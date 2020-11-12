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Индексная книга (каталог) CNews*
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Web-client Веб-клиент

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.11.2020 «Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision

именно обновлённую 15 версию web-клиента при построении системы с СУБД PostgreSQL или Postgres Pro. Web-клиент позволяет работать с документами и заданиями в системе Docsvision через интернет-б
27.09.2019 «Доксвижн» выпустила новую версию модуля «Web-клиент»

«Доксвижн» выпустила очередную версию модуля «Web-клиент». Новая версия – 13 по счету. Если в прошлой версии акцент был сделан на модификации интерфейса и модульной архитектуре, обеспечившей возможность создания любых произвольных веб-прил
15.04.2019 Docsvision обновила веб-клиент

Docsvision сообщила о выходе новой версии веб-клиент Docsvision. В ней была полностью переработана архитектура модуля, изменены принципы хранения веб-разметок, загрузки клиентских скриптов, данных, добавлено сжатие трафика, сделано бол
13.10.2017 Directum представила ECM-систему Directum версии 5.5

рсии расширилось число поддерживаемых операционных систем на базе Linux: помимо ALT Linux и Ubuntu, веб-клиент Directum теперь также поддерживает и Astra Linux.Кроме того, в механизме преобразо
21.04.2017 «Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision

кже от  типа устройства, с которым работает пользователь: ноутбук, планшет, телефон.  Кроме того, в web-клиенте поддерживается все, что настроено/настраивается в Конструкторе карточек – автомат
10.11.2014 Швейцарское представительство ВСМПО-АВИСМА работает в Directum

иятия ВСМПО-АВИСМА, работают с договорными документами и согласуют их с головной организацией через веб-клиент Directum. Об этом CNews сообщили в компании Directum. Корпорация ВСМПО-АВИСМА (г.

17.02.2014 Directum выпустила новую версию своей ECM-системы

коления системы Directum 5.0. Обновленный интерфейс, система встроенного обучения, оптимизированный веб-клиент, простота администрирования — все эти и многие другие новшества представлены в Dir
07.12.2010 Веб-клиент платформы Optima-WorkFlow доступен в режиме онлайн

Компания Optima Software разработала полнофункциональный веб-клиент платформы Optima-WorkFlow. По информации Optima Software, веб-клиент создан для компаний, имеющих территориально-распределенную структуру, удаленные офисы, а также для работы


Публикаций - 237, упоминаний - 268

Web-client и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1268 37
9594 32
Microsoft Corporation 25775 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
SAP SE 5601 23
Docsvision - ДоксВижн 1060 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Oracle Corporation 7074 11
АйТи 1519 10
InterTrust - ИнтерТраст 336 10
Apple Inc 13156 9
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 9
Google LLC 12690 9
Telegram Group 2940 8
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 8
Системы документооборота 522 7
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 7
1С-Рарус 982 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 7
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 7
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 5
Samsung Electronics 11065 5
Broadcom - VMware 2610 5
Крок - Croc 1964 5
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
Box inc - box.com - box.net 375 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 4
Cisco Systems 5372 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Citrix Systems 868 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 4
Dropbox 527 4
Salesforce 498 4
Сател 186 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 4
OpenText 238 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 2
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
101Hotels.com 456 2
Газпром ПАО 1493 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Связной Банк 113 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт - Калининградская генерирующая компания - Светловская ГРЭС 20 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 1
Ferrari NV 159 1
FinEx - Финэкс - Международная финансовая группа 5 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 1
Банк24.ру 72 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ZOTA - ЗОТА 2 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 36 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 13 1
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Красноярскэнергокомплект 2 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Cargill Flavor Systems 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Москвы - Московский фонд реновации жилой застройки - Реновация в Москве 4 1
Администрация городского округа Саранска 5 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 85
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 83
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 78
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 63
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 56
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 48
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 47
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 43
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 43
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 39
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 33
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 32
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 30
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 28
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 28
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 25
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 25
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 23
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 20
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 20
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 19
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 19
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 18
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 17
Оповещение и уведомление - Notification 5944 17
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 17
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7061 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 16
Linux OS 11533 44
Microsoft Windows 16882 37
Google Android 15244 31
Apple iOS 8583 28
Microsoft Office 4170 22
Apple iPad 4012 21
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 18
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 18
Microsoft Outlook 1506 17
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 16
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 15
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 14
Directum СЭД - ECM-система 307 14
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Apple macOS 2419 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 9
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 9
Docsvision СЭД - ECM-система 249 8
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Apple - App Store 3109 8
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 8
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 8
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 7
Haulmont - Тезис СЭД 99 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 7
Google Chrome - браузер 1701 7
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 7
Mozilla Firefox - браузер 1951 7
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 7
Directum Solo 61 7
Макаров Станислав 118 6
Пуцин Сергей 27 6
Орлик Сергей 83 5
Истомин Константин 58 4
Романов Роман 52 4
Бабинцев Василий 24 3
Бушмелев Сергей 44 3
Ласкин Иван 13 3
Резников Сергей 2 2
Федоров Святослав 3 2
Чеботова Виктория 12 2
Berry Savinay - Берри Савинай 3 2
Кулаков Юрий 4 2
Лукоянов Владимир 8 2
Register Mark - Реджистер Марк 2 2
Андреев Владимир 101 2
Старовойтов Дмитрий 47 2
Малышев Александр 39 2
Будин Алексей 22 2
Горностаев Владимир 8 2
Романов Дмитрий 69 2
Бейлезон Олег 32 2
Зайчиков Илья 20 2
Богданов Максим 40 2
Гусев Михаил 27 1
Самойлов Роман 15 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Серый Дмитрий 18 1
Сытин Дмитрий 60 1
Арефьев Дмитрий 9 1
Турчановский Дмитрий 13 1
Лагута Олег 9 1
Ермаков Антон 13 1
Осипов Сергей 43 1
Зварковский Михаил 6 1
Смирнов Виктор 19 1
Серебряков Виктор 56 1
Каменнова Мария 45 1
Лукин Глеб 19 1
Рудычева Наталья 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 117
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Европа 24964 10
Украина 7928 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Чехия - Чешская Республика 1349 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Испания - Королевство 3840 3
Украина - Одесса 196 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Дания - Королевство 1337 2
Швеция - Королевство 3782 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Россия - ЮФО - Севастополь 613 2
Израиль 2856 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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