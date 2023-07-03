«Национальная платформа» и «Тантор лабс» протестировали «Ма-3» на совместимость с Tantor Special Edition

Функциональное тестирование подтвердило, что «Ма-3» корректно работает с СУБД Tantor SE версии 15.1 под управлением операционной системой Astra Linux Special Edition и выполняет все заявленные функции. При проведении нагрузочного тестирования на примере расчета заработной платы для 300 тыс. сотрудников были достигнуты целевые показатели по производительности. Работоспособность подтверждена как на виртуальных, так и на физических серверах. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

«Подтверждение совместимости ERP-платформы «Ма-3» и СУБД Tantor SE в рамках нашего партнерства с «Тантор лабс» — еще один шаг по обеспечению технологической независимости российских предприятий в части замены западных ERP-решений и их программного окружения на отечественные продукты. Для нас как разработчиков ERP-платформы для крупных промышленных предприятий особенно важно, что Tantor адаптирована для работы в высоконагруженных системах. Кроме того, в СУБД обеспечена интеграция с ОС Astra Linux для повышения уровня защиты от несанкционированного доступа к данным и реализован функционал обеспечения совместимости при миграции с СУБД Oracle, что немаловажно при замене западных ERP-решений. В наших дальнейших планах — оптимизация и улучшение показателей совместной работы и подготовка совместных решений для внедрения их на предприятия различных отраслей», — отметил Михаил Аксенов, операционный директор компании «Национальная платформа».

«Реализация совместимости ERP-платформы «Ма-3» с российской СУБД Tantor Special Edition создает базис для обеспечения полноценной импортонезависимости в таких важных направлениях как системы управления предприятием, промышленными активами и надежностью, корпоративным контентом, - отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор лабс». - Со своей стороны мы продолжим вести масштабную работу по развитию независимости своих решений от западных, соответствующих национальным стандартам безопасности».

Tantor — это российская СУБД с повышенной производительностью и встроенной системой администрирования и мониторинга, созданная на основе PostgreSQL. Решение зарегистрировано в реестре Минцифры России и подходит для использования в импортозамещенных ИТ-инфраструктурах, в том числе на базе ОС Astra Linux.

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Российская ERP-платформа «Ма-3» была создана в результате технологического партнерства и совместной работы «Национальной платформы» с крупнейшим разработчиком ERP-систем из стран БРИКС. Это полностью соответствует рекомендациям Министерства связи и массовых коммуникаций России по коллективной разработке программного обеспечения и налаживанию сотрудничества между странами БРИКС. «Ма-3» может работать on-premise и в облаке без необходимости покупки хостинга от ERP-вендора. Исходные коды «Ма-3» депонированы в Роспатенте, программа включена в Единый реестр российских программ.

«Национальная платформа» — разработчик российского ПО «Ма-3», входит в состав ИТ-холдинга «Национальная компьютерная корпорация» (НКК). Стратегия компании направлена на создание системы автоматизации предприятий для отраслей промышленности, государственных корпораций и крупных предприятий федерального масштаба.