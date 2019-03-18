Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|18.03.2019
|
Москомархитектура переезжает с IBM на PostgreSQL
Миграция на PostgreSQL Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) планирует перевести свою Отраслевую автоматизированную систему информатиза
|13.02.2012
|
«Элар» создаст информационный ресурс интегрированного электронного архива Москомархитектуры
уре и градостроительству города Москвы завершил электронные торги на оказание услуг по обработке данных, полученных из документальных источников информации, для последующего ввода в электронный архив Москомархитектуры в 2012 г. По итогам открытого конкурса контракт заключен с корпорацией «Элар». За год корпорация «Элар» создаст информационный ресурс интегрированного электронного архива МКА,
|18.09.2008
|
Москомархитектуре требуются услуги по разработке интернет-портала
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) объявил о проведении открытого конкурса № 11-0116763-08 на оказание услуг
|25.07.2008
|
Москомархитектура закупает оргтехнику
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) объявил открытый аукцион № 32-0106380-08, в рамках которого разыгрывает право на поставку оргтехники. В частности, победитель торгов должен будет в течение 30 дней поставить
|03.07.2008
|
Комитет по градостроительству Москвы нуждается в сопровождении АС
ериев, как цена контракта; срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; объемы предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг; качество работ, услуг. Объявить результаты торгов Комитет по градостроительству Москвы собирается также 4 августа. Подробную конкурсную информацию приводит в документации, электронная версия которой доступна для скачивания на официальном сайте
|24.03.2008
|
Москомархитектуре требуется предварительная обработка данных
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) проводит очередной открытый конкурс № 11-0087208-08, по итогам которого оп
|21.03.2008
|
Москомархитектура нуждается в услугах по обработке данных
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) проводит очередной открытый конкурс № 11-0087207-08, по итогам которого оп
|19.03.2008
|
Москомархитектура заказывает сбор данных для АИС «Мониторинг градостроительных объектов»
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) ищет подрядчика для выполнения работ по сбору данных для АИС «Мониторинг градостроительных объектов» и ведению реестра объектов мониторинга, в связи с чем проводит открытый к
|18.03.2008
|
Москомархитектуре требуются услуги по компьютерной обработке данных
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) ищет подрядчика для выполнения работ по предварительной обработке и сканир
|19.08.2002
|
Информационные ресурсы Москвы обсудят под плеск Волги
заций. В этом году в семинаре примут участие представители следующих органов городского управления: ГлавАПУ Москомархитектуры, Главное контрольно-ревизионное управление Правительства Москвы, Гл
|15.07.2002
|
Информационные ресурсы Москвы обсудят под плеск Волги
тинг". В этом году в семинаре примут участие представители следующих органов городского управления: ГлавАПУ Москомархитектуры, Главное контрольно-ревизионное управление Правительства Москвы, Гл
