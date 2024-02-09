Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 139973
ИКТ 11141
Организации 8857
Ведомства 1401
Ассоциации 850
Технологии 3187
Системы 22133
Персоны 56953
География 2242
Статьи 1446
Пресса 1061
ИАА 646
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2298
Мероприятия 826

Яндекс.Карты и Транспорт Yandex Maps

Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps


09.02.2024 На такси до МЦД — в «Яндекс Картах» появился новый вид комбинированных маршрутов

ример, избежать длинного разворота на такси там, где быстрее воспользоваться пешеходным переходом. «Яндекс Карты» — приложение к городу, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и вод
25.12.2023 «Яндекс Карты» помогут отпраздновать Новый год в городе

«Яндекс Карты» помогут создать новогоднее настроение — на главном экране приложения появилась коробка с праздничными развлечениями и виртуальными подарками. Достаточно кликнуть на нее, чтобы все
18.12.2023 API «Яндекс карты» выпустили «Редактор стилей карт»

API «Яндекс карты» представили «Редактор стилей карт» — новый бесплатный инструмент для кастомизац
30.11.2023 Сервис Revvy помог увеличить узнаваемость сети пиццерий «Папа Джонс» на 200% за 10 месяцев

ила сервис для продвижения локального бизнеса Revvy в восьми филиалах. За 10 месяцев сотрудничество принесло бизнесу 3,194 тыс. ответов на запросы об обратной связи от клиентов, а рейтинг пиццерии в «Яндекс.картах» и 2ГИС вырос на несколько пунктов. Об этом CNews сообщили представители Revvy. «Папа Джонс» — американская сеть пиццерий, объединяющая более 5 тыс. ресторанов в более чем 44 стра
16.11.2023 «Яндекс карты» покажут новые подробности о городе

вов пользователей. Описания позволяют быстро получить представление о месте. Если нажать на метку, «Яндекс карты» покажут другие места из этой же категории в радиусе двух километров — чтобы мож
19.10.2023 «Яндекс карты» подскажут стоимость проезда по платным дорогам

Теперь «Яндекс карты» не только предупреждают о платных участках на маршруте, но и показывают стоимость проезда. Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, е
17.10.2023 В «Яндекс картах» появились 3D-модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга

«Яндекс карты» добавили трехмерные цветные модели достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга. Объемные изображения зданий и памятников позволят увидеть привычные места с новых ракурсов или
29.09.2023 В «Яндекс картах» появился новый маршрут водного транспорта Москвы

очно включить режим «Транспорт», чтобы увидеть, где идут суда и через сколько они будут у причала. «Яндекс карты» — приложение к городу, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и вод
19.09.2023 Новый вид маршрута в «Яндекс картах» объединяет такси и метро

т и не делать длинный разворот на такси там, где быстрее воспользоваться пешеходным переходом. *** «Яндекс карты» — приложение к городу, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и вод
13.09.2023 «Яндекс Карты» выпустили инструкцию по улучшению расчета геолокации

«Яндекс Карты» продолжают разрабатывать решения, которые улучшают расчет геолокации в центре М
11.09.2023 «Яндекс карты» создали навигацию и тематические маршруты для Переделкина

«Яндекс карты» и Дом творчества Переделкино запустили совместный проект «Между строк». Благода
11.09.2023 В «Яндекс картах» появился МЦД-4

ездов. Все это позволяет проще ориентироваться и планировать поездки с учетом нового диаметра. *** «Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов

25.08.2023 Сервис «Чек» поможет ресторанам получать от клиентов оценки и отзывы, которые попадут в «Яндекс карты»

оставить оценку заведению (от 1 до 5 звезд), а также написать отзыв и приложить к нему фото — все это можно сделать, не покидая страницу оплаты в «Чеке». После прохождения модерации отзыв появится в «Яндекс картах» в карточке заведения. Таким образом, рестораны и кафе смогут увеличить число отзывов от клиентов, которые оставили их сразу после посещения заведения. *** «Чек» — сервис быстрой

17.08.2023 «Яндекс карты» теперь строят маршруты с учётом МЦД-3

етров стали тоньше. Благодаря этому по схеме теперь проще ориентироваться и искать нужные станции. «Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов

01.08.2023 В «Яндекс картах» заиграла «Музыка»

тели смогут с подпиской «Яндекс плюс». Она открывает доступ к контентным сервисам «Яндекса» и дает возможность получать кешбэк баллами. Для новых пользователей подписка бесплатна первые 30 дней. *** «Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В них всегда можно узнать актуальный маршрут общественного транспорта. Выбрать места по
21.06.2023 «Яндекс карты» начали показывать маршруты водного транспорта в Москве

«Яндекс карты» теперь показывают маршруты регулярного водного транспорта в Москве. В приложени
06.06.2023 «Яндекс карты» выпустили API «Геосаджеста»

«Яндекс карты» представили новый инструмент для бизнеса — «Геосаджест». Готовое программное ре
20.03.2023 Первые автобусы Зеленогорска появились на «Яндекс картах» благодаря терминалам Galileosky

ойки маршрутов специалисты впервые в городе Зеленогорске запустили ретрансляцию маршрутов в сервис «Яндекс карты» с помощью компании «Интерра». Специалист отдела разработки и тестирования ООО «
20.03.2023 В «Яндекс картах» появились пункты сбора вторсырья, проверенные «Гринпис»

ователи могут не сомневаться, что отходы правильно переработают, а не оставят лежать на полигонах. «Яндекс карты» — универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и решать повс
01.03.2023 В «Яндекс картах» появилась оплата парковки в Москве

появится и в «Навигаторе». Оплата доступна на городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами. *** «Яндекс карты» помогают находить места и строить до них маршруты на любом транспорте. На маршр
17.01.2023 «Яндекс карты» научились предупреждать водителей о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих полицейских»

«Яндекс карты» научились предупреждать водителей о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих полицейских», а также исключать маршруты с плохой дорогой — везде, где это возможно.

22.12.2022 В «Яндекс картах» появилась карта дня и ночи

ижением линии сумерек просто интересно наблюдать. Расчеты выполнены с точностью до двух минут. *** «Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов

06.12.2022 «Яндекс карты» обновили главный экран приложения

«Яндекс карты» обновили главный экран мобильного приложения. Основные городские сервисы, попул
01.12.2022 «Яндекс карты» представили новый JS API с расширенными возможностями дизайна карт

«Яндекс карты» выпустили JavaScript API 3.0 — новую версию программной библиотеки, позволяющей встраивать интерактивные карты на сайты и в веб-приложения. С новым API карты загружаются быстрее.

09.11.2022 «Яндекс карты» запустили нейросетевой поиск организаций

«Яндекс карты» запустили улучшенный поиск организаций на базе машинного обучения и нейронных с
26.10.2022 В «Яндекс картах» появились маршруты для грузовиков

лько на Android и в веб-версии «Яндекс карт», но в ближайшее время появятся и в приложении на iOS. «Яндекс карты» — приложение к городу, которое помогает находить места и строить до них маршрут
07.10.2022 МТС купила «Навител» для экономии на «Яндекс.Картах»

льного внешнего провайдера, МТС сможет существенно экономить за счет отказа от закупки лицензий на «Яндекс.Карты» при увеличении поставок навигационных устройств в развитии экосистемы сервисов.
20.09.2022 В «Яндекс картах» можно выбирать время отправления и строить маршруты на будущее

ршрут на общественном транспорте. А сейчас это доступно и тем, кто собирается ехать на автомобиле. «Яндекс карты» — приложение, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты
14.09.2022 «Яндекс карты» озвучат водителю, в какой полосе ехать

«Яндекс карты» запустили умные голосовые подсказки. Теперь на сложных развязках приложение озв
31.08.2022 В «Яндекс картах» появилась возможность делиться списками мест

ожаловаться на него. Тогда модераторы всё проверят и, если нужно, удалят список из общего доступа. «Яндекс карты» — приложение к городу, с помощью которого можно находить места, смотреть и оста
17.08.2022 «Яндекс карты» построят оптимальный маршрут, когда нужно в несколько мест подряд

«Яндекс карты» теперь не только строят, но и оптимизируют маршруты, чтобы не пришлось ездить и
12.08.2022 «Яндекс карты» предупредят водителей о белых светофорах

одитель не только будет предупреждён о сложном светофоре, но и быстрее вспомнит, как его проехать. «Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов

29.07.2022 В «Яндекс картах» появились 3D-модели новостроек

В «Яндекс карты» добавили детальные 3D-модели зданий, которые еще только строятся. Это поможет т
07.02.2022 «Яндекс.карты» улучшили навигацию в пробках

«Яндекс.карты» стали точнее рассчитывать время проезда загруженных перекрёстков. А именно тех, где оно значительно зависит от того, едет водитель прямо или поворачивает. Об этом CNews сообщили в
26.01.2022 В «Яндекс.картах» впервые появились панорамы новых станций БКЛ

В «Яндекс.картах» впервые появились панорамы метро – это фотографии десяти новых станций Большой
17.12.2021 В «Яндекс.картах» появились панорамы с новыми достопримечательностями Москвы

«Яндекс.карты» обновили панорамы Москвы — и на них появились новые достопримечательности: Дом культуры «ГЭС-2», смотровые площадки на острове Балчуг, обновлённая Павелецкая площадь и Восточный в
11.11.2021 Панорамы «Яндекс.карт» стали интерактивными

ружать панорамы, в каждом здании отмечено не больше пяти организаций с наиболее высоким рейтингом. «Яндекс.карты» — универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и решать свои
01.10.2021 В «Яндекс.картах» появился новый вид транспорта — самокаты

В «Яндекс.картах» появился новый вид транспорта — самокаты. Теперь можно строить для них маршрут
22.09.2021 Илья Лагутенко стал новым голосом «Яндекс.карт»

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко озвучил автомобильные маршруты в «Яндекс.картах». Музыкант обыгрывает типичные ситуации на дороге — чаще всего известными цитат
20.09.2021 Водители смогут заказывать еду в машину через «Яндекс.карты»

В «Яндекс.картах» теперь можно заказать еду в машину, припарковавшись у ресторана быстрого питан

Публикаций - 441, упоминаний - 627

Яндекс.Карты и Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 6456 352
Google LLC 11380 60
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3277 37
VK - Mail.ru Group 3279 28
Meta Platforms - Facebook 4369 27
Apple Inc 11658 26
МегаФон 7797 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10784 22
Ростелеком 10700 21
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 247 21
Microsoft Corporation 24051 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8414 16
X Corp - Twitter 2801 15
Samsung Electronics 9973 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5638 13
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 12
7634 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2697 10
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 875 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4514 8
Telegram Group 1451 8
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 7
Прогноз 1580 6
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 6
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 153 5
LG Electronics 3571 5
1С-Битрикс - Bitrix 543 5
Huawei 3695 5
Fly - Explay - Эксплей 240 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 755 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1972 4
ГЛОНАСС АО 120 4
HTC Corporation 1492 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 586 4
Цифра ГК 2273 4
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 132 3
Корус Консалтинг ГК 1149 3
IBM - International Business Machines Corp 9345 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1380 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 202 14
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 198 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6530 9
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 247 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1122 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 366 7
Ситимобил - Служба такси 151 6
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 184 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6781 5
Открытие ФК - Банк Открытие 524 5
Альфа-Банк 1676 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2619 5
X5 Group - Перекрёсток 488 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1027 4
ГЭС-2 Дом культуры 6 4
Роснефть НК - нефтяная компания 501 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 152 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 430 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 177 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 498 4
РЖД - Российские железные дороги 1782 3
Нефтьмагистраль ТД 12 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 456 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 120 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 183 3
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 30 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 244 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 3
Интеррос - Росбанк АКБ 595 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 883 3
ЕКА Топливная компания 139 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1101 3
Почта России ПАО 1997 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 372 2
BP - British Petroleum 181 2
ЦИАН - CIAN 119 2
Superjob - Суперджоб 372 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 406 2
Volvo Cars 251 2
Татнефть 217 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10446 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4041 13
Правительство Москвы 2200 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1262 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5451 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1123 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3113 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1016 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5090 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4695 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 932 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1769 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1737 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1295 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3423 4
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 107 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2559 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2771 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 86 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4255 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1099 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2105 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 191 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2841 3
Судебная власть - Judicial power 2213 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 257 3
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 94 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1295 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 2
Федеральное казначейство России 1647 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3153 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 711 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2915 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 747 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 208 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 322 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 590 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 58 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 737 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 270 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 644 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 119 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 245 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 45 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 34 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Linux Foundation 178 1
Единая Россия - Политическая партия 286 1
ЛДПР 100 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 271 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 103 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 549 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9866 103
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1565 78
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22771 65
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22691 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58851 52
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9699 39
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2785 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44330 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23573 36
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11721 35
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8736 35
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13514 34
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23341 34
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1373 33
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 989 31
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3336 31
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6737 30
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5678 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12002 30
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2602 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26779 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15506 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8076 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14599 26
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6958 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10962 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19214 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27635 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28090 19
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9093 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6470 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6941 17
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5907 16
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4085 15
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 390 15
Оповещение и уведомление - Notification 4006 15
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 564 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13772 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13296 15
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2129 14
Google Android 13389 104
Apple iOS 7342 70
Google Maps - Карты Google 778 48
Яндекс.Навигатор 98 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4841 37
Apple iPhone - серия смартфонов 6871 33
Google Play - Google Store - Android Market 3151 29
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 522 27
Microsoft Windows 15010 26
Apple - App Store 2768 25
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 356 24
Яндекс.Маркет 784 21
VK - Mail.ru Одноклассники 1662 21
Apple iPad 3799 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4599 19
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 505 19
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 39 17
Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 161 17
Nokia Symbian OS 1398 17
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2385 16
Google YouTube - Видеохостинг 2572 16
WhatsApp Messenger 982 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2588 14
Яндекс.Заправки 25 13
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 866 13
Microsoft Skype 2010 12
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1612 12
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 802 11
Rakuten Viber 586 11
GeoEye IKONOS 110 11
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 732 11
Oracle Java - язык программирования 2884 10
Яндекс.Пробки 53 10
Apple iPhone 6 4861 9
Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 144 8
VK - Mail.Ru Почта 330 8
Microsoft Office 3556 7
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 16 7
Яндекс.Метро 18 7
Linux OS 9076 7
Путин Владимир 2945 10
Худавердян Тигран 90 9
Орлова Мария 8 7
Волож Аркадий 242 5
Левчук Олег 6 5
Манджиков Очир 56 5
Стрелков Андрей 5 4
Гершензон Владимир 22 4
Прудников Артём 8 4
Дорохина Юлия 44 3
Прудников Роман 4 3
Сысоев Александр 38 3
Филиппов Денис 38 3
Медведев Дмитрий 1642 3
Комарова Татьяна 17 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 3
Собянин Сергей 293 3
Шадаев Максут 815 3
Зорин Александр 51 3
Гребенников Евгений 3 3
Бобкова Ольга 3 3
Литвинова Рената 3 3
Кармацкий Андрей 5 3
Акимов Максим 181 2
Чернин Роман 9 2
Подорожный Юрий 3 2
Решетин Олег 42 2
Бунина Елена 34 2
Бакунов Григорий 22 2
Ющенко Александр 25 2
Кузьмин Алексей 38 2
Казаков Александр 47 2
Иванов Сергей 377 2
Урличич Юрий 52 2
Фишер Урс - Fischer Urs 2 2
Паршин Максим 314 2
Мельничек Юрий 11 2
Филиппов Сергей 35 2
Богуславский Леонид 35 2
Шитова Татьяна 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 132876 233
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40655 127
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16188 57
Украина 7442 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50938 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6819 29
Казахстан - Республика 5260 28
Беларусь - Белоруссия 5161 27
Европа 21387 23
Турция - Турецкая республика 2215 21
Земля - планета Солнечной системы 10126 19
Украина - Киев 1115 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2786 17
Россия - УФО - Екатеринбург 3611 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2623 14
Россия - СФО - Новосибирск 3956 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13713 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16018 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2498 10
Россия - СФО - Омская область - Омск 1048 10
Индия - Bharat 5250 9
Финляндия - Финляндская Республика 3542 9
Россия - ЮФО - Республика Крым 832 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2024 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1036 9
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1412 8
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 652 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1302 7
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 279 7
Израиль 2668 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2193 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13891 7
Украина - Харьковская область - Харьков 215 6
Россия - ЮФО - Севастополь 508 6
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 372 6
Франция - Французская Республика 7682 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1509 6
ДНР - Донецк 158 6
Украина - Одесса 186 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1726 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16767 137
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4520 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45061 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47314 45
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10348 37
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4473 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22259 35
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2517 32
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5188 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6129 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26406 24
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 921 23
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6098 18
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9403 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10215 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15318 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6219 15
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 685 15
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2630 14
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция 514 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5535 14
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива 1513 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 5406 13
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3249 13
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1693 13
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4300 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12069 12
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 728 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9337 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7005 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4037 10
Аренда 2241 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8985 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5265 10
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2099 10
Абонентская база - Абонентская плата 5552 9
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1484 9
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1481 9
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 436 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3268 8
CNews RND - R&D.CNews 2273 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 406 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11097 6
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 465 6
Wikipedia - Википедия 456 5
VK - Mail.ru Новости 23 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 306 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1553 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 259 3
Forbes - Форбс 711 2
CNews - ZOOM.CNews 1816 2
Medsite.ru 1 1
Врачи РФ 2 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 102 1
Муз ТВ - Телеканал 17 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 106 1
Москва 24 - Телеканал 8 1
Вечерняя Москва - газета 6 1
Российская газета 259 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 166 1
LaCapitale 1 1
S8 Capital - Sport24 3 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
Woman.ru 3 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 780 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5833 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 68 1
Известия ИД 553 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Рен ТВ - телеканал 68 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 83 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 592 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 133 1
CrunchBase 72 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 111 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 907 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
FT - Financial Times 1187 1
IDC - International Data Corporation 4883 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7761 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2816 3
comScore 379 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 556 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 1
ABI Research 233 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 117 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 56 1
Microsoft Research 138 1
Медиалогия 21 1
CNews Инновация года - награда 107 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 70 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 83 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1388 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 836 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 60 2
РАН - Российская академия наук 1764 2
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 17 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 72 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 94 2
Государственный музей искусства народов Востока - Музей восточных культур - Музей Востока 3 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 30 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 22 1
University of Oxford - Оксфордский университет 195 1
НИУ ВШЭ - Высшая школа урбанистики - Институт региональных исследований и городского планирования 3 1
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Государственный Русский музей 44 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 31 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
Humboldt University - Humboldt-Universität zu Berlin - Берлинский университет - Берлинский университет имени Гумбольдта 15 1
ТГУ - Томский государственный университет 149 1
РЭШ - Российская электронная школа 23 1
Открытое образование 8 1
Инфоурок - Образовательный проект 3 1
Яндекс Лаборатория машинного интеллекта 1 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 187 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 531 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 87 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 40 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 148 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 57 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 473 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 43 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 82 1
VK Skillbox - Скилбокс 88 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 994 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 519 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1157 1
CNews FORUM Кейсы 167 1
CNews AWARDS - награда 451 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 111 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2253 1
Единый день голосования 104 1
Земля из космоса 50 1
Experian Anti-Fraud Day 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1273909, в очереди разбора - 815922.
Создано именных указателей - 139973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Программы и инструменты для родительского контроля на ПК в 2024 году

Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще