Яндекс.Карты и Транспорт Yandex Maps
|09.02.2024
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На такси до МЦД — в «Яндекс Картах» появился новый вид комбинированных маршрутов
ример, избежать длинного разворота на такси там, где быстрее воспользоваться пешеходным переходом. «Яндекс Карты» — приложение к городу, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и вод
|25.12.2023
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«Яндекс Карты» помогут отпраздновать Новый год в городе
«Яндекс Карты» помогут создать новогоднее настроение — на главном экране приложения появилась коробка с праздничными развлечениями и виртуальными подарками. Достаточно кликнуть на нее, чтобы все
|18.12.2023
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API «Яндекс карты» выпустили «Редактор стилей карт»
API «Яндекс карты» представили «Редактор стилей карт» — новый бесплатный инструмент для кастомизац
|30.11.2023
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Сервис Revvy помог увеличить узнаваемость сети пиццерий «Папа Джонс» на 200% за 10 месяцев
ила сервис для продвижения локального бизнеса Revvy в восьми филиалах. За 10 месяцев сотрудничество принесло бизнесу 3,194 тыс. ответов на запросы об обратной связи от клиентов, а рейтинг пиццерии в «Яндекс.картах» и 2ГИС вырос на несколько пунктов. Об этом CNews сообщили представители Revvy. «Папа Джонс» — американская сеть пиццерий, объединяющая более 5 тыс. ресторанов в более чем 44 стра
|16.11.2023
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«Яндекс карты» покажут новые подробности о городе
вов пользователей. Описания позволяют быстро получить представление о месте. Если нажать на метку, «Яндекс карты» покажут другие места из этой же категории в радиусе двух километров — чтобы мож
|19.10.2023
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«Яндекс карты» подскажут стоимость проезда по платным дорогам
Теперь «Яндекс карты» не только предупреждают о платных участках на маршруте, но и показывают стоимость проезда. Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, е
|17.10.2023
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В «Яндекс картах» появились 3D-модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга
«Яндекс карты» добавили трехмерные цветные модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга. Объемные изображения зданий и памятников позволят увидеть привычные места с новых ракурсов или
|29.09.2023
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В «Яндекс картах» появился новый маршрут водного транспорта Москвы
очно включить режим «Транспорт», чтобы увидеть, где идут суда и через сколько они будут у причала. «Яндекс карты» — приложение к городу, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и вод
|19.09.2023
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Новый вид маршрута в «Яндекс картах» объединяет такси и метро
т и не делать длинный разворот на такси там, где быстрее воспользоваться пешеходным переходом. *** «Яндекс карты» — приложение к городу, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и вод
|13.09.2023
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«Яндекс Карты» выпустили инструкцию по улучшению расчета геолокации
«Яндекс Карты» продолжают разрабатывать решения, которые улучшают расчет геолокации в центре М
|11.09.2023
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«Яндекс карты» создали навигацию и тематические маршруты для Переделкина
«Яндекс карты» и Дом творчества Переделкино запустили совместный проект «Между строк». Благода
|11.09.2023
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В «Яндекс картах» появился МЦД-4
ездов. Все это позволяет проще ориентироваться и планировать поездки с учетом нового диаметра. *** «Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов
|25.08.2023
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Сервис «Чек» поможет ресторанам получать от клиентов оценки и отзывы, которые попадут в «Яндекс карты»
оставить оценку заведению (от 1 до 5 звезд), а также написать отзыв и приложить к нему фото — все это можно сделать, не покидая страницу оплаты в «Чеке». После прохождения модерации отзыв появится в «Яндекс картах» в карточке заведения. Таким образом, рестораны и кафе смогут увеличить число отзывов от клиентов, которые оставили их сразу после посещения заведения. *** «Чек» — сервис быстрой
|17.08.2023
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«Яндекс карты» теперь строят маршруты с учётом МЦД-3
етров стали тоньше. Благодаря этому по схеме теперь проще ориентироваться и искать нужные станции. «Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов
|01.08.2023
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В «Яндекс картах» заиграла «Музыка»
тели смогут с подпиской «Яндекс плюс». Она открывает доступ к контентным сервисам «Яндекса» и дает возможность получать кешбэк баллами. Для новых пользователей подписка бесплатна первые 30 дней. *** «Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В них всегда можно узнать актуальный маршрут общественного транспорта. Выбрать места по
|21.06.2023
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«Яндекс карты» начали показывать маршруты водного транспорта в Москве
«Яндекс карты» теперь показывают маршруты регулярного водного транспорта в Москве. В приложени
|06.06.2023
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«Яндекс карты» выпустили API «Геосаджеста»
«Яндекс карты» представили новый инструмент для бизнеса — «Геосаджест». Готовое программное ре
|20.03.2023
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Первые автобусы Зеленогорска появились на «Яндекс картах» благодаря терминалам Galileosky
ойки маршрутов специалисты впервые в городе Зеленогорске запустили ретрансляцию маршрутов в сервис «Яндекс карты» с помощью компании «Интерра». Специалист отдела разработки и тестирования ООО «
|20.03.2023
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В «Яндекс картах» появились пункты сбора вторсырья, проверенные «Гринпис»
ователи могут не сомневаться, что отходы правильно переработают, а не оставят лежать на полигонах. «Яндекс карты» — универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и решать повс
|01.03.2023
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В «Яндекс картах» появилась оплата парковки в Москве
появится и в «Навигаторе». Оплата доступна на городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами. *** «Яндекс карты» помогают находить места и строить до них маршруты на любом транспорте. На маршр
|17.01.2023
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«Яндекс карты» научились предупреждать водителей о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих полицейских»
«Яндекс карты» научились предупреждать водителей о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих полицейских», а также исключать маршруты с плохой дорогой — везде, где это возможно.
|22.12.2022
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В «Яндекс картах» появилась карта дня и ночи
ижением линии сумерек просто интересно наблюдать. Расчеты выполнены с точностью до двух минут. *** «Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов
|06.12.2022
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«Яндекс карты» обновили главный экран приложения
«Яндекс карты» обновили главный экран мобильного приложения. Основные городские сервисы, попул
|01.12.2022
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«Яндекс карты» представили новый JS API с расширенными возможностями дизайна карт
«Яндекс карты» выпустили JavaScript API 3.0 — новую версию программной библиотеки, позволяющей встраивать интерактивные карты на сайты и в веб-приложения. С новым API карты загружаются быстрее.
|09.11.2022
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«Яндекс карты» запустили нейросетевой поиск организаций
«Яндекс карты» запустили улучшенный поиск организаций на базе машинного обучения и нейронных с
|26.10.2022
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В «Яндекс картах» появились маршруты для грузовиков
лько на Android и в веб-версии «Яндекс карт», но в ближайшее время появятся и в приложении на iOS. «Яндекс карты» — приложение к городу, которое помогает находить места и строить до них маршрут
|07.10.2022
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МТС купила «Навител» для экономии на «Яндекс.Картах»
льного внешнего провайдера, МТС сможет существенно экономить за счет отказа от закупки лицензий на «Яндекс.Карты» при увеличении поставок навигационных устройств в развитии экосистемы сервисов.
|20.09.2022
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В «Яндекс картах» можно выбирать время отправления и строить маршруты на будущее
ршрут на общественном транспорте. А сейчас это доступно и тем, кто собирается ехать на автомобиле. «Яндекс карты» — приложение, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты
|14.09.2022
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«Яндекс карты» озвучат водителю, в какой полосе ехать
«Яндекс карты» запустили умные голосовые подсказки. Теперь на сложных развязках приложение озв
|31.08.2022
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В «Яндекс картах» появилась возможность делиться списками мест
ожаловаться на него. Тогда модераторы всё проверят и, если нужно, удалят список из общего доступа. «Яндекс карты» — приложение к городу, с помощью которого можно находить места, смотреть и оста
|17.08.2022
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«Яндекс карты» построят оптимальный маршрут, когда нужно в несколько мест подряд
«Яндекс карты» теперь не только строят, но и оптимизируют маршруты, чтобы не пришлось ездить и
|12.08.2022
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«Яндекс карты» предупредят водителей о белых светофорах
одитель не только будет предупреждён о сложном светофоре, но и быстрее вспомнит, как его проехать. «Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов
|29.07.2022
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В «Яндекс картах» появились 3D-модели новостроек
В «Яндекс карты» добавили детальные 3D-модели зданий, которые еще только строятся. Это поможет т
|07.02.2022
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«Яндекс.карты» улучшили навигацию в пробках
«Яндекс.карты» стали точнее рассчитывать время проезда загруженных перекрёстков. А именно тех, где оно значительно зависит от того, едет водитель прямо или поворачивает. Об этом CNews сообщили в
|26.01.2022
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В «Яндекс.картах» впервые появились панорамы новых станций БКЛ
В «Яндекс.картах» впервые появились панорамы метро – это фотографии десяти новых станций Большой
|17.12.2021
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В «Яндекс.картах» появились панорамы с новыми достопримечательностями Москвы
«Яндекс.карты» обновили панорамы Москвы — и на них появились новые достопримечательности: Дом культуры «ГЭС-2», смотровые площадки на острове Балчуг, обновлённая Павелецкая площадь и Восточный в
|11.11.2021
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Панорамы «Яндекс.карт» стали интерактивными
ружать панорамы, в каждом здании отмечено не больше пяти организаций с наиболее высоким рейтингом. «Яндекс.карты» — универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и решать свои
|01.10.2021
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В «Яндекс.картах» появился новый вид транспорта — самокаты
В «Яндекс.картах» появился новый вид транспорта — самокаты. Теперь можно строить для них маршрут
|22.09.2021
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Илья Лагутенко стал новым голосом «Яндекс.карт»
Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко озвучил автомобильные маршруты в «Яндекс.картах». Музыкант обыгрывает типичные ситуации на дороге — чаще всего известными цитат
|20.09.2021
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Водители смогут заказывать еду в машину через «Яндекс.карты»
В «Яндекс.картах» теперь можно заказать еду в машину, припарковавшись у ресторана быстрого питан
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|Ющенко Александр 25 2
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