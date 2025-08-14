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РусБИТех Astra Linux ГК Астра ISPsystem DCImanager

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager

DCImanager — платформа для управления физической ИТ-инфраструктурой. DCImanager работает с серверами большинства популярных российских и мировых производителей, коммутаторами, ИБП и блоками распределения питания, а также позволяет контролировать размещение оборудования в стойках, в том числе в географически распределенных дата-центрах или различных серверных комнатах. Управление серверным оборудованием происходит на уровне BMC (baseboard management controller) с использованием стандартных для индустрии протоколов IPMI 2.0, Redfish, SNMP и др., что позволяет управлять питанием, проводить диагностику состояния компонентов, получать статистику со встроенных датчиков и переустанавливать программное обеспечение. В платформу DCImanager встроены инструменты управления физическими и виртуальными сетями (VLAN), а также система ведет инвентаризацию и учет IT-активов, включая нематериальные.

СОБЫТИЯ

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14.08.2025 ISPsystem интегрировала поддержку СХД в DCImanager

Компания ISPsystem объявила о выпуске модуля поддержки систем хранения данных (СХД) для платформы управления инфраструктурой DCImanager. Новый модуль позволяет операторам дата-центров, системным администраторам и DevOps-инженерам централизованно вести учет и мониторинг мультивендорного оборудования СХД, включая работ
11.04.2025 OpenYard и «Группа Астра» открывают новые возможности управления серверной инфраструктурой

Производитель серверного оборудования OpenYard и компания ISPsystem (входит в «Группу Астра») реализовали расширенную интеграцию платформы управления инфраструктурой DCImanager и двух семейств серверов: RS101 и RS201 (на базе процессоров x86 третьего поколения), RS102 и RS202 (на базе процессоров x86 четвертого поколения). Комплексные решения прошли серию п
06.05.2024 ISPsystem подтвердила совместимость DCImanager с серверами «Сила»

В мае 2024 г. ISPsystem («Группа Астра») и российский производитель корпоративного ИТ-оборудования «Сила» подтвердили, что работа платформы управления мультивендорной ИТ-инфраструктурой DCImanager полностью соответствует требованиям и стандартам серверного оборудования «Сила», обеспечивая стабильную работу и оптимальное взаимодействие между оборудованием и программным обеспече
05.03.2024 ISPsystem и OpenYard подтвердили совместимость продуктов

В марте 2024 г. компания ISPsystem и OpenYard провели сертификацию совместимости серверов OpenYard и платформы управления мультивендорной ИТ-инфраструктурой DCImanager. Теперь заказчики могут шагнуть в сторону импортозамещения как с точки зрения оборудования, так и при выборе софта для его управления. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem.
06.03.2023 Подтверждена совместимость платформы DCImanager и серверного оборудования «Аквариус»

ISPsystem и «Аквариус» провели сертификацию совместимости серверных систем «Аквариус» и платформы управления мультивендорной ИТ-инфраструктурой DCImanager. Теперь заказчики могут строить технологически независимую инфраструктуру, выбирая не только серверы отечественного разработчика и производителя, но и отечественный программный проду
11.05.2017 Axoft начала поставки российского ПО для дата-центров и хостинг-провайдеров

буторского соглашения на территории России с основным акцентом на продвижении программных продуктов DCImanager Enterprise и VMmanager Cloud.Продукт DCImanager предназначен для управления

Публикаций - 260, упоминаний - 262

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 252
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 236
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 224
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 216
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 184
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 167
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 123
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 113
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 24
Broadcom - VMware 2610 12
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Microsoft Corporation 25775 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 31 8
Ред Софт - Red Soft 1236 8
Oracle Corporation 7074 8
Yandex - Яндекс 9216 7
Центр открытых разработок - OpenYard 94 5
Intel Corporation 12811 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 4
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ICL ГК - ICL Group 481 4
Системы и Технологии ГК 129 4
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 3
ICL Astra Services - АйСиЭл Астра сервис 15 3
Orion soft - Орион софт - 315 3
Ростелеком 10948 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 3
Telegram Group 2940 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 3
TrueConf - ТруКонф 454 3
Merlion iRU - Деловой офис 352 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Газпром ПАО 1493 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром нефть 725 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 24 2
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 19 1
Якутские Авиалинии - Якутия Авиакомпания 5 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 11 1
Шереметьево Хэндлинг 50 1
Камчатское авиационное предприятие - Камчатское авиапредприятие - Камчатские авиалинии 2 1
Катрен НПК 21 1
ХабАвиа - Хабаровские авиалинии 1 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
Вкусно — и точка 36 1
АСБ-Агро - АСБ Агрохолдинг 5 1
РЖД - РЖДП - Росжелдорпроект - Нижегороджелдорпроект НПИ - Нижегородский проектный институт - Желдорпроект Поволжья - Самарский проектно-изыскательский институт - Иркутскжелдорпроект 14 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 1
ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 1
ЧукотАВИА 1 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Мосводосток - Государственное унитарное предприятие по эксплуатации московских водоотводящих систем 2 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 204
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 65
Microsoft Windows 16882 18
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 11
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Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
PostgreSQL - Patroni 33 7
Google Android 15244 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 82 4
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Red Hat Ansible 143 4
Apple iOS 8583 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 4
Microsoft Outlook 1506 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 4
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 4
Red Hat Ceph Storage 126 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 4
QEMU 69 4
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 4
Ispmanager - ИСПменеджер 31 4
Сивцев Илья 174 31
Тараканов Дмитрий 52 28
Яценко Вадим 104 23
Рудевский Антон 41 19
Синьков Кирилл 73 13
Трубочев Алексей 34 10
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Геллерман Михаил 77 8
Орлик Сергей 83 8
Гуральник Павел 36 8
Климов Андрей 88 7
Царева Наталья 11 6
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Шмаков Антон 72 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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