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Старовойтов Дмитрий



13.12.2024 Обновлена дорожная карта развития CommuniGate Pro 1
02.12.2024 ГК Softline добавила в продуктовый портфель платформу универсальных коммуникаций CommuniGate Pro 1
12.11.2024 Подтверждена совместимость CommuniGate Pro с операционной системой «Ред ОС» 1
25.10.2024 Платформа CommuniGate Pro совместима с операционной системой «Альт Сервер» 1
11.09.2024 В России необходимо разработать национальный UC-стандарт 1
05.09.2024 Merlion и СБК подписали договор о дистрибуции платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 1
22.07.2024 Платформа CommuniGate Pro совместима с ОС Astra Linux 1
19.07.2024 Основатель НКК и «Аквариуса» инвестировал в российскую коммуникационную платформу CommuniGate Pro 1
11.07.2024 Квартальный релиз CommuniGate Pro 6.3.36: совместная работа пользователей стала проще и безопаснее 1
16.04.2024 В СБК назначен директор по продажам сервера CommuniGate Pro 1
09.04.2024 Выпущен квартальный релиз CommuniGate Pro 6.3.34 1
12.03.2024 «Айтеко» и СБК внедряют в российских организациях импортонезависимый корпоративный сервер 1
28.02.2024 «Онланта» стала стратегическим партнером компании-разработчика Communigate Pro 1
27.12.2023 Communigate Pro включен в реестр российского ПО 1
20.12.2023 Первое обновление Communigate Pro от новой команды 1
14.12.2023 Рассмотрение кассационной жалобы «Сталкерсофт» в деле о правах на ПО CommuniGate Pro перенесено на январь 2024 года 1
15.11.2023 OCS начинает продвижение UC-платформы CommuniGate Pro 1
03.11.2023 Компания СБК запустила третью линию поддержки пользователей 1
17.10.2023 Открыта компания для развития знаменитого CommuniGate Pro. Нанимаются программисты, назначен гендиректор с опытом работы с госами 2
27.01.2020 Глава НИИ «Восход» может уйти в «Почту России» 1
16.07.2019 У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор 1
21.02.2019 Прогноз CNews сбылся: назначен новый глава НИИ «Восход» 1
30.01.2019 НИИ «Восход» возглавит человек, отбиравший у чиновников чайники и двери кабинетов 1
11.03.2016 В России создается госсистема на процессорах «Эльбрус» 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Старовойтов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 17
СБК - Система безопасных коммуникаций 30 16
Восход ФГБУ НИИ 644 6
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 3
Ростелеком 9701 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
РКСС - Российская корпорация средств связи 38 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 2
Крок - Croc 1777 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Intel Corporation 12197 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Эшелон НПО 129 1
Atlantis Communications - Атлантис комьюникейшнз 13 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Bacula Systems 10 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Eltex - Предприятие Элтекс 151 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
OpenText - Micro Focus 108 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Telegram Group 1983 1
Merlion - Мерлион 793 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 1
СМИ Холдинг - Суверенная мобильная инициатива Холдинг 6 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Почта России ПАО 2112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 8
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 96 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 9
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 5
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 2
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 439 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1080 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 19
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 4
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 59 4
Новые облачные технологии - МойОфис 778 3
Linux OS 9937 3
WordPress Foundation - WordPress 223 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Microsoft Windows 15657 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 263 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 1
Asterisk 77 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП Атликс 9 1
Apache ActiveMQ 28 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
OTRS - Open-source Ticket Request System 13 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Эшелон НПО - Сканер-ВС 11 1
Эшелон НПО - Рубикон-К 4 1
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, KMS SDK - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 50 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 105 1
IBM PC DOS 37 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 21 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 1
Microsoft Outlook 1390 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Ред Софт - Ред Адм 37 1
Макар Герман 11 4
Кочаров Армен 24 4
Бутенко Анна 15 4
Бутенко Владимир 23 4
Бадалов Андрей 65 2
Носков Константин 236 2
Абызов Михаил 66 2
Чиркунов Олег 11 2
Акимов Максим 187 1
Шадаев Максут 1009 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Никифоров Николай 1136 1
Оверчук Алексей 10 1
Мельников Евгений 10 1
Скулова Ольга 11 1
Большакова Анна 2 1
Кочаров Андрей 1 1
Корнилов Виктор 1 1
Акиндинов Дмитрий 9 1
Дианов Кирилл 4 1
Коплик Артур 4 1
Синьков Кирилл 40 1
Калинин Александр 154 1
Степанюк Михаил 68 1
Рустамов Рустам 412 1
Савицкий Дмитрий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Сербия - Республика 336 1
Франция - Французская Республика 7846 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 7
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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