РусБИТех Увеон – облачные технологии Uveon
ООО «Увеон – облачные технологии» — российский разработчик программного комплекса «Термидеск», входящий в ГК «Астра». Миссия компании — обеспечить технологический суверенитет России в области виртуализации рабочих мест путем создания, развития и поддержки отечественного программного продукта, отвечающего всем потребностям современных пользователей.
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Сивцев Илья 101 21
|Тараканов Дмитрий 51 17
|Рудевский Антон 36 16
|Яценко Вадим 21 13
|Мухин Денис 15 12
|Бугрецов Антон 22 9
|Мылицын Роман 107 6
|Кирдяшов Федор 27 6
|Геллерман Михаил 11 5
|Кузнецов Андрей 61 4
|Путин Владимир 2971 4
|Гуральник Павел 10 4
|Синьков Кирилл 17 3
|Солдатов Андрей 18 3
|Климов Андрей 40 3
|Паутов Евгений 5 2
|Трубочев Алексей 8 2
|Орлик Сергей 82 2
|Орловский Михаил 8 2
|Головарян Захар 5 2
|Аксенов Михаил 4 2
|Кудж Станислав 17 2
|Соснин Юрий 7 2
|Хрулев Андрей 13 2
|Арефьев Андрей 38 2
|Шмаков Антон 21 2
|Федосеев Евгений 3 2
|Богомолов Ярослав 3 1
|Фролов Денис 48 1
|Аксенов Андрей 32 1
|Борматова Светлана 10 1
|Ланин Игорь 3 1
|Чистов Александр 6 1
|Никитин Глеб 32 1
|Доронин Алексей 4 1
|Хохлов Денис 2 1
|Кичко Дмитрий 58 1
|Галкин Дмитрий 27 1
|Либин Сергей 23 1
|Гладков Алексей 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11112 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 359 1
|Ведомости 800 1
|Фонтанка 27 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2863 13
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7799 5
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