РусБИТех Astra Linux ГК Астра ISPsystem DCImanager
DCImanager — платформа для управления физической ИТ-инфраструктурой. DCImanager работает с серверами большинства популярных российских и мировых производителей, коммутаторами, ИБП и блоками распределения питания, а также позволяет контролировать размещение оборудования в стойках, в том числе в географически распределенных дата-центрах или различных серверных комнатах. Управление серверным оборудованием происходит на уровне BMC (baseboard management controller) с использованием стандартных для индустрии протоколов IPMI 2.0, Redfish, SNMP и др., что позволяет управлять питанием, проводить диагностику состояния компонентов, получать статистику со встроенных датчиков и переустанавливать программное обеспечение. В платформу DCImanager встроены инструменты управления физическими и виртуальными сетями (VLAN), а также система ведет инвентаризацию и учет IT-активов, включая нематериальные.
РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сивцев Илья 90 22
|Рудевский Антон 35 17
|Тараканов Дмитрий 32 15
|Яценко Вадим 15 11
|Бугрецов Антон 21 9
|Кирдяшов Федор 23 5
|Мылицын Роман 103 5
|Солдатов Андрей 13 4
|Путин Владимир 2834 3
|Мухин Денис 13 3
|Гуральник Павел 5 3
|Климов Андрей 39 3
|Кузнецов Андрей 50 3
|Царева Наталья 5 3
|Арефьев Андрей 35 2
|Кудж Станислав 13 2
|Рустамов Рустам 301 2
|Орлик Сергей 73 2
|Соснин Юрий 7 2
|Тюрин Алексей 16 2
|Аксенов Михаил 4 2
|Федосеев Евгений 3 2
|Богомолов Ярослав 4 2
|Суханов Сергей 6 1
|Щербак Николай 2 1
|Петрунина Кристина 1 1
|Фетисов Игорь 9 1
|Чистов Александр 2 1
|Гладков Алексей 3 1
|Гришин Александр 16 1
|Фоменко Алексей 6 1
|Аксенов Андрей 29 1
|Орловский Михаил 7 1
|Делицин Леонид 11 1
|Никитин Глеб 29 1
|Строкова Анастасия 10 1
|Семенов Анатолий 27 1
|Либин Сергей 23 1
|Паршин Максим 303 1
|Давыдов Денис 39 1
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