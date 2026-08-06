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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Севастополь

Россия - ЮФО - Севастополь

«Севастополь», 1948 год Нисский Георгий Григорьевич (1903 - 1987) «Севастополь», 1948 год Нисский Георгий Григорьевич (1903 - 1987)
Севастополь 1980 г. Толочко Виктор Иванович (1922 - 2006) Севастополь 1980 г. Толочко Виктор Иванович (1922 - 2006)
«Севастополь. Водная станция Динамо», 1934 г. Дейнека Александр Александрович Бумага, акварель, темпера 44.2 x 59.8 см Государственная Третьяковская галерея, Москва «Севастополь. Водная станция Динамо», 1934 г. Дейнека Александр Александрович Бумага, акварель, темпера 44.2 x 59.8 см Государственная Третьяковская галерея, Москва
«Севастополь. Водная станция Динамо 1934 г. Дейнека Александр Александрович (1899-1969) «Севастополь. Водная станция Динамо 1934 г. Дейнека Александр Александрович (1899-1969)
Александр Дейнека «В Севастополе», 1956 Александр Дейнека «В Севастополе», 1956
«Современный Севастополь». Из серии «Из истории Севастополя», 1978 год. Холст, масло; 150 х 179 см. Художник — Чухланцев Май Филиппович. «Современный Севастополь». Из серии «Из истории Севастополя», 1978 год. Холст, масло; 150 х 179 см. Художник — Чухланцев Май Филиппович.
Май Чухланцев "Большая Морская. Севастополь" (1961) Май Чухланцев "Большая Морская. Севастополь" (1961)
Степан Мамчич "Серый день. Севастополь" (1961) Степан Мамчич "Серый день. Севастополь" (1961)
«Мыс Фиолент вблизи Севастополя» В. В. Верещагин 1897 Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Изображенные на этюде мыс Фиолент с торчащими из воды скалами и кусок крутого берега выступали из-за огромной островерхой скалы, отвесно падающей в сторону моря. Этюд этот находился в Нижнетагильском государственном музее изобразительных искусств под названием «Приморский вид» с пометкой «1890-е гг.». Ввиду того, что он писался на моих глазах, когда мне было около пяти лет, можно с уверенностью сказать, что это было не ранее 1897 года. На всех трех этюдах было мастерски передано солнечное освещение и ощущение открытого воздуха, пронизанного лучами яркого южного солнца." «Мыс Фиолент вблизи Севастополя» В. В. Верещагин 1897 Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Изображенные на этюде мыс Фиолент с торчащими из воды скалами и кусок крутого берега выступали из-за огромной островерхой скалы, отвесно падающей в сторону моря. Этюд этот находился в Нижнетагильском государственном музее изобразительных искусств под названием «Приморский вид» с пометкой «1890-е гг.». Ввиду того, что он писался на моих глазах, когда мне было около пяти лет, можно с уверенностью сказать, что это было не ранее 1897 года. На всех трех этюдах было мастерски передано солнечное освещение и ощущение открытого воздуха, пронизанного лучами яркого южного солнца."
Георгий Нисский "Севастополь. Порт" (1933) Георгий Нисский "Севастополь. Порт" (1933)
Александр Дейнека "Порт Севастополь" (1934) Александр Дейнека "Порт Севастополь" (1934)
Леонид Непомнящий "Пасмурный день", из серии "Севастополь" (1979) Леонид Непомнящий "Пасмурный день", из серии "Севастополь" (1979)
К.А. Прохоров "В Севастопольской бухте" (1960-е) К.А. Прохоров "В Севастопольской бухте" (1960-е)
Эдуард Штейнберг "Севастополь. В порту" (1930) Эдуард Штейнберг "Севастополь. В порту" (1930)
Виктор Бибиков "В плавучем доке. Севастополь" (1949) Виктор Бибиков "В плавучем доке. Севастополь" (1949)
Зиновий Филиппов "Севастополь" (1962) Зиновий Филиппов "Севастополь" (1962)
З.И. Филиппов "Домой в Севастополь" (1964) З.И. Филиппов "Домой в Севастополь" (1964)
П.Т. Мальцев "Встреча корабля" (1950) П.Т. Мальцев "Встреча корабля" (1950)
Владимир Бибиков "Парад военных крейсеров в Севастополе" (1956) Владимир Бибиков "Парад военных крейсеров в Севастополе" (1956)
Петр Баранов "Салют на Севастопольском рейде" (1955) Петр Баранов "Салют на Севастопольском рейде" (1955)
Геннадий Скворцов "Счастливого плавания", из серии "Севастополь" (1973) Геннадий Скворцов "Счастливого плавания", из серии "Севастополь" (1973)
Геннадий Арефьев "Севастополь. Морзавод" (1972) Геннадий Арефьев "Севастополь. Морзавод" (1972)
Александр Дейнека "Гидропланы в Севастополе" (1934) Александр Дейнека "Гидропланы в Севастополе" (1934)
«Севастополь», 1948 год Нисский Георгий Григорьевич (1903 - 1987)

СОБЫТИЯ


06.08.2026 Школьники Севастополя завершили летнюю работу в ИТ ПСБ

ИТ-смена для подростков В Севастополе в ИТ-центре ПСБ подошла к концу летняя трудовая смена, организованная для подростков банком совместно с губернаторскими школьными трудовыми отрядами. В 2026 году участие приняли 30

13.07.2026 «Миранда» модернизировала инфраструктуру в Крыму и Севастополе

объектов связи, что позволило значительно улучшить ее качество для жителей и гостей Крыма, а также Севастополя. Базовые станции появились в разных городах полуострова, в том числе 36 – в Симфе
08.07.2026 «СберМобайл» расширяет присутствие в Севастополе

сширяет региональную сеть продаж «СберМобайла» и делает подключение к оператору удобнее для жителей Севастополя. В рамках партнерского предложения новые абоненты «СберМобайла» также получат ски
30.06.2026 «СберМобайл» запустил «белый список» в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

«СберМобайл» совместно с оператором цифровых услуг федерального уровня «Миранда» настроил работу «белого списка» в Республике Крым, Севастополе, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Теперь в периоды временных ограничений мобильного интернета абоненты оператора сохра
26.05.2026 «ИТ Парк», центр «Точка Опоры» и Вадим Панасюк подготовили первых специалистов по ИИ-видеопродакшену в Севастополе

оказался значительно выше ожиданий организаторов. На участие в школе зарегистрировались 177 жителей Севастополя. До полноценного обучения дошли около 38% участников, а курс успешно завершили пр
12.05.2026 Даешь связь на высоте: «Миранда» улучшила покрытие в туристических местах Крыма и Севастополя

ГК «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг федерального уровня, в преддверии туристического сезона построила больше 20 базовых станций в Крыму и Севастополе. Это позволило улучшить связь в нескольких населенных пунктах полуострова. Об этом CNews сообщили представители ГК «Миранда-медиа». В результате стройки новые базовые станции появил
26.02.2026 От Севастополя до Камчатки: городскую облачную платформу «Мос.Хаб» посещают разработчики из более чем 80 регионов России

м» интересуются школьники и студенты младше 18 лет – таких около 4%. При этом каждый пятый посетитель платформы – женщины. «Сегодня платформой интересуются айтишники практически из всех регионов – от Севастополя до Камчатки. Они создают свои проекты, принимают участие в доработке опенсорс-решений и становятся частью сообщества, что помогает делиться экспертизой и находить ответы на самые тр
14.01.2026 Архивные фонды Севастополя интегрированы в цифровую среду

Корпорация «Элар» объявила о завершении проекта по переводу документов архива города Севастополя в электронный вид. В результате создан цифровой массив, включающий более 226 тыс. листов архивных материалов, подготовленных для использования в автоматизированной информационной си
09.12.2025 В российском городе национализированы оператор связи и расчетный центр услуг ЖКХ

тем. Также компания развивает городскую сеть Wi-Fi-хот-спотов. © F_D_ / Фотобанк Фотодженика Власти Севастополя национализировали местного телекоммуникационного оператора «Севстар», чьи владель
01.09.2025 «Авито»: ноутбуки к школе активнее всего покупают в Петрозаводске, а планшеты — в Барнауле

в сильнее всего выросли в Петрозаводске (+30%) и Кемерово (+19%), а планшетов — в Барнауле (+29%) и Севастополе (+21%). Продажи смарт-часов заметнее всего выросли в Петрозаводске (+13%) и Челяб
19.06.2025 «Т1» займется цифровой трансформацией городской инфраструктуры Севастополя

ИТ-холдинг «Т1» и правительство Севастополя договорились о совместной работе по цифровизации города, развитию кадрового потен
28.05.2025 В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка

едставителей Сбербанка, виртуальный оператор «Сбермобайл» намерен охватить до 10% населения Крыма и Севастополя — около 250 тыс. человек. По данным Федеральной службы государственной статистики
28.05.2025 Теперь и в Крыму: «СберМобайл» расширяет покрытие 

стать абонентами сети и подключиться к оператору онлайн или в офисе Сбербанка. Абонентам из Крыма и Севастополя будут доступны все тарифы «СберМобайл», как и в других регионах России – без огра
27.01.2025 Крупный чиновник из Севастополя под арестом за взятку от ИТ-компании. Ему светят 15 лет

Просил шесть, получит до пятнадцати Бывший исполняющий обязанности замглавы Севастополя Евгений Горлов проведет еще три месяца своей жизни под стражей – его задержали в

21.10.2024 «ИТ Парк Рус» в Севастополе и компания SimpleOne завершили совместный обучающий курс

Технопарк «ИТ Парк Рус» в Севастополе и российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входят в ITG, завершили совместный интенсивный курс обучения «Разработчик решений с использованием Low
08.10.2024 T2 отменил роуминг в Крыму

связи, упразднил дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в южных регионах минуты и гигабайты теперь тарифиц
11.09.2024 Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора

Сотовый оператор из Севастополя лишился лицензии Роскомнадзор аннулировал лицензии на оказание услуг связи сотово
23.08.2024 ПСБ в Севастополе организовал для школьников летнее трудоустройство в технопарк «ИТ-Крым»

проекта Губернаторских школьных трудовых отрядов», – прокомментировал Михаил Развожаев, губернатор Севастополя.
26.06.2024 Похозяйственные книги Севастополя перевели в цифру

Корпорация «Элар» оцифровала более 260 тыс. листов архивных документов для архива города Севастополя, среди них дела администрации, похозяйственные книги, протоколы, приказы и другие документы постоянного срока хранения. Об этом CNews сообщили представители «Элар». В ГКУ «Архив гор
12.07.2022 В Севастополе появится информсистема на Linux и PostgreSQL для слежки за автомобилями и кораблями

Новая ИС Севастополя Как выяснил CNews, в Крыму готовы потратить 26,8 млн руб. на создание системы кон
18.03.2022 Путин призвал МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не бояться санкций и начать работу в Крыму

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, отметил, что вводимые в отношении России санкции не только создают проблемы, но

04.03.2021 Силовики в Крыму разгромили технологичные игорные клубы. Организаторам грозит 6 лет тюрьмы. Видео

в том числе с извлечением дохода в особо крупном размере. Рейд силовиков в подпольный игорный клуб Севастополя Речь идет о нарушении частей 1 и 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса России. Если б
13.01.2021 Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство

«Регионстрой» требует банкротства «Севастополь-Телекома» В Арбитражный суд города Севастополя поступило шесть исков к основному в городе оператору фиксированной связи «Севасто
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе

бергов и предпринимателя Евгения Ройтмана, но указанные лица это отрицают. Со своей стороны, власти Севастополя на базе активов «Киевстара» и «Укртелекома» создали собственного оператора фиксир
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании

обеседник CNews в Симферополе подтвердил, что сеть «Севмобайла» перестала ловиться в регионе. Как у Севастополя и Республики Крым появились собственные сотовые операторы Напомним, в 2014 . полу
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020

и Санкт-Петербурга Станислав Казарин; заместитель губернатора Калужской области, министр цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский; начальник главного управления информатизации и связи Севастополя Александра Осипова. Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области, министр цифрового развития Калужской области Участники мероприятия смогут обсудить, насколько вос
02.11.2020 Севастополь запустит новые госуслуги в электронном виде при поддержке AT Consulting Восток

держка разработанных решений. Эти шаги позволят расширить перечень электронных госуслуг для жителей Севастополя, сделать более удобным и эффективным процесс взаимодействия граждан с органами го
20.10.2020 «AT Consulting Восток» внедряет систему мониторинга реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя

оприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.». АИС ФЦП объединит в одном информационном пространстве данные более 2
04.06.2020 В Минкомсвязи появился Департамент передовых цифровых решений. Его возглавил экс-глава ИТ Севастополя

мных комплексов для государственного и корпоративного сектора. В НИПС Горобцов проработал до ноября 2017 г., а в декабре 2017 г. его назначили руководителем Главного управления информатизации и связи Севастополя, где он работал по октябрь 2018 г., после чего перешел в Минкомсвязи. Как сообщал CNews, в ноябре 2018 г. Горобцов был назначен исполняющим обязанности директора Департамента развит
30.09.2019 Вице-губернатором Севастополя стал экс-замминистра по цифровому развитию Минобрнауки

ститель министра по цифровому развитию в Минобрнауки Денис Солодовников занял пост вице-губернатора Севастополя. О его назначении на эту должность сообщил врио губернатора Севастополя Ми
12.09.2019 Замминистра по цифровому развитию уходит из Минобрнауки, чтобы переехать в Севастополь

Уход Солодовникова Замминистра по цифровому развитию в Министерстве науки и высшего образования Денис Солодовников переходит на работу в правительство Севастополя. Заявление об увольнении из Минобрнауки он написал 11 сентября 2019 г., сообщает ресурс TAdviser. Свою нынешнюю должность там он занимает с конца декабря 2018 г. Напомним, в июле 20
09.08.2019 Тарифы на сотовую связь в Крыму и Севастополе заморожены

в тарификацию не будут вноситься, как минимум, до решения технических вопросов обеспечения Крыма и Севастополя бесперебойной связью в роуминге. Ранее с запросом в Федеральную антимонопольную с
18.12.2018 В России полностью отменили роуминг. В Крыму и Севастополе тоже

в регионах, где отсутствует сеть оператора, обслуживающего абонента. «Большая тройка» сотовых операторов - «Вымпелком», МТС и «Мегафон» - давно построили сети по всей территории России, кроме Крыма и Севастополя. Четвертый по величине сотовый оператор Tele2 в ряде регионов своих сетей не имеет. Но тарифы на национальный роуминг приравнены в льготным тарифам на внутрисетевой роуминг во всех

31.10.2018 За развитие электронного правительства в Минкомсвязи будет отвечать экс-глава ИТ Севастополя

новый исполняющий обязанности директора департамента развития электронного правительства (ДРЭП). Им стал Алексей Горобцов, работавший до этого руководителем главного управления информатизации и связи Севастополя. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил «Экспертный центр электронного государства». В центре отмечают, что Горобцов пришел на смену Владимиру Авербаху, возглавлявшему

23.01.2018 Ростех оснастит воинские части в Севастополе, Новосибирске и Чите мобильными госпиталями

ля Департамента государственных закупок Министерства обороны РФ Дарья Морозова. Согласно документу, мобильные медицинские комплексы поступят в распоряжение российских воинских частей, расположенных в Севастополе, Новосибирске и Чите.«По техническому оснащению и функционалу наши мобильные госпитали соответствуют уровню регионального многопрофильного медицинского центра. На их территории воен
31.05.2017 «Элар» оцифровала негативы фронтовых фотокорреспондентов в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя

Корпорация «Элар» реализовала проект оцифровки фондов и коллекций в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом CNews сообщили в «Элар». По словам представителей музея, в цифровой формат были переведены аудиокассеты, видеокассеты, магнитные катушки и негативы. Цель проекта — создать

23.05.2017 Школы Севастополя отказались от Linux в пользу Windows

колы и гимназии, из которых 19 располагаются в самой Туле, а остальные в ряде городов региона.Школы Севастополя и Тулы не хотят закупать российские ОСНачальная цена аукциона на право поставки т
21.02.2017 «Элар» автоматизировала деятельность Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого Севастополя

Корпорация «Элар» оснастила Центральную городскую библиотеку им. Л.Н. Толстого г. Севастополя комплексом специализированного оборудования на основе технологии RFID для оцифров
16.02.2017 «АльфаДок» помог медучреждениям Севастополя защитить ПДн согласно требованиям законодательства РФ

25 медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, для выполнения требований законодательства в сфере защиты персональных данных подключились к онлайн-сервису «АльфаДок» разработки НПЦ «Кейсистемс-Безопасность». Теперь Медицинский

30.11.2016 В Госархиве Севастополя создадут цифровые копии документов высокого качества

«ЭЛАР» сообщил об установке в государственном архиве города Севастополя планетарного сканера ЭЛАР ПланСкан С-600. Как рассказали CNews в компании, в хранилищах государственного архива города Севастополя собрано более 750 тыс. фондов, в том числе


Публикаций - 613, упоминаний - 839

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростелеком 10948 86
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 69
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 66
Миранда-Медиа 82 51
МегаФон 10742 47
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 45
Киевстар - Kyivstar 569 44
К Телеком - Исеть Телеком 97 43
Укртелеком - Ukrtelecom 244 42
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 37
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 36
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 34
АйСи Групп - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 38 29
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Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 26
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 25
СИНХ - Таттелеком 229 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
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Microsoft Corporation 25775 18
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 15
Telegram Group 2940 14
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Google LLC 12688 14
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Apple Inc 13154 13
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Huawei 4676 12
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Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 11
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 11
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Астелит 137 10
VK - Mail.ru Group 3602 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 38
Почта России ПАО 2370 15
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УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Альфа-Банк 1979 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 7
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 34
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 32
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 31
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 30
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 29
Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 25 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 24
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 19
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 16
Федеральное казначейство России 1949 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 13
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 9
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 9
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 42
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 4
Единая Россия - Политическая партия 321 3
ГосИнформСистемы 160 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 148
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 142
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 125
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 85
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 74
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 69
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 65
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 58
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 56
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 47
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 46
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 46
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 45
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 44
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 43
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 39
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 36
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 35
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 33
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 32
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 30
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 28
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 27
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 27
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 26
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 25
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 23
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 70
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 35
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 24
Linux OS 11533 24
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 14
Google Android 15243 14
Microsoft Windows 16882 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
FreePik 1841 11
Apple iPhone 6 4861 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 10
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 10
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 9
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 9
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 8
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 8
Linux - Debian GNU 567 8
Apple iOS 8583 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 7
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 5
Никифоров Николай 1138 37
Путин Владимир 3454 35
Медведев Дмитрий 1665 32
Меняйло Сергей 22 16
Аксенов Сергей 30 14
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 14
Шадаев Максут 1210 12
Полонский Дмитрий 15 12
Носков Константин 241 10
Иванов Олег 153 10
Ротенберг Аркадий 52 9
Духовницкий Олег 91 9
Козырев Алексей 328 9
Кузнецов Павел 42 8
Волков Сергей 108 7
Ротенберг Игорь 37 7
Авербах Владимир 127 7
Ротенберг Борис 9 7
Развожаев Михаил 8 7
Щеголев Игорь 699 6
Евраев Михаил 266 6
Осипова Александра 18 6
Жижикин Игорь 32 6
Ройтман Евгений 44 6
Зарицкий Владимир 8 6
Громов Ростислав 13 6
Акимов Максим 192 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
Лящ Михаил 49 5
Бойко Елена 152 5
Волин Алексей 122 5
Солодовников Денис 108 5
Кушиков Петр 13 5
Шилов Сергей 99 5
Голомолзин Анатолий 75 5
Автомонов Александр 9 5
Ольшанский Константин 5 5
Дворяненко Вадим 5 5
Левин Леонид 134 4
Чернышенко Дмитрий 581 4
Россия - РФ - Российская федерация 166167 510
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 416
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 226
Украина 7928 136
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 130
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 71
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 60
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 50
Украина - Киев 1151 38
Россия - СФО - Новосибирск 4876 36
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 34
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 34
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 34
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 33
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 31
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 30
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 29
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 46 29
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 28
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 28
Россия - УФО - Свердловская область 1951 28
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 42 27
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 26
Россия - ПФО - Самарская область 1577 26
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 26
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 26
Россия - ЦФО - Курская область 751 25
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 25
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 31 25
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 25
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 24
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 60 24
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 23
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 23
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 22
Россия - УФО - Тюменская область 1365 22
Европа 24964 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 314
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 101
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 94
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 75
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 68
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 62
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 59
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 56
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 50
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 46
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 44
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 42
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 42
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 41
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 41
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 39
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 38
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 33
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 30
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 28
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 28
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 27
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 27
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 25
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 24
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 23
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 20
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 19
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 19
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 18
Паспорт - Паспортные данные 2848 18
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 17
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 16
РИА Новости 1033 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 11
Ведомости 1466 9
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