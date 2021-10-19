Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Севастополь
Публикаций - 420, упоминаний - 863
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 36
|Медведев Дмитрий 1437 32
|Путин Владимир 1840 23
|Меняйло Сергей 17 16
|Полонский Дмитрий 13 12
|Иванов Олег 124 10
|Носков Константин 203 10
|Ротенберг Аркадий 42 9
|Ахметов Ринат 52 9
|Духовницкий Олег 91 9
|Козырев Алексей 270 8
|Ротенберг Игорь 35 7
|Щеголев Игорь 676 6
|Авербах Владимир 121 6
|Громов Ростислав 7 6
|Евраев Михаил 222 6
|Ройтман Евгений 34 5
|Голомолзин Анатолий 57 5
|Шилов Сергей 61 5
|Зарицкий Владимир 7 5
|Лящ Михаил 33 5
|Автомонов Александр 9 5
|Солодовников Денис 63 5
|Волин Алексей 113 5
|Кушиков Петр 13 5
|Бойко Елена 151 5
|Акимов Максим 167 5
|Осипова Александра 16 5
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 5
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 5
|Жаров Александр 165 4
|Белик Дмитрий 10 4
|Емельянов Антон 56 4
|Ротенберг Борис 5 4
|Ермолаев Артем 340 3
|Левин Леонид 83 3
|Миронов Сергей 43 3
|Шадаев Максут 384 3
|Чибис Андрей 20 3
|Рейман Леонид 471 3
|CNews Analytics 2006 21
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 6
|Автостат 9 3
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
|Juniper Research 280 1
|SimilarWeb 24 1
|Future Workplace 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786474, в очереди разбора - 690150.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786474, в очереди разбора - 690150.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru