Web-client Веб-клиент
|12.11.2020
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«Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision
именно обновлённую 15 версию web-клиента при построении системы с СУБД PostgreSQL или Postgres Pro. Web-клиент позволяет работать с документами и заданиями в системе Docsvision через интернет-б
|27.09.2019
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«Доксвижн» выпустила новую версию модуля «Web-клиент»
«Доксвижн» выпустила очередную версию модуля «Web-клиент». Новая версия – 13 по счету. Если в прошлой версии акцент был сделан на модификации интерфейса и модульной архитектуре, обеспечившей возможность создания любых произвольных веб-прил
|15.04.2019
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Docsvision обновила веб-клиент
Docsvision сообщила о выходе новой версии веб-клиент Docsvision. В ней была полностью переработана архитектура модуля, изменены принципы хранения веб-разметок, загрузки клиентских скриптов, данных, добавлено сжатие трафика, сделано бол
|21.04.2017
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«Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision
кже от типа устройства, с которым работает пользователь: ноутбук, планшет, телефон. Кроме того, в web-клиенте поддерживается все, что настроено/настраивается в Конструкторе карточек – автомат
|07.12.2010
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Веб-клиент платформы Optima-WorkFlow доступен в режиме онлайн
Компания Optima Software разработала полнофункциональный веб-клиент платформы Optima-WorkFlow. По информации Optima Software, веб-клиент создан для компаний, имеющих территориально-распределенную структуру, удаленные офисы, а также для работы
Web-client упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пуцин Сергей 20 6
|Макаров Станислав 117 6
|Орлик Сергей 76 3
|Бушмелев Сергей 44 3
|Ласкин Иван 10 3
|Кулаков Юрий 4 2
|Зайчиков Илья 16 2
|Будин Алексей 22 2
|Андреев Владимир 87 2
|Гуревич Михаил 40 2
|Бейлезон Олег 32 2
|Лукоянов Владимир 7 2
|Чеботова Виктория 12 2
|Романов Дмитрий 63 2
|Истомин Константин 50 2
|Воронцов Константин 13 1
|Панченко Иван 72 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
|Бочкин Александр 13 1
|Овчинников Сергей 40 1
|Самоделов Владимир 1 1
|Бражников Юрий 7 1
|Соколов Кирилл 11 1
|Члек Сергей 17 1
|Абакумов Евгений 149 1
|Шевченко Владимир 144 1
|Богданов Максим 25 1
|Чапчаев Андрей 50 1
|Малков Артемий 10 1
|Антонов Александр 76 1
|Касимов Денис 19 1
|Кондратенко Кирилл 13 1
|Гребенщиков Дмитрий 29 1
|Усманов Алишер 298 1
|Арлазаров Владимир 182 1
|Паршин Максим 302 1
|Албычев Александр 124 1
|Михеев Александр 7 1
|Афанасьев Сергей 18 1
|Овчаренко Юрий 33 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 1
|23ABC News 169 1
|IDG - International Data Group 99 1
|PCWorld - PC World 44 1
|CNews Техноблог 60 1
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