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Аксенов Михаил

СОБЫТИЯ


15.09.2026 Metascan и ФРИИ инвестировали 10 млн руб. в Defbox – платформу для подготовки корпоративных ИБ-команд 1
08.11.2024 «Национальная платформа» и «Кредо Технологии» продолжают внедрение отечественной ERP-платформы «Ма-3» в компании МКК «СимплФинанс» 1
29.08.2023 Российская ERP-платформа «Ма-3» работает под ОС Astra Linux 1
03.07.2023 «Национальная платформа» и «Тантор лабс» протестировали «Ма-3» на совместимость с Tantor Special Edition 1
30.07.2014 Как меняется спрос на BI-решения в России 1
22.04.2014 Распространению BYOD мешает незнание 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Аксенов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - Национальная платформа - 55 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 2
Oracle Corporation 7099 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3147 2
Крок - Croc 1969 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 384 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 305 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 279 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 317 2
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 1
Кредо Технологии 1 1
SAP SE 5624 1
Yandex - Яндекс 9315 1
Microsoft Corporation 25838 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
Softline - Софтлайн 3780 1
9663 1
Check Point Software Technologies 834 1
SAS Institute 1086 1
БАРС Груп 582 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
Dropbox 528 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1521 1
Qlik - QlikTech 177 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 565 1
Ланит - Онланта - Onlanta 136 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
АТК Консультационная группа - АТК КГ 55 1
Google LLC 12759 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 257 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
SimpleFinance - СимплФинанс МКК 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5733 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 592 1
ФРИИ Акселератор 60 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7889 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26163 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33770 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1311 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13240 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18275 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6768 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12374 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28476 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7287 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5704 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3253 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8342 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2192 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12958 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7786 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 637 2
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 214 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3081 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8411 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7929 1
Программный стек 252 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10271 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 673 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5240 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9515 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6297 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5898 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24622 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11899 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1680 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29832 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2732 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13071 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 467 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 507 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 23 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 257 2
Linux OS 11616 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 741 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 349 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 371 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 329 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 496 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 354 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 414 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic - DevOps-платформа 221 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 274 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 1
Google Cloud Services 245 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1820 1
Городищев Алексей 4 1
Виклов Анатолий 2 1
Орлик Сергей 83 1
Ибрагимов Рустем 23 1
Баранов Роман 14 1
Таран Сергей 44 1
Артеменко Алексей 18 1
Краснопольский Андрей 10 1
Астахов Константин 23 1
Альперович Михаил 15 1
Константинова Людмила 2 1
Жигулина Татьяна 2 1
Шакирзянов Алмаз 2 1
Запольская Елена 1 1
Яценко Вадим 106 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 2
Европа 25010 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1430 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11870 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12392 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3904 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5784 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1497 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 670 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1682 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21888 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27515 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5635 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3072 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9143 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 278 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1553 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 168 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 1
Энергетика - Energy - Energetically 5931 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7508 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3128 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1653 1
Quality of Life - Качество жизни 37 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8655 1
Gartner - Гартнер 3667 1
GlobeScan 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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