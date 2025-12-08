Получите все материалы CNews по ключевому слову
Red Hat oVirt

Red Hat oVirt и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
|Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 1
|Мухин Денис 43 4
|Вихровский Кирилл 19 4
|Рустамов Рустам 513 3
|Новодворский Алексей 110 2
|Березин Максим 131 2
|Краснов Александр 88 2
|Лебедев Павел 35 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Мельников Руслан 19 1
|Басов Александр 8 1
|Чистов Александр 21 1
|Карпицкий Олег 80 1
|Сорокин Дмитрий 47 1
|Ерофеев Максим 26 1
|Телевинов Сергей 29 1
|Скулова Ольга 20 1
|Тишин Дмитрий 4 1
|Пономарев Дмитрий 6 1
|Кашин Андрей 1 1
|Малин Сергей 3 1
|Петухова Наталья 3 1
|Парфёнов Николай 4 1
|Демин Владислав 3 1
|Беляева Мария 10 1
|Соколов Валентин 12 1
|Шернек Ольга 10 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Конарев Роман 7 1
|Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 1
|Доманский Дмитрий 1 1
|Шалпегин Михаил 1 1
|Силуанов Антон 75 1
|Ефимов Петр 39 1
|Рукавишникова Мария 22 1
|Беляев Александр 20 1
|Мылицын Роман 111 1
|Комиссаров Дмитрий 238 1
|Евдокимов Андрей 89 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Определенов Владимир 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.

