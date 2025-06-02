Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Цифровая экономика России Федеральный проект ЦОС Цифровая образовательная среда ГИС СЦОС Современная цифровая образовательная среда


СОБЫТИЯ


Как работает импортозамещение ИТ-оборудования в российских школах и больницах

ать полученные данные. Еще один крупный проект реализуется в области образования — здесь создается «Цифровая образовательная среда»: внедряется современное цифровое оборудование, разрабатываютс
02.06.2025 Цифровой апгрейд для преподавателей: в Сбербанке стартует шестой сезон Летней цифровой школы

вы цифровой эпохи». Дмитрий Зубцов, руководитель Центра по работе с вузами и академическим сообществом, руководитель Академии технологий, данных и кибербезопаности СберУниверситета: «Программа Летней цифровой школы в этом году стала еще более насыщенной и релевантной запросам современного образования. Из-за высокого интереса на обучение в этом сезоне мы ввели содержательное входное тестиров
31.01.2025 РТК-ЦОД и университет ИТМО реализовали проект по размещению государственной образовательной платформы в защищенном облаке

или проект по размещению критически значимой инфраструктуры государственной информационной системы «Современная цифровая образовательная среда» (ГИС СЦОС) в «Облаке КИИ». Об этом CNews сообщили
19.01.2023 «Ростелеком» создал ИТ-инфраструктуру в 9 тыс. школ

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и федерального проекта «Цифровая образовательная среда» компания «Ростелеком» провела работы по организации беспровод
19.01.2022 «Ростелеком» подвел итоги первого этапа проекта «Цифровая образовательная среда»

о конца 2022 г. внутришкольная ИКТ-инфраструктура появится в 8330 общеобразовательных учреждениях. «Цифровая образовательная среда» предполагает обеспечение в школах беспроводного интернета, ос
16.12.2021 «Гипросвязь» примет участие в цифровизации школ

отрасли связи (дочерняя компания «Ростелекома»), примет участие в реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда», единым исполнителем которого выступает «Ростелеком». Компани
21.09.2021 Московский институт психоанализа стал партнером государственного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

Московский институт психоанализа стал партнером проекта «Современная цифровая образовательная среда». Вуз присоединился к большому экспертному цифровому сообществу, в кото
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала

овит в зданиях систему видеонаблюдения. Масштабный проект будет реализован в рамках создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы «Цифровая экономика России». «Создани
02.09.2021 Huawei представила интерактивную панель для создания цифровой образовательной среды

, Huawei Enterprise в регионе Евразия. В соответствии с требованиями федерального проекта «Цифровая образовательная среда» ведется работа по оснащению организаций современным оборудованием и ра
12.11.2019 Власти выделили 3 миллиарда на сети и камеры наблюдения в школах

«Цифровая экономика». В октябре замминистр просвещения Марина Ракова сообщила, что до конца 2022 г. цифровая образовательная среда будет в пилотном режиме внедряться в 13 регионах России, губер
26.09.2019 Государство потратит 44 миллиарда на «Цифровую образовательную среду» с онлайн-курсами

азовательную среду Правительство выделит более 44 млрд руб. на финансирование федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020-2022 гг. Такая информация содержится в проекте федерал
18.07.2018 «Ланит» и партнеры представили решения для образовательной среды в регионах

дят в группу «Ланит»), «ТАНДЕМ.Информационные Системы» и консорциумом iDVP приняла участие в 9 международной промышленной выставке «Иннопром-2018», где были показаны решения для создания региональной образовательной среды. Представленные решения объединяют информационные сервисы системы образования для всех участников процесса (обучающиеся, родители, преподаватели, школы, колледжи, вузы, ор
04.12.2015 ИТ в школах: от локальных решений к единому образовательному пространству

вии с глобальными тенденциями в области цифрового обучения. Читать аналитический отчет «Электронная образовательная среда» Наталья Рудычева
12.10.2010 Тендер Минобрнауки: электронная образовательная среда за 48 млн руб. и 20 дней

еры с подозрительно короткими сроками выполнения работ отменяются, на сайте госзакупок находятся другие. Так, 6 октября Минобрнауки объявило конкурс на разработку «целостной инновационной электронной образовательной среды на основе создания комплексной системы образовательных ресурсов, технических и технологических условий и сервисов…». Стоимость работ заказчик оценил в 48 млн руб., а сдать
12.10.2010 Минобрнауки России заказывает разработку электронной образовательной среды за 48 млн руб. до 10 декабря 2010 г.

Министерство образования и науки РФ (Минобрнауки России) объявило о проведении открытого конкурса на выполнение работ по проекту «Разработка целостной инновационной электронной образовательной среды на основе создания комплексной системы образовательных ресурсов, технических и технологических условий и сервисов, обеспечивающих эффективное использование информационно-к
26.05.2008 Polymedia представила проект первой «Цифровой школы» в Новосибирске

ания проекта «Цифровая школа». Концепция проекта была разработана системным интегратором, группой компаний Polymedia, 10 лет работающей на рынке систем отображения информации. В декабре 2007 г. идея «Цифровой школы» была представлена в Кремлевском дворце съездов нынешнему президенту РФ Дмитрию Медведеву, который одобрил инициативу российских школ и компаний, участвующих в ее реализации. В н
19.01.1999 Московский центр непрерывного математического образования представил проект "Интернет - образовательная среда будущего"

Вчера на пресс-конференции в Московском центре непрерывного математического образования был представлен проект "Интернет - образовательная среда будущего", осуществляемый центром по поручению префектуры Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Проект разработан с целью облегчить московским школьникам и у

Публикаций - 320, упоминаний - 407

Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10306 35
8983 34
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 21
Yandex - Яндекс 8434 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 18
VK - Mail.ru Group 3532 15
Microsoft Corporation 25236 13
Softline - Софтлайн 3261 12
Intel Corporation 12541 10
ICL ГК 447 10
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 10
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 9
IBM - International Business Machines Corp 9551 9
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 8
Ростех - Автоматика Концерн 1744 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 7
Samsung Electronics 10625 7
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 6
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 125 6
Google LLC 12255 6
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 500 6
TrueConf - ТруКонф 428 5
БАРС Груп 559 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 5
SAP SE 5426 5
AMD - Advanced Micro Devices 4468 5
Формоза - Formoza 177 4
VK - Цифриум - Цифровое Образование - ВК Образовательные технологии 8 4
Lenovo Group 2361 4
Ред Софт - Red Soft 995 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 667 4
Polymedia - Полимедиа 156 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 4
Fujitsu 2066 4
Рикор Холдинг - Rikor 152 4
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 17
РВК - Российская венчурная компания 556 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 4
Почта России ПАО 2245 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 3
Просвещение ФГУП - издательство 23 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 3
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 2
АФК Система - Эталонные Концессии 4 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 2
Северсталь ПАО - Severstal 560 2
Газпром нефть 670 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 115 2
Еврейский музей и центр толерантности 7 1
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 7 1
O2Consulting - О2Консалтинг 12 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 139 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 73 1
Fastlane Ventures 35 1
MR Group - МР Групп - MR Office 41 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 22 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
Tiger Global Management 44 1
Accel Partners 49 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Sapato.ru 21 1
Институт развития образования 14 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 34 1
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 17 1
БГАРФ - Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 3 1
Direct Group 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 51
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 45
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 45
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 45
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 28
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 12
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 9
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 8
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 6
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 5
Судебная власть - Judicial power 2412 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 5
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 5
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 79 5
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 5
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 5
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 39 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 238 4
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 4
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Ассоциация 42 1 1
Благотворительный фонд Охраны и должного содержания объектов культурного наследия 1 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
ГосИнформСистемы 155 1
Новая площадь - Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций 1 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 208
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 158
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2031 71
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 58
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 55
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 52
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 48
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 39
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 34
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 33
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 32
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 30
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 29
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 24
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 23
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 22
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 22
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5792 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 20
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 20
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 19
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 18
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 17
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2052 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 17
Linux OS 10896 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 21
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 75 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 15
Google Android 14679 14
Microsoft Windows 16327 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 10
Apple iOS 8242 9
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 69 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 98 8
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 7
Новые облачные технологии - МойОфис 891 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 7
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 262 6
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 102 6
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 251 5
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 34 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 5
VK Connect 21 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 4
Moodle LMS - система управления курсами 35 4
Формоза ООП - Открытая Образовательная ПлатформаФормоза 4 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Моя школа 25 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 299 4
Google YouTube - Видеохостинг 2885 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 4
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 13 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 100 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 328 3
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 3
Нуралиев Борис 294 24
Путин Владимир 3349 13
Медведев Дмитрий 1662 8
Акопян Рубен 25 8
Чернышенко Дмитрий 575 6
Кравцов Сергей 58 6
Борисов Роман 30 5
Акимов Максим 191 5
Шадаев Максут 1146 5
Солодовников Денис 108 4
Ракова Марина 12 4
Греф Герман 465 4
Цукарь Сергей 34 3
Рудычева Наталья 95 3
Хайбуллов Рустам 15 3
Трандин Сергей 104 3
Крынина Евгения 27 3
Васильева Ольга 24 3
Легостаева Светлана 96 3
Орловский Виктор 397 3
Щеголев Игорь 698 3
Осеевский Михаил 332 3
Мишустин Михаил 734 3
Кабанов Владимир 178 3
Бунина Елена 35 3
Бровко Василий 55 3
Ермаков Валерий 136 3
Пожидаев Николай 85 2
Окунь Дмитрий 17 2
Родионов Андрей 35 2
Борисов Николай 4 2
Постельник Дмитрий 7 2
Авдеева Светлана 6 2
Шишкин Кирилл 7 2
Куртяник Надежда 369 2
Гаврицков Виталий 9 2
Галажинский Эдуард 16 2
Голикова Татьяна 56 2
Меркушина Светлана 4 2
Orwell George - Оруэлл Джордж 25 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 233
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 40
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 25
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 21
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 17
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 17
Россия - УФО - Челябинская область 1387 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 16
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 15
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 15
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 13
Россия - СФО - Омская область 731 13
Россия - УФО - Тюменская область 1255 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 12
Россия - ПФО - Самарская область 1450 11
Россия - СФО - Новосибирск 4650 11
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 10
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 687 10
Россия - СФО - Кемеровская область 985 10
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 10
Россия - СКФО - Дагестан Республика 683 10
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 9
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 9
Россия - ЮФО - Астраханская область 712 9
Россия - УФО - Свердловская область 1735 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 8
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 8
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 360 8
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 8
Россия - ЦФО - Смоленская область 521 8
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 7
Европа 24634 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 282
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 177
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 79
Образование в России 2559 64
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 52
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 45
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 27
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 25
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 19
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 16
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 14
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 14
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 28 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 13
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 12
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 12
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 11
Английский язык 6876 11
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 11
Экзамены 483 11
Информатика - computer science - informatique 1144 11
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 11
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 9
Паспорт - Паспортные данные 2734 9
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 4
Ведомости 1233 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 3
TAdviser - Центр выбора технологий 425 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
Российская газета 275 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
CNews TV 747 1
Наш Красноярский край 1 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
FT - Financial Times 1259 1
Bloomberg 1417 1
РИА Новости 984 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
The Washington Post 342 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 8
IDC - International Data Corporation 4943 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 23 2
Informa - Ovum - Omdia 138 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
comScore 379 1
ITResearch 121 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
PISA - Programme for International Student Assessment - Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 4 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 29 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 17 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Gartner - Гартнер 3608 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 8
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 7
РЭШ - Российская электронная школа 27 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 6
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 5
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 11 4
Минпросвещения РФ - Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации 6 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 40 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 4
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 4
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 71 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 3
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 27 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 3
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 74 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 118 3
СПбГУ - Восточный факультет 7 2
РАНХиГС - ФИРО - Федеральный институт развития образования 6 2
Новотех УЦ 5 2
Базальт СПО - Альт академия 31 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
ТГУ - Томский государственный университет 209 2
VK Skillbox - Скилбокс 128 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 9
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 3
День молодёжи - 27 июня 998 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 3
Единый день голосования 138 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
SUSECON Digital 1 1
Правда и справедливость - Медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации 2 1
Цифровая прокачка региона 29 1
МТС - Телеком Идея 52 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 1
ИнфоКом 118 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Битва роботов 13 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 29 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
CNews AWARDS - награда 549 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 36 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще