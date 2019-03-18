Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

Правительство Москвы Москомархитектура Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

СОБЫТИЯ


18.03.2019 Москомархитектура переезжает с IBM на PostgreSQL

Миграция на PostgreSQL Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) планирует перевести свою Отраслевую автоматизированную систему информатиза
13.02.2012 «Элар» создаст информационный ресурс интегрированного электронного архива Москомархитектуры

уре и градостроительству города Москвы завершил электронные торги на оказание услуг по обработке данных, полученных из документальных источников информации, для последующего ввода в электронный архив Москомархитектуры в 2012 г. По итогам открытого конкурса контракт заключен с корпорацией «Элар». За год корпорация «Элар» создаст информационный ресурс интегрированного электронного архива МКА,
18.09.2008 Москомархитектуре требуются услуги по разработке интернет-портала

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) объявил о проведении открытого конкурса № 11-0116763-08 на оказание услуг

25.07.2008 Москомархитектура закупает оргтехнику

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) объявил открытый аукцион № 32-0106380-08, в рамках которого разыгрывает право на поставку оргтехники. В частности, победитель торгов должен будет в течение 30 дней поставить

03.07.2008 Комитет по градостроительству Москвы нуждается в сопровождении АС

ериев, как цена контракта; срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; объемы предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг; качество работ, услуг. Объявить результаты торгов Комитет по градостроительству Москвы собирается также 4 августа. Подробную конкурсную информацию приводит в документации, электронная версия которой доступна для скачивания на официальном сайте
24.03.2008 Москомархитектуре требуется предварительная обработка данных

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) проводит очередной открытый конкурс № 11-0087208-08, по итогам которого оп
21.03.2008 Москомархитектура нуждается в услугах по обработке данных

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) проводит очередной открытый конкурс № 11-0087207-08, по итогам которого оп
19.03.2008 Москомархитектура заказывает сбор данных для АИС «Мониторинг градостроительных объектов»

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) ищет подрядчика для выполнения работ по сбору данных для АИС «Мониторинг градостроительных объектов» и ведению реестра объектов мониторинга, в связи с чем проводит открытый к
18.03.2008 Москомархитектуре требуются услуги по компьютерной обработке данных

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) ищет подрядчика для выполнения работ по предварительной обработке и сканир
19.08.2002 Информационные ресурсы Москвы обсудят под плеск Волги

заций. В этом году в семинаре примут участие представители следующих органов городского управления: ГлавАПУ Москомархитектуры, Главное контрольно-ревизионное управление Правительства Москвы, Гл
15.07.2002 Информационные ресурсы Москвы обсудят под плеск Волги

тинг". В этом году в семинаре примут участие представители следующих органов городского управления: ГлавАПУ Москомархитектуры, Главное контрольно-ревизионное управление Правительства Москвы, Гл

Публикаций - 52, упоминаний - 82

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 5
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 5
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 4
Системы и Проекты ГК 40 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 4
IBM - International Business Machines Corp 9565 4
Naumen - Наумен 690 4
Ниеншанц 122 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 3
Ред Софт - Red Soft 1045 3
Citrix Systems 844 3
Xerox - The Haloid Company 1156 3
Diasoft - Диасофт 1054 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 428 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 197 3
Программный продукт ГК 78 3
OKI - ОКИ Системс Рус 172 3
Brother - Brother Industries - Бразер 205 3
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 3
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 447 3
Центр2М - Center2М 67 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
Системы документооборота 511 2
Yandex - Яндекс 8581 2
Oracle Corporation 6901 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1084 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Esri 171 1
Аргус-Спектр 15 1
Болид НВП - Bolid 93 1
Гранит-Центр НПП 47 1
Мостелеком 75 1
Skyros Telecom - СКАЙРОС Телеком 4 1
JVC Kenwood 418 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1398 6
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 5
НСПК - Национальная система платежных карт 905 5
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 294 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 5
РСХБ Страхование жизни 14 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 5
Донстрой - Дон-Строй Инвест 34 5
AHConferences 53 3
Мосводоканал МГУП 67 2
Foster + Partners 5 1
MR Group - МР Групп - MR Office 41 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - РГС-Жизнь - Эрго Жизнь - РГС-Медицина 23 1
Гранит 54 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Алемар 9 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
ГАЗЭКС - Уральские газовые сети 2 1
Роллтон ТД 11 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Равелин 5 1
Мера Репоннен 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
Почта России ПАО 2267 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 406 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 225 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 19 1
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 13
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 93 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 9
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 464 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2827 8
Федеральное казначейство России 1879 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2960 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3144 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3477 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 5
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 5
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 160 4
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 4
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3508 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3569 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 744 4
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 261 4
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 3
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 3
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 9 3
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 74 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 144 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 3
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Союз девелоперов Москвы - Московский Международный Союз Девелоперов 1 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13388 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2873 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2515 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 7
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1857 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4579 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Электронный документ - Electronic document 1531 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 4
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 55 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Стандартизация - Standardization 2243 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 3
Intranet - Интранет - Интрасеть 793 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3559 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5911 10
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 60 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1539 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 798 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - ОАСИ МКА - Отраслевая автоматизированная система информатизации Москомархитектуры 2 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5139 2
БИС ЗОС - Защищенный обмен электронными сообщениями 7 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1563 2
Oracle Java - язык программирования 3350 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2106 2
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 59 2
ООН Хабитат - Программа по населённым пунктам - UN-Habitat 4 2
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 154 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 223 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 99 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Optima Workflow - Optima Document Management 57 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 124 1
Правительство Москвы - ИСИО - Единая Интегрированная Система Информационного Обеспечения строительного комплекса Москвы 7 1
Системы и Проекты - IRM TDRM - Territory Development and Renovation Management 5 1
НИИ СОКБ - SafeMobile UEM 22 1
Правительство Москвы - Электронный Атлас Москвы - ЕГИП - Единое геоинформационное пространство Москвы 21 1
ФЦП Развитие государственной статистики России - Федеральная целевая программа 4 1
Администрация Ленинградской области - АИСГЗ ЛО - Государственный заказ Ленинградской области - автоматизированная информационная система - ЭМ ЛО - Электронный магазин Ленинградской области - Агрегатор торговли Ленинградской области 7 1
Promt Internet Translation Server 29 1
Adobe LiveCycle - Adobe LiveCycle Enterprise Suite 12 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 607 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 881 1
IBM DB2 392 1
Дилбарян Павел 26 5
Суровец Дмитрий 101 5
Демидов Сергей 129 5
Нуйкин Андрей 50 5
Палей Лев 57 5
Горбатько Александр 105 5
Остапенко Григорий 28 5
Цыганов Вячеслав 76 5
Борисов Илья 27 5
Гущин Александр 16 5
Мусич Роман 28 5
Курбатов Владимир 35 5
Трояновский Владимир 62 5
Сычев Артем 78 5
Калинкин Алексей 16 5
Контемиров Юрий 32 5
Ильин Алексей 24 5
Скородумов Анатолий 65 5
Лысенко Юрий 33 5
Варназов Лев 10 5
Грибоедов Александр 6 4
Ресин Владимир 8 3
Рустамов Рустам 524 3
Лагода Георгий 60 3
Хайруллин Айрат 108 3
Гребенщиков Дмитрий 38 3
Краснов Александр 89 3
Фридштанд Андрей 11 3
Белов Кирилл 19 3
Гвоздева Наталья 16 3
Касаткин Алексей 10 3
Исаев Алексей 14 3
Горбунов Сергей 23 3
Горский Николай 9 3
Семенова Марина 10 3
Зубанов Андрей 9 3
Пущаков Сергей 10 3
Наумов Олег 15 3
Аникин Леонид 61 3
Песчанских Георгий 38 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 41
Россия - РФ - Российская федерация 158235 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3255 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2992 4
Россия - УФО - Тюменская область 1285 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 3
Земля - планета Солнечной системы 10692 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1330 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 914 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 52 2
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 2
Европа 24678 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1372 2
Россия - УФО - Свердловская область 1790 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2708 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1221 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2143 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1589 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1003 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1273 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 618 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 127 1
Россия - ДФО - Приморский край - Артём 39 1
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 56 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Бокситогорск 11 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 51 1
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 1
Россия - ДФО - Амурская область - Райчихинск 12 1
Россия - УФО - Свердловская область - Серов 24 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 1
Швеция - Королевство 3721 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 758 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3311 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 27
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 6
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 5
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 3
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 238 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2303 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 2
Английский язык 6888 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Паспорт - Паспортные данные 2736 2
Аренда 2581 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 2
Известия Мордовии 3 1
Открытые системы ИД 176 1
Ведомости 1291 1
РИА Новости 1002 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 11
Gartner - Гартнер 3620 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1294 3
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 679 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 8
Docflow 147 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще