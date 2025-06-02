Получите все материалы CNews по ключевому слову
Как работает импортозамещение ИТ-оборудования в российских школах и больницах
ать полученные данные. Еще один крупный проект реализуется в области образования — здесь создается «Цифровая образовательная среда»: внедряется современное цифровое оборудование, разрабатываютс
|02.06.2025
Цифровой апгрейд для преподавателей: в Сбербанке стартует шестой сезон Летней цифровой школы
вы цифровой эпохи». Дмитрий Зубцов, руководитель Центра по работе с вузами и академическим сообществом, руководитель Академии технологий, данных и кибербезопаности СберУниверситета: «Программа Летней цифровой школы в этом году стала еще более насыщенной и релевантной запросам современного образования. Из-за высокого интереса на обучение в этом сезоне мы ввели содержательное входное тестиров
|31.01.2025
РТК-ЦОД и университет ИТМО реализовали проект по размещению государственной образовательной платформы в защищенном облаке
или проект по размещению критически значимой инфраструктуры государственной информационной системы «Современная цифровая образовательная среда» (ГИС СЦОС) в «Облаке КИИ». Об этом CNews сообщили
|19.01.2023
«Ростелеком» создал ИТ-инфраструктуру в 9 тыс. школ
В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и федерального проекта «Цифровая образовательная среда» компания «Ростелеком» провела работы по организации беспровод
|19.01.2022
«Ростелеком» подвел итоги первого этапа проекта «Цифровая образовательная среда»
о конца 2022 г. внутришкольная ИКТ-инфраструктура появится в 8330 общеобразовательных учреждениях. «Цифровая образовательная среда» предполагает обеспечение в школах беспроводного интернета, ос
|16.12.2021
«Гипросвязь» примет участие в цифровизации школ
отрасли связи (дочерняя компания «Ростелекома»), примет участие в реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда», единым исполнителем которого выступает «Ростелеком». Компани
|21.09.2021
Московский институт психоанализа стал партнером государственного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»
Московский институт психоанализа стал партнером проекта «Современная цифровая образовательная среда». Вуз присоединился к большому экспертному цифровому сообществу, в кото
|16.09.2021
Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала
овит в зданиях систему видеонаблюдения. Масштабный проект будет реализован в рамках создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы «Цифровая экономика России». «Создани
|02.09.2021
Huawei представила интерактивную панель для создания цифровой образовательной среды
, Huawei Enterprise в регионе Евразия. В соответствии с требованиями федерального проекта «Цифровая образовательная среда» ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и ра
|12.11.2019
Власти выделили 3 миллиарда на сети и камеры наблюдения в школах
«Цифровая экономика». В октябре замминистр просвещения Марина Ракова сообщила, что до конца 2022 г. цифровая образовательная среда будет в пилотном режиме внедряться в 13 регионах России, губер
|26.09.2019
Государство потратит 44 миллиарда на «Цифровую образовательную среду» с онлайн-курсами
азовательную среду Правительство выделит более 44 млрд руб. на финансирование федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020-2022 гг. Такая информация содержится в проекте федерал
|18.07.2018
«Ланит» и партнеры представили решения для образовательной среды в регионах
дят в группу «Ланит»), «ТАНДЕМ.Информационные Системы» и консорциумом iDVP приняла участие в 9 международной промышленной выставке «Иннопром-2018», где были показаны решения для создания региональной образовательной среды. Представленные решения объединяют информационные сервисы системы образования для всех участников процесса (обучающиеся, родители, преподаватели, школы, колледжи, вузы, ор
|04.12.2015
ИТ в школах: от локальных решений к единому образовательному пространству
вии с глобальными тенденциями в области цифрового обучения. Читать аналитический отчет «Электронная образовательная среда» Наталья Рудычева
|12.10.2010
Тендер Минобрнауки: электронная образовательная среда за 48 млн руб. и 20 дней
еры с подозрительно короткими сроками выполнения работ отменяются, на сайте госзакупок находятся другие. Так, 6 октября Минобрнауки объявило конкурс на разработку «целостной инновационной электронной образовательной среды на основе создания комплексной системы образовательных ресурсов, технических и технологических условий и сервисов…». Стоимость работ заказчик оценил в 48 млн руб., а сдать
|12.10.2010
Минобрнауки России заказывает разработку электронной образовательной среды за 48 млн руб. до 10 декабря 2010 г.
Министерство образования и науки РФ (Минобрнауки России) объявило о проведении открытого конкурса на выполнение работ по проекту «Разработка целостной инновационной электронной образовательной среды на основе создания комплексной системы образовательных ресурсов, технических и технологических условий и сервисов, обеспечивающих эффективное использование информационно-к
|26.05.2008
Polymedia представила проект первой «Цифровой школы» в Новосибирске
ания проекта «Цифровая школа». Концепция проекта была разработана системным интегратором, группой компаний Polymedia, 10 лет работающей на рынке систем отображения информации. В декабре 2007 г. идея «Цифровой школы» была представлена в Кремлевском дворце съездов нынешнему президенту РФ Дмитрию Медведеву, который одобрил инициативу российских школ и компаний, участвующих в ее реализации. В н
|19.01.1999
Московский центр непрерывного математического образования представил проект "Интернет - образовательная среда будущего"
Вчера на пресс-конференции в Московском центре непрерывного математического образования был представлен проект "Интернет - образовательная среда будущего", осуществляемый центром по поручению префектуры Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Проект разработан с целью облегчить московским школьникам и у
