органов власти – профильных министерств и ведомств, экспертов и специалистов ИТ-индустрии и ассоциаций для обсуждения актуальных задач цифровизации и импортозамещения,

18.04.2022 20 апреля «Форсайт» проводит конференцию «Новые цифровые горизонты»

20 апреля в Москве состоится конференция «Новые цифровые горизонты». Организатор мероприятия – компания «Форсайт», российский разработчик продуктов для аналитики данных, а также мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов. Ключевая тема конференции – демонстрация технологий вендора для ре
15.04.2022 Teamidea присоединилась к партнерской сети «Форсайт»

«Форсайт», разработчик программных продуктов для аналитики данных и мобильных решений, и системный интегратор Teamidea подписали соглашение о партнерстве. Основная цель сотрудничества – решение

08.04.2022 «Форсайт» и Evola подписали партнёрское соглашение

Системный интегратор Evola и российский разработчик программных продуктов для аналитики данных «Форсайт» в апреле 2022 г. заключили соглашение о партнёрстве. Сотрудничество компаний будет осуществляться в области внедрения и продвижения программных продуктов «Форсайт», в том числе

07.04.2022 20 апреля «Форсайт» проводит конференцию «Новые цифровые горизонты»

20 апреля в Москве состоится конференция «Новые цифровые горизонты». Организатор мероприятия – компания «Форсайт», российский разработчик продуктов для аналитики данных, а также мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов. Конференция посвящена возможностям инновационных разработок «Фо
16.03.2022 «Форсайт» и «Юникон бизнес солюшнс» будут вместе развивать проекты в области цифровизации российской экономики

«Форсайт», российский разработчик платформенных решений для аналитики данных, и «Юникон бизнес
11.03.2022 «Форсайт» и «Норбит» подписали соглашение о партнерстве

«Форсайт», разработчик программных продуктов для аналитики данных, и компания «Норбит» (входит
03.03.2022 «Форсайт» выпустила новый продукт легкой бизнес-аналитики и визуализации данных FlyBI

Компания «Форсайт», разработчик российских цифровых решений для бизнес-аналитики и корпоративной мобильности, объявила о выпуске своего нового продукта FlyBI. Это современный инструментарий для решения з
15.11.2021 Решение «Форсайт. Мобильная платформа» адаптировано для разработки приложений под ОС «Аврора»

Компанией «Форсайт» создан комплекс для быстрой разработки клиентских приложений для ОС «Аврора», работа
15.11.2021 Решение «Форсайт. Мобильная платформа» адаптировано для разработки приложений под ОС «Аврора»

Компанией «Форсайт» создан комплекс для быстрой разработки клиентских приложений для ОС «Аврора», работа

Публикаций - 192, упоминаний - 279

Форсайт и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5433 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2494 15
Oracle Corporation 6870 15
Ростелеком 10313 14
8998 14
Microsoft Corporation 25240 13
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 340 13
IBM - International Business Machines Corp 9551 12
KrIT - КРИТ 32 11
Softline - Софтлайн 3267 11
ITG Group - INLINE Technologies Group 116 10
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 161 9
Diasoft - Диасофт 1024 8
Salesforce - Tableau Software 114 7
Крок - Croc 1815 7
Naumen - Наумен 684 7
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 25 6
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 492 6
Ред Софт - Red Soft 1000 6
Корус Консалтинг ГК 1341 6
Visiology - Визиолоджи 82 6
Softline - Polymatica - Полиматика 189 5
Qlik - QlikTech 162 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 233 5
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 59 5
Google LLC 12261 5
Проектная практика 50 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 4
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 4
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 488 4
Программный продукт ГК 76 4
Brother - Brother Industries - Бразер 205 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 108 4
Центр2М - Center2М 67 4
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 64 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8184 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 5
Транснефть 322 5
Газпром нефть 670 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 262 4
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 4
Лента - Сеть розничной торговли 2272 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 4
Сургутнефтегаз - СНГ 278 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1470 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 863 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 2
Восток-Сервис ГК 57 2
Верный - торговая сеть 310 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 1
Airbus Group - Airbus Industries 230 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 18 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 562 1
Абсолют Банк 240 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
Unilever - Юнилевер Русь 164 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 177 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 53 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 261 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 109 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 209 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 1
Комус 104 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4907 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12856 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3437 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5234 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 7
Федеральное казначейство России 1879 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3367 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 4
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 99 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1077 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 3
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 3
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 3
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 3
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 73 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 526 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 2
Судебная власть - Judicial power 2413 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 8
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 11 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 4 1
ГосИнформСистемы 155 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 96
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5274 93
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73339 89
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 75
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34059 70
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 45
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3558 43
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6029 41
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18212 31
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 29
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23064 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11479 24
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26118 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31789 22
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5931 20
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13355 16
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2434 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9397 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11580 13
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2159 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6155 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7112 11
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1461 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32000 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2470 9
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 33
Форсайт Prognoz Platform 95 30
Форсайт Бюджетирование 22 20
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 14
Форсайт Аналитическая платформа 13 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1513 13
Microsoft Office 3955 13
Linux OS 10913 12
Google Android 14688 11
Apple iOS 8245 10
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 9
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 161 6
Microsoft Windows 16333 6
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 222 5
Microsoft Windows 2000 8663 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5837 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 922 4
НКТ - Р7-Офис 478 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 4
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 22 4
FanRuan - FineBI 26 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1139 4
Новые облачные технологии - МойОфис 892 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 633 4
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 3
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 147 3
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 3
Gurobi Optimization - Gurobi Optimizer 8 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1310 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 3
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 30 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 544 2
Apache OpenOffice 484 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 69 2
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 139 2
Кудрявцева Юлия 18 17
Комов Владимир 18 17
Стуров Александр 10 10
Бачурин Олег 11 8
Локоть Андрей 8 7
Милюков Денис 12 5
Шимановский Константин 5 5
Хайруллин Айрат 108 4
Гребенщиков Дмитрий 37 4
Гвоздева Наталья 16 4
Касаткин Алексей 10 4
Аникин Леонид 61 4
Горбунов Алексей 30 4
Усманов Артур 25 4
Бутурлин Иван 26 4
Кузьмичева Анастасия 5 4
Татауров Антон 6 4
Рустамов Рустам 514 4
Лагода Георгий 60 4
Абакумов Евгений 224 3
Краснов Александр 88 3
Фридштанд Андрей 11 3
Белов Кирилл 19 3
Исаев Алексей 14 3
Горбунов Сергей 23 3
Горский Николай 9 3
Семенова Марина 10 3
Зубанов Андрей 9 3
Пущаков Сергей 10 3
Лашин Ренат 83 3
Наумов Олег 15 3
Песчанских Георгий 38 3
Варивода Владимир 14 3
Овчаров Евгений 13 3
Селина Анна 3 3
Лисицин Евгений 20 3
Андрианов Дмитрий 19 3
Пирожков Владимир 6 3
Гонтарев Павел 113 2
Панченко Иван 174 2
Россия - РФ - Российская федерация 157020 172
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45745 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18591 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18230 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 8
Европа 24642 8
Россия - УФО - Тюменская область 1255 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3203 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2956 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1649 6
Беларусь - Белоруссия 6032 5
Азия - Азиатский регион 5750 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1073 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3358 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2421 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 3
Россия - ПФО - Пензенская область 622 3
Греция - Греческая Республика 995 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3263 3
Индия - Bharat 5700 3
Бразилия - Федеративная Республика 2451 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1618 3
Казахстан - Республика 5798 3
Германия - Федеративная Республика 12940 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 751 3
Евразия - Евразийский континент 627 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2200 3
Россия - СФО - Омская область 731 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 970 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 2
Румыния 741 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 882 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 2
США - Джорджия 329 2
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 60 2
Средиземное море - Ионическое море 7 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55092 89
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10328 68
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51329 42
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 27
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8250 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4249 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 14
Энергетика - Energy - Energetically 5532 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3709 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 10
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1551 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 6
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1188 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3135 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5312 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 5
Аудит - аудиторский услуги 3115 5
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2158 2
TAdviser - Центр выбора технологий 425 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1074 1
IDG - International Data Group 116 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Госрасходы - портал 70 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
WikiLeaks 120 1
Forbes - Форбс 912 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 1
The Register - The Register Hardware 1698 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8382 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 11
Gartner - Гартнер 3610 10
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 7
Juniper Research 551 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CNews Fast рейтинг 54 1
Discovery Research Group 22 1
CNews Инновация года - награда 133 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
РАН - Российская академия наук 2014 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 208 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 986 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 1
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1637 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Старт Хаб 21 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Geek Picnic 8 1
Высокие технологии XXI века 78 1
День молодёжи - 27 июня 1000 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews AWARDS - награда 549 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407175, в очереди разбора - 732651.
Создано именных указателей - 187327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще