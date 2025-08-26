Разделы

РусБИТех Astra Linux ГК Астра Tantor Labs Tantor DB Tantor PostgresSE Tantor Postgres Special Edition Astra DB Tantor Platform Астра база данных тантор платформа СУБД

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД

Tantor — это разработанная на основе PostgreSQL СУБД российского производства с повышенной производительностью и встроенной системой администрирования и мониторинга. Продукт включен в реестр Минцифры России и подходит для использования в ИТ-инфраструктурах на базе ОС Astra Linux. В качестве преимуществ Tantor разработчик выделяет улучшения в ядре для большей производительности БД при повышенных нагрузках, функционал для быстрой бесшовной миграции, возможности для работы в режиме отказоустойчивого кластера, централизованного управления и мониторинга без командной строки.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров

ть с предложениями западных вендоров Вадим Яценко Генеральный директор В октябре 2022 года компания Tantor Labs, российский разработчик СУБД Tantor и платформы управления и мониторинга С
26.08.2025 В АЛРОСА выбрали СУБД Tantor Postgres – прошел этап тестирования

ких систем управления базами данных, и АК «АЛРОСА» провели нагрузочное тестирование российской СУБД Tantor Postgres в связке с платформой «1С: Предприятие». В ходе тестирования была имитирована
20.08.2025 Directum и «Тантор Лабс» подтвердили совместимость программных продуктов

СУБД Tantor Postgres и цифровые решения Directum теперь функционируют в связке. Импортонезависимый
13.08.2025 Региональная государственная аптечная сеть «Губернские аптеки» перешла на СУБД Tantor Postgres

края. Критически важные информационные системы предприятия переведены с MS SQL Server 2016 на СУБД Tantor Postgres в редакции «Special Edition 1C». Об этом CNews сообщили представители «Группы
11.08.2025 Программный комплекс управления машиной баз данных Tantor XData внесен в реестр Минцифры

ор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает, что программный комплекс управления машиной баз данных Tantor XData внесен в единый реестр российского программного обеспечения Минцифры. Об этом CN
07.08.2025 Машина баз данных Tantor XData 2Y включена в реестр Минпромторга

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает, что машина баз данных (МБД) Tantor XData 2Y зарегистрирована в «Реестре российской промышленной продукции» под номером 10
06.08.2025 Платформа «ФормИТ» получила сертификат совместимости с СУБД Tantor Postgres

«Группу Астра») завершили тестирование и подтвердили полную совместимость платформы «ФормИТ» с СУБД Tantor Postgres в редакции Special Edition. Результаты испытаний подтверждены сертификатами,

05.08.2025 Платформа Tantor 6.0: переработанный пользовательский интерфейс и интеграция с RuBackup

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») представляет мажорную версию платформы Tantor 6.0. Вендор полностью переработал пользовательский интерфейс и оптимизировал навигацию, упростив доступ ко всем функциям и настройкам. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра»
04.08.2025 ZIIoT и «Цифра. Конструктор MES» получили сертификаты совместимости с ОС Astra Linux и СУБД Tantor Postgres

пасно. У системы есть версии для серверного, десктопного, мобильного и встраиваемого использования. СУБД Tantor Postgres — cистема управления базами данных, разработанная на основе PostgreSQL,

16.07.2025 СУБД Tantor Certified 16.8 успешно прошла сертификацию ФСТЭК России

антор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о завершении сертификации очередного обновления СУБД Tantor Certified 16.8. Теперь она представлена в двух исполнениях, ориентированных на различн
02.07.2025 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира отказывается от SAP и Oracle в пользу «1С» и СУБД Tantor

SAP уходит — «1С» и Tantor приходят Как выяснил CNews, «Россети» переходят с «сбежавшей» из России SAP ERP на оте
19.06.2025 Вышла Tantor Postgres 17 с рекордным количеством новинок и улучшений

Что нового? СУБД Tantor Postgres 17.5.0 от «Тантор Лабс» основана на комьюнити-версии PostgreSQL 17, обладает

09.06.2025 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российские СУБД Tantor почти на миллиард

» покупают лицензии на российское программное обеспечение – систему управления базами данных (СУБД) Tantor на общую сумму в 712,7 млн руб. Тендер был опубликован на сайте госзакупок 3 июня 2025
04.06.2025 Соглашение о стратегическом партнерстве ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата»

Состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между компаниями ООО «ФОРС Дистрибуция» и ООО «ИксДата» (компании-производителя машин баз данных Tantor XData). Соглашение содержит принципы и определяет цели сотрудничества компаний в обеспечении процессов перехода на отечественный стек программных решений государственных организаций, кор
29.05.2025 «Тантор Лабс» представила обновление платформы Tantor 5.3 с поддержкой PostgreSQL 17 и интеграцией с Mattermost

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявила о выпуске новой версии 5.3 платформы Tantor —комплексного решения для администрирования, мониторинга и оптимизации баз данных PostgreSQL. Релиз включает улучшения, направленные на повышение удобства работы, производительности и ин
29.05.2025 DLP-система «СёрчИнформ КИБ» совместима с СУБД Tantor Basic Edition

тем управления базами данных, и компания «СёрчИнформ» подтвердили совместимость своих решений: СУБД Tantor Basic Edition 16.6.2 и DLP-системы «СёрчИнформ КИБ». По итогам испытаний вендоры оформ
21.05.2025 Tantor XData 2В — первая российская машина БД на отечественном процессоре Baikal-S

На производственной площадке Tantor XData в бизнес-парке «Румянцево» компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») пред
20.05.2025 МИС «Ариадна» совместима с Astra Linux и Tantor Certified

сторонние тесты работоспособности продукта в едином контуре с ОС Astra Linux Special Edition и СУБД Tantor Certified. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Современную платформу

19.05.2025 «Группа Астра» перевела свои корпоративные сервисы на собственную машину БД Tantor XData 2A

«Группа Астра» объявила о внедрении в свой ИТ-контур машины БД Tantor XData 2A, созданной командами «Тантор Лабс» и «ИксДата». Ключевые цели проекта — обеспечить бесперебойную и эффективную работу внутренних корпоративных систем, включая «1С:ERP», и продол
14.04.2025 Корпоративный портал «Инкоманд» полностью совместим с ОС Astra Linux и СУБД Tantor

«Группа Астра» и компания «ЕмДев» подтвердили совместимость ОС Astra Linux и СУБД Tantor с корпоративным порталом «Инкоманд». В ходе испытаний эксперты проверили работоспособн
10.04.2025 Платформа Tantor 5.2: улучшения в управлении кластерами, новые возможности планировщика и долгосрочная поддержка

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») выпустила новый релиз платформы Tantor, предназначенной для управления и мониторинга кластеров PostgreSQL. Ключевым нововведением является изменение релизной политики вендора: решение будет доступно в двух мажорных версиях (с
09.04.2025 Выручка «Тантор Лабс» в 2024 г. увеличилась в 4,7 раза

ая база расширилась более чем втрое, а прирост общей выручки по продуктам экосистемы без учета СУБД Tantor составил 7,4 раза год к году. Особенно высоким спросом пользовались лицензии на платфо
27.03.2025 Подтверждена совместимость программных продуктов «Группы Астра» и Группы Компаний «Системы и Технологии»

ехнологии») официально подтвердили совместимость своих программных продуктов: ОС Astra Linux и СУБД Tantor Special Edition с «Пирамида-Сети» и «Пирамида 2.0». Об этом CNews сообщили представите
14.03.2025 IDP-платформа ContentCapture совместима с СУБД Tantor

ы информации, заявили о совместимости универсальной IDP-платформы ContentCapture версии 14.7 и СУБД Tantor Special Edition 16.6.2, разработкой которого занимается компания «Тантор Лабс» (входит
19.02.2025 EAM-платформа «Аксиома» подтвердила свою совместимость с актуальной версией СУБД Tantor SE

Интерпроком» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») завершили серию проверок совместимости «СУБД Tantor SE» версии 15.8.0 с программным обеспечением «Аксиома» версии 3.0. Разработчики гарант
19.02.2025 Вышел ПАК нового поколения Tantor XData 2Y на базе оборудования Yadro

уппу Астра») выпустила новую версию высокопроизводительного программно-аппаратного комплекса (ПАКа) Tantor XData 2Y на базе оборудования компании Yadro — российского разработчика и производител
11.02.2025 Успешное тестирование Security Capsule SIEM с отечественной СУБД Tantor SE 16.2.1

об успешном завершении тестирования совместимости с отечественной системой управления базами данных Tantor SE версии 16.2.1. Испытания подтвердили корректную работу решений и их способность эфф
07.02.2025 Платформа Tantor обновлена до версии 5.1

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы Tantor — комплексного решения для администрирования и мониторинга баз данных на основе PostgreSQL. Новый релиз 5.1 хотя и является минорным, включает улучшения и дополнения, призванные повысить
28.01.2025 Подтверждена совместимость «Цифра. Диспетчер» и СУБД Tantor

Linux завершено комплексное тестирование по обеспечению корректной работы решения ГК «Цифра» и СУБД Tantor, разработкой которого занимается компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»). Об

24.01.2025 СЭД Documino совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE

ении испытаний совместимости системы электронного документооборота Documino с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE. Работоспособность софтверного стека подтверждают сертификаты №26405/2024 и №26027/
25.12.2024 Платформа «Триафлай» совместима с СУБД Tantor

ости новой версии No-code-платформы «Триафлай 5.1» для автоматизации аналитических процессов с СУБД Tantor российской компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»). Корректная работа ИТ-реше
20.12.2024 Axelot WMS подтвердила совместимость с продуктами «Группы Астра»

пытаний работоспособности системы Axelot WMS X5 в среде защищенной ОС Astra Linux и в связке с СУБД Tantor. Результаты испытаний подтверждены соответствующими сертификатами, выданными в рамках

17.12.2024 ПАК Tantor XData включен в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о включении корпоративных машин баз данных Tantor XData в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Tantor XData представляет собой полностью гот
13.12.2024 Новая версия ПАК Tantor XData 2.0: выше производительность, шире функциональность

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщает о выходе корпоративной машины баз данных Tantor XData нового поколения. Версия 2.0 программно-аппаратного комплекса получила улучшенны
11.12.2024 СУБД Tantor 16.6: новые функции для аналитических задач и оптимизации трассировки

я «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой минорной версии реляционной СУБД Tantor 16.6. Команда разработчиков добавила новое расширение pg_throttle, которое дает возмож
04.12.2024 BI-платформа Visiology 3.10 совместима с ОС Astra Linux 1.8 и СУБД Tantor SE

сти новой версии российской BI-платформы Visiology 3.10 с ОС Astra Linux Special Edition 1.8 и СУБД Tantor SE 16.2.1. Работоспособность комплексного решения подтверждают сертификаты № 25732/202
02.12.2024 Система «Гарда Маскирование» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE .

обности ПО «Гарда Маскирование» в среде защищенной ОС Astra Linux Special Edition и в связке с СУБД Tantor SE. Корректность работы и надежность совместного решения гарантирует сертификат, выдан
19.11.2024 Tantor XData признана решением года по версии CNews Awards

Седьмого ноября 2024 г. в рамках CNews Forum российская компания «Тантор Лабс» получила награду CNews Awards в номинации «Решение года» за свою машину данных Tantor XData. Заветную статуэтку вручали Вадиму Яценко, генеральному директору «Тантор Лабс», который отметил важность командной работы и внедрения передовых технологий в разработку продукта. <
08.11.2024 BPMSoft, СУБД Tantor и ОС Astra Linux — защищенный стек технологий для автоматизации продаж и клиентского сервиса

stra. Эксперты протестировали совместимость решения сразу с двумя продуктами: ОС Astra Linux и СУБД Tantor, и результаты проверок подтвердили, что программный стек работает корректно, его можно
01.11.2024 Платформа КОТМИ-14 совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor

Специалисты «Группы Астра» завершили серию испытаний совместимости программного комплекса КОТМИ-14 версии 2.3 от компании «Децима» с ОС Astra Linux 1.7 и СУБД Tantor Basic 15.2.1. Результаты проверок продемонстрировали, что все три продукта корректно работают в едином ИТ-контуре, и пользователям доступен весь их функционал. Работоспособность совместн

