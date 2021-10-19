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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЮФО - Севастополь


19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
11.10.2021 Россияне выберут, куда провести мобильную связь 4G 1
17.09.2021 К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» 1
17.09.2021 Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 1
24.08.2021 «Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих 1
24.08.2021 Россию пересаживают на электромобили. Власти обещают владельцам льготы по налогам, кредитам, парковке 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 3
23.07.2021 В 2021 году почти в два раза выросло количество пользователей, которые используют соцсети для поиска работы 1
19.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры дистанционного электронного голосования 1
16.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 2
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
01.06.2021 В России появятся сотни дизайн-центров для разработки микроэлектроники 1
01.06.2021 Власти: Против российских ИТ-компаний в скором времени введут санкции 1
31.05.2021 «Ростех» создаст кафедру мобильной связи в СевГУ 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
19.04.2021 НИТУ «МИСиС» и фонд «Вклад в будущее» запустили проект по обучению ИИ в школах России 1
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске 1
09.04.2021 Экс-замглавы Минобрнауки назначен директором по взаимодействию с госорганами ИТ-холдинга Talenttech 1
08.04.2021 Региональная команда ОТР выросла на 35% 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
04.03.2021 Силовики в Крыму разгромили технологичные игорные клубы. Организаторам грозит 6 лет тюрьмы. Видео 6
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 2
18.02.2021 Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика» 1
17.02.2021 Более 100 площадок для испытания современных технологий доступны московским инноваторам 1
13.01.2021 Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома» 2
13.01.2021 Главному оператору связи Севастополя грозит банкротство 5
28.12.2020 Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни 3
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 2
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 9
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 1
11.12.2020 У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 5
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 11
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 2
03.11.2020 В Крыму завершен проект «Создание сети в защищенном исполнении» 1
02.11.2020 В России разработали приложение для самоизоляции, которое не штрафует больных 1
02.11.2020 Севастополь запустит новые госуслуги в электронном виде при поддержке AT Consulting Восток 5

Публикаций - 420, упоминаний - 863

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 80
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 52
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 44
Укртелеком 140 35
Киевстар 271 35
Крымтелеком 41 33
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 32
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 26
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 24
К Телеком 44 24
Ростех - Ростехнологии 2230 22
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 19
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 135 19
К-Телеком - Win Mobile 22 18
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 16
Таттелеком 111 16
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 15
Миранда-Медиа 20 15
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 13
Тримоб 30 13
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 13
3934 13
Microsoft Corporation 11628 12
Yandex - Яндекс 4129 12
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 12
Google LLC 7439 11
IBM 3677 10
Apple Inc - Эппл Рус 7861 9
Huawei 2750 9
Восход ФГБУ НИИ 368 9
Мотив - Екатеринбург-2000 105 9
Астелит 77 9
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 8
Вайнах Телеком 42 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 8
ГЛОНАСС АО 82 7
Интертелеком - Intertelecom 31 7
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 16
Почта России ПАО 1586 14
УЭК - Универсальная электронная карта 512 7
РЖД - Российские железные дороги 1093 6
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 6
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 5
Альфа-Банк 1135 5
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 4
Вода Крыма ГУП РК 4 4
System Capital Management (SCM) 23 4
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 4
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 4
Почта Банк 289 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
Qiwi 783 3
МТС банк 254 3
Visa International 1358 3
Мисхор - клинический санаторий 3 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 3
Фин-Партнер УК 3 3
Газпром ПАО 538 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 95 3
Банк Россия 56 3
Жемчужина - Санаторий 6 3
Газпромбанк - ГПБ 696 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 72 3
Дюльбер - Санаторий 3 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 49 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Уралсиб Банк 391 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 2
Бинбанк 184 2
KIA Motors 74 2
АвтоВАЗ 121 2
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
Связной ГК 897 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 134
Правительство РФ 2226 56
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 45
Президент Российской Федерации 1447 37
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 28
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 27
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 26
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 11
Федеральное казначейство России 766 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 9
Счётная палата РФ 464 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 7
Правительство Москвы 660 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 7
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 7
Администрация Президента РФ 274 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 5
Руссофт - Russoft 269 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 5
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 1
Creative Commons - некоммерческая организация 32 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 35
3G - Стандарт мобильной связи 3835 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 21
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 15
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 13
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 10
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 195 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 7
ARM64 - Архитектура процессора 1023 7
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 7
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 6
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 134 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 5
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 153 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 5
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 42 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 5
ЦОВ - Центр обработки вызовов 104 4
FM-радиовещание - FM-тюнер 520 4
Безопасный город 348 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 4
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 4
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 47 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 255 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 173 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 20
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 19
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 13
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 11
Google Android 10752 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 10
Linux OS 4386 10
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 9
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 9
Linux - Debian GNU 277 8
VK - Mail.ru Одноклассники 864 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 8
Intel x86 - Архитектура процессора 1001 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 7
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 6
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 6
Apple iOS 5744 6
Яндекс.Карты и Транспорт 293 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 5
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 56 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 5
Microsoft Windows 10 6810 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 5
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 5
Apple - App Store 2199 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Microsoft Skype 1501 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 4
WhatsApp Messenger 654 4
МТС SIM-карты 35 4
Rakuten Viber 429 4
Google Chrome - браузер 1119 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 91 3
Google YouTube - Видеохостинг 1833 3
СП.АРМ 18 3
Microsoft Windows 876 3
Никифоров Николай 1126 36
Медведев Дмитрий 1437 32
Путин Владимир 1840 23
Меняйло Сергей 17 16
Полонский Дмитрий 13 12
Иванов Олег 124 10
Носков Константин 203 10
Ротенберг Аркадий 42 9
Ахметов Ринат 52 9
Духовницкий Олег 91 9
Козырев Алексей 270 8
Ротенберг Игорь 35 7
Щеголев Игорь 676 6
Авербах Владимир 121 6
Громов Ростислав 7 6
Евраев Михаил 222 6
Ройтман Евгений 34 5
Голомолзин Анатолий 57 5
Шилов Сергей 61 5
Зарицкий Владимир 7 5
Лящ Михаил 33 5
Автомонов Александр 9 5
Солодовников Денис 63 5
Волин Алексей 113 5
Кушиков Петр 13 5
Бойко Елена 151 5
Акимов Максим 167 5
Осипова Александра 16 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 5
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 5
Жаров Александр 165 4
Белик Дмитрий 10 4
Емельянов Антон 56 4
Ротенберг Борис 5 4
Ермолаев Артем 340 3
Левин Леонид 83 3
Миронов Сергей 43 3
Шадаев Максут 384 3
Чибис Андрей 20 3
Рейман Леонид 471 3
Россия - Российская федерация - РФ 58975 332
Россия - ЮФО - Республика Крым 627 300
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 131
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 86
Украина 3547 71
Россия - Симферополь 118 53
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 37
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 33
Россия - СФО - Новосибирск 2037 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 26
Украина - Киев 508 26
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 24
Россия - Керчь 35 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 23
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 22
Россия - СФО - Новосибирская область 843 21
Россия - СФО - Республика Алтай 712 20
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 20
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 20
Россия - СФО - Красноярский край 691 19
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 19
Россия - УФО - Свердловская область 822 18
Россия - ПФО - Казань 1548 18
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 227 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 17
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 17
Россия - УФО - Челябинская область 674 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 872 16
Россия - ЦФО - Тульская область 760 16
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 15
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 15
Россия - УФО - Тюменская область 597 14
Россия - ЦФО - Калужская область 584 14
Россия - СКФО - Дагестан Республика 270 14
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 14
Россия - ЦФО - Курская область 342 13
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 394 13
Россия - Республика Ингушетия 190 13
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 23
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 11
Великая Отечественная война 130 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 8
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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