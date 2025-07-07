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LXC Linux Containers Контейнеры Linux Система виртуализации на уровне операционной системы Linux


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 «Альт Виртуализация» 11.0: быстрая установка, поддержка SDN, обновление через веб-интерфейс, простая миграция из VMware 1
29.05.2024 Операционная система «Альт Виртуализация» 10.2: более удобный веб-интерфейс, темная тема и автоматизация функций 1
28.03.2024 Чем отличаются ОС для сегмента Enterprise? Миграция, виртуализация, контейнеризация 1
04.09.2023 Самую криминальную криптовалюту мира начали добывать при помощи фанатов торрентов 1
04.09.2023 «Базальт СПО» обеспечила бесшовный переход крупного госучреждения на ОС «Альт» 1
30.06.2022 «Базальт СПО» стал партнером международной олимпиады «Основы сетевых технологий» 1
26.10.2021 Выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор «Байкал». Цена 1
02.08.2021 Подтверждена совместимость продуктов ISPsystem и «Ред ОС» 1
20.07.2021 Merlion и ISPsystem подписали дистрибуторское соглашение 1
02.07.2021 Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака 1
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 1
23.07.2020 Облачные решения российского разработчика Tionix Holding будут поддерживать cервера на базе процессора KunPeng компании Huawei 1
17.12.2019 «Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации» 1
07.08.2019 Red Hat представила Red Hat Enterprise Linux 7.7 1
29.08.2018 Red Hat представила решение по миграции корпоративных инфраструктур виртуализации 2
22.06.2018 Red Hat сообщила о росте выручки на 20% по итогам I квартала 2019 финансового года 1
11.04.2018 Red Hat выпустила новую версию Red Hat Enterprise Linux 1
13.03.2018 Возможности Red Hat Virtualization теперь доступны в средах SAP HANA 2
07.02.2018 QNAP начала поставки 4-дискового NAS TS-431XeU с портом SFP+ 10GbE 1
01.12.2017 QNAP начинает российские продажи локализованных NAS D2 Pro и D4 Pro. Цены 1
08.11.2017 Red Hat представила новую версию OpenStack Platform 12 2
03.08.2017 В корпоративном Linux от Red Hat появилась поддержка гибридных мультиоблачных сред 1
12.07.2017 Red Hat представила новое поколение облачной платформы OpenShift Online 2
10.07.2017 Red Hat представила новую версию Cloud Suite 2
15.05.2017 BMW Group внедрила Red Hat OpenShift Container Platform 1
20.04.2017 Новая версия Red Hat Virtualization предлагает платформу для цифровой трансформации предприятия 2
13.04.2017 Red Hat расширяет возможности сетевой автоматизации в новой версии Ansible 1
11.04.2017 QNAP представила корпоративные хранилища TES-x85U с опцией выбора операционной системы 1
03.11.2016 Red Hat Enterprise Linux 7 получила сертификат безопасности Common Criteria 1
22.09.2016 Выручка Red Hat во втором квартале 2017 финансового года выросла на 19% 1
15.09.2016 Вышла новая ОС Virtuozzo Linux 7 для дата-центров 1
29.08.2016 Вышла новая версия платформы виртуализации Red Hat Virtualization 2
14.07.2016 Red Hat представила обновленный портфель продуктов для работы с Linux-контейнерами 1
08.07.2016 Red Hat повышает безопасность контейнеров с помощью новых технологий сканирования 1
28.06.2016 Fedora 24 предлагает новые средства для работы с облачными средами и Linux-контейнерами 1
11.05.2016 Вышла общедоступная версия Red Hat Enterprise Linux 6.8 1
25.11.2015 Red Hat выпустила новую версию платформы приложений и предварительную версию масштабируемой инфраструктуры Linux-контейнеров 2
23.11.2015 Вышла Red Hat Enterprise Linux 7.2 с расширенной поддержкой контейнерных технологий 2
16.10.2015 Qnap обновила ОС QTS для сетевых накопителей Turbo NAS 1
24.06.2015 Компании планируют внедрять Linux-контейнеры, но по-прежнему обеспокоены вопросами их безопасности и сертификации 1

Публикаций - 42, упоминаний - 51

LXC и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1326 25
Базальт СПО - BaseALT 718 5
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 68 5
Huawei 4048 4
Intel Corporation 12348 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 821 2
Broadcom - VMware 2413 2
Microsoft Corporation 24922 2
Lenovo Group 2314 2
IBM - International Business Machines Corp 9483 2
GitHub 890 2
Oracle Corporation 6767 2
8550 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 255 2
Black Duck Software 17 2
Basis - Tionix - Тионикс - 80 1
Red Hat Consulting 9 1
SAP Finanz Informatik Technologie Services 1 1
NetApp - Network Appliance 642 1
Dell EMC 5054 1
Cisco Systems 5168 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 1
AMD - Advanced Micro Devices 4338 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 558 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 1
Fortinet 395 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 191 1
Dropbox 504 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Palo Alto Networks 155 1
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 66 1
Arista Networks 19 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2150 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 954 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 422 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 49 1
Dannie Group - Дэнни 4 1
Открытые технологии 706 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1195 2
BMW Group 460 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 140 1
Turkiye IS Bankasi Anonim Sirketi - İşbank (Isbank, Ишбанк) 7 1
101Hotels.com 456 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4499 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3256 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3043 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1030 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3161 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1566 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 326 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 1
МИК - Московский инновационный кластер 149 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 28
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7807 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26221 25
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6391 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22064 23
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1645 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30821 20
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 315 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16371 15
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1017 14
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2804 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25074 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9747 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11502 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32304 12
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 563 8
OpenStack 513 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21314 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2937 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29523 6
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 800 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16438 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6003 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 473 5
DDR - Double data rate 2820 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10155 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3840 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5085 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11609 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2126 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13013 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3009 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1569 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9616 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11847 4
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 795 4
Repository - Репозиторий 944 4
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 481 4
Linux OS 10331 27
Docker - Платформа распределённых приложений 383 21
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 533 16
Microsoft Windows 15997 10
Red Hat OpenShift 133 9
Red Hat OpenStack Platform 31 7
Red Hat Ansible 113 6
Red Hat OpenShift Container Platform 40 6
QEMU 54 6
Red Hat Enterprise Linux Atomic Host - Linux RHEL 10 6
Ansible 111 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1408 5
Red Hat Customer Portal 23 5
QNAP QTS 22 5
Red Hat Cloud Suite - Red Hat Cloud Infrastructure 13 5
Red Hat Cloud Forms 21 5
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 40 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3004 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 498 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 216 4
Red Hat - Linux Fedora 227 4
Red Hat OpenShift Enterprise 6 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4783 4
Red Hat libvirt 23 4
Intel x86 - архитектура процессора 1920 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 3
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 3
Red Hat OpenSCAP 7 3
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Middleware - JBoss Enterprise Middleware Suite 18 3
Oracle Java - язык программирования 3174 3
Red Hat Ceph Storage 105 3
Red Hat Podman 21 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1146 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 950 2
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IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 2
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Новодворский Алексей 109 2
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Кобец Алексей 4 1
Махсон Михаил 14 1
Шпак Василий 245 1
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 1
Рустамов Рустам 461 1
Степанюк Михаил 70 1
Гришин Александр 25 1
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 1
Calderoni Frank - Кальдерони Фрэнк 10 1
Губина Татьяна 14 1
Петрунина Кристина 1 1
Шигорин Михаил 3 1
Уймин Антон 6 1
Shatzkamer Kevin - Шацкеймер Кевин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 3
Казахстан - Республика 5681 2
Беларусь - Белоруссия 5888 2
Германия - Федеративная Республика 12811 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6065 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7133 1
TorrentFreak (TF) 145 1
IDC - International Data Corporation 4922 2
Gartner - Гартнер 3577 1
Fortune Global 500 286 1
Forrester Consulting 26 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 67 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1174 1
РАН - Российская академия наук 1943 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 901 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 188 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 246 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 326 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1237 1
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