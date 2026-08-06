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Россия ЮФО Севастополь
СОБЫТИЯ
|06.08.2026
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Школьники Севастополя завершили летнюю работу в ИТ ПСБ
ИТ-смена для подростков В Севастополе в ИТ-центре ПСБ подошла к концу летняя трудовая смена, организованная для подростков банком совместно с губернаторскими школьными трудовыми отрядами. В 2026 году участие приняли 30
|13.07.2026
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«Миранда» модернизировала инфраструктуру в Крыму и Севастополе
объектов связи, что позволило значительно улучшить ее качество для жителей и гостей Крыма, а также Севастополя. Базовые станции появились в разных городах полуострова, в том числе 36 – в Симфе
|08.07.2026
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«СберМобайл» расширяет присутствие в Севастополе
сширяет региональную сеть продаж «СберМобайла» и делает подключение к оператору удобнее для жителей Севастополя. В рамках партнерского предложения новые абоненты «СберМобайла» также получат ски
|30.06.2026
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«СберМобайл» запустил «белый список» в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
«СберМобайл» совместно с оператором цифровых услуг федерального уровня «Миранда» настроил работу «белого списка» в Республике Крым, Севастополе, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Теперь в периоды временных ограничений мобильного интернета абоненты оператора сохра
|26.05.2026
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«ИТ Парк», центр «Точка Опоры» и Вадим Панасюк подготовили первых специалистов по ИИ-видеопродакшену в Севастополе
оказался значительно выше ожиданий организаторов. На участие в школе зарегистрировались 177 жителей Севастополя. До полноценного обучения дошли около 38% участников, а курс успешно завершили пр
|12.05.2026
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Даешь связь на высоте: «Миранда» улучшила покрытие в туристических местах Крыма и Севастополя
ГК «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг федерального уровня, в преддверии туристического сезона построила больше 20 базовых станций в Крыму и Севастополе. Это позволило улучшить связь в нескольких населенных пунктах полуострова. Об этом CNews сообщили представители ГК «Миранда-медиа». В результате стройки новые базовые станции появил
|26.02.2026
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От Севастополя до Камчатки: городскую облачную платформу «Мос.Хаб» посещают разработчики из более чем 80 регионов России
м» интересуются школьники и студенты младше 18 лет – таких около 4%. При этом каждый пятый посетитель платформы – женщины. «Сегодня платформой интересуются айтишники практически из всех регионов – от Севастополя до Камчатки. Они создают свои проекты, принимают участие в доработке опенсорс-решений и становятся частью сообщества, что помогает делиться экспертизой и находить ответы на самые тр
|14.01.2026
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Архивные фонды Севастополя интегрированы в цифровую среду
Корпорация «Элар» объявила о завершении проекта по переводу документов архива города Севастополя в электронный вид. В результате создан цифровой массив, включающий более 226 тыс. листов архивных материалов, подготовленных для использования в автоматизированной информационной си
|09.12.2025
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В российском городе национализированы оператор связи и расчетный центр услуг ЖКХ
тем. Также компания развивает городскую сеть Wi-Fi-хот-спотов. © F_D_ / Фотобанк Фотодженика Власти Севастополя национализировали местного телекоммуникационного оператора «Севстар», чьи владель
|01.09.2025
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«Авито»: ноутбуки к школе активнее всего покупают в Петрозаводске, а планшеты — в Барнауле
в сильнее всего выросли в Петрозаводске (+30%) и Кемерово (+19%), а планшетов — в Барнауле (+29%) и Севастополе (+21%). Продажи смарт-часов заметнее всего выросли в Петрозаводске (+13%) и Челяб
|19.06.2025
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«Т1» займется цифровой трансформацией городской инфраструктуры Севастополя
ИТ-холдинг «Т1» и правительство Севастополя договорились о совместной работе по цифровизации города, развитию кадрового потен
|28.05.2025
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В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка
едставителей Сбербанка, виртуальный оператор «Сбермобайл» намерен охватить до 10% населения Крыма и Севастополя — около 250 тыс. человек. По данным Федеральной службы государственной статистики
|28.05.2025
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Теперь и в Крыму: «СберМобайл» расширяет покрытие
стать абонентами сети и подключиться к оператору онлайн или в офисе Сбербанка. Абонентам из Крыма и Севастополя будут доступны все тарифы «СберМобайл», как и в других регионах России – без огра
|27.01.2025
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Крупный чиновник из Севастополя под арестом за взятку от ИТ-компании. Ему светят 15 лет
Просил шесть, получит до пятнадцати Бывший исполняющий обязанности замглавы Севастополя Евгений Горлов проведет еще три месяца своей жизни под стражей – его задержали в
|21.10.2024
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«ИТ Парк Рус» в Севастополе и компания SimpleOne завершили совместный обучающий курс
Технопарк «ИТ Парк Рус» в Севастополе и российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входят в ITG, завершили совместный интенсивный курс обучения «Разработчик решений с использованием Low
|08.10.2024
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T2 отменил роуминг в Крыму
связи, упразднил дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в южных регионах минуты и гигабайты теперь тарифиц
|11.09.2024
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Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора
Сотовый оператор из Севастополя лишился лицензии Роскомнадзор аннулировал лицензии на оказание услуг связи сотово
|23.08.2024
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ПСБ в Севастополе организовал для школьников летнее трудоустройство в технопарк «ИТ-Крым»
проекта Губернаторских школьных трудовых отрядов», – прокомментировал Михаил Развожаев, губернатор Севастополя.
|26.06.2024
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Похозяйственные книги Севастополя перевели в цифру
Корпорация «Элар» оцифровала более 260 тыс. листов архивных документов для архива города Севастополя, среди них дела администрации, похозяйственные книги, протоколы, приказы и другие документы постоянного срока хранения. Об этом CNews сообщили представители «Элар». В ГКУ «Архив гор
|12.07.2022
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В Севастополе появится информсистема на Linux и PostgreSQL для слежки за автомобилями и кораблями
Новая ИС Севастополя Как выяснил CNews, в Крыму готовы потратить 26,8 млн руб. на создание системы кон
|18.03.2022
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Путин призвал МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не бояться санкций и начать работу в Крыму
Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, отметил, что вводимые в отношении России санкции не только создают проблемы, но
|04.03.2021
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Силовики в Крыму разгромили технологичные игорные клубы. Организаторам грозит 6 лет тюрьмы. Видео
в том числе с извлечением дохода в особо крупном размере. Рейд силовиков в подпольный игорный клуб Севастополя Речь идет о нарушении частей 1 и 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса России. Если б
|13.01.2021
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Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство
«Регионстрой» требует банкротства «Севастополь-Телекома» В Арбитражный суд города Севастополя поступило шесть исков к основному в городе оператору фиксированной связи «Севасто
|23.12.2020
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Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе
бергов и предпринимателя Евгения Ройтмана, но указанные лица это отрицают. Со своей стороны, власти Севастополя на базе активов «Киевстара» и «Укртелекома» создали собственного оператора фиксир
|12.11.2020
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Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании
обеседник CNews в Симферополе подтвердил, что сеть «Севмобайла» перестала ловиться в регионе. Как у Севастополя и Республики Крым появились собственные сотовые операторы Напомним, в 2014 . полу
|03.11.2020
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ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020
и Санкт-Петербурга Станислав Казарин; заместитель губернатора Калужской области, министр цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский; начальник главного управления информатизации и связи Севастополя Александра Осипова. Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области, министр цифрового развития Калужской области Участники мероприятия смогут обсудить, насколько вос
|02.11.2020
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Севастополь запустит новые госуслуги в электронном виде при поддержке AT Consulting Восток
держка разработанных решений. Эти шаги позволят расширить перечень электронных госуслуг для жителей Севастополя, сделать более удобным и эффективным процесс взаимодействия граждан с органами го
|20.10.2020
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«AT Consulting Восток» внедряет систему мониторинга реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя
оприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.». АИС ФЦП объединит в одном информационном пространстве данные более 2
|04.06.2020
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В Минкомсвязи появился Департамент передовых цифровых решений. Его возглавил экс-глава ИТ Севастополя
мных комплексов для государственного и корпоративного сектора. В НИПС Горобцов проработал до ноября 2017 г., а в декабре 2017 г. его назначили руководителем Главного управления информатизации и связи Севастополя, где он работал по октябрь 2018 г., после чего перешел в Минкомсвязи. Как сообщал CNews, в ноябре 2018 г. Горобцов был назначен исполняющим обязанности директора Департамента развит
|30.09.2019
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Вице-губернатором Севастополя стал экс-замминистра по цифровому развитию Минобрнауки
ститель министра по цифровому развитию в Минобрнауки Денис Солодовников занял пост вице-губернатора Севастополя. О его назначении на эту должность сообщил врио губернатора Севастополя Ми
|12.09.2019
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Замминистра по цифровому развитию уходит из Минобрнауки, чтобы переехать в Севастополь
Уход Солодовникова Замминистра по цифровому развитию в Министерстве науки и высшего образования Денис Солодовников переходит на работу в правительство Севастополя. Заявление об увольнении из Минобрнауки он написал 11 сентября 2019 г., сообщает ресурс TAdviser. Свою нынешнюю должность там он занимает с конца декабря 2018 г. Напомним, в июле 20
|09.08.2019
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Тарифы на сотовую связь в Крыму и Севастополе заморожены
в тарификацию не будут вноситься, как минимум, до решения технических вопросов обеспечения Крыма и Севастополя бесперебойной связью в роуминге. Ранее с запросом в Федеральную антимонопольную с
|18.12.2018
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В России полностью отменили роуминг. В Крыму и Севастополе тоже
в регионах, где отсутствует сеть оператора, обслуживающего абонента. «Большая тройка» сотовых операторов - «Вымпелком», МТС и «Мегафон» - давно построили сети по всей территории России, кроме Крыма и Севастополя. Четвертый по величине сотовый оператор Tele2 в ряде регионов своих сетей не имеет. Но тарифы на национальный роуминг приравнены в льготным тарифам на внутрисетевой роуминг во всех
|31.10.2018
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За развитие электронного правительства в Минкомсвязи будет отвечать экс-глава ИТ Севастополя
новый исполняющий обязанности директора департамента развития электронного правительства (ДРЭП). Им стал Алексей Горобцов, работавший до этого руководителем главного управления информатизации и связи Севастополя. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил «Экспертный центр электронного государства». В центре отмечают, что Горобцов пришел на смену Владимиру Авербаху, возглавлявшему
|23.01.2018
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Ростех оснастит воинские части в Севастополе, Новосибирске и Чите мобильными госпиталями
ля Департамента государственных закупок Министерства обороны РФ Дарья Морозова. Согласно документу, мобильные медицинские комплексы поступят в распоряжение российских воинских частей, расположенных в Севастополе, Новосибирске и Чите.«По техническому оснащению и функционалу наши мобильные госпитали соответствуют уровню регионального многопрофильного медицинского центра. На их территории воен
|31.05.2017
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«Элар» оцифровала негативы фронтовых фотокорреспондентов в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя
Корпорация «Элар» реализовала проект оцифровки фондов и коллекций в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом CNews сообщили в «Элар». По словам представителей музея, в цифровой формат были переведены аудиокассеты, видеокассеты, магнитные катушки и негативы. Цель проекта — создать
|23.05.2017
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Школы Севастополя отказались от Linux в пользу Windows
колы и гимназии, из которых 19 располагаются в самой Туле, а остальные в ряде городов региона.Школы Севастополя и Тулы не хотят закупать российские ОСНачальная цена аукциона на право поставки т
|21.02.2017
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«Элар» автоматизировала деятельность Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого Севастополя
Корпорация «Элар» оснастила Центральную городскую библиотеку им. Л.Н. Толстого г. Севастополя комплексом специализированного оборудования на основе технологии RFID для оцифров
|16.02.2017
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«АльфаДок» помог медучреждениям Севастополя защитить ПДн согласно требованиям законодательства РФ
25 медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, для выполнения требований законодательства в сфере защиты персональных данных подключились к онлайн-сервису «АльфаДок» разработки НПЦ «Кейсистемс-Безопасность». Теперь Медицинский
|30.11.2016
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В Госархиве Севастополя создадут цифровые копии документов высокого качества
«ЭЛАР» сообщил об установке в государственном архиве города Севастополя планетарного сканера ЭЛАР ПланСкан С-600. Как рассказали CNews в компании, в хранилищах государственного архива города Севастополя собрано более 750 тыс. фондов, в том числе
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 37
|Путин Владимир 3454 35
|Медведев Дмитрий 1665 32
|Меняйло Сергей 22 16
|Аксенов Сергей 30 14
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 14
|Шадаев Максут 1210 12
|Полонский Дмитрий 15 12
|Носков Константин 241 10
|Иванов Олег 153 10
|Ротенберг Аркадий 52 9
|Духовницкий Олег 91 9
|Козырев Алексей 328 9
|Кузнецов Павел 42 8
|Волков Сергей 108 7
|Ротенберг Игорь 37 7
|Авербах Владимир 127 7
|Ротенберг Борис 9 7
|Развожаев Михаил 8 7
|Щеголев Игорь 699 6
|Евраев Михаил 266 6
|Осипова Александра 18 6
|Жижикин Игорь 32 6
|Ройтман Евгений 44 6
|Зарицкий Владимир 8 6
|Громов Ростислав 13 6
|Акимов Максим 192 5
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 5
|Лящ Михаил 49 5
|Бойко Елена 152 5
|Волин Алексей 122 5
|Солодовников Денис 108 5
|Кушиков Петр 13 5
|Шилов Сергей 99 5
|Голомолзин Анатолий 75 5
|Автомонов Александр 9 5
|Ольшанский Константин 5 5
|Дворяненко Вадим 5 5
|Левин Леонид 134 4
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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