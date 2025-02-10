Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Яндекс Переводчик — сервис для автоматического перевода более чем со 100 языков. Он может переводить надписи на картинках и фотографиях, целые сайты, отдельные тексты и поддерживает голосовой ввод. Сервис доступен на translate.yandex.ru и в виде мобильного приложения для Android и iOS. Также он интегрирован в приложение Яндекс с Алисой, где работает в связке с умной камерой и может переводить тексты в режиме реального времени, и в Яндекс Браузер.
Ранее Яндекс внедрил YandexGPT в Переводчик для редактирования текстов на английском языке. Модель помогает улучшить текст, переписать его в определённом стиле и исправить ошибки. Воспользоваться функцией можно в разделе «Редактор» — она доступна в десктопной версии.
|10.02.2025
|
«Яндекс Переводчик» освоил коми язык
В «Яндекс Переводчике» стало еще больше языков народов России: теперь пользователи могут выбрать коми язык. Он доступен на сайте и в приложении сервиса, а также в поиске «Яндекса». Об этом CNews с
|27.02.2024
|
«Яндекс Переводчик» признан мировым лидером по качеству перевода с английского на русский
По итогам международного независимого бенчмарка DiBiMT «Яндекс Переводчик» лучше других языковых моделей и онлайн-переводчиков справился с переводом
|21.02.2024
|
YandexGPT поможет редактировать тексты на английском в «Яндекс Переводчике»
рот, позволит упростить лексику и сделать её понятней для людей с базовым уровнем владения языком. «Яндекс Переводчик» — сервис для автоматического перевода более чем со 100 языков. Он может пе
|02.12.2020
|
В России впервые издали книгу, переведенную «Яндекс.Переводчиком»
еснить людей с работы в отдельных сферах. Для перевода в «Яндексе» использовали один из алгоритмов «Яндекс.Переводчика», который применяется для больших текстов — например, для перевода в поиск
|27.04.2020
|
«Яндекс.Переводчик» начал переводить с якутского языка
«Яндекс» ко Дню рождения Республики Саха (Якутия) 27 апреля включила якутский язык в сервис «Яндекс.Переводчик». Теперь любое якутское слово или фразу можно автоматически перевести на один из 98 языков мира – или, наоборот, узнать, как выражение или слово будет звучать по-якутски. «Счи
|11.02.2020
|
«Яндекс.Переводчик» освоил чувашский язык
«Яндекс» объявил о том, что в «Яндекс.Переводчике» появился чувашский язык. Теперь все желающие могут переводить слова и фразы с чувашского на 97 языков и обратно. Сервис доступен на сайте и в мобильном приложении. По данным
|25.09.2019
|
«Яндекс.переводчик» научился переводить разговор
В «Яндекс.переводчике» появился режим диалога. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса».
|14.09.2017
|
В «Яндекс.Переводчик» встроили нейросеть с фантазией
лняет только перевод с английского на русский и только в веб-версии сервиса. По данным компании, в «Яндекс.Переводчике» запросы на англо-русский перевод составляют 80% всех запросов. В ближайши
|14.09.2017
|
«Яндекс.Переводчик» объединил статистический перевод с нейросетью
водчик» начал использовать гибридную систему перевода. К статистической модели, которая работает в «Яндекс.Переводчике» с момента запуска, добавилась технология перевода на нейронной сети. Текс
|06.09.2016
|
В «Яндекс.Переводчике» появились марийский и горномарийский языки
русский словарь, который позволил расширить лексическую базу, и помогли с оценкой качества переводов. Андрей Чемышев вместе с группой сотрудников РЦМК собрал и передал «Яндексу» параллельные тексты. «Яндекс.Переводчик» был запущен в 2011 г. Сейчас им, по данным «Яндекса», каждый день пользуются более 800 тыс. человек, которые выполняют до 7 млн переводов. Сервис доступен на translate.yandex
|07.07.2016
|
«Яндекс.Переводчик» научился переводить текст с изображения
го, украинского, французского и чешского. Переводить можно на любой из 74 языков, которыми владеет «Яндекс.Переводчик». Ранее перевод текста с фото уже запустился в приложении «Яндекс.Перево
|15.01.2016
|
«Яндекс.Переводчик» освоил эльфийский язык
Ко дню рождения Джона Толкина «Яндекс.Переводчик» освоил эльфийский язык синдарин. Об этом CNews сообщили в «Яндексе». «Кома
|26.06.2015
|
«Яндекс.Переводчик» доступен на Apple Watch
Приложение «Яндекс.Переводчик» заработало на часах Apple Watch. Об этом CNews сообщили в компании «Яндекс». Теперь владельцы устройства смогут выполнять переводы, не доставая смартфон из сумки или кармана.
|22.08.2014
|
«Яндекс.Перевод» начал работать за деньги
Компания «Яндекс» запустила коммерческую версию API (интерфейса программирования) для доступа к своему сервису машинного перевода «Яндекс.Перевод». Об этом говорится в официальном сообщении. Коммерческая версия API предназначена для юридических лиц, желающих переводить большие объемы информации. API позволяет интегрировать
|02.06.2014
|
«Яндекс.Перевод» для iPhone научился переводить в офлайне
В приложении «Яндекс.Перевод» для iPhone появился режим офлайн-перевода. Теперь в зарубежных поездках можно
|11.12.2012
|
«Яндекс» выпустил мультиязычный переводчик для iPhone
Компания «Яндекс» объявила о выпуске мобильного приложения «Яндекс.Перевод» для Apple iPhone. Помимо английского программа способна переводить на русский
