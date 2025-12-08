Разделы

Red Hat oVirt

Red Hat oVirt

СОБЫТИЯ

08.12.2025 «Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk 1
04.12.2025 Релиз «Штурвал 2.12»: next-next-next инсталляция, Ubuntu 24.04 и прочий сахар 1
01.12.2025 Подмосковье масштабно закупает суперкомпьютеры на мощнейших видеокартах Nvidia 1
12.11.2025 Orion soft представила в zVirt 4.5 папки виртуальных машин и возможность быстрого «переезда» с любых систем виртуализации 1
29.10.2025 Суперкомпьютер для российского региона построят на американской платформе. Китайской окончательно отказано 1
22.09.2025 Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке 1
Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки? 1
28.08.2025 Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt 2
19.08.2025 «Штурвал 2.11»: графический инсталлятор, оптимизация хранения логов и дашборда неймспейса, поддержка провайдера vCloud Director 1
15.07.2025 Вышла новая версия системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 1
08.07.2025 «Кибер Бэкап Облачный» от «Киберпротекта» стал доступен на облачной платформе RCloud by 3data 1
17.04.2025 «Киберпротект» выпустила новую версию системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 1
07.04.2025 Новая версия RuBackup позволяет защитить данные всех популярных отечественных и зарубежных ИТ-решений 1
18.03.2025 «Ред Виртуализация» 7.3.2: новые инструменты для управления виртуальной 1
25.02.2025 Dinord представило решение Dinero для оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру 1
27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 1
14.01.2025 RuBackup 2.4 поддерживает российские почтовые системы и нативную работу с ленточными библиотеками 1
31.10.2024 Новая версия системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 1
10.10.2024 Новая версия vGate R2 4.95 от «Кода Безопасности» выходит в продажу после сертификации ФСТЭК России 1
04.10.2024 «Киберпротект» представил обновление системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.1 1
25.07.2024 Многомиллионная закупка сорвана двумя крупными ИТ-компаниями 1
10.06.2024 Россияне создали мощный ПАК для резервного копирования. В основе – отечественное ПО и современное «железо» 1
13.05.2024 Александр Краснов, «Лаборатория Числитель»: «Штурвал» автоматизировал практически все, что инженеры и разработчики настраивали вручную 1
18.03.2024 Подтверждена совместимость SpaceVM с СЗИ «Кода Безопасности» vGate R2 4.9 1
05.03.2024 Владислав Демин, Степан Тимофеев -

Отечественный рынок инфраструктурного ПО: что имеем и куда идем?

 1
22.02.2024 «Конфидент» подтвердил совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock и новых версий zVirt 1
30.01.2024 Подтверждена совместимость серверов Aquarius серии CF и системы «Ред Виртуализация» 1
26.12.2023 Платформа «Штурвал» в топ-3 рейтинга CNews Kubernetes 2023 1
03.10.2023 Максим Березин: В 2023 году мы сделаем три больших технологических шага, чтобы оторваться от ближайших преследователей 1
04.09.2023 «Базальт СПО» обеспечила бесшовный переход крупного госучреждения на ОС «Альт» 1
23.08.2023 Есть ли жизнь в российской виртуализации ЦОДов и облаков? 1
16.08.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором платформы «Супер» 1
03.07.2023 «Конфидент» выпустил обновление СЗИ ВИ Dallas Lock 1
21.06.2023 Российский интегратор представил решение для управления мульти-облаками и платформами виртуализации 1
08.06.2023 «Лаборатория числитель» представила платформу управления облачной ИТ-инфраструктурой «Нимбиус» 1
24.05.2023 Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server 1
10.04.2023 OCS Distribution расширяет портфель решений для резервного копирования 1
28.03.2023 Hostvm добавлен в список поддерживаемых гипервизоров СЗИ ВИ Dallas Lock 1
20.03.2023 6 российских продуктов на замену западным аналогам 1
06.02.2023 Состоялся релиз Termidesk 4.0 1

Публикаций - 56, упоминаний - 57

Red Hat oVirt и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2490 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 17
Хост ГК - HostVM 64 9
Microsoft Corporation 25236 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 8
Red Hat 1344 7
Ред Софт - Red Soft 995 5
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 122 5
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 78 4
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 255 4
Ростелеком 10306 4
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 67 4
8983 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 4
Oracle Corporation 6867 4
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 274 4
Orion soft - Орион софт - 205 3
Cisco Systems 5222 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 432 3
Yandex - Яндекс 8434 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 789 3
Selectel - Селектел 439 3
Код Безопасности 702 3
Alfresco Software 148 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 86 2
Терем 65 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 2
Vinchin Technology 7 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 2
Intel Corporation 12541 2
Softline - Софтлайн 3261 2
Basis - Tionix - Тионикс - 83 2
Samsung Electronics 10625 2
Dr.Web - Доктор Веб 1276 2
Крок - Croc 1814 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 2
Nginx - Энджайникс 186 2
Zabbix SIA - Заббикс 133 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 185 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Газпром ПАО 1416 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 2
Tesla Motors 427 2
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 22 1
ОСК - Балтийский завод 28 1
Почта России ПАО 2245 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 38 1
Мосводоканал МГУП 67 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 162 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 224 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 29
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2966 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 21
OpenStack 532 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 18
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 14
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 331 14
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1690 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 12
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 12
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 593 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 7
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1768 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 6
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2157 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 6
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 119 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1141 6
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1983 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1252 5
Linux OS 10896 25
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 181 24
Broadcom - VMware vSphere 595 21
Microsoft Windows 16327 16
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 658 15
Ред Софт - Ред Виртуализация 83 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 10
OpenNebula 40 9
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 102 7
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 328 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 6
Киберпротект - Кибер Бэкап 149 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 321 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 6
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 93 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 6
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 293 4
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 105 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 342 4
Red Hat libvirt 24 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 4
QEMU 58 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 936 4
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 37 4
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 233 3
VK WorkSpace Почта - VK WorkMail - Почта+ 30 3
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 64 3
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 89 3
FreePik 1435 3
Orion soft - Proxima DB 50 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 329 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 3
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 47 3
Мухин Денис 43 4
Вихровский Кирилл 19 4
Рустамов Рустам 513 3
Новодворский Алексей 110 2
Березин Максим 131 2
Краснов Александр 88 2
Лебедев Павел 35 1
Рудычева Наталья 95 1
Мельников Руслан 19 1
Басов Александр 8 1
Чистов Александр 21 1
Карпицкий Олег 80 1
Сорокин Дмитрий 47 1
Ерофеев Максим 26 1
Телевинов Сергей 29 1
Скулова Ольга 20 1
Тишин Дмитрий 4 1
Пономарев Дмитрий 6 1
Кашин Андрей 1 1
Малин Сергей 3 1
Петухова Наталья 3 1
Парфёнов Николай 4 1
Демин Владислав 3 1
Беляева Мария 10 1
Соколов Валентин 12 1
Шернек Ольга 10 1
Тимофеев Степан 2 1
Конарев Роман 7 1
Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 1
Доманский Дмитрий 1 1
Шалпегин Михаил 1 1
Силуанов Антон 75 1
Ефимов Петр 39 1
Рукавишникова Мария 22 1
Беляев Александр 20 1
Мылицын Роман 111 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Евдокимов Андрей 89 1
Рубанов Владимир 75 1
Определенов Владимир 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Украина 7793 2
Казахстан - Республика 5792 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 1
Европа 24634 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - ЮФО - Севастополь 581 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 4
Аудит - аудиторский услуги 3111 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Английский язык 6876 1
Blacklist - Чёрный список 671 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 790 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Импортозамещение - параллельный импорт 567 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

