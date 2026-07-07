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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч

«Тантор Лабс» — российская компания, специализирующаяся на разработке систем управления базами данных (СУБД) на основе PostgreSQL, а также платформы для администрирования, мониторинга и оптимизации СУБД. Основные продукты — СУБД Tantor Postgres (в нескольких редакциях, включая специализированные версии для «») и платформа Tantor. Компания также участвует в создании программно-аппаратных комплексов — машин баз данных Tantor XData, разрабатываемых совместно с ООО «ИксДата».

Ключевые отличительные особенности:

Сильные стороны:

  • Высокая производительность под нагрузкой (подтверждена тестами с 20 000 пользователей «»).
  • Готовность к работе в корпоративных и госсекторных средах с повышенными требованиями к безопасности.
  • Наличие собственной экосистемы: от СУБД до платформы управления и аппаратных решений.

Слабые стороны:

  • Относительно недавний выход на российский рынок (официальная регистрация — 2021 г.).
  • Ограниченный опыт в облачных решениях по сравнению с западными аналогами.

«Тантор Лабс» входит в ГК «Астра» с октября 2022 года. В рамках группы играет роль разработчика решений для хранения и управления данными, дополняя экосистему Astra Linux и других продуктов группы (например, RuBackup, решения для резервного копирования и безопасности). Также тесно сотрудничает с ООО «ИксДата» — производителем машин баз данных Tantor XData, где Вадим Яценко занимает пост генерального директора одновременно в обеих компаниях.

Зарегистрированы товарные знаки: Tantor, Tantor Postgres, Tantor XData, Платформа Tantor.

Продукты компании включены в:

В публикациях CNews «Тантор Лабс» упоминается как участник рынка СУБД и решений для импортозамещения, но в официальных рейтингах CNews (например, «Рейтинг СУБД») позиция не указана.

Лицензии и разрешения

Ключевые клиенты:

  1. АЛРОСА — проведено нагрузочное тестирование с 700 пользователями «».
  2. АО «Губернские аптеки» — миграция с MS SQL Server на Tantor Postgres.
  3. ГК «Астра» — использует Tantor XData 2A для внутренних корпоративных систем.
  4. NASA, Siemens, Apple, Deutsche Bank — упоминались как зарубежные клиенты до 2021 г. (по данным интервью В. Яценко).
  5. Крупные госкорпорации и финансовые организации (через партнеров, например, «БФТ-Холдинг»).

Основные деловые связи:


Основные продукты:

  • Tantor Postgres — СУБД на основе PostgreSQL с доработками ядра (оптимизация планировщика, поддержка HTAP, улучшенная статистика, безопасность).
  • Платформа Tantor — инструмент для мониторинга, администрирования, управления кластерами, профилирования запросов.
  • Tantor XDataпрограммно-аппаратный комплекс (машина баз данных) на базе отечественного «железа» и ПО.

Ключевые технологии:

  • PostgreSQL (open-source ядро).
  • Собственные расширения ядра (Table Access Methods, 64-битные счетчики транзакций).
  • Инструменты автоматизированного анализа запросов, динамического маскирования данных, прозрачного шифрования.
  • Поддержка кластеризации, репликации, инкрементного резервного копирования.
  • Запатентованные разработки не указаны, но имеются зарегистрированные товарные знаки и сертификаты.


Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги:

  1. EnterpriseDB (EDB)США (Postgres Advanced Server)
  2. Amazon Aurora PostgreSQLСША

СОБЫТИЯ

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СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 208 16
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10297 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 404 293
Linux OS 11515 205
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 351 192
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РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 359 188
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 181
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1759 111
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 727 82
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 65 41
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 19
1С:ERP Управление предприятием 838 15
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Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 14
Microsoft Windows 16868 13
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1683 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 56 10
PostgreSQL - Patroni 33 9
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5700 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2550 9
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 7
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 7
РусБИТех - Astra Automation 33 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Tantor PGconfiguraqtor 7 6
Google Android 15226 6
Apple iOS 8571 6
Новые облачные технологии - МойОфис 955 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1591 6
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 288 6
Microsoft Outlook 1506 6
Red Hat Ansible 142 5
Intel x86 - архитектура процессора 2148 5
Яценко Вадим 102 102
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Мухин Денис 57 4
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Паутов Евгений 20 3
Мишустин Михаил 787 3
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Гуральник Павел 36 3
Степанов Павел 38 3
Дергачева Светлана 62 3
Аксенов Михаил 5 2
Спирькова Анастасия 6 2
Махмадиев Шухрат 5 2
Захаренко Юлия 28 2
Кваша Екатерина 13 2
Ефремов Максим 19 2
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Скида Максим 8 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19514 16
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19101 4
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АГУИККИ - Арктический государственный институт культуры и искусств 4 2
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
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СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 97 1
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САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 8 1
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 8 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 19 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 13 1
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 1
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