Получите все материалы CNews по ключевому слову
OsmAnd
УПОМИНАНИЯ
OsmAnd и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12056 3
|Yandex - Яндекс 8002 2
|Автодория 44 1
|Microsoft Corporation 25005 1
|Dropbox 504 1
|SLAVINTODRON 1 1
|Max MP 1 1
|Apps Lab Studio 1 1
|AlterGames 1 1
|IVolk 1 1
|Крис-С 1 1
|МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5644 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378270, в очереди разбора - 741460.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.