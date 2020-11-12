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Web-client Веб-клиент
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|12.11.2020
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«Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision
именно обновлённую 15 версию web-клиента при построении системы с СУБД PostgreSQL или Postgres Pro. Web-клиент позволяет работать с документами и заданиями в системе Docsvision через интернет-б
|27.09.2019
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«Доксвижн» выпустила новую версию модуля «Web-клиент»
«Доксвижн» выпустила очередную версию модуля «Web-клиент». Новая версия – 13 по счету. Если в прошлой версии акцент был сделан на модификации интерфейса и модульной архитектуре, обеспечившей возможность создания любых произвольных веб-прил
|15.04.2019
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Docsvision обновила веб-клиент
Docsvision сообщила о выходе новой версии веб-клиент Docsvision. В ней была полностью переработана архитектура модуля, изменены принципы хранения веб-разметок, загрузки клиентских скриптов, данных, добавлено сжатие трафика, сделано бол
|13.10.2017
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Directum представила ECM-систему Directum версии 5.5
рсии расширилось число поддерживаемых операционных систем на базе Linux: помимо ALT Linux и Ubuntu, веб-клиент Directum теперь также поддерживает и Astra Linux.Кроме того, в механизме преобразо
|21.04.2017
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«Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision
кже от типа устройства, с которым работает пользователь: ноутбук, планшет, телефон. Кроме того, в web-клиенте поддерживается все, что настроено/настраивается в Конструкторе карточек – автомат
|10.11.2014
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Швейцарское представительство ВСМПО-АВИСМА работает в Directum
иятия ВСМПО-АВИСМА, работают с договорными документами и согласуют их с головной организацией через веб-клиент Directum. Об этом CNews сообщили в компании Directum. Корпорация ВСМПО-АВИСМА (г.
|17.02.2014
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Directum выпустила новую версию своей ECM-системы
коления системы Directum 5.0. Обновленный интерфейс, система встроенного обучения, оптимизированный веб-клиент, простота администрирования — все эти и многие другие новшества представлены в Dir
|07.12.2010
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Веб-клиент платформы Optima-WorkFlow доступен в режиме онлайн
Компания Optima Software разработала полнофункциональный веб-клиент платформы Optima-WorkFlow. По информации Optima Software, веб-клиент создан для компаний, имеющих территориально-распределенную структуру, удаленные офисы, а также для работы
Web-client и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Станислав 118 6
|Пуцин Сергей 27 6
|Орлик Сергей 83 5
|Истомин Константин 58 4
|Романов Роман 52 4
|Бабинцев Василий 24 3
|Бушмелев Сергей 44 3
|Ласкин Иван 13 3
|Резников Сергей 2 2
|Федоров Святослав 3 2
|Чеботова Виктория 12 2
|Berry Savinay - Берри Савинай 3 2
|Кулаков Юрий 4 2
|Лукоянов Владимир 8 2
|Register Mark - Реджистер Марк 2 2
|Андреев Владимир 101 2
|Старовойтов Дмитрий 47 2
|Малышев Александр 39 2
|Будин Алексей 22 2
|Горностаев Владимир 8 2
|Романов Дмитрий 69 2
|Бейлезон Олег 32 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Богданов Максим 40 2
|Гусев Михаил 27 1
|Самойлов Роман 15 1
|Мещеряков Кирилл 23 1
|Серый Дмитрий 18 1
|Сытин Дмитрий 60 1
|Арефьев Дмитрий 9 1
|Турчановский Дмитрий 13 1
|Лагута Олег 9 1
|Ермаков Антон 13 1
|Осипов Сергей 43 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Смирнов Виктор 19 1
|Серебряков Виктор 56 1
|Каменнова Мария 45 1
|Лукин Глеб 19 1
|Рудычева Наталья 95 1
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