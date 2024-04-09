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РусБИТех Увеон – облачные технологии Uveon

РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon

ООО «Увеон – облачные технологии» — российский разработчик программного комплекса «Термидеск», входящий в ГК «Астра». Миссия компании — обеспечить технологический суверенитет России в области виртуализации рабочих мест путем создания, развития и поддержки отечественного программного продукта, отвечающего всем потребностям современных пользователей. 


09.04.2024 VK выпустила сервис для работы «удаленщиков», в ответ на уход Amazon WorkSpaces 2

08.04.2024 VK Cloud представила облачный сервис для создания виртуальных рабочих мест 2

08.04.2024 «Базис» и «Группа Астра» подтвердили совместимость своих флагманских решений 2

05.04.2024 «Группа Астра» участвует в образовательном проекте «Газпром нефти» 2

03.04.2024 Модуль управления секретами ЦУП — 2.0 «АТ Консалтинг» получил сертификат совместимости с ОС Astra Linux 2

03.04.2024 «Группа Астра» идет в облака вместе с провайдером Rusonyx 2

27.03.2024 Система управления доступом RooX UIDM совместима с ОС Astra Linux 2

26.03.2024 Компания «Ланит-Интеграция» стала доверенным системным интегратором «Группы Астра» 2

25.03.2024 DCAP-система Makves совместима с ОС Astra Linux 1.7 2

20.03.2024 Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition 2

20.03.2024 Правительство Омской области переводит инфраструктуру виртуализации на решения «Группы Астра» 2

18.03.2024 Многофакторная аутентификация Avanpost работает под ОС Astra Linux 2

14.03.2024 Универсальная система ИТ-мониторинга wiSLA совместима с ОС Astra Linux 2

13.03.2024 Платформа nanoCAD 23.1 поддерживает работу ОС Astra Linux в усиленном и максимальном режимах безопасности 2

12.03.2024 Вышел новый релиз RuPost 2.6 с расширенным функционалом и повышенной производительностью 2

05.03.2024 Merlion в статусе Astra Professional Services усилит стратегическое партнерство с компанией «Астра Консалтинг» 2

04.03.2024 Подтверждена совместимость средств разработки для ЗОСРВ «Нейтрино» с ОС Astra Linux 2

29.02.2024 Цифровые сотрудники с ИИ: PIX Robotics и «Группа Астра» выпускают совместное решение 2

29.02.2024 «Группа Астра» и Axiom JDK объединяют усилия для создания стандартизованной платформы Java-разработки 2

28.02.2024 СПб ГКУ «Организатор перевозок» оптимизировало управление общественным транспортом Санкт-Петербурга с помощью ИТ-решений «Группы Астра» 2

27.02.2024 Сотрудники ВТБ переходят на отечественную операционную систему 2

26.02.2024 Вышла новая версия российского сервиса для разработчиков GitFlic 3.0.0 2

22.02.2024 Подтверждена технологическая совместимость решения BoardMaps и операционной системы Astra Linux 2

21.02.2024 «Группа Астра» вывела на российский рынок систему управления мобильными устройствами WorksPad MDM 2

16.02.2024 Губернатор Томской области подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с «Группой Астра» и АНО «Томский консорциум» 2

15.02.2024 Система умного анализа данных PIX BI совместима с ОС Astra Linux 2

14.02.2024 Тысяча рабочих мест МАИ мигрировала на ПО экосистемы «Группы Астра» 2

12.02.2024 Системный интегратор «Сиссофт» получил статус Astra Professional Services 2

07.02.2024 «Группа Астра» и Innostage подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 2

07.02.2024 Подтверждена совместимость ПО для управления промышленным предприятием Bimeister и OC Astra Linux 2

06.02.2024 Корпоративный суперапп WorksPad получил обновления в клиентской и серверной части 2

05.02.2024 Новая версия ALD Pro работает быстрее 2

02.02.2024 В МИТУ-МАСИ открылась лаборатория «Группы Астра» 2

30.01.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Tarantool 2

26.01.2024 Платформа мониторинга и автоматизации Monq работает под ОС Astra Linux 2

25.01.2024 «Группа Астра» подтвердила совместимость клиентской части программного комплекса «Стахановец» с ОС Astra Linux 2

24.01.2024 ФГБУ «Центр Агроаналитики» успешно использует почтовую систему RuPost 2

23.01.2024 «Группа Астра» начинает публичное тестирование Astra Automation 2

19.01.2024 ОС Astra Linux обеспечит информационную безопасность биометрическим системам «Визирь» 2

17.01.2024 Платформа Tantor 3.3 выучила русский язык и предоставила ряд новых возможностей для пользователей 2


Публикаций - 199, упоминаний - 373

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

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