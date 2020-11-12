Web-client Веб-клиент

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«Доксвижн» выпустила новую версию модуля «Web-клиент» «Доксвижн» выпустила очередную версию модуля «Web-клиент». Новая версия – 13 по счету. Если в прошлой версии акцент был сделан на модификации интерфейса и модульной архитектуре, обеспечившей возможность создания любых произвольных веб-прил

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«Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision кже от типа устройства, с которым работает пользователь: ноутбук, планшет, телефон. Кроме того, в web-клиенте поддерживается все, что настроено/настраивается в Конструкторе карточек – автомат