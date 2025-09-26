Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183723
ИКТ 14287
Организации 11096
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26268
Персоны 78932
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2726
Мероприятия 873

Артек МДЦ международный детский образовательный центр

Артек МДЦ - международный детский образовательный центр

Сентябрьское утро в Артеке, 1934 Автор: Машков И.И. Сентябрьское утро в Артеке, 1934 Автор: Машков И.И.
"Артек", 1970-е гг. Добруцкий Иосиф Васильевич "Артек", 1970-е гг. Добруцкий Иосиф Васильевич
Советский союз. 1985 год. Утренняя зарядка во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» имени В.И. Ленина. Советский союз. 1985 год. Утренняя зарядка во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» имени В.И. Ленина.
Артек: учеба, спорт, поведение - ОТЛИЧНО! (Спортивная юность) 1966 год Выразительный советский плакат 1960-х гг. посвящен деятельности знаменитого детского санатория «Артек», который был основан в 1925 г. в Крыму. Путевки в лагерь выдавались за особые достижения в пионерской, комсомольской работе, учебе и других видов деятельности. Артек: учеба, спорт, поведение - ОТЛИЧНО! (Спортивная юность) 1966 год Выразительный советский плакат 1960-х гг. посвящен деятельности знаменитого детского санатория «Артек», который был основан в 1925 г. в Крыму. Путевки в лагерь выдавались за особые достижения в пионерской, комсомольской работе, учебе и других видов деятельности.
Школьники, отдыхающие во Всесоюзном пионерском лагере «Артек», 1963 год. Школьники, отдыхающие во Всесоюзном пионерском лагере «Артек», 1963 год.
Сентябрьское утро в Артеке, 1934 Автор: Машков И.И.

УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Уникальное мобильное приложение школьников ИТ-смены в «Артеке» привлекло внимание ведущей компании по разработке ПО 1
01.03.2024 МДЦ «Артек» запустил новую цифровую платформу для обучения детей 1
08.12.2023 «Артек» перешел с MS Exchange на RuPost 2
30.05.2023 «Ростех» испытал систему пожарной безопасности «Прометей» 1
08.09.2022 В Москве начался набор участников молодежной программы «Технолидеры будущего» 1
01.02.2022 В отделениях «Почты России» появились компьютеры для школьников и учителей 1
19.09.2018 Роман Дзвинко: Мы стараемся внедрять искусственный интеллект в уже понятные всем ERP 1
28.04.2018 Роман Дзвинко - Узкопрофильные ИТ-компании будут уходить с рынка 1
09.02.2017 Тамбовские предприятия ОПК в 2 раза увеличат производство военной техники связи 1
20.05.2016 «Артек» запускает автоматизированную систему распределения путевок 1
23.03.2016 «Газрегион» за первый месяц эксплуатации Omnicomm Online сократил потребление топлива на 50 тонн 1
29.04.2015 Российских детей будут учить робототехнике 1
10.03.2015 Определен победитель конкурса рисунка почтовой марки, посвященной детскому лагерю «Артек» 1
04.03.2015 Лучший эскиз для почтовой марки «Международный детский центр “Артек”» 1
10.12.2014 Издатцентр «Марка» совместно с Международным детским центром «Артек» объявляет о начале Всероссийского конкурса рисунка для почтовой марки 1
17.05.2012 В Кремле установили систему 3D-распознавания лиц 1
13.04.2005 Хостинг-центр "Хайвей" отмечает юбилей 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Артек МДЦ и организации, системы, технологии, персоны:

БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2290 2
Microsoft Corporation 25066 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4367 1
Oracle Corporation 6809 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 374 1
Canva 26 1
Омникомм - Omnicomm 169 1
ДиалогНаука 256 1
SWsoft - Standard & Western Software 48 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 326 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 26 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3282 1
НТБ - Наука-Техника-Безопасность 2 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 35 1
Прометей - Prometey 49 1
Ростех - Контур НПО - Контур Научно-производственное объединение - завод Октябрь - Ревтруд - Тамбоваппарат - НИИ радиотехники Эфир - Эфир ТНИИР - Эфир Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 327 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 258 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 228 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 150 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 133 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 3
Газпром ПАО 1392 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7927 1
Почта России ПАО 2217 1
Skoda - Škoda Auto 52 1
Reebok 14 1
Артек Венчурз 2 1
Tesla Motors 419 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 119 1
ССК Газрегион 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12594 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3088 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2100 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 302 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 186 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5156 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 336 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5690 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 66 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2226 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2789 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1398 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 153 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55512 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71017 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12099 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16703 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12757 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22140 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12164 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33139 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4758 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3021 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6675 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3783 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26694 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13201 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1933 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4339 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9162 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7109 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1983 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2248 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3056 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1556 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 326 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2216 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6048 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14217 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2628 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31399 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5224 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6565 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5673 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 970 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11118 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 1
Оцифровка - Digitization 4826 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3441 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1206 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16547 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3663 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1769 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 3
Linux OS 10663 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Google YouTube - Видеохостинг 2852 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 488 1
Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 13 1
Омникомм - Omnicomm Online 57 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 249 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5084 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1436 1
Microsoft Windows 16148 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Борисоглебск РЭП - комплекс радиоэлектронного подавления 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 393 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 323 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1758 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 315 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 254 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 277 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 306 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 321 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 179 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1108 1
Дзвинко Роман 18 2
Степанов Павел 34 1
Емельянов Станислав 67 1
Джакаева Мария 1 1
Гуляев Дмитрий 7 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 390 1
Борисов Юрий 121 1
Никитин Александр 18 1
Сергунина Наталья 371 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
Фурсин Алексей 158 1
Халютин Павел 1 1
Якунин Александр 49 1
Геллерман Михаил 49 1
Солдатов Андрей 28 1
Логвинов Алексей 2 1
Менжинский Олег 2 1
Федоренко Константин 1 1
Плещева Ирина 1 1
Каспржак Алексей 1 1
Стеблева Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153594 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45092 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 977 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 45 2
Россия - СЗФО - Псковская область 661 1
Япония 13441 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14388 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17853 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2593 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1026 1
Россия - УФО - Челябинская область 1355 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4201 1
Россия - УФО - Тюменская область 1234 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 485 1
Россия - СФО - Омская область 723 1
Россия - ЦФО - Орловская область 346 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 72 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 261 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 324 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Ливны 16 1
Россия - УФО - Челябинская область - Куса 6 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 957 1
Земля - планета Солнечной системы 10579 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кочубеевское 14 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 339 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1274 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 340 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1282 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 605 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1972 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 346 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31214 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54054 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6199 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8840 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19909 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6255 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9817 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6684 1
Экономический эффект 1165 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6232 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8190 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5392 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2424 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6438 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7830 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5928 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17117 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 597 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7212 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2885 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2312 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2873 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 408 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3120 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8419 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 314 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9420 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2035 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2928 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14737 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 310 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3679 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1248 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386440, в очереди разбора - 729976.
Создано именных указателей - 183723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще