РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД

Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров ть с предложениями западных вендоров Вадим Яценко Генеральный директор В октябре 2022 года компания Tantor Labs, российский разработчик СУБД Tantor и платформы управления и мониторинга С

В АЛРОСА выбрали СУБД Tantor Postgres – прошел этап тестирования ких систем управления базами данных, и АК «АЛРОСА» провели нагрузочное тестирование российской СУБД Tantor Postgres в связке с платформой «1С: Предприятие». В ходе тестирования была имитирована

Directum и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость программных продуктов СУБД Tantor Postgres и цифровые решения Directum теперь функционируют в связке. Импортонезависимый

Региональная государственная аптечная сеть «Губернские аптеки» перешла на СУБД Tantor Postgres края. Критически важные информационные системы предприятия переведены с MS SQL Server 2016 на СУБД Tantor Postgres в редакции «Special Edition 1C». Об этом CNews сообщили представители «Группы

Программный комплекс управления машиной баз данных Tantor XData внесен в реестр Минцифры ор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает, что программный комплекс управления машиной баз данных Tantor XData внесен в единый реестр российского программного обеспечения Минцифры. Об этом CN

Машина баз данных Tantor XData 2Y включена в реестр Минпромторга Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает, что машина баз данных (МБД) Tantor XData 2Y зарегистрирована в «Реестре российской промышленной продукции» под номером 10

Платформа «ФормИТ» получила сертификат совместимости с СУБД Tantor Postgres «Группу Астра») завершили тестирование и подтвердили полную совместимость платформы «ФормИТ» с СУБД Tantor Postgres в редакции Special Edition. Результаты испытаний подтверждены сертификатами,

Платформа Tantor 6.0: переработанный пользовательский интерфейс и интеграция с RuBackup Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») представляет мажорную версию платформы Tantor 6.0. Вендор полностью переработал пользовательский интерфейс и оптимизировал навигацию, упростив доступ ко всем функциям и настройкам. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра»

ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES» получили сертификаты совместимости с ОС Astra Linux и СУБД Tantor Postgres пасно. У системы есть версии для серверного, десктопного, мобильного и встраиваемого использования. СУБД Tantor Postgres — cистема управления базами данных, разработанная на основе PostgreSQL,

СУБД Tantor Certified 16.8 успешно прошла сертификацию ФСТЭК России антор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о завершении сертификации очередного обновления СУБД Tantor Certified 16.8. Теперь она представлена в двух исполнениях, ориентированных на различн

Один из крупнейших электросетевых холдингов мира отказывается от SAP и Oracle в пользу «1С» и СУБД Tantor SAP уходит — «1С» и Tantor приходят Как выяснил CNews, «Россети» переходят с «сбежавшей» из России SAP ERP на оте

Вышла Tantor Postgres 17 с рекордным количеством новинок и улучшений Что нового? СУБД Tantor Postgres 17.5.0 от «Тантор Лабс» основана на комьюнити-версии PostgreSQL 17, обладает

Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российские СУБД Tantor почти на миллиард » покупают лицензии на российское программное обеспечение – систему управления базами данных (СУБД) Tantor на общую сумму в 712,7 млн руб. Тендер был опубликован на сайте госзакупок 3 июня 2025

Соглашение о стратегическом партнерстве ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата» Состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между компаниями ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата» (компании-производителя машин баз данных Tantor XData). Соглашение содержит принципы и определяет цели сотрудничества компаний в обеспечении процессов перехода на отечественный стек программных решений государственных организаций, кор

«Тантор Лабс» представила обновление платформы Tantor 5.3 с поддержкой PostgreSQL 17 и интеграцией с Mattermost Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявила о выпуске новой версии 5.3 платформы Tantor —комплексного решения для администрирования, мониторинга и оптимизации баз данных PostgreSQL. Релиз включает улучшения, направленные на повышение удобства работы, производительности и ин

DLP-система «СёрчИнформ КИБ» совместима с СУБД Tantor Basic Edition тем управления базами данных, и компания «СёрчИнформ» подтвердили совместимость своих решений: СУБД Tantor Basic Edition 16.6.2 и DLP-системы «СёрчИнформ КИБ». По итогам испытаний вендоры оформ

Tantor XData 2В — первая российская машина БД на отечественном процессоре Baikal-S На производственной площадке Tantor XData в бизнес-парке «Румянцево» компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») пред

МИС «Ариадна» совместима с Astra Linux и Tantor Certified сторонние тесты работоспособности продукта в едином контуре с ОС Astra Linux Special Edition и СУБД Tantor Certified. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Современную платформу

«Группа Астра» перевела свои корпоративные сервисы на собственную машину БД Tantor XData 2A «Группа Астра» объявила о внедрении в свой ИТ-контур машины БД Tantor XData 2A, созданной командами «Тантор Лабс» и «ИксДата». Ключевые цели проекта — обеспечить бесперебойную и эффективную работу внутренних корпоративных систем, включая «1С:ERP», и продол

Корпоративный портал «Инкоманд» полностью совместим с ОС Astra Linux и СУБД Tantor «Группа Астра» и компания «ЕмДев» подтвердили совместимость ОС Astra Linux и СУБД Tantor с корпоративным порталом «Инкоманд». В ходе испытаний эксперты проверили работоспособн

Платформа Tantor 5.2: улучшения в управлении кластерами, новые возможности планировщика и долгосрочная поддержка Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») выпустила новый релиз платформы Tantor, предназначенной для управления и мониторинга кластеров PostgreSQL. Ключевым нововведением является изменение релизной политики вендора: решение будет доступно в двух мажорных версиях (с

Выручка «Тантор Лабс» в 2024 г. увеличилась в 4,7 раза ая база расширилась более чем втрое, а прирост общей выручки по продуктам экосистемы без учета СУБД Tantor составил 7,4 раза год к году. Особенно высоким спросом пользовались лицензии на платфо

Подтверждена совместимость программных продуктов «Группы Астра» и Группы Компаний «Системы и Технологии» ехнологии») официально подтвердили совместимость своих программных продуктов: ОС Astra Linux и СУБД Tantor Special Edition с «Пирамида-Сети» и «Пирамида 2.0». Об этом CNews сообщили представите

IDP-платформа ContentCapture совместима с СУБД Tantor ы информации, заявили о совместимости универсальной IDP-платформы ContentCapture версии 14.7 и СУБД Tantor Special Edition 16.6.2, разработкой которого занимается компания «Тантор Лабс» (входит

EAM-платформа «Аксиома» подтвердила свою совместимость с актуальной версией СУБД Tantor SE Интерпроком» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») завершили серию проверок совместимости «СУБД Tantor SE» версии 15.8.0 с программным обеспечением «Аксиома» версии 3.0. Разработчики гарант

Вышел ПАК нового поколения Tantor XData 2Y на базе оборудования Yadro уппу Астра») выпустила новую версию высокопроизводительного программно-аппаратного комплекса (ПАКа) Tantor XData 2Y на базе оборудования компании Yadro — российского разработчика и производител

Успешное тестирование Security Capsule SIEM с отечественной СУБД Tantor SE 16.2.1 об успешном завершении тестирования совместимости с отечественной системой управления базами данных Tantor SE версии 16.2.1. Испытания подтвердили корректную работу решений и их способность эфф

Платформа Tantor обновлена до версии 5.1 Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы Tantor — комплексного решения для администрирования и мониторинга баз данных на основе PostgreSQL. Новый релиз 5.1 хотя и является минорным, включает улучшения и дополнения, призванные повысить

Подтверждена совместимость «Цифра. Диспетчер» и СУБД Tantor Linux завершено комплексное тестирование по обеспечению корректной работы решения ГК «Цифра» и СУБД Tantor, разработкой которого занимается компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»). Об

СЭД Documino совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE ении испытаний совместимости системы электронного документооборота Documino с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE. Работоспособность софтверного стека подтверждают сертификаты №26405/2024 и №26027/

Платформа «Триафлай» совместима с СУБД Tantor ости новой версии No-code-платформы «Триафлай 5.1» для автоматизации аналитических процессов с СУБД Tantor российской компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»). Корректная работа ИТ-реше

Axelot WMS подтвердила совместимость с продуктами «Группы Астра» пытаний работоспособности системы Axelot WMS X5 в среде защищенной ОС Astra Linux и в связке с СУБД Tantor. Результаты испытаний подтверждены соответствующими сертификатами, выданными в рамках

ПАК Tantor XData включен в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о включении корпоративных машин баз данных Tantor XData в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Tantor XData представляет собой полностью гот

Новая версия ПАК Tantor XData 2.0: выше производительность, шире функциональность Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о выходе корпоративной машины баз данных Tantor XData нового поколения. Версия 2.0 программно-аппаратного комплекса получила улучшенны

СУБД Tantor 16.6: новые функции для аналитических задач и оптимизации трассировки я «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой минорной версии реляционной СУБД Tantor 16.6. Команда разработчиков добавила новое расширение pg_throttle, которое дает возмож

BI-платформа Visiology 3.10 совместима с ОС Astra Linux 1.8 и СУБД Tantor SE сти новой версии российской BI-платформы Visiology 3.10 с ОС Astra Linux Special Edition 1.8 и СУБД Tantor SE 16.2.1. Работоспособность комплексного решения подтверждают сертификаты № 25732/202

Система «Гарда Маскирование» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE . обности ПО «Гарда Маскирование» в среде защищенной ОС Astra Linux Special Edition и в связке с СУБД Tantor SE. Корректность работы и надежность совместного решения гарантирует сертификат, выдан

Tantor XData признана решением года по версии CNews Awards Седьмого ноября 2024 г. в рамках CNews Forum российская компания «Тантор Лабс» получила награду CNews Awards в номинации «Решение года» за свою машину данных Tantor XData. Заветную статуэтку вручали Вадиму Яценко, генеральному директору «Тантор Лабс», который отметил важность командной работы и внедрения передовых технологий в разработку продукта. <

BPMSoft, СУБД Tantor и ОС Astra Linux — защищенный стек технологий для автоматизации продаж и клиентского сервиса stra. Эксперты протестировали совместимость решения сразу с двумя продуктами: ОС Astra Linux и СУБД Tantor, и результаты проверок подтвердили, что программный стек работает корректно, его можно