Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate

Яндекс Переводчик — сервис для автоматического перевода более чем со 100 языков. Он может переводить надписи на картинках и фотографиях, целые сайты, отдельные тексты и поддерживает голосовой ввод. Сервис доступен на translate.yandex.ru и в виде мобильного приложения для Android и iOS. Также он интегрирован в приложение Яндекс с Алисой, где работает в связке с умной камерой и может переводить тексты в режиме реального времени, и в Яндекс Браузер

Ранее Яндекс внедрил YandexGPT в Переводчик для редактирования текстов на английском языке. Модель помогает улучшить текст, переписать его в определённом стиле и исправить ошибки. Воспользоваться функцией можно в разделе «Редактор» — она доступна в десктопной версии.

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


10.02.2025 «Яндекс Переводчик» освоил коми язык

В «Яндекс Переводчике» стало еще больше языков народов России: теперь пользователи могут выбрать коми язык. Он доступен на сайте и в приложении сервиса, а также в поиске «Яндекса». Об этом CNews с
27.02.2024 «Яндекс Переводчик» признан мировым лидером по качеству перевода с английского на русский

По итогам международного независимого бенчмарка DiBiMT «Яндекс Переводчик» лучше других языковых моделей и онлайн-переводчиков справился с переводом

21.02.2024 YandexGPT поможет редактировать тексты на английском в «Яндекс Переводчике»

рот, позволит упростить лексику и сделать её понятней для людей с базовым уровнем владения языком. «Яндекс Переводчик» — сервис для автоматического перевода более чем со 100 языков. Он может пе
02.12.2020 В России впервые издали книгу, переведенную «Яндекс.Переводчиком»

еснить людей с работы в отдельных сферах. Для перевода в «Яндексе» использовали один из алгоритмов «Яндекс.Переводчика», который применяется для больших текстов — например, для перевода в поиск
27.04.2020 «Яндекс.Переводчик» начал переводить с якутского языка

«Яндекс» ко Дню рождения Республики Саха (Якутия) 27 апреля включила якутский язык в сервис «Яндекс.Переводчик». Теперь любое якутское слово или фразу можно автоматически перевести на один из 98 языков мира – или, наоборот, узнать, как выражение или слово будет звучать по-якутски. «Счи
11.02.2020 «Яндекс.Переводчик» освоил чувашский язык

«Яндекс» объявил о том, что в «Яндекс.Переводчике» появился чувашский язык. Теперь все желающие могут переводить слова и фразы с чувашского на 97 языков и обратно. Сервис доступен на сайте и в мобильном приложении. По данным
25.09.2019 «Яндекс.переводчик» научился переводить разговор

В «Яндекс.переводчике» появился режим диалога. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса».

14.09.2017 В «Яндекс.Переводчик» встроили нейросеть с фантазией

лняет только перевод с английского на русский и только в веб-версии сервиса. По данным компании, в «Яндекс.Переводчике» запросы на англо-русский перевод составляют 80% всех запросов. В ближайши
14.09.2017 «Яндекс.Переводчик» объединил статистический перевод с нейросетью

водчик» начал использовать гибридную систему перевода. К статистической модели, которая работает в «Яндекс.Переводчике» с момента запуска, добавилась технология перевода на нейронной сети. Текс
06.09.2016 В «Яндекс.Переводчике» появились марийский и горномарийский языки

русский словарь, который позволил расширить лексическую базу, и помогли с оценкой качества переводов. Андрей Чемышев вместе с группой сотрудников РЦМК собрал и передал «Яндексу» параллельные тексты. «Яндекс.Переводчик» был запущен в 2011 г. Сейчас им, по данным «Яндекса», каждый день пользуются более 800 тыс. человек, которые выполняют до 7 млн переводов. Сервис доступен на translate.yandex
07.07.2016 «Яндекс.Переводчик» научился переводить текст с изображения

го, украинского, французского и чешского. Переводить можно на любой из 74 языков, которыми владеет «Яндекс.Переводчик». Ранее перевод текста с фото уже запустился в приложении «Яндекс.Перево
15.01.2016 «Яндекс.Переводчик» освоил эльфийский язык

Ко дню рождения Джона Толкина «Яндекс.Переводчик» освоил эльфийский язык синдарин. Об этом CNews сообщили в «Яндексе». «Кома
26.06.2015 «Яндекс.Переводчик» доступен на Apple Watch

Приложение «Яндекс.Переводчик» заработало на часах Apple Watch. Об этом CNews сообщили в компании «Яндекс». Теперь владельцы устройства смогут выполнять переводы, не доставая смартфон из сумки или кармана.
22.08.2014 «Яндекс.Перевод» начал работать за деньги

Компания «Яндекс» запустила коммерческую версию API (интерфейса программирования) для доступа к своему сервису машинного перевода «Яндекс.Перевод». Об этом говорится в официальном сообщении. Коммерческая версия API предназначена для юридических лиц, желающих переводить большие объемы информации. API позволяет интегрировать
02.06.2014 «Яндекс.Перевод» для iPhone научился переводить в офлайне

В приложении «Яндекс.Перевод» для iPhone появился режим офлайн-перевода. Теперь в зарубежных поездках можно
11.12.2012 «Яндекс» выпустил мультиязычный переводчик для iPhone

Компания «Яндекс» объявила о выпуске мобильного приложения «Яндекс.Перевод» для Apple iPhone. Помимо английского программа способна переводить на русский

Yandex - Яндекс 8437 47
Google LLC 12258 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4527 3
Telegram Group 2574 3
Promt - Промт 309 3
МегаФон 9897 2
Amazon Inc - Amazon.com 3132 2
Apple Inc 12628 2
Digma 237 2
Microsoft Corporation 25237 2
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 1
Bookmate 27 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 1
OsmAnd 4 1
Accorsys - Аккорсис 1 1
Roblox Corporation 74 1
DeepL GmbH 1 1
Huawei 4221 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
Yandex Go - Yango 28 1
X Corp - Twitter 2907 1
8986 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
Dropbox 511 1
1С-Битрикс - Bitrix 620 1
Yahoo! 3707 1
PocketBook International 95 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 168 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 2
Uber 337 1
Papa John’s - Папа Джонс 17 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 59 1
Республиканский центр марийской культуры 2 1
Eurail 1 1
GetYourGuide 1 1
Стример НПО 24 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 1
Лента - Сеть розничной торговли 2268 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
Лента - Утконос 178 1
Совкомбанк Совесть 277 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 20 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4094 18
Machine translation - Машинный перевод - RBMT - rule-based machine translation - Машинный перевод на основе правил - TMS - Translation Management System - TMCI - Translation Management Computer Infrastructure - Инфраструктура для управления переводом 61 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25705 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18150 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5913 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 6
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 5
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2428 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57375 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1841 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4844 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7698 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8177 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 4
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 327 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10238 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2223 3
Онлайн-переводчик 51 3
Application store - магазин приложений 1372 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7664 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12969 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73247 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5642 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1543 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2693 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 3
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4149 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27190 3
WAV - Waveform Audio File Format 529 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1911 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2055 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 2
Google Android 14682 15
Apple iOS 8243 12
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 468 11
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 832 9
Google Translate - Google Переводчик 66 6
Google YouTube - Видеохостинг 2886 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 5
Microsoft Windows 16329 5
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 310 4
Apple - App Store 3009 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 4
Google Chrome - браузер 1648 4
Яндекс CatBoost - библиотека для Python 21 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 228 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 308 3
VK - Яндекс.Дзен 225 3
Apple macOS 2249 3
Promt One - ранее Translate.Ru, Promt Online - Промт Онлайн 60 3
Microsoft Office 3952 3
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 50 2
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 90 2
Microsoft Bing Translator - Microsoft Translator 10 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 2
Yandex YATI - Yet Another Transformer With Improvements 7 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 2
VK RuStore - Рустор 508 2
Digma iD - Digma E - Digma S - Digma К - Digma Q - Digma R - Digma P - серия электронных книг 16 2
DeepL GmbH - DeepL 5 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 83 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 532 2
VK - Mail.ru Maps.me 53 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1416 2
C/C++ - Язык программирования 839 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 530 2
Linux OS 10898 2
Байтин Алексей 2 2
Talbot David - Талбот Давид 4 2
Фролов Антон 23 2
Дворкович Антон 2 2
Малинин Андрей 1 1
Ламбурт Виктор 5 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 1
Чемышев Андрей 2 1
Сандалов Феликс 2 1
Низамов Ринат 3 1
Susskind Daniel - Сасскинд Дэниел 1 1
Крайнов Александр 19 1
Субботин Илья 1 1
Иванов Алексей 152 1
Иванов Дмитрий 100 1
Николаев Айсен 41 1
Соболь Александр 6 1
Тулубьев Павел 25 1
Горький Максим 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 156874 23
Франция - Французская Республика 7975 11
Германия - Федеративная Республика 12936 10
Италия - Итальянская Республика 4429 9
Испания - Королевство 3760 9
Украина 7793 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 5
Турция - Турецкая республика 2487 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53459 5
Европа 24637 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3197 4
Азия - Азиатский регион 5748 3
Польша - Республика 2001 3
Чехия - Чешская Республика 1333 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 511 3
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 2
Япония 13548 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 432 2
Португалия - Португальская Республика 938 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 881 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 50 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Горномарийский район 6 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 745 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Израиль 2784 1
Америка Южная 868 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1241 1
Швеция - Королевство 3715 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1072 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 798 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 32
Английский язык 6876 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 5
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 5
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 4
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6969 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2176 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2918 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 688 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5318 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4763 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5397 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
Физика - Градус Фаренгейта 45 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10534 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Латинский алфавит 192 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51299 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3703 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6944 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2951 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Сон - Somnus 458 1
Зоология - наука о животных 2791 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 1
Спорт - Шахматы - Chess 254 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2968 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1653 1
Wikipedia - Википедия 585 5
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Telegraph 196 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
23ABC News 173 1
Yandex Research 9 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
YAC - Yet Another Conference 10 2
NeurIPS 11 1
Яндекс.Старт 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
