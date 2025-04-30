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НИУ ВШЭ ФКН Институт искусственного интеллекта и цифровых наук Центр ИИ Центр искусственного интеллекта Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта



30.04.2025 Искусственный интеллект помогает точнее прогнозировать риски сложных заболеваний 2
22.11.2024 В НИУ ВШЭ разработали ИИ-ассистента для студентов и сотрудников учебных офисов 1
13.11.2024 В НИУ ВШЭ разработан инструмент для контроля ИИ-технологий в медицине 2
06.09.2024 Ученые Вышки и AIRI разработали метод высококачественного редактирования изображений 1
13.06.2024 Обучение с подкреплением позволило лучше работать генеративным потоковым нейросетям 3
16.05.2024 Ученые вышки ускоряют разработку беспроводных систем связи 5G и 6G с помощью ИИ-технологий 1
15.05.2024 НИУ ВШЭ запускает стратегический проект в области искусственного интеллекта 1
28.03.2024 Факультет компьютерных наук ВШЭ и «Яндекс» расширят сотрудничество в сфере подготовки специалистов по ИИ 2
21.02.2024 В России разработана программа для диагностики дислексии 1
20.02.2024 ИИ поможет делать фактчекинг: ученые ВШЭ упростили процесс верификации информации 1
06.02.2024 Ученые Центра ИИ НИУ ВШЭ разработали алгоритм, способный обнаружить землетрясения и всплески заболеваний 2
13.12.2023 НИУ ВШЭ, Центральный университет и «Тинькофф» запускают совместную программу бакалавриата для подготовки универсальных ИТ-разработчиков 1
10.08.2023 В России разработали программное обеспечение для предсказания расположения элементов генома человека 2
17.02.2023 Технологии ИИ помогут отелям прогнозировать спрос, контролируя расходы на маркетинг 1
04.07.2022 НИУ ВШЭ и АГУ договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта 1
20.05.2022 Технологии искусственного интеллекта помогут реабилитации бездомных 1

Публикаций - 16, упоминаний - 23

НИУ ВШЭ и организации, системы, технологии, персоны:

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Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 44 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1222 1
LEGO 247 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 328 3
РНФ - Российский научный фонд 105 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4606 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 169 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14589 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5266 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52316 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3278 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4526 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6805 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 3
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9352 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1838 2
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Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 435 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31618 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7290 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 110 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30385 1
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MLOps - GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 76 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 730 1
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Контрастность 2871 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28693 1
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