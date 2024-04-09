РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon

ООО «Увеон – облачные технологии» — российский разработчик программного комплекса «Термидеск», входящий в ГК «Астра». Миссия компании — обеспечить технологический суверенитет России в области виртуализации рабочих мест путем создания, развития и поддержки отечественного программного продукта, отвечающего всем потребностям современных пользователей.