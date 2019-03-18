Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Миграция на PostgreSQL Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы ( Москомархитектура ) планирует перевести свою Отраслевую автоматизированную систему информатиза

«Элар» создаст информационный ресурс интегрированного электронного архива Москомархитектуры уре и градостроительству города Москвы завершил электронные торги на оказание услуг по обработке данных, полученных из документальных источников информации, для последующего ввода в электронный архив Москомархитектуры в 2012 г. По итогам открытого конкурса контракт заключен с корпорацией «Элар». За год корпорация «Элар» создаст информационный ресурс интегрированного электронного архива МКА,