РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager

DCImanager — платформа для управления физической ИТ-инфраструктурой. DCImanager работает с серверами большинства популярных российских и мировых производителей, коммутаторами, ИБП и блоками распределения питания, а также позволяет контролировать размещение оборудования в стойках, в том числе в географически распределенных дата-центрах или различных серверных комнатах. Управление серверным оборудованием происходит на уровне BMC (baseboard management controller) с использованием стандартных для индустрии протоколов IPMI 2.0, Redfish, SNMP и др., что позволяет управлять питанием, проводить диагностику состояния компонентов, получать статистику со встроенных датчиков и переустанавливать программное обеспечение. В платформу DCImanager встроены инструменты управления физическими и виртуальными сетями (VLAN), а также система ведет инвентаризацию и учет IT-активов, включая нематериальные.