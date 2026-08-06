Россия - ЮФО - Севастополь

Школьники Севастополя завершили летнюю работу в ИТ ПСБ ИТ-смена для подростков В Севастополе в ИТ-центре ПСБ подошла к концу летняя трудовая смена, организованная для подростков банком совместно с губернаторскими школьными трудовыми отрядами. В 2026 году участие приняли 30

«Миранда» модернизировала инфраструктуру в Крыму и Севастополе объектов связи, что позволило значительно улучшить ее качество для жителей и гостей Крыма, а также Севастополя. Базовые станции появились в разных городах полуострова, в том числе 36 – в Симфе

«СберМобайл» расширяет присутствие в Севастополе сширяет региональную сеть продаж «СберМобайла» и делает подключение к оператору удобнее для жителей Севастополя. В рамках партнерского предложения новые абоненты «СберМобайла» также получат ски

«СберМобайл» запустил «белый список» в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях «СберМобайл» совместно с оператором цифровых услуг федерального уровня «Миранда» настроил работу «белого списка» в Республике Крым, Севастополе, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Теперь в периоды временных ограничений мобильного интернета абоненты оператора сохра

«ИТ Парк», центр «Точка Опоры» и Вадим Панасюк подготовили первых специалистов по ИИ-видеопродакшену в Севастополе оказался значительно выше ожиданий организаторов. На участие в школе зарегистрировались 177 жителей Севастополя. До полноценного обучения дошли около 38% участников, а курс успешно завершили пр

Даешь связь на высоте: «Миранда» улучшила покрытие в туристических местах Крыма и Севастополя ГК «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг федерального уровня, в преддверии туристического сезона построила больше 20 базовых станций в Крыму и Севастополе. Это позволило улучшить связь в нескольких населенных пунктах полуострова. Об этом CNews сообщили представители ГК «Миранда-медиа». В результате стройки новые базовые станции появил

От Севастополя до Камчатки: городскую облачную платформу «Мос.Хаб» посещают разработчики из более чем 80 регионов России м» интересуются школьники и студенты младше 18 лет – таких около 4%. При этом каждый пятый посетитель платформы – женщины. «Сегодня платформой интересуются айтишники практически из всех регионов – от Севастополя до Камчатки. Они создают свои проекты, принимают участие в доработке опенсорс-решений и становятся частью сообщества, что помогает делиться экспертизой и находить ответы на самые тр

Архивные фонды Севастополя интегрированы в цифровую среду Корпорация «Элар» объявила о завершении проекта по переводу документов архива города Севастополя в электронный вид. В результате создан цифровой массив, включающий более 226 тыс. листов архивных материалов, подготовленных для использования в автоматизированной информационной си

В российском городе национализированы оператор связи и расчетный центр услуг ЖКХ тем. Также компания развивает городскую сеть Wi-Fi-хот-спотов. © F_D_ / Фотобанк Фотодженика Власти Севастополя национализировали местного телекоммуникационного оператора «Севстар», чьи владель

«Авито»: ноутбуки к школе активнее всего покупают в Петрозаводске, а планшеты — в Барнауле в сильнее всего выросли в Петрозаводске (+30%) и Кемерово (+19%), а планшетов — в Барнауле (+29%) и Севастополе (+21%). Продажи смарт-часов заметнее всего выросли в Петрозаводске (+13%) и Челяб

«Т1» займется цифровой трансформацией городской инфраструктуры Севастополя ИТ-холдинг «Т1» и правительство Севастополя договорились о совместной работе по цифровизации города, развитию кадрового потен

В Крым приходит мобильный оператор Сбербанка едставителей Сбербанка, виртуальный оператор «Сбермобайл» намерен охватить до 10% населения Крыма и Севастополя — около 250 тыс. человек. По данным Федеральной службы государственной статистики

Теперь и в Крыму: «СберМобайл» расширяет покрытие стать абонентами сети и подключиться к оператору онлайн или в офисе Сбербанка. Абонентам из Крыма и Севастополя будут доступны все тарифы «СберМобайл», как и в других регионах России – без огра

Крупный чиновник из Севастополя под арестом за взятку от ИТ-компании. Ему светят 15 лет Просил шесть, получит до пятнадцати Бывший исполняющий обязанности замглавы Севастополя Евгений Горлов проведет еще три месяца своей жизни под стражей – его задержали в

«ИТ Парк Рус» в Севастополе и компания SimpleOne завершили совместный обучающий курс Технопарк «ИТ Парк Рус» в Севастополе и российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входят в ITG, завершили совместный интенсивный курс обучения «Разработчик решений с использованием Low

T2 отменил роуминг в Крыму связи, упразднил дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в южных регионах минуты и гигабайты теперь тарифиц

Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора Сотовый оператор из Севастополя лишился лицензии Роскомнадзор аннулировал лицензии на оказание услуг связи сотово

ПСБ в Севастополе организовал для школьников летнее трудоустройство в технопарк «ИТ-Крым» проекта Губернаторских школьных трудовых отрядов», – прокомментировал Михаил Развожаев, губернатор Севастополя.

Похозяйственные книги Севастополя перевели в цифру Корпорация «Элар» оцифровала более 260 тыс. листов архивных документов для архива города Севастополя, среди них дела администрации, похозяйственные книги, протоколы, приказы и другие документы постоянного срока хранения. Об этом CNews сообщили представители «Элар». В ГКУ «Архив гор

В Севастополе появится информсистема на Linux и PostgreSQL для слежки за автомобилями и кораблями Новая ИС Севастополя Как выяснил CNews, в Крыму готовы потратить 26,8 млн руб. на создание системы кон

Путин призвал МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не бояться санкций и начать работу в Крыму Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, отметил, что вводимые в отношении России санкции не только создают проблемы, но

Силовики в Крыму разгромили технологичные игорные клубы. Организаторам грозит 6 лет тюрьмы. Видео в том числе с извлечением дохода в особо крупном размере. Рейд силовиков в подпольный игорный клуб Севастополя Речь идет о нарушении частей 1 и 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса России. Если б

Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство «Регионстрой» требует банкротства «Севастополь-Телекома» В Арбитражный суд города Севастополя поступило шесть исков к основному в городе оператору фиксированной связи «Севасто

Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе бергов и предпринимателя Евгения Ройтмана, но указанные лица это отрицают. Со своей стороны, власти Севастополя на базе активов «Киевстара» и «Укртелекома» создали собственного оператора фиксир

Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании обеседник CNews в Симферополе подтвердил, что сеть «Севмобайла» перестала ловиться в регионе. Как у Севастополя и Республики Крым появились собственные сотовые операторы Напомним, в 2014 . полу

ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 и Санкт-Петербурга Станислав Казарин; заместитель губернатора Калужской области, министр цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский; начальник главного управления информатизации и связи Севастополя Александра Осипова. Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области, министр цифрового развития Калужской области Участники мероприятия смогут обсудить, насколько вос

Севастополь запустит новые госуслуги в электронном виде при поддержке AT Consulting Восток держка разработанных решений. Эти шаги позволят расширить перечень электронных госуслуг для жителей Севастополя, сделать более удобным и эффективным процесс взаимодействия граждан с органами го

«AT Consulting Восток» внедряет систему мониторинга реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя оприятий федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.». АИС ФЦП объединит в одном информационном пространстве данные более 2

В Минкомсвязи появился Департамент передовых цифровых решений. Его возглавил экс-глава ИТ Севастополя мных комплексов для государственного и корпоративного сектора. В НИПС Горобцов проработал до ноября 2017 г., а в декабре 2017 г. его назначили руководителем Главного управления информатизации и связи Севастополя, где он работал по октябрь 2018 г., после чего перешел в Минкомсвязи. Как сообщал CNews, в ноябре 2018 г. Горобцов был назначен исполняющим обязанности директора Департамента развит

Вице-губернатором Севастополя стал экс-замминистра по цифровому развитию Минобрнауки ститель министра по цифровому развитию в Минобрнауки Денис Солодовников занял пост вице-губернатора Севастополя. О его назначении на эту должность сообщил врио губернатора Севастополя Ми

Замминистра по цифровому развитию уходит из Минобрнауки, чтобы переехать в Севастополь Уход Солодовникова Замминистра по цифровому развитию в Министерстве науки и высшего образования Денис Солодовников переходит на работу в правительство Севастополя. Заявление об увольнении из Минобрнауки он написал 11 сентября 2019 г., сообщает ресурс TAdviser. Свою нынешнюю должность там он занимает с конца декабря 2018 г. Напомним, в июле 20

Тарифы на сотовую связь в Крыму и Севастополе заморожены в тарификацию не будут вноситься, как минимум, до решения технических вопросов обеспечения Крыма и Севастополя бесперебойной связью в роуминге. Ранее с запросом в Федеральную антимонопольную с

В России полностью отменили роуминг. В Крыму и Севастополе тоже в регионах, где отсутствует сеть оператора, обслуживающего абонента. «Большая тройка» сотовых операторов - «Вымпелком», МТС и «Мегафон» - давно построили сети по всей территории России, кроме Крыма и Севастополя. Четвертый по величине сотовый оператор Tele2 в ряде регионов своих сетей не имеет. Но тарифы на национальный роуминг приравнены в льготным тарифам на внутрисетевой роуминг во всех

За развитие электронного правительства в Минкомсвязи будет отвечать экс-глава ИТ Севастополя новый исполняющий обязанности директора департамента развития электронного правительства (ДРЭП). Им стал Алексей Горобцов, работавший до этого руководителем главного управления информатизации и связи Севастополя. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил «Экспертный центр электронного государства». В центре отмечают, что Горобцов пришел на смену Владимиру Авербаху, возглавлявшему

Ростех оснастит воинские части в Севастополе, Новосибирске и Чите мобильными госпиталями ля Департамента государственных закупок Министерства обороны РФ Дарья Морозова. Согласно документу, мобильные медицинские комплексы поступят в распоряжение российских воинских частей, расположенных в Севастополе, Новосибирске и Чите.«По техническому оснащению и функционалу наши мобильные госпитали соответствуют уровню регионального многопрофильного медицинского центра. На их территории воен

«Элар» оцифровала негативы фронтовых фотокорреспондентов в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя Корпорация «Элар» реализовала проект оцифровки фондов и коллекций в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом CNews сообщили в «Элар». По словам представителей музея, в цифровой формат были переведены аудиокассеты, видеокассеты, магнитные катушки и негативы. Цель проекта — создать

Школы Севастополя отказались от Linux в пользу Windows колы и гимназии, из которых 19 располагаются в самой Туле, а остальные в ряде городов региона.Школы Севастополя и Тулы не хотят закупать российские ОСНачальная цена аукциона на право поставки т

«Элар» автоматизировала деятельность Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого Севастополя Корпорация «Элар» оснастила Центральную городскую библиотеку им. Л.Н. Толстого г. Севастополя комплексом специализированного оборудования на основе технологии RFID для оцифров

«АльфаДок» помог медучреждениям Севастополя защитить ПДн согласно требованиям законодательства РФ 25 медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, для выполнения требований законодательства в сфере защиты персональных данных подключились к онлайн-сервису «АльфаДок» разработки НПЦ «Кейсистемс-Безопасность». Теперь Медицинский