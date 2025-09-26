Артек МДЦ - международный детский образовательный центр

Артек: учеба, спорт, поведение - ОТЛИЧНО! (Спортивная юность) 1966 год Выразительный советский плакат 1960-х гг. посвящен деятельности знаменитого детского санатория «Артек», который был основан в 1925 г. в Крыму. Путевки в лагерь выдавались за особые достижения в пионерской, комсомольской работе, учебе и других видов деятельности.