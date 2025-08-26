Получите все материалы CNews по ключевому слову
РусБИТех Astra Linux ГК Астра Tantor Labs Tantor DB Tantor PostgresSE Tantor Postgres Special Edition Astra DB Tantor Platform Астра база данных тантор платформа СУБД
Tantor — это разработанная на основе PostgreSQL СУБД российского производства с повышенной производительностью и встроенной системой администрирования и мониторинга. Продукт включен в реестр Минцифры России и подходит для использования в ИТ-инфраструктурах на базе ОС Astra Linux. В качестве преимуществ Tantor разработчик выделяет улучшения в ядре для большей производительности БД при повышенных нагрузках, функционал для быстрой бесшовной миграции, возможности для работы в режиме отказоустойчивого кластера, централизованного управления и мониторинга без командной строки.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|
Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров
ть с предложениями западных вендоров Вадим Яценко Генеральный директор В октябре 2022 года компания Tantor Labs, российский разработчик СУБД Tantor и платформы управления и мониторинга С
|26.08.2025
|
В АЛРОСА выбрали СУБД Tantor Postgres – прошел этап тестирования
ких систем управления базами данных, и АК «АЛРОСА» провели нагрузочное тестирование российской СУБД Tantor Postgres в связке с платформой «1С: Предприятие». В ходе тестирования была имитирована
|20.08.2025
|
Directum и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость программных продуктов
СУБД Tantor Postgres и цифровые решения Directum теперь функционируют в связке. Импортонезависимый
|13.08.2025
|
Региональная государственная аптечная сеть «Губернские аптеки» перешла на СУБД Tantor Postgres
края. Критически важные информационные системы предприятия переведены с MS SQL Server 2016 на СУБД Tantor Postgres в редакции «Special Edition 1C». Об этом CNews сообщили представители «Группы
|11.08.2025
|
Программный комплекс управления машиной баз данных Tantor XData внесен в реестр Минцифры
ор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает, что программный комплекс управления машиной баз данных Tantor XData внесен в единый реестр российского программного обеспечения Минцифры. Об этом CN
|07.08.2025
|
Машина баз данных Tantor XData 2Y включена в реестр Минпромторга
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает, что машина баз данных (МБД) Tantor XData 2Y зарегистрирована в «Реестре российской промышленной продукции» под номером 10
|06.08.2025
|
Платформа «ФормИТ» получила сертификат совместимости с СУБД Tantor Postgres
«Группу Астра») завершили тестирование и подтвердили полную совместимость платформы «ФормИТ» с СУБД Tantor Postgres в редакции Special Edition. Результаты испытаний подтверждены сертификатами,
|05.08.2025
|
Платформа Tantor 6.0: переработанный пользовательский интерфейс и интеграция с RuBackup
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») представляет мажорную версию платформы Tantor 6.0. Вендор полностью переработал пользовательский интерфейс и оптимизировал навигацию, упростив доступ ко всем функциям и настройкам. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра»
|04.08.2025
|
ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES» получили сертификаты совместимости с ОС Astra Linux и СУБД Tantor Postgres
пасно. У системы есть версии для серверного, десктопного, мобильного и встраиваемого использования. СУБД Tantor Postgres — cистема управления базами данных, разработанная на основе PostgreSQL,
|16.07.2025
|
СУБД Tantor Certified 16.8 успешно прошла сертификацию ФСТЭК России
антор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о завершении сертификации очередного обновления СУБД Tantor Certified 16.8. Теперь она представлена в двух исполнениях, ориентированных на различн
|02.07.2025
|
Один из крупнейших электросетевых холдингов мира отказывается от SAP и Oracle в пользу «1С» и СУБД Tantor
SAP уходит — «1С» и Tantor приходят Как выяснил CNews, «Россети» переходят с «сбежавшей» из России SAP ERP на оте
|19.06.2025
|
Вышла Tantor Postgres 17 с рекордным количеством новинок и улучшений
Что нового? СУБД Tantor Postgres 17.5.0 от «Тантор Лабс» основана на комьюнити-версии PostgreSQL 17, обладает
|09.06.2025
|
Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российские СУБД Tantor почти на миллиард
» покупают лицензии на российское программное обеспечение – систему управления базами данных (СУБД) Tantor на общую сумму в 712,7 млн руб. Тендер был опубликован на сайте госзакупок 3 июня 2025
|04.06.2025
|
Соглашение о стратегическом партнерстве ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата»
Состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между компаниями ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата» (компании-производителя машин баз данных Tantor XData). Соглашение содержит принципы и определяет цели сотрудничества компаний в обеспечении процессов перехода на отечественный стек программных решений государственных организаций, кор
|29.05.2025
|
«Тантор Лабс» представила обновление платформы Tantor 5.3 с поддержкой PostgreSQL 17 и интеграцией с Mattermost
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявила о выпуске новой версии 5.3 платформы Tantor —комплексного решения для администрирования, мониторинга и оптимизации баз данных PostgreSQL. Релиз включает улучшения, направленные на повышение удобства работы, производительности и ин
|29.05.2025
|
DLP-система «СёрчИнформ КИБ» совместима с СУБД Tantor Basic Edition
тем управления базами данных, и компания «СёрчИнформ» подтвердили совместимость своих решений: СУБД Tantor Basic Edition 16.6.2 и DLP-системы «СёрчИнформ КИБ». По итогам испытаний вендоры оформ
|21.05.2025
|
Tantor XData 2В — первая российская машина БД на отечественном процессоре Baikal-S
На производственной площадке Tantor XData в бизнес-парке «Румянцево» компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») пред
|20.05.2025
|
МИС «Ариадна» совместима с Astra Linux и Tantor Certified
сторонние тесты работоспособности продукта в едином контуре с ОС Astra Linux Special Edition и СУБД Tantor Certified. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Современную платформу
|19.05.2025
|
«Группа Астра» перевела свои корпоративные сервисы на собственную машину БД Tantor XData 2A
«Группа Астра» объявила о внедрении в свой ИТ-контур машины БД Tantor XData 2A, созданной командами «Тантор Лабс» и «ИксДата». Ключевые цели проекта — обеспечить бесперебойную и эффективную работу внутренних корпоративных систем, включая «1С:ERP», и продол
|14.04.2025
|
Корпоративный портал «Инкоманд» полностью совместим с ОС Astra Linux и СУБД Tantor
«Группа Астра» и компания «ЕмДев» подтвердили совместимость ОС Astra Linux и СУБД Tantor с корпоративным порталом «Инкоманд». В ходе испытаний эксперты проверили работоспособн
|10.04.2025
|
Платформа Tantor 5.2: улучшения в управлении кластерами, новые возможности планировщика и долгосрочная поддержка
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») выпустила новый релиз платформы Tantor, предназначенной для управления и мониторинга кластеров PostgreSQL. Ключевым нововведением является изменение релизной политики вендора: решение будет доступно в двух мажорных версиях (с
|09.04.2025
|
Выручка «Тантор Лабс» в 2024 г. увеличилась в 4,7 раза
ая база расширилась более чем втрое, а прирост общей выручки по продуктам экосистемы без учета СУБД Tantor составил 7,4 раза год к году. Особенно высоким спросом пользовались лицензии на платфо
|27.03.2025
|
Подтверждена совместимость программных продуктов «Группы Астра» и Группы Компаний «Системы и Технологии»
ехнологии») официально подтвердили совместимость своих программных продуктов: ОС Astra Linux и СУБД Tantor Special Edition с «Пирамида-Сети» и «Пирамида 2.0». Об этом CNews сообщили представите
|14.03.2025
|
IDP-платформа ContentCapture совместима с СУБД Tantor
ы информации, заявили о совместимости универсальной IDP-платформы ContentCapture версии 14.7 и СУБД Tantor Special Edition 16.6.2, разработкой которого занимается компания «Тантор Лабс» (входит
|19.02.2025
|
EAM-платформа «Аксиома» подтвердила свою совместимость с актуальной версией СУБД Tantor SE
Интерпроком» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») завершили серию проверок совместимости «СУБД Tantor SE» версии 15.8.0 с программным обеспечением «Аксиома» версии 3.0. Разработчики гарант
|19.02.2025
|
Вышел ПАК нового поколения Tantor XData 2Y на базе оборудования Yadro
уппу Астра») выпустила новую версию высокопроизводительного программно-аппаратного комплекса (ПАКа) Tantor XData 2Y на базе оборудования компании Yadro — российского разработчика и производител
|11.02.2025
|
Успешное тестирование Security Capsule SIEM с отечественной СУБД Tantor SE 16.2.1
об успешном завершении тестирования совместимости с отечественной системой управления базами данных Tantor SE версии 16.2.1. Испытания подтвердили корректную работу решений и их способность эфф
|07.02.2025
|
Платформа Tantor обновлена до версии 5.1
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы Tantor — комплексного решения для администрирования и мониторинга баз данных на основе PostgreSQL. Новый релиз 5.1 хотя и является минорным, включает улучшения и дополнения, призванные повысить
|28.01.2025
|
Подтверждена совместимость «Цифра. Диспетчер» и СУБД Tantor
Linux завершено комплексное тестирование по обеспечению корректной работы решения ГК «Цифра» и СУБД Tantor, разработкой которого занимается компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»). Об
|24.01.2025
|
СЭД Documino совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE
ении испытаний совместимости системы электронного документооборота Documino с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE. Работоспособность софтверного стека подтверждают сертификаты №26405/2024 и №26027/
|25.12.2024
|
Платформа «Триафлай» совместима с СУБД Tantor
ости новой версии No-code-платформы «Триафлай 5.1» для автоматизации аналитических процессов с СУБД Tantor российской компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»). Корректная работа ИТ-реше
|20.12.2024
|
Axelot WMS подтвердила совместимость с продуктами «Группы Астра»
пытаний работоспособности системы Axelot WMS X5 в среде защищенной ОС Astra Linux и в связке с СУБД Tantor. Результаты испытаний подтверждены соответствующими сертификатами, выданными в рамках
|17.12.2024
|
ПАК Tantor XData включен в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о включении корпоративных машин баз данных Tantor XData в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Tantor XData представляет собой полностью гот
|13.12.2024
|
Новая версия ПАК Tantor XData 2.0: выше производительность, шире функциональность
Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о выходе корпоративной машины баз данных Tantor XData нового поколения. Версия 2.0 программно-аппаратного комплекса получила улучшенны
|11.12.2024
|
СУБД Tantor 16.6: новые функции для аналитических задач и оптимизации трассировки
я «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой минорной версии реляционной СУБД Tantor 16.6. Команда разработчиков добавила новое расширение pg_throttle, которое дает возмож
|04.12.2024
|
BI-платформа Visiology 3.10 совместима с ОС Astra Linux 1.8 и СУБД Tantor SE
сти новой версии российской BI-платформы Visiology 3.10 с ОС Astra Linux Special Edition 1.8 и СУБД Tantor SE 16.2.1. Работоспособность комплексного решения подтверждают сертификаты № 25732/202
|02.12.2024
|
Система «Гарда Маскирование» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE .
обности ПО «Гарда Маскирование» в среде защищенной ОС Astra Linux Special Edition и в связке с СУБД Tantor SE. Корректность работы и надежность совместного решения гарантирует сертификат, выдан
|19.11.2024
|
Tantor XData признана решением года по версии CNews Awards
Седьмого ноября 2024 г. в рамках CNews Forum российская компания «Тантор Лабс» получила награду CNews Awards в номинации «Решение года» за свою машину данных Tantor XData. Заветную статуэтку вручали Вадиму Яценко, генеральному директору «Тантор Лабс», который отметил важность командной работы и внедрения передовых технологий в разработку продукта. <
|08.11.2024
|
BPMSoft, СУБД Tantor и ОС Astra Linux — защищенный стек технологий для автоматизации продаж и клиентского сервиса
stra. Эксперты протестировали совместимость решения сразу с двумя продуктами: ОС Astra Linux и СУБД Tantor, и результаты проверок подтвердили, что программный стек работает корректно, его можно
|01.11.2024
|
Платформа КОТМИ-14 совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor
Специалисты «Группы Астра» завершили серию испытаний совместимости программного комплекса КОТМИ-14 версии 2.3 от компании «Децима» с ОС Astra Linux 1.7 и СУБД Tantor Basic 15.2.1. Результаты проверок продемонстрировали, что все три продукта корректно работают в едином ИТ-контуре, и пользователям доступен весь их функционал. Работоспособность совместн
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Яценко Вадим 87 74
|Сивцев Илья 164 30
|Тараканов Дмитрий 51 28
|Синьков Кирилл 69 28
|Трубочев Алексей 34 12
|Геллерман Михаил 56 11
|Солдатов Андрей 30 10
|Орлик Сергей 83 8
|Кирдяшов Федор 30 8
|Бугрецов Антон 23 8
|Климов Андрей 88 8
|Рудевский Антон 40 7
|Борисов Роман 30 7
|Яценко Виктор 22 6
|Шмаков Антон 67 6
|Головарян Захар 5 5
|Вихровский Кирилл 19 5
|Путин Владимир 3352 5
|Козлов Максим 41 5
|Петров Дмитрий 69 5
|Султангалиев Тимурбулат 15 4
|Кузнецов Андрей 91 4
|Мухин Денис 44 4
|Панченко Иван 173 4
|Паутов Евгений 20 3
|Желтухин Вадим 65 3
|Кудж Станислав 29 3
|Кубарев Алексей 56 3
|Шадаев Максут 1147 3
|Гуральник Павел 28 3
|Дергачева Светлана 53 3
|Степанов Павел 35 3
|Прянишников Николай 311 3
|Шарак Андрей 66 3
|Аксенов Михаил 5 2
|Спирькова Анастасия 6 2
|Махмадиев Шухрат 5 2
|Аникин Дмитрий 65 2
|Ефремов Максим 13 2
|Канатов Александр 19 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
|DB-Engines 7 1
|Bloomberg 1417 1
|Фонтанка 34 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 1
|Forbes - Форбс 912 1
|Ведомости 1234 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406420, в очереди разбора - 733103.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.