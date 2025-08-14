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РусБИТех Astra Linux ГК Астра ISPsystem DCImanager
DCImanager — платформа для управления физической ИТ-инфраструктурой. DCImanager работает с серверами большинства популярных российских и мировых производителей, коммутаторами, ИБП и блоками распределения питания, а также позволяет контролировать размещение оборудования в стойках, в том числе в географически распределенных дата-центрах или различных серверных комнатах. Управление серверным оборудованием происходит на уровне BMC (baseboard management controller) с использованием стандартных для индустрии протоколов IPMI 2.0, Redfish, SNMP и др., что позволяет управлять питанием, проводить диагностику состояния компонентов, получать статистику со встроенных датчиков и переустанавливать программное обеспечение. В платформу DCImanager встроены инструменты управления физическими и виртуальными сетями (VLAN), а также система ведет инвентаризацию и учет IT-активов, включая нематериальные.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|14.08.2025
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ISPsystem интегрировала поддержку СХД в DCImanager
Компания ISPsystem объявила о выпуске модуля поддержки систем хранения данных (СХД) для платформы управления инфраструктурой DCImanager. Новый модуль позволяет операторам дата-центров, системным администраторам и DevOps-инженерам централизованно вести учет и мониторинг мультивендорного оборудования СХД, включая работ
|11.04.2025
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OpenYard и «Группа Астра» открывают новые возможности управления серверной инфраструктурой
Производитель серверного оборудования OpenYard и компания ISPsystem (входит в «Группу Астра») реализовали расширенную интеграцию платформы управления инфраструктурой DCImanager и двух семейств серверов: RS101 и RS201 (на базе процессоров x86 третьего поколения), RS102 и RS202 (на базе процессоров x86 четвертого поколения). Комплексные решения прошли серию п
|06.05.2024
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ISPsystem подтвердила совместимость DCImanager с серверами «Сила»
В мае 2024 г. ISPsystem («Группа Астра») и российский производитель корпоративного ИТ-оборудования «Сила» подтвердили, что работа платформы управления мультивендорной ИТ-инфраструктурой DCImanager полностью соответствует требованиям и стандартам серверного оборудования «Сила», обеспечивая стабильную работу и оптимальное взаимодействие между оборудованием и программным обеспече
|05.03.2024
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ISPsystem и OpenYard подтвердили совместимость продуктов
В марте 2024 г. компания ISPsystem и OpenYard провели сертификацию совместимости серверов OpenYard и платформы управления мультивендорной ИТ-инфраструктурой DCImanager. Теперь заказчики могут шагнуть в сторону импортозамещения как с точки зрения оборудования, так и при выборе софта для его управления. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem.
|06.03.2023
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Подтверждена совместимость платформы DCImanager и серверного оборудования «Аквариус»
ISPsystem и «Аквариус» провели сертификацию совместимости серверных систем «Аквариус» и платформы управления мультивендорной ИТ-инфраструктурой DCImanager. Теперь заказчики могут строить технологически независимую инфраструктуру, выбирая не только серверы отечественного разработчика и производителя, но и отечественный программный проду
|11.05.2017
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Axoft начала поставки российского ПО для дата-центров и хостинг-провайдеров
буторского соглашения на территории России с основным акцентом на продвижении программных продуктов DCImanager Enterprise и VMmanager Cloud.Продукт DCImanager предназначен для управления
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|Сивцев Илья 174 31
|Тараканов Дмитрий 52 28
|Яценко Вадим 104 23
|Рудевский Антон 41 19
|Синьков Кирилл 73 13
|Трубочев Алексей 34 10
|Бугрецов Антон 23 10
|Кирдяшов Федор 30 9
|Геллерман Михаил 77 8
|Орлик Сергей 83 8
|Гуральник Павел 36 8
|Климов Андрей 88 7
|Царева Наталья 11 6
|Кузнецов Андрей 115 6
|Борисов Роман 32 6
|Головарян Захар 5 5
|Мылицын Роман 111 5
|Козлов Максим 48 5
|Мухин Денис 58 5
|Султангалиев Тимурбулат 19 4
|Путин Владимир 3454 4
|Левкин Андрей 37 3
|Шмаков Антон 72 3
|Котов Алексей 8 3
|Паутов Евгений 20 3
|Степанюк Михаил 81 3
|Соснин Юрий 10 3
|Фролов Денис 73 3
|Кудж Станислав 52 3
|Карпов Роман 80 2
|Федосеев Евгений 4 2
|Агасиев Михаил 4 2
|Дергачева Светлана 63 2
|Аксенов Михаил 5 2
|Спирькова Анастасия 6 2
|Махмадиев Шухрат 5 2
|Нистратов Иван 10 2
|Алешкова Александра 21 2
|Фокин Максим 9 2
|Касперская Наталья 319 2
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