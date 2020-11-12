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Web-client Веб-клиент



12.11.2020 «Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision

именно обновлённую 15 версию web-клиента при построении системы с СУБД PostgreSQL или Postgres Pro. Web-клиент позволяет работать с документами и заданиями в системе Docsvision через интернет-б
27.09.2019 «Доксвижн» выпустила новую версию модуля «Web-клиент»

«Доксвижн» выпустила очередную версию модуля «Web-клиент». Новая версия – 13 по счету. Если в прошлой версии акцент был сделан на модификации интерфейса и модульной архитектуре, обеспечившей возможность создания любых произвольных веб-прил
15.04.2019 Docsvision обновила веб-клиент

Docsvision сообщила о выходе новой версии веб-клиент Docsvision. В ней была полностью переработана архитектура модуля, изменены принципы хранения веб-разметок, загрузки клиентских скриптов, данных, добавлено сжатие трафика, сделано бол
21.04.2017 «Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision

кже от  типа устройства, с которым работает пользователь: ноутбук, планшет, телефон.  Кроме того, в web-клиенте поддерживается все, что настроено/настраивается в Конструкторе карточек – автомат
07.12.2010 Веб-клиент платформы Optima-WorkFlow доступен в режиме онлайн

Компания Optima Software разработала полнофункциональный веб-клиент платформы Optima-WorkFlow. По информации Optima Software, веб-клиент создан для компаний, имеющих территориально-распределенную структуру, удаленные офисы, а также для работы


Публикаций - 186, упоминаний - 215

Web-client упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Directum - Директум 965 23
Microsoft Corporation 23854 18
SAP SE 5014 17
7350 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6488 13
Docsvision - ДоксВижн 980 13
IBM - International Business Machines Corp 9280 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1035 10
Oracle Corporation 6422 9
Google LLC 11199 8
Apple Inc 11447 7
Haulmont - Хоулмонт 89 7
АйТи 1320 7
InterTrust - ИнтерТраст 329 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 519 5
Citrix Systems 793 4
Samsung Electronics 9869 4
VMware 2201 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3011 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 214 4
iDecide - АйДесайд 33 4
Check Point Software Technologies 722 3
Alfresco Software 140 3
Telegram Group 1274 3
Paybot 68 3
Yandex - Яндекс 6088 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 343 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 232 3
Этлас Софт - Atlas Soft 106 3
OpenText 199 3
Softline - Софтлайн 2233 3
Dropbox 470 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 3
CYREN - Commtouch 27 3
Meta Platforms - Facebook 4358 3
Крок - Croc 1742 3
Box inc - box.com - box.net 330 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 933 3
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 3
Почта России ПАО 2059 4
Лента - Сеть розничной торговли 1806 4
ВсеИнструменты.ру 242 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2530 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 185 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6360 2
Ренессанс Страхование 129 2
ССК - Сибирская Сервисная Компания 21 2
Газпром ПАО 1193 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1932 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 408 2
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 158 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 160 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК 37 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Завод имени А.А Кулакова - Петербургский приборостроительный завод им. А.А. Кулакова 2 1
re:Store 165 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 58 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 1
Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 106 1
Дикси - Сеть магазинов 134 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 704 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 202 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1006 1
КонсультантПлюс 118 1
101Hotels.com 716 1
Русэнергосбыт 8 1
Биотехимпэкс 2 1
Слата 9 1
Cargill Flavor Systems 1 1
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 13 1
Standard Chartered 3 1
Мособлэнерго - Московская областная энергосетевая компания 6 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 23 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4762 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3130 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9807 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2831 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1653 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2562 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1716 3
Федеральное казначейство России 1619 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2581 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1625 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5419 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 220 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 342 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 552 2
Правительство Москвы 2143 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 2
Президент Российской Федерации 3869 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2928 2
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1266 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 287 1
РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 64 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 189 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области 25 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 721 1
Судебная власть - Judicial power 2162 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 45 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 33 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 53 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 28 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 30 1
Правительство Москвы - Московский фонд реновации жилой застройки - Реновация в Москве 3 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 140 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 358 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 692 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1585 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 265 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 171 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 989 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1817 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 484 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 198 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
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