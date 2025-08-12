Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces

Георгий Кравченко, BSS: Роботы давно не допускают ошибок, свойственных живым сотрудникам авно не допускают ошибок, свойственных живым сотрудникам Георгий Кравченко генеральный директор BSS Речевые технологии перестали быть примитивными. Роботы, отвечающие только на предустановленны

ГК ФСК внедрит голосовое управление инфраструктурой ЖК Sydney City ГК ФСК совместно с «Юникорн» (ТМ Ujin) и «Яндекс» внедрит голосовое управление доступом в первой очереди жилого комплекса Sydney City. Платформа Ujin OS, ранее подключенная в ЖК, станет основой для запуска «Умного здания с Алисой» в квартирах от застр

«АНТ-ЦС» внедряет голосовое управление в ремонт промышленных объектов «АНТ-ЦС» внедряет систему голосового управления техническим обслуживанием и ремонтом промышленных объектов. Голосовое управление станет частью мобильного решения EAM-системы по обслуживанию и ремонту технических объектов (ИУС ТоиР). Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС». ИУС ТОиР предназначен

Голосовой ввод, разработанный ЦРТ, оптимизировал более 20% времени специалистов ООО «Вега-ГАЗ» пыли, занятости рук. В результате ручного заполнения документов замедляется отражение актуальной информации в корпоративных системах, блокируется возможность быстрого принятия управленческих решений, голосовой ввод помогает решить эти вопросы. Voice2X поддерживает работу в сложной акустической обстановке, работает в условиях промышленного шума. Пилотные проекты демонстрируют, что решение мо

«Яндекс» научил «Нейро» точнее отвечать на вопросы пользователей и добавил голосовой ввод тавлял обратную связь с идеями по улучшению. Теперь достаточно нажать на значок микрофона в поисковой строке «Нейро» и произнести вопрос так, как он пришёл в голову, — сервис его поймёт и даст ответ. Голосовой ввод уже работает на ya.ru в «Яндекс Браузере» для персональных компьютеров, а также в приложениях «Яндекс Браузера» и «Яндекса с Алисой» для Android. Скоро им смогут воспользоваться

Речевые технологии SberDevices усовершенствовали голосовую платформу «МегаФона» ованными ресурсами под тот объем, который изначально закладывал заказчик. *** SberDevices (ООО «СалютДевайсы») — центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, компьютерное зрение. Компания фокусируется на создании умных устройств с виртуальным ассистентом Салют для конечных потребителей и

Группа ЦРТ сделала доступным голосовой ввод для врачей девяти специальностей тельно расширяет возможности масштабирования голосового ввода». Михаил Питерцев, главный врач, СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №91»: «Особо оценили разработку врачи с фундаментальным опытом — для них голосовой ввод — возможность интеграции в цифровую среду, теперь они не испытывают трудностей с печатью на клавиатуре, что помогает дольше оставаться в профессии. Кроме того, мы фиксируем эконо

Петербургские врачи представили новые возможности применения голосового ввода На базе городской поликлиники 91 Красносельского района Санкт-Петербурга реализуется проектоснове заполнения медицинских документов с помощью голоса. Инициировали проект сами врачи, при этом голосовой ввод доступен медперсоналу каждого звена целого спектра специальностей. Это стало возможным благодаря продукту Voice2Med, разработанному группой компаний ЦРТ. Дмитрий Дырмовский, гене

ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ аспределительных центрах сети. Голосовое решение Honeywell, адаптированное и внедрённое компаниями «Голосовые решения» и ГК «Корус консалтинг», позволило ритейлеру увеличить производительность

Российские технологии голосовой биометрии продемонстрировали выдающиеся результаты в международном конкурсе NIST осу позволяет совершенствовать бизнес и государственные сервисы, упрощая нашу жизнь. Высококлассные речевые технологии помогают создавать лучших диалоговых ассистентов — оптимизируют работу кон

Технологии голосового помощника Маруся стали доступны бизнесу в облаке Mail.ru Cloud Solutions ния и синтеза речи на основе машинного обучения Mail.ru cloud voice. Она поможет компаниям внедрить речевые технологии в свои цифровые сервисы и приложения. Платформа построена с использованием

Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services продуктов питания до лекарств, доставляемых в течение 30 минут после заказа через мобильное приложение. Для масштабирования международных операций и дальнейшего роста Glovo выбрала облачные цифровые голосовые сервисы Orange. Они позволяют быстро разворачивать телефонные услуги по всему миру и обеспечивать качество звонков, удовлетворяя при этом локальным требованиям стран. Orange Business

3iTech выпустила систему голосовой биометрии, построенную на технологии Deep Learning билен в условиях зашумления. Для идентификации говорящего достаточно пятисекундного образца голоса. Голосовая биометрия может применяться как для работы в режиме реального времени, так и для по

Девелопмент начал внедрять голосовую биометрию ивания в контактном центре группы «Самолет» — одного из крупнейших девелоперов Московского региона. Голосовая биометрия, дополненная интеллектуальной речевой аналитикой с распознаванием эмоций,

«Магнит» внедрил голосовое управление во всех распределительных центрах «Магнит» объявил о том, что решение Pick-by-Voice работает во всех логистических комплексах компании от Краснодара до Новосибирска. Голосовой ассистент помогает сотрудникам комплектовать заказы для магазинов, при этом руки работн

CTI представит решения на базе технологии голосовой биометрии на секции «ИТ в банках» CNews Forum 2020 х задача поддержания клиентского опыта на высоком уровне перешла в 2020 г. в разряд стратегических. Голосовая биометрия, наряду с диалоговыми роботами, речевой аналитикой, омниканальностью вход

В приложении «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен голосовой набор Сбербанк объявил о том, что пользователям мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн» (интернет-банкинг для юрлиц) теперь доступен голосовой набор: предприниматели могут надиктовать голосом любое сообщение в диалоге с оператором или ботом. Это позволяет получить консультацию даже в тех ситуациях, когда некомфортно печатать

Речевые технологии группы ЦРТ автоматизируют работу контакт-центров и мигрируют в облако за медицинской помощью, в аптеки и интернет-магазины. При этом большинство запросов однотипно: клиенты, как правило, интересуются статусом заказа, наличием товаров, их стоимостью и местонахождением. Речевые технологии и продукты на их основе позволяют распознавать спонтанную речь, классифицировать все голосовые обращения, выявлять соблюдение скрипта и интонации, а также в целом делать выво

«РТ Лабс» станет поставщиком голосовой биометрии для Сбербанка сса аутентификации клиентов и сотрудников Сбербанка в Едином Распределенном Контактном центре банка.Голосовая биометрия будет реализована в качестве дополнительного метода проверки подлинности

Голосовые решения BSS включены в Реестр отечественного ПО конкретный голос, пол и возраст человека. BSS.CodyFi интегрируется в прикладные системы, предназначенные для речевых коммуникаций между людьми и/или между человеком и машиной (голосовой IVR, системы голосовой биометрии, системы надиктовки текстов, CRM-системы и т.д.).BSS.SignyFi предназначен для автоматического семантического анализа речи, выделения категорий и поиска ключевых слов при обр

Dialog messenger оснастят технологиями распознавания речи и голосовой биометрии от «Фактора Связи» — будут интегрированы «умные» технологии компании «Фактор Связи». Среди первых совместных проектов запланирована интеграция в мессенджер технологий распознавания и понимания речи, речевой аналитики и голосовой биометрии. На базе данного решения в dialog messenger будет реализовано сразу несколько функций: мультифакторная аутентификация пользователей для доступа к разделам хранения конфиденц

Kлиeнты Пpиоpбанка подтверждают личность при помощи голосовой биометрии от ЦРТ рвое внедрение биометрических технологий в дистанционном обслуживании клиентов в банковской сфере Беларуси. Высокотехнологичное решение, внедренное в КЦ банка, основано на запатентованных технологиях голосовой биометрии VoiceKey, разработанных резидентом «Сколково» — компанией «ЦРТ-Инновации» (ГК ЦРТ). Система позволяет подтверждать личность клиента во время разговора со специалистами конта

МТТ внедряет речевые технологии «Яндекса» «Межрегиональный ТранзитТелеком», оператор мультисервисных услуг связи, IP-сервисов, дальней связи и услуг транзита трафика, внедряет речевые технологии «Яндекса» в свой сервис обратных звонков Callback. Callback – услуга обратного звонка с сайта, позволяющая компаниям привлекать и удерживать клиентов, посещающих их веб-стран

Речевые технологии ЦРТ оптимизировали работу call-центра онкодиспансера в Санкт-Петербурге к врачу, диагностику и различные исследования, но и дают справки о работе вспомогательных служб и лекарственном обеспечении. Загруженность call-центра очень высокая, и на помощь сотрудникам приходят речевые технологии ЦРТ. Так, благодаря решению VoiceNavigator стало возможным построение современной системы голосового самообслуживания, которая упростила процесс получения нужной информации д

Nuance представила решения для обслуживания клиентов с возможностью интеграции голосовой биометрии в мобильные приложения жам в Центральной и Восточной Европе компании Nuance. - Распознавание речи с открытой грамматикой и голосовая биометрия, а также сам факт удобства использования мобильных приложений обеспечиваю

Club.CNews: Речевые технологии в правоохранительной деятельности гии: Распознавание речи (в т.ч. команд, ключевых слов, цепочек слов, спонтанной речи). Синтез речи. Голосовая биометрия (идентификация и верификация личности по голосу и речи). Диагностика личн

i-Free стала поставщиком контента для «Голосового портала» МТС Компания i-Free, победив в конкурсе, проведенном МТС, стала поставщиком контента для «Голосового портала» оператора. В рамках этого сотрудничества i-Free будет предоставлять ряд и

Стив Балмер: распознавание голоса и мультитач станут вызовом на ближайшие 20 лет словам, за последние 20 лет в производстве компьютеров произошло множество изменений и инноваций, но следующие 20 лет будут потрачены на то, чтобы такие естественные пользовательских интерфейсы, как распознавание голоса (voice-activated control) и мультитач (multi-touch), стали основной взаимодействия и управления ПК. Это позволит значительно упростить управление и ввод информации в ПК по

В Арбитражном суде Свердловской области внедрили голосовой портал в тональный режим, но также и с помощью голоса – называя требуемый пункт меню. За счет интеграции «Голосового портала» с автоматизированной системой судебного делопроизводства реализована возм

МР3-плееры смогут понимать голосовые команды льзователи смогут с комфортом слушать музыку как дома, так и в машине и на улице. В некоторых плеерах, имеющих большие мультимедийные библиотеки, не всегда можно быстро найти ту или иную композицию. «Голосовые команды расширят возможности таких устройств», - говорит вице-президент компании Gracenote Росс Блэнчард (Ross Blanchard). Для поиска песни будет достаточно назвать его имя. В компани

В Корее введут голосовой набор телефонных номеров . через сети оператора KTF. Услуга не зависит от марки телефона абонента. Для набора номера будет достаточно продиктовать номер или назвать имя вызываемого абонента, имеющего словесный идентификатор. Голосовой набор можно будет осуществить на корейском или английском языке. Услуга будет стоить 10 тыс. вон в год ($8) для частных лиц и 120 тыс. вон ($96) для корпоративных клиентов.

Forte-IT запустил первый в России голосовой портал лефонной сетью осуществляется при помощи коммуникационных плат Intel Dialogic. Сейчас пользователям голосового портала VPost.ru предоставляет следующие развлекательные и информационные сервисы: