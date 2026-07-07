РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч

«Тантор Лабс» — российская компания, специализирующаяся на разработке систем управления базами данных (СУБД) на основе PostgreSQL, а также платформы для администрирования, мониторинга и оптимизации СУБД. Основные продукты — СУБД Tantor Postgres (в нескольких редакциях, включая специализированные версии для «1С») и платформа Tantor. Компания также участвует в создании программно-аппаратных комплексов — машин баз данных Tantor XData, разрабатываемых совместно с ООО «ИксДата».

Ключевые отличительные особенности:

Глубокая интеграция с экосистемой «1С» и поддержка высоконагруженных сценариев.

Встроенные инструменты безопасности, мониторинга, профилирования запросов и управления кластерами.

Поддержка импортозамещения: совместимость с отечественным «железом» (процессоры Baikal-S), российскими ОС (Astra Linux) и ПО.

Сильные стороны:

Высокая производительность под нагрузкой (подтверждена тестами с 20 000 пользователей «1С»).

Готовность к работе в корпоративных и госсекторных средах с повышенными требованиями к безопасности.

Наличие собственной экосистемы: от СУБД до платформы управления и аппаратных решений.

Слабые стороны:

Относительно недавний выход на российский рынок (официальная регистрация — 2021 г.).

Ограниченный опыт в облачных решениях по сравнению с западными аналогами.

«Тантор Лабс» входит в ГК «Астра» с октября 2022 года. В рамках группы играет роль разработчика решений для хранения и управления данными, дополняя экосистему Astra Linux и других продуктов группы (например, RuBackup, решения для резервного копирования и безопасности). Также тесно сотрудничает с ООО «ИксДата» — производителем машин баз данных Tantor XData, где Вадим Яценко занимает пост генерального директора одновременно в обеих компаниях.

Зарегистрированы товарные знаки: Tantor, Tantor Postgres, Tantor XData, Платформа Tantor.

Продукты компании включены в:

В публикациях CNews «Тантор Лабс» упоминается как участник рынка СУБД и решений для импортозамещения, но в официальных рейтингах CNews (например, «Рейтинг СУБД») позиция не указана.

Лицензии и разрешения

Сертификат ФСТЭК России на СУБД Tantor Certified 16.8 (действующий).

(действующий). Включение в реестр Минцифры и Минпромторга (подтверждает соответствие требованиям для госзакупок).

Иные лицензии (например, на криптографическую защиту) не указаны в открытых источниках.

Ключевые клиенты:

Основные деловые связи:

«ИТ-Экспертиза» — совместные нагрузочные тесты.

— совместные нагрузочные тесты. «Байкал Электроникс» — интеграция с процессорами Baikal-S.

— интеграция с процессорами Baikal-S. «БФТ-Холдинг» , Directum , DIS Group , Luxms , Goodt , «СёрчИнформ» , «Хи-Квадрат» — стратегические партнерства и сертификация совместимости.

, , , , , , — стратегические партнерства и сертификация совместимости. Участие в программе Ready for Astra — тестирование и интеграция решений сторонних вендоров с продуктами ГК «Астра».



Основные продукты:

Tantor Postgres — СУБД на основе PostgreSQL с доработками ядра (оптимизация планировщика, поддержка HTAP, улучшенная статистика, безопасность).

— СУБД на основе PostgreSQL с доработками ядра (оптимизация планировщика, поддержка HTAP, улучшенная статистика, безопасность). Платформа Tantor — инструмент для мониторинга, администрирования, управления кластерами, профилирования запросов.

— инструмент для мониторинга, администрирования, управления кластерами, профилирования запросов. Tantor XData — программно-аппаратный комплекс (машина баз данных) на базе отечественного «железа» и ПО.

Ключевые технологии:

PostgreSQL (open-source ядро).

Собственные расширения ядра (Table Access Methods, 64-битные счетчики транзакций).

Инструменты автоматизированного анализа запросов, динамического маскирования данных, прозрачного шифрования.

Поддержка кластеризации, репликации, инкрементного резервного копирования.

Запатентованные разработки не указаны, но имеются зарегистрированные товарные знаки и сертификаты.



Российские конкуренты:

Зарубежные аналоги: