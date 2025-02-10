Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate

Яндекс Переводчик — сервис для автоматического перевода более чем со 100 языков. Он может переводить надписи на картинках и фотографиях, целые сайты, отдельные тексты и поддерживает голосовой ввод. Сервис доступен на translate.yandex.ru и в виде мобильного приложения для Android и iOS. Также он интегрирован в приложение Яндекс с Алисой, где работает в связке с умной камерой и может переводить тексты в режиме реального времени, и в Яндекс Браузер.

Ранее Яндекс внедрил YandexGPT в Переводчик для редактирования текстов на английском языке. Модель помогает улучшить текст, переписать его в определённом стиле и исправить ошибки. Воспользоваться функцией можно в разделе «Редактор» — она доступна в десктопной версии.