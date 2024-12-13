Старовойтов Дмитрий
Старовойтов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2112 1
|Макар Герман 11 4
|Кочаров Армен 24 4
|Бутенко Анна 15 4
|Бутенко Владимир 23 4
|Бадалов Андрей 65 2
|Носков Константин 236 2
|Абызов Михаил 66 2
|Чиркунов Олег 11 2
|Акимов Максим 187 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Оверчук Алексей 10 1
|Мельников Евгений 10 1
|Скулова Ольга 11 1
|Большакова Анна 2 1
|Кочаров Андрей 1 1
|Корнилов Виктор 1 1
|Акиндинов Дмитрий 9 1
|Дианов Кирилл 4 1
|Коплик Артур 4 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Калинин Александр 154 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Савицкий Дмитрий 6 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.