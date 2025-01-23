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Proxmox VE Proxmox Virtual Environment

Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment


23.01.2025 Обновление ОС «Альт СП релиз 10»: сертифицированная СУБД, поддержка современных процессоров «Эльбрус» 1
23.10.2024 Из Kubernetes Image Builder забыли вычистить заводские пароли: уязвимость оценивается в 10 баллов 1
10.10.2024 Новая версия vGate R2 4.95 от «Кода Безопасности» выходит в продажу после сертификации ФСТЭК России 1
12.08.2024 ПО для управления VDI: краткий обзор рынка 1
02.08.2024 Реконструкция систем телефонной связи на одном из нефтеперерабатывающих предприятий 1
05.03.2024 Владислав Демин, Степан Тимофеев -

Отечественный рынок инфраструктурного ПО: что имеем и куда идем?

 1
08.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в реестр российского ПО 1
07.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в Реестр российского ПО 1
04.09.2023 Самую криминальную криптовалюту мира начали добывать при помощи фанатов торрентов 2
25.08.2023 Efsol реализовала проект миграции с Office 365 для компании «Астима» 1
03.08.2023 «Базальт СПО» выпустила российскую операционную систему «Альт СП» релиз 10 1
12.09.2022 «Тринити» заключила партнерство с «Постмет» 1
12.07.2022 Вышла новая версия ПО Raidix Elbrus для построения программных СХД на базе российских процессоров 1
08.07.2022 Как облако DataFort (ГК «ВымпелКом») помогло достичь АО «Новосибирскэнергосбыт» стопроцентного уровня цифровизации 1
30.06.2022 МЧС обеспокоено. Оказалось, что оно работает на ПО из страны НАТО и фотографиях из США 3
01.06.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 1
20.05.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 1
15.03.2022 OCS начинает сотрудничество с компанией RuBackup 1
14.03.2022 «Рэйдикс» представила ПО Raidix Era 3.4.2 1
20.07.2020 Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО 1
20.07.2020 Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО 1
30.06.2020 Появился провайдер, предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам СПО 1
28.08.2019 «БАРС Груп» перевела МИС в новый ИТ-ландшафт 1

Публикаций - 23, упоминаний - 26

Proxmox VE и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 6
Broadcom - VMware 2360 4
Microsoft Corporation 24630 3
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 2
GitHub 817 2
Orion soft - Орион софт - 104 2
БАРС Груп 545 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 450 1
Информзащита 757 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
Samsung Electronics 10262 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 155 1
Cisco Systems 5114 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
Мегаплан 76 1
Fosshost - The Radix Project 2 1
Intel Corporation 12197 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Базальт СПО - BaseALT 656 1
EFSOL - ЕФСОЛ Финконсалт - Системная интеграция. Консалтинг 17 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 381 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 297 1
Yandex - Яндекс 7348 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Veeam Software 318 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 187 1
Oracle Corporation 6690 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
Ред Софт - Red Soft 703 1
Новосибирскэнергосбыт 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 16
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7380 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25354 10
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11358 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11058 7
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1529 7
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3686 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4218 2
Linux OS 9948 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 6
OpenNebula 39 6
Docker - Платформа распределённых приложений 334 5
MariaDB - SkySQL 40 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1246 5
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 686 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 920 3
Росплатформа Р-Виртуализация 19 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 3
Газинформсервис - Jatoba СУБД 62 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Machine 1U, 2U 6 2
Linux LVM - Logical Volume Manager - Менеджер логических томов 21 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 2
Linux - Debian GNU 466 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 2
Microsoft Windows 15663 2
Red Hat Ceph Storage 100 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4442 2
SQLite - встраиваемая СУБД 45 2
QEMU 52 2
Huawei Cloud 60 2
Orion soft - Nova Container Platform 35 2
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 33 2
Orion soft - Proxima DB 36 2
Orion soft - Cloudlink 17 2
Red Hat oVirt 41 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 32 1
ФГИС КИ - ГИС координации информатизации - portal.eskigov.ru 15 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 919 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5180 1
Кузнецов Андрей 67 2
Мерещенко Сергей 5 2
Вахрушев Дмитрий 8 1
Массух Илья 232 1
Бондар Александр 2 1
Бирюков Олег 27 1
Кондратьев Сергей 21 1
Трандин Сергей 91 1
Куракина Алина 4 1
Чуприян Александр 9 1
Тимофеев Степан 2 1
Цихмистров Марат 4 1
Доманский Дмитрий 1 1
Рыбникар Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 16
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 459 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52118 2
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1496 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2451 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 1
Россия - СФО - Новосибирск 4293 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 425 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1658 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2668 1
Нидерланды 3519 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 1
Польша - Республика 1959 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
США - Иллинойс 332 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4657 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9799 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5418 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 2
Аудит - аудиторский услуги 2663 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 348 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1309 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3946 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6123 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3558 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1901 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6947 1
Энергетика - Energy - Energetically 5087 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5520 1
Паспорт - Паспортные данные 2512 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1177 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3108 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1196 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 946 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1861 1
TorrentFreak (TF) 136 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 5 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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