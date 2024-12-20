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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гребенщиков Дмитрий



20.12.2024 Какие требования предъявляет рынок к современной ERP-системе 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 2
04.10.2024 Объявлен первый лауреат CNews Market Leader. Награда вручена на конференции CNews 1
15.07.2024 Платформа Digital Q.ERP – в лидерах рейтинга CNews 1
24.04.2024 Когда государство обретет технологическую независимость 1
29.12.2023 Российский бизнес сильно зависит от SAP. Доля импортозамещения невысока. Опрос 1
14.12.2023 «Диасофт» расширяет возможности платформы для управления серверами приложений 1
Цифровая трансформация и импортозамещение 1
30.11.2022 «Диасофт» поможет управлять серверами приложений с помощью платформы Digital Q.TomEE 1
20.07.2022 «Диасофт» представляет импортонезависимую инфраструктурную платформу Digital Q.Database, на которой будут работать все продукты компании 1
15.04.2022 В «Диасофт» разработали стратегию перехода с SAP на российскую импортонезависимую платформу 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 2
29.03.2022 Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта 1
19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 1
27.07.2021 «Диасофт» разработал крупнейшую систему сбора и хранения данных для Вооруженных сил России 1
31.05.2021 Эксперты «Диасофт» рассказали, как преодолеть зависимость от западных систем 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
18.03.2021 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 2
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
19.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы» состоится 3 декабря 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 1
05.03.2019 «Диасофт» расскажет на конференции CNews о роли импортозамещения в цифровой трансформации 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
22.02.2019 «Диасофт Платформа» предложила правки в требования к отечественному ПО 1
01.06.2018 «Диасофт Платформа» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов 1
22.10.2015 «Рикор» и «Диасофт» представили комплекс решений для банков 1
21.08.2015 «Рикор» и «Диасофт Платформа» предложили российский программно-аппаратный комплекс для B2C-компаний 1

Публикаций - 36, упоминаний - 39

Гребенщиков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 870 36
Ред Софт - Red Soft 700 9
SAP SE 5277 8
Oracle Corporation 6688 8
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 7
Microsoft Corporation 24625 6
Центр2М - Center2М 66 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 5
Haulmont - Хоулмонт 108 5
8213 5
VK - Mail.ru Group 3455 4
Naumen - Наумен 625 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 4
Программный продукт ГК 63 4
Brother - Brother Industries - Бразер 197 4
Diasoft - Диасофт Платформа 25 4
Luxms 78 3
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 3
Рикор Холдинг - Rikor 121 3
Intel Corporation 12197 2
Норси-Транс - НТ 108 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 2
Т8 НТЦ 82 2
КСК Технологии 43 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 2
Comindware - Колловэар 154 2
Directum - Директум 1090 2
Salesforce.com 427 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 2
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
Хост ГК - HostVM 46 2
GreenData - Гриндата 31 2
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 125 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 3
Ростех - Вертолеты России 168 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 3
Мосэнерго ПАО 128 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 2
Локотех - Локомотивные технологии 47 2
Казахмыс - Kazakhmys 51 2
Транснефть ТНЭ - Транснефтьэнерго 7 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 2
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 2
Газпром ПАО 1342 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 87 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
Транснефть 299 1
Ренессанс Страхование 160 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 25 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 30 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 7
Федеральное казначейство России 1772 7
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 6
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 6
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 25 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 5
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 5
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 47 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 3
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 2
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Правительство Челябинской области 63 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 2
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 35 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 34
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 8
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 8
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 6
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 5
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 5
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 5
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 5
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 5
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 208 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 4
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 13
Linux OS 9937 9
Diasoft Database Adapter 12 8
Microsoft Windows 15657 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 5
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 5
Diasoft Legacy Renovation 7 5
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 4
Haulmont - Тезис СЭД 80 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 2
Red Hat RPM - Package Manager 159 2
ФГИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 11 2
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 2
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 19 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
SAP NetWeaver 137 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 208 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Рустамов Рустам 412 7
Аникин Леонид 61 7
Хайруллин Айрат 104 6
Касаткин Алексей 10 6
Зайчиков Илья 20 6
Краснов Александр 74 5
Фридштанд Андрей 11 5
Белов Кирилл 19 5
Исаев Алексей 14 5
Горбунов Сергей 23 5
Горский Николай 9 5
Семенова Марина 10 5
Зубанов Андрей 9 5
Пущаков Сергей 10 5
Печенин Алексей 18 5
Турчановский Дмитрий 12 5
Усманов Артур 24 4
Лагода Георгий 59 4
Паршин Максим 316 4
Гвоздева Наталья 16 4
Наумов Олег 15 4
Горбунов Алексей 29 4
Бутурлин Иван 25 4
Локоть Андрей 8 4
Климов Иван 24 4
Кузьмичева Анастасия 5 4
Окунь Дмитрий 17 4
Матвеева Татьяна 104 3
Васильев Кирилл 16 3
Песчанских Георгий 38 3
Дорофеев Дмитрий 31 3
Селина Анна 3 3
Шестаков Сергей 18 3
Анасенко Ирина 10 3
Акимов Максим 187 2
Копаев Геннадий 16 2
Лысенко Эдуард 308 2
Глазков Александр 137 2
Шипов Савва 101 2
Терещенко Денис 88 2
Россия - РФ - Российская федерация 144213 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 5
Россия - УФО - Тюменская область 1141 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Россия - УФО - Челябинская область 1210 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Япония 13282 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Россия - УФО - Курганская область 499 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 110 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Европа 21767 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 3
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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