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Bacula Systems

Bacula Systems

26.03.2025 Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании 1
29.05.2024 Операционная система «Альт Виртуализация» 10.2: более удобный веб-интерфейс, темная тема и автоматизация функций 1
30.06.2022 «Базальт СПО» стал партнером международной олимпиады «Основы сетевых технологий» 1
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux 1
16.01.2017 Миграционная ГИС переехала с IBM на «Эльбрусы» и СПО 1
21.09.2016 «Системный софт» стал эксклюзивным партнером Bacula в России 1
01.04.2016 Разработчики межведомственной госсистемы не смогли купить серверы на процессорах «Эльбрус» 1
11.03.2016 В России создается госсистема на процессорах «Эльбрус» 1
08.04.2010 Вышел Mandriva Enterprise Server 5.1 с техподдержкой на русском языке 1
22.01.2010 ALT Linux представила в России open-source систему резервного копирования Bacula 1
14.12.2009 CNews TV. Данные не горят: резервное копирование в Альт Линукс 5.0 Ковчег 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Bacula Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Zabbix SIA - Заббикс 101 3
Восход ФГБУ НИИ 652 3
Nginx - Энджайникс 169 3
Эшелон НПО 131 3
Intel Corporation 12240 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 2
Базальт СПО - BaseALT 671 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 230 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1963 1
Broadcom - VMware 2386 1
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
Microsoft Corporation 24723 1
SAP SE 5304 1
Oracle Corporation 6730 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
Puppet 25 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Бэкап Солюшнз - Backup Solution 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3164 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11821 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3306 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 86 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5020 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 101 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4230 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 736 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 732 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67380 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25652 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30077 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7533 6
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 301 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19920 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9498 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11533 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5792 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6192 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4701 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4941 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1457 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3765 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1491 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20957 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2365 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1559 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1702 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2707 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11186 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16138 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2498 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 252 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3782 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24710 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51528 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5486 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12799 1
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1481 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10390 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11739 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2173 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 765 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 445 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 106 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 844 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3218 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12876 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1293 5
Linux OS 10081 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 4
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 108 4
OpenJDK - Open Java Development Kit 114 4
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 109 3
OTRS - Open-source Ticket Request System 13 3
Asterisk 78 3
Apache ActiveMQ 30 3
Эшелон НПО - Рубикон-К 4 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 2
Docker - Платформа распределённых приложений 342 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
Microsoft Windows 15782 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 2
Эшелон НПО - Сканер-ВС 11 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП Атликс 9 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 1
Apple macOS 2082 1
Mozilla Firefox - браузер 1893 1
Microsoft Windows NT 880 1
Microsoft Office 3771 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 244 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 1
Mandriva Linux 77 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1635 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 578 1
Microsoft Exchange 1747 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 60 1
Red Hat Ceph Storage 101 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 39 1
SquirrelMail Project Team 5 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 42 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 1
Samba 147 1
Postfix - mail transfer agent 49 1
Мылицын Роман 111 1
Попов Сергей 136 1
Черненко Андрей 69 1
Баринов Юрий 1 1
Старовойтов Дмитрий 27 1
Тикуркин Максим 38 1
Губина Татьяна 11 1
Шигорин Михаил 3 1
Уймин Антон 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 146393 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43602 2
Сербия - Республика 340 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 1
Беларусь - Белоруссия 5750 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52337 1
Казахстан - Республика 5588 1
Канада - Монреаль 70 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51739 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 958 4
Паспорт - Паспортные данные 2541 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18837 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29536 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13772 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8701 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5023 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6984 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3996 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48568 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11042 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 223 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5698 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 704 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 923 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 65 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1091 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
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