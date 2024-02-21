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В России разработана программа для диагностики дислексии

Ученые НИУ ВШЭ создали инструмент, который оценивает наличие и степень дислексии у школьников, учитывая их пол, возраст, класс школы и данные видеоокулографии. В 2024 г. планируется внедрение программы в клиническую практику. Исследования проводились специалистами в области машинного обучения и нейролингвистами в Центре искусственного интеллекта НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Разработка предназначена для психологов, логопедов и врачей и позволяет использовать модель машинного обучения для диагностики нарушений чтения у детей на основе данных о движениях глаз.

Приложение называется «Дислектор» и будет доступно на разных платформах: настольных компьютерах с операционными системами Windows и MacOS и мобильных устройствах на основе Android и iOS. Движения глаз участника при чтении предложений с экрана ноутбука или мобильного устройства записываются с помощью видеоокулографа (айтрекера). Пользователь вводит информацию о поле, классе, возрасте, а также время и координаты фиксации взгляда, после чего программа предоставляет информацию о риске дислексии или ее наличии.

Эта разработка позволяет за очень короткий срок и без помощи профильного специалиста выявить нарушения чтения у детей и определить наличие дислексии. После ввода всех требуемых данных пользователь нажимает на кнопку «Оценить степень дислексии», и программа показывает результат предсказания модели: норма, риск дислексии или дислексия.

«Методы машинного обучения, которые мы используем в этом проекте, строятся на основе больших и уникальных корпусов данных. Разработка позволяет выявить у детей риск развития дислексии по движениям глаз и взвесить глазодвигательные параметры, которые могут затруднять чтение. Особенность инструмента в том, что выявление нарушений чтения или наличия дислексии происходит за короткий срок, в отличие от традиционного нейропсихологического или логопедического обследования, которое требует значительно больше времени и присутствия специалиста», – сказала Ольга Драгой, директор Центра языка и мозга, руководитель проекта «Диагностические и ассистивные речевые технологии на основе искусственного интеллекта» в Центре искусственного интеллекта НИУ ВШЭ.

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Цифровизация

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Центр искусственного интеллекта НИУ ВШЭ создан в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

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