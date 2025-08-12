Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Речевые технологии VoiceTech Биометрия голосовая Pick-by-Voice технология голосового управления Wake on Voice технология распознавания голосовых команд Голосовой интерфейс Voice interfaces

Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


Георгий Кравченко, BSS: Роботы давно не допускают ошибок, свойственных живым сотрудникам

авно не допускают ошибок, свойственных живым сотрудникам Георгий Кравченко генеральный директор BSS Речевые технологии перестали быть примитивными. Роботы, отвечающие только на предустановленны
12.08.2025 ГК ФСК внедрит голосовое управление инфраструктурой ЖК Sydney City

ГК ФСК совместно с «Юникорн» (ТМ Ujin) и «Яндекс» внедрит голосовое управление доступом в первой очереди жилого комплекса Sydney City. Платформа Ujin OS, ранее подключенная в ЖК, станет основой для запуска «Умного здания с Алисой» в квартирах от застр
16.04.2025 «АНТ-ЦС» внедряет голосовое управление в ремонт промышленных объектов

«АНТ-ЦС» внедряет систему голосового управления техническим обслуживанием и ремонтом промышленных объектов. Голосовое управление станет частью мобильного решения EAM-системы по обслуживанию и ремонту технических объектов (ИУС ТоиР). Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС». ИУС ТОиР предназначен
27.02.2025 Голосовой ввод, разработанный ЦРТ, оптимизировал более 20% времени специалистов ООО «Вега-ГАЗ»

пыли, занятости рук. В результате ручного заполнения документов замедляется отражение актуальной информации в корпоративных системах, блокируется возможность быстрого принятия управленческих решений, голосовой ввод помогает решить эти вопросы. Voice2X поддерживает работу в сложной акустической обстановке, работает в условиях промышленного шума. Пилотные проекты демонстрируют, что решение мо
05.07.2024 «Яндекс» научил «Нейро» точнее отвечать на вопросы пользователей и добавил голосовой ввод

тавлял обратную связь с идеями по улучшению. Теперь достаточно нажать на значок микрофона в поисковой строке «Нейро» и произнести вопрос так, как он пришёл в голову, — сервис его поймёт и даст ответ. Голосовой ввод уже работает на ya.ru в «Яндекс Браузере» для персональных компьютеров, а также в приложениях «Яндекс Браузера» и «Яндекса с Алисой» для Android. Скоро им смогут воспользоваться

17.04.2024 Речевые технологии SberDevices усовершенствовали голосовую платформу «МегаФона»

ованными ресурсами под тот объем, который изначально закладывал заказчик. *** SberDevices (ООО «СалютДевайсы») — центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, компьютерное зрение. Компания фокусируется на создании умных устройств с виртуальным ассистентом Салют для конечных потребителей и

31.05.2023 Группа ЦРТ сделала доступным голосовой ввод для врачей девяти специальностей

тельно расширяет возможности масштабирования голосового ввода». Михаил Питерцев, главный врач, СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №91»: «Особо оценили разработку врачи с фундаментальным опытом — для них голосовой ввод — возможность интеграции в цифровую среду, теперь они не испытывают трудностей с печатью на клавиатуре, что помогает дольше оставаться в профессии. Кроме того, мы фиксируем эконо
06.10.2022 Петербургские врачи представили новые возможности применения голосового ввода

На базе городской поликлиники 91 Красносельского района Санкт-Петербурга реализуется проектоснове заполнения медицинских документов с помощью голоса. Инициировали проект сами врачи, при этом голосовой ввод доступен медперсоналу каждого звена целого спектра специальностей. Это стало возможным благодаря продукту Voice2Med, разработанному группой компаний ЦРТ. Дмитрий Дырмовский, гене
08.02.2022 ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ

аспределительных центрах сети. Голосовое решение Honeywell, адаптированное и внедрённое компаниями «Голосовые решения» и ГК «Корус консалтинг», позволило ритейлеру увеличить производительность

27.01.2022 Российские технологии голосовой биометрии продемонстрировали выдающиеся результаты в международном конкурсе NIST

осу позволяет совершенствовать бизнес и государственные сервисы, упрощая нашу жизнь. Высококлассные речевые технологии помогают создавать лучших диалоговых ассистентов — оптимизируют работу кон
04.10.2021 Технологии голосового помощника Маруся стали доступны бизнесу в облаке Mail.ru Cloud Solutions

ния и синтеза речи на основе машинного обучения Mail.ru cloud voice. Она поможет компаниям внедрить речевые технологии в свои цифровые сервисы и приложения. Платформа построена с использованием
30.07.2021 Служба доставки Glovo выбрала цифровые голосовые решения Orange Business Services

продуктов питания до лекарств, доставляемых в течение 30 минут после заказа через мобильное приложение. Для масштабирования международных операций и дальнейшего роста Glovo выбрала облачные цифровые голосовые сервисы Orange. Они позволяют быстро разворачивать телефонные услуги по всему миру и обеспечивать качество звонков, удовлетворяя при этом локальным требованиям стран. Orange Business

20.04.2021 3iTech выпустила систему голосовой биометрии, построенную на технологии Deep Learning

билен в условиях зашумления. Для идентификации говорящего достаточно пятисекундного образца голоса. Голосовая биометрия может применяться как для работы в режиме реального времени, так и для по
17.03.2021 Речевые технологии группы ЦРТ помогли заговорить голосовому ассистенту ВТБ
11.03.2021 Девелопмент начал внедрять голосовую биометрию

ивания в контактном центре группы «Самолет» — одного из крупнейших девелоперов Московского региона. Голосовая биометрия, дополненная интеллектуальной речевой аналитикой с распознаванием эмоций,
11.11.2020 «Магнит» внедрил голосовое управление во всех распределительных центрах

«Магнит» объявил о том, что решение Pick-by-Voice работает во всех логистических комплексах компании от Краснодара до Новосибирска. Голосовой ассистент помогает сотрудникам комплектовать заказы для магазинов, при этом руки работн
06.11.2020 CTI представит решения на базе технологии голосовой биометрии на секции «ИТ в банках» CNews Forum 2020

х задача поддержания клиентского опыта на высоком уровне перешла в 2020 г. в разряд стратегических. Голосовая биометрия, наряду с диалоговыми роботами, речевой аналитикой, омниканальностью вход
08.05.2020 В приложении «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен голосовой набор

Сбербанк объявил о том, что пользователям мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн» (интернет-банкинг для юрлиц) теперь доступен голосовой набор: предприниматели могут надиктовать голосом любое сообщение в диалоге с оператором или ботом. Это позволяет получить консультацию даже в тех ситуациях, когда некомфортно печатать
22.04.2020 Речевые технологии группы ЦРТ автоматизируют работу контакт-центров и мигрируют в облако

за медицинской помощью, в аптеки и интернет-магазины. При этом большинство запросов однотипно: клиенты, как правило, интересуются статусом заказа, наличием товаров, их стоимостью и местонахождением. Речевые технологии и продукты на их основе позволяют распознавать спонтанную речь, классифицировать все голосовые обращения, выявлять соблюдение скрипта и интонации, а также в целом делать выво
06.07.2017 «РТ Лабс» станет поставщиком голосовой биометрии для Сбербанка

сса аутентификации клиентов и сотрудников Сбербанка в Едином Распределенном Контактном центре банка.Голосовая биометрия будет реализована в качестве дополнительного метода проверки подлинности

04.04.2017 Голосовые решения BSS включены в Реестр отечественного ПО

конкретный голос, пол и возраст человека. BSS.CodyFi интегрируется в прикладные системы, предназначенные для речевых коммуникаций между людьми и/или между человеком и машиной (голосовой IVR, системы голосовой биометрии, системы надиктовки текстов, CRM-системы и т.д.).BSS.SignyFi предназначен для автоматического семантического анализа речи, выделения категорий и поиска ключевых слов при обр
30.09.2016 Dialog messenger оснастят технологиями распознавания речи и голосовой биометрии от «Фактора Связи»

— будут интегрированы «умные» технологии компании «Фактор Связи». Среди первых совместных проектов запланирована интеграция в мессенджер технологий распознавания и понимания речи, речевой аналитики и голосовой биометрии. На базе данного решения в dialog messenger будет реализовано сразу несколько функций: мультифакторная аутентификация пользователей для доступа к разделам хранения конфиденц
15.02.2016 Виртуальный консультант «Мегафона» применяет речевые технологии «Яндекса» для обслуживания абонентов
24.12.2015 Kлиeнты Пpиоpбанка подтверждают личность при помощи голосовой биометрии от ЦРТ

рвое внедрение биометрических технологий в дистанционном обслуживании клиентов в банковской сфере Беларуси. Высокотехнологичное решение, внедренное в КЦ банка, основано на запатентованных технологиях голосовой биометрии VoiceKey, разработанных резидентом «Сколково» — компанией «ЦРТ-Инновации» (ГК ЦРТ). Система позволяет подтверждать личность клиента во время разговора со специалистами конта
26.10.2015 МТТ внедряет речевые технологии «Яндекса»

«Межрегиональный ТранзитТелеком», оператор мультисервисных услуг связи, IP-сервисов, дальней связи и услуг транзита трафика, внедряет речевые технологии «Яндекса» в свой сервис обратных звонков Callback. Callback – услуга обратного звонка с сайта, позволяющая компаниям привлекать и удерживать клиентов, посещающих их веб-стран
17.09.2014 Речевые технологии ЦРТ оптимизировали работу call-центра онкодиспансера в Санкт-Петербурге

к врачу, диагностику и различные исследования, но и дают справки о работе вспомогательных служб и лекарственном обеспечении. Загруженность call-центра очень высокая, и на помощь сотрудникам приходят речевые технологии ЦРТ. Так, благодаря решению VoiceNavigator стало возможным построение современной системы голосового самообслуживания, которая упростила процесс получения нужной информации д
19.03.2012 Nuance представила решения для обслуживания клиентов с возможностью интеграции голосовой биометрии в мобильные приложения

жам в Центральной и Восточной Европе компании Nuance. - Распознавание речи с открытой грамматикой и голосовая биометрия, а также сам факт удобства использования мобильных приложений обеспечиваю
08.08.2011 Club.CNews: Речевые технологии в правоохранительной деятельности

гии: Распознавание речи (в т.ч. команд, ключевых слов, цепочек слов, спонтанной речи). Синтез речи. Голосовая биометрия (идентификация и верификация личности по голосу и речи). Диагностика личн
21.01.2010 i-Free стала поставщиком контента для «Голосового портала» МТС

Компания i-Free, победив в конкурсе, проведенном МТС, стала поставщиком контента для «Голосового портала» оператора. В рамках этого сотрудничества i-Free будет предоставлять ряд и
06.11.2009 Стив Балмер: распознавание голоса и мультитач станут вызовом на ближайшие 20 лет

словам, за последние 20 лет в производстве компьютеров произошло множество изменений и инноваций, но следующие 20 лет будут потрачены на то, чтобы такие естественные пользовательских интерфейсы, как распознавание голоса (voice-activated control) и мультитач (multi-touch), стали основной взаимодействия и управления ПК. Это позволит значительно упростить управление и ввод информации в ПК по

30.04.2008 В Арбитражном суде Свердловской области внедрили голосовой портал

в тональный режим, но также и с помощью голоса – называя требуемый пункт меню. За счет интеграции «Голосового портала» с автоматизированной системой судебного делопроизводства реализована возм
19.01.2005 МР3-плееры смогут понимать голосовые команды

льзователи смогут с комфортом слушать музыку как дома, так и в машине и на улице. В некоторых плеерах, имеющих большие мультимедийные библиотеки, не всегда можно быстро найти ту или иную композицию. «Голосовые команды расширят возможности таких устройств», - говорит вице-президент компании Gracenote Росс Блэнчард (Ross Blanchard). Для поиска песни будет достаточно назвать его имя. В компани
19.01.2005 МР3-плееры смогут понимать голосовые команды

льзователи смогут с комфортом слушать музыку как дома, так и в машине и на улице. В некоторых плеерах, имеющих большие мультимедийные библиотеки, не всегда можно быстро найти ту или иную композицию. «Голосовые команды расширят возможности таких устройств», - говорит вице-президент компании Gracenote Росс Блэнчард (Ross Blanchard). Для поиска песни будет достаточно назвать его имя. В компани
20.08.2004 В Корее введут голосовой набор телефонных номеров

. через сети оператора KTF. Услуга не зависит от марки телефона абонента. Для набора номера будет достаточно продиктовать номер или назвать имя вызываемого абонента, имеющего словесный идентификатор. Голосовой набор можно будет осуществить на корейском или английском языке. Услуга будет стоить 10 тыс. вон в год ($8) для частных лиц и 120 тыс. вон ($96) для корпоративных клиентов.
22.06.2004 Forte-IT запустил первый в России голосовой портал

лефонной сетью осуществляется при помощи коммуникационных плат Intel Dialogic. Сейчас пользователям голосового портала VPost.ru предоставляет следующие развлекательные и информационные сервисы:
28.09.2000 Intel представила голосовой портал

l, систему цифровой обработки речи и программу распознавания речи. Таким образом, клиент с помощью "голосового портала" сможет получать информацию в интернете без ввода с клавиатуры, путем пода

Публикаций - 1143, упоминаний - 1267

Речевые технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 136
Google LLC 12255 128
Samsung Electronics 10625 124
Microsoft Corporation 25236 101
Apple Inc 12628 97
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 73
LG Electronics 3675 66
Sony 6634 66
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 63
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 52
Xiaomi 1971 51
Intel Corporation 12541 46
Lenovo Motorola 3530 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 41
Huawei 4221 36
Siemens AG - Siemens Group 2628 35
Ростелеком 10306 35
МегаФон 9892 32
IBM - International Business Machines Corp 9551 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 29
Meta Platforms - Facebook 4531 24
HTC Corporation 1505 24
Philips 2076 24
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 23
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 23
BSS - Банк Софт Системс - БСС 699 22
Nuance Communications - ScanSoft 88 21
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 21
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 20
Amazon Inc - Amazon.com 3132 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 18
Lenovo Group 2361 17
HP Inc. 5761 17
Toshiba Corporation 2955 17
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 263 17
Cisco Systems 5222 16
VK - Mail.ru Group 3532 16
Nvidia Corp 3731 16
Motorola Inc 1150 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 94
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 20
Honda Motor Company - HND 237 18
Связной ГК 1384 17
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 16
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 485 15
Лента - Сеть розничной торговли 2267 14
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 13
Ford 423 13
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 12
РЖД - Российские железные дороги 2001 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 12
BMW Group 464 12
Hyundai Motor Company 419 12
ГПБ - Газпромбанк 1174 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 10
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 8
Альфа-Банк 1868 8
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 287 8
Евросеть 1417 7
Почта России ПАО 2245 7
Россети Ленэнерго 1699 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 7
ВТБ - Почта Банк 503 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 107 6
Совкомбанк Совесть 277 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 6
Dixis - Диксис 359 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 5
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 5
X5 Group - Перекрёсток 605 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 8
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 5
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 19 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 210 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 4
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 3
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 80 3
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 67
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 13
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 4
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 3
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 3
CSA - Connectivity Standards Alliance 5 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 2
Apache Software Foundation - ASF 221 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Eclipse Foundation 25 1
ECCCO - European Confederation of Contact Centre Organisations 2 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 12 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 337
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 300
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 277
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 267
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 264
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3343 248
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 219
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 218
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 214
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 206
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 185
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 184
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 173
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 164
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 158
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 155
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 154
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 147
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 145
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 144
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 141
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 138
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 135
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 135
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 129
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 125
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 125
Микрофон - Microphone 2705 123
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 122
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 122
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 120
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3710 117
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 117
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 108
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 108
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 105
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 95
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 89
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 88
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 88
Google Android 14679 191
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 133
Apple iOS 8242 118
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 100
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 89
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 71
Microsoft Windows 16327 64
Apple Siri - Голосовой помощник 417 57
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 56
Google Android TV 350 39
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 245 38
Oracle Java - язык программирования 3328 38
Linux OS 10896 33
Samsung SVR-диктофон 461 31
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 331 31
Apple iPad 3936 31
Apple - App Store 3008 31
Google YouTube - Видеохостинг 2885 30
Apple iPhone 6 4862 30
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 188 30
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 28
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 27
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 25
Microsoft Windows 2000 8662 25
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 25
Samsung Galaxy 996 24
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 88 23
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 22
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 21
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 101 21
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 83 21
Xiaomi Mi Home 84 21
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 20
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 20
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 19
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 18
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 16
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 313 16
Дырмовский Дмитрий 142 43
Ксенин Алекс 311 22
Филиппов Денис 67 17
Любимов Алексей 33 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 9
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 6
Щиров Илья 45 5
Набоков Сергей 27 4
Мазуренко Илья 13 4
Хитров Михаил 25 4
Васильев Юрий 66 4
Греф Герман 465 4
Перминов Леонид 12 4
Круглов Константин 28 4
Перминова Светлана 42 4
Соколюк Валерий 31 3
Морозов Виктор 7 3
Мякишева Марина 84 3
Солонин Виталий 89 3
Константинов Константин 32 3
Клинаичев Андрей 33 3
Пчелин Юрий 38 3
Кожевников Дмитрий 18 3
Соколова Яна 5 3
Силанова Ольга 3 3
Петряева Марина 3 3
Лазаревская Екатерина 3 3
Булычев Кир 6 3
Гужновская Елена 6 3
Жилов Василий 12 3
Королева Ирина 8 3
Неустроев Прокопий 53 3
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 3
Гуцериев Михаил 112 3
Соколовский Александр 40 3
Уваров Сергей 44 3
Путин Владимир 3349 3
Хрулев Андрей 14 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 3
Кравченко Георгий 13 3
Россия - РФ - Российская федерация 156831 549
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 162
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 121
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 95
Европа 24634 82
Южная Корея - Республика 6858 62
Япония 13547 60
Германия - Федеративная Республика 12936 54
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 41
Франция - Французская Республика 7975 40
Финляндия - Финляндская Республика 3658 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 25
Ближний Восток 3030 24
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 24
Китай - Тайвань 4136 23
Индия - Bharat 5697 22
Испания - Королевство 3760 21
Азия - Азиатский регион 5748 20
Эквадор - Республика 119 20
Беларусь - Белоруссия 6023 18
Казахстан - Республика 5792 18
Италия - Итальянская Республика 4429 18
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 18
Украина 7793 18
Турция - Турецкая республика 2486 17
США - Калифорния 4775 17
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 14
Земля - планета Солнечной системы 10658 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 13
Америка Латинская 1880 13
США - Нью-Йорк 3151 13
Узбекистан - Республика 1869 12
Израиль 2784 12
Европа Восточная 3121 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 12
Сингапур - Республика 1906 11
Канада 4985 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 175
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 162
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 147
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 113
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 96
Английский язык 6876 95
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 92
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 79
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 75
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 66
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 62
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 62
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 53
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 48
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 42
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 41
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 40
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 38
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 36
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 34
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 33
Ergonomics - Эргономика 1688 33
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 33
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 32
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 32
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 31
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 31
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 29
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 29
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 26
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 26
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 25
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 24
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 24
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 23
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 23
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 23
CNews - ZOOM.CNews 1854 35
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 6
Ananova 250 5
Wikipedia - Википедия 585 5
Engadget - Блог о технологиях 424 5
CNET Networks - CNET News 1643 4
Forbes - Форбс 910 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
New Scientist 1448 3
GizmoChina 152 3
DigiTimes - Издание 1326 3
The Information 70 3
The Verge - Издание 591 3
Ведомости 1233 3
FT - Financial Times 1259 3
Чудо техники 60 3
AppleInsider 398 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 3
AP - Associated Press 2006 3
ZDnet 662 3
9to5Mac 70 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 2
Silicon.com 364 2
Computer Weekly 376 2
HPC.ru 117 2
allNetDevices 160 2
АиФ - Аргументы и факты 49 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Computer Bild 8 2
Wylsacom - Валентин Петухов 13 2
MacRumors 143 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 2
Wired - Издание 270 2
Inquirer 463 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 2
Российская газета 275 2
Bloomberg 1417 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 32
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 15
IDC - International Data Corporation 4943 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 13
Gartner - Гартнер 3608 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 6
NPD DisplaySearch 284 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 4
Gartner - Dataquest 353 3
Datamonitor 83 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 3
Markets&Markets Research 113 3
Рустелеком ТК 304 3
Frost & Sullivan 203 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 3
Informa - Ovum - Omdia 138 3
BCG - Boston Consulting Group 111 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 2
ABI Research 235 2
CNews Fast рейтинг 54 2
Strategy Analytics 284 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 2
TMR - Transparency Market Research 14 1
Harris Interactive 81 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
NPD Group 140 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
Mobile Research Group 85 1
Allied Business Intelligence 16 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Aberdeen Group 48 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Creative Strategies 16 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 6
РАН - Российская академия наук 2014 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 2
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 23 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 72 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 2 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
НИИ Нейроортопедии - Научно-исследовательский институт нейроортопедии и восстановительной медицины 1 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 13 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 26 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 21 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 1
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 24 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 13
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 12
CeBIT 612 12
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 8
CCWF - Call Center World Forum 17 6
День молодёжи - 27 июня 998 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 4
YAC - Yet Another Conference 10 3
Photokina 60 3
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 3
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 9 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 3
Samsung Forum 14 2
PC Expo 36 2
Телеком Интенсив 3 2
CNews AWARDS - награда 549 2
Международный женский день - 8 марта 371 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 1
CCW - CC Week - Customer Contacts Week - Международная неделя контактных центров 3 1
ComNews Awards 8 1
EastWind - EW Формула - пользовательская конференция 1 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
Связь-Экспокомм 113 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
ИнфоКом 118 1
Electrolux Design Lab 6 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
Навитех-Экспо 32 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще