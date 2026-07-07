РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч

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«Тантор Лабс» — российская компания, специализирующаяся на разработке систем управления базами данных (СУБД) на основе PostgreSQL, а также платформы для администрирования, мониторинга и оптимизации СУБД. Основные продукты — СУБД Tantor Postgres (в нескольких редакциях, включая специализированные версии для «1С») и платформа Tantor. Компания также участвует в создании программно-аппаратных комплексов — машин баз данных Tantor XData, разрабатываемых совместно с ООО «ИксДата».
Ключевые отличительные особенности:
- Глубокая интеграция с экосистемой «1С» и поддержка высоконагруженных сценариев.
- Встроенные инструменты безопасности, мониторинга, профилирования запросов и управления кластерами.
- Поддержка импортозамещения: совместимость с отечественным «железом» (процессоры Baikal-S), российскими ОС (Astra Linux) и ПО.
Сильные стороны:
- Высокая производительность под нагрузкой (подтверждена тестами с 20 000 пользователей «1С»).
- Готовность к работе в корпоративных и госсекторных средах с повышенными требованиями к безопасности.
- Наличие собственной экосистемы: от СУБД до платформы управления и аппаратных решений.
Слабые стороны:
- Относительно недавний выход на российский рынок (официальная регистрация — 2021 г.).
- Ограниченный опыт в облачных решениях по сравнению с западными аналогами.
«Тантор Лабс» входит в ГК «Астра» с октября 2022 года. В рамках группы играет роль разработчика решений для хранения и управления данными, дополняя экосистему Astra Linux и других продуктов группы (например, RuBackup, решения для резервного копирования и безопасности). Также тесно сотрудничает с ООО «ИксДата» — производителем машин баз данных Tantor XData, где Вадим Яценко занимает пост генерального директора одновременно в обеих компаниях.
Зарегистрированы товарные знаки: Tantor, Tantor Postgres, Tantor XData, Платформа Tantor.
Продукты компании включены в:
- Единый реестр российского ПО Минцифры (Tantor XData, Tantor Postgres).
- Реестр российской промышленной продукции Минпромторга (Tantor XData 2Y, №10669806 от 30.07.2025).
- Реестр ПО, рекомендованного для госзакупок.
СУБД Tantor Certified сертифицирована ФСТЭК России.
Компания участвует в госзакупках напрямую и через партнеров (например, «БФТ-Холдинг», «ИТ-Экспертиза»).
В публикациях CNews «Тантор Лабс» упоминается как участник рынка СУБД и решений для импортозамещения, но в официальных рейтингах CNews (например, «Рейтинг СУБД») позиция не указана.
Лицензии и разрешения
- Сертификат ФСТЭК России на СУБД Tantor Certified 16.8 (действующий).
- Включение в реестр Минцифры и Минпромторга (подтверждает соответствие требованиям для госзакупок).
Иные лицензии (например, на криптографическую защиту) не указаны в открытых источниках.
Ключевые клиенты:
- АЛРОСА — проведено нагрузочное тестирование с 700 пользователями «1С».
- АО «Губернские аптеки» — миграция с MS SQL Server на Tantor Postgres.
- ГК «Астра» — использует Tantor XData 2A для внутренних корпоративных систем.
- NASA, Siemens, Apple, Deutsche Bank — упоминались как зарубежные клиенты до 2021 г. (по данным интервью В. Яценко).
- Крупные госкорпорации и финансовые организации (через партнеров, например, «БФТ-Холдинг»).
Основные деловые связи:
- «ИТ-Экспертиза» — совместные нагрузочные тесты.
- «Байкал Электроникс» — интеграция с процессорами Baikal-S.
- «БФТ-Холдинг», Directum, DIS Group, Luxms, Goodt, «СёрчИнформ», «Хи-Квадрат» — стратегические партнерства и сертификация совместимости.
- Участие в программе Ready for Astra — тестирование и интеграция решений сторонних вендоров с продуктами ГК «Астра».
Основные продукты:
- Tantor Postgres — СУБД на основе PostgreSQL с доработками ядра (оптимизация планировщика, поддержка HTAP, улучшенная статистика, безопасность).
- Платформа Tantor — инструмент для мониторинга, администрирования, управления кластерами, профилирования запросов.
- Tantor XData — программно-аппаратный комплекс (машина баз данных) на базе отечественного «железа» и ПО.
Ключевые технологии:
- PostgreSQL (open-source ядро).
- Собственные расширения ядра (Table Access Methods, 64-битные счетчики транзакций).
- Инструменты автоматизированного анализа запросов, динамического маскирования данных, прозрачного шифрования.
- Поддержка кластеризации, репликации, инкрементного резервного копирования.
- Запатентованные разработки не указаны, но имеются зарегистрированные товарные знаки и сертификаты.
Российские конкуренты:
- Postgres Professional (PostgreSQL Pro)
- «Ред Софт» (Ред База данных)
- «НПО РусБИТех» (до интеграции в ГК «Астра»)
- «Ай-Теко»
- «Крок» (собственные решения на PostgreSQL)
- «Инфосистемы Джет»
- «Р-Техно»
Зарубежные аналоги:
- EnterpriseDB (EDB) — США (Postgres Advanced Server)
- Amazon Aurora PostgreSQL — США
СОБЫТИЯ
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РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Яценко Вадим 102 102
|Тараканов Дмитрий 52 28
|Сивцев Илья 174 23
|Синьков Кирилл 73 20
|Кулаков Алексей 15 11
|Трубочев Алексей 34 10
|Геллерман Михаил 75 9
|Орлик Сергей 83 8
|Яценко Виктор 22 7
|Климов Андрей 88 7
|Бугрецов Антон 23 7
|Кирдяшов Федор 30 6
|Рудевский Антон 41 6
|Головарян Захар 5 5
|Путин Владимир 3453 5
|Панченко Иван 197 5
|Кузнецов Андрей 114 5
|Козлов Максим 47 5
|Борисов Роман 32 5
|Савлюк Вячеслав 22 5
|Шмаков Антон 72 5
|Шадаев Максут 1209 4
|Петров Дмитрий 79 4
|Мухин Денис 57 4
|Ващенков Константин 24 3
|Султангалиев Тимурбулат 19 3
|Паутов Евгений 20 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Гиацинтов Олег 25 3
|Гуральник Павел 36 3
|Степанов Павел 38 3
|Дергачева Светлана 62 3
|Аксенов Михаил 5 2
|Спирькова Анастасия 6 2
|Махмадиев Шухрат 5 2
|Захаренко Юлия 28 2
|Кваша Екатерина 13 2
|Ефремов Максим 19 2
|Канатов Александр 19 2
|Скида Максим 8 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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