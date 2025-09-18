Психология - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Какие есть психологи и где они нужны?

Данная специальность сложилась в Российской Федерации не так давно, но в принципе устойчиво закрепилась, и специалисты с психологическим образованием на должностях психолога в социальной сфере, педагога-психолога, медицинского психолога, психолога служебной деятельности, психолога-консультанта успешно осуществляют свою деятельность в разных сферах: образования, здравоохранения, служебной деятельности, бизнеса, и так далее.

Чем занимается психолог?

Это напрямую связано с тем, в какой сфере он эту деятельность осуществляет. Но если в целом говорить про профессиональные задачи психолога: он осуществляет психодиагностику, психологическую коррекцию, психологическое консультирование. Он может осуществлять психологическую экспертизу, психологическую супервизию, участвовать в комплексной или медико-социальной реабилитации, быть включённым в психологическое просвещение и так далее. То есть спектр профессиональных задач чрезвычайно дифференцирован. И в своей деятельности конкретный психолог может быть специализирован по какому-то конкретному блоку или группе задач.

Как учиться на психолога?

Что же касается подготовки клинических психологов, то длительность образования варьируется от 5,5 до 6 лет, например, в Пироговском Университете это программа 5,5 лет. Это высокоинтенсивная программа с большим количеством разнообразнейших дисциплин, с большим объемом практической подготовки. В нашем случае это специализированные психиатрические клиники, психоневрологические диспансеры, соматические клиники, реабилитационные центры, детские и взрослые больницы, поликлиники, организации департамента соцзащиты, где на длительном проживании находятся пациенты.

Кто такой корпоративный психолог?

Специалист, который отвечает за психическое здоровье организации, – это корпоративный или организационный психолог. Работа корпоративного психолога может быть сосредоточена на задачах диагностики и выявления рисков, например, конфликтов или дисфункциональных состояний. Может быть направлена на профилактику, на формирование качества межличностных отношений. Может быть включена в задачи формирования организационной культуры.

Как работают корпоративные психологи?

Формат работы психологической службы может быть как встроенный в организационную структуру, то есть психолог или психологическая служба будут частью организационных отношений, а может быть вынесен на аутсорсинг. И в той, и в другой версии есть свои плюсы и свои минусы.

Как психолог помогает коллективу развиваться?

Чем больше организация заботится о психическом здоровье своих сотрудников, тем меньше издержек, в том числе экономических и репутационных, поскольку организационная патология ретранслируется на психические состояния и качество отношений в организации.

Что такое выгорание?

Эмоциональное и профессиональное выгорание — это не просто психологическое состояние, а системное и масштабное явление, затрагивающее все сферы жизни современного человека. Мы имеем дело с тихим кризисом, который протекает часто незаметно, но подтачивает ресурсы личности, разрушает профессиональные мотивации и нарушает социальные связи.

Какие мифы окружают тему выгорания и чем они опасны?

Часто выгорание считают проявлением слабости или неспособности справиться со стрессом. Некоторые считают, что выгорание — это "признак хорошей работы", или что с ним справится обычный отпуск. Кто-то вообще отрицает его существование. Эти заблуждения мешают своевременно оказывать помощь и вести профилактику.

Какие признаки помогут выявить выгорание?

Выгорание развивается в три ключевые фазы: хроническое чувство истощения энергии — человек испытывает упадок сил, становится утомлённым и эмоционально опустошённым; снижение профессиональной эффективности — возникает ощущение бесполезности и неудовлетворённости результатами труда; циничное, отстранённое отношение к деятельности — эмоциональная "заморозка", потеря смысла, снижение эмпатии к коллегам или клиентам.

Какие защитить себя от выгорания?

Важно наличие источников самореализации вне профессии. Каждый человек должен иметь не менее трёх активных направлений реализации себя. Это может быть работа, которая приносит доход, увлечения, которые приносят удовольствие и свободу, и миссия — деятельность, связанная с социальным вкладом (волонтёрство, наставничество, благотворительность и т.п.).

Тревожность — без преувеличения самый частый запрос в кабинете психолога. Согласно данным РАН, более 60% обращений к специалистам в России напрямую связаны с тревожными расстройствами или состояниями. А после 2020 года этот показатель вырос почти вдвое. И это неудивительно. Мир меняется быстро, а у людей нет «встроенной инструкции» безболезненно переживать перемены. Именно поэтому навык работать с тревожностью — ключевой для современного психолога. Что есть в «спасительном чемоданчике» у психолога?

телесные практики

техники когнитивно-поведенческой терапии

работа с убеждениями

дыхательные и ресурсные упражнения

и, конечно, контакт, поддержка и выстраивание доверия

Почему люди с ПТСР подвержены воздействию мошенников?

В основе успеха любого манипулятивно-мошеннического воздействия находится изменение эмоционального и когнитивного состояния человека (жертвы), в результате которого снижается критика мыслительной деятельности на фоне возрастающего эмоционально аффективного состояния.

Какие симптомы ПТСР приводят к снижению критики?

В симптомах посттравматического стрессового расстройства мы фиксируем навязчивость мысли, устойчивость к беспокойству, диссоциацию, острые эмоциональные состояния и нарушения адаптации. Все эти проявления приводят к тому, что снижается критичность мышления, а соответственно и контроль, и регуляция.

Правда ли, что депрессия — это модная болезнь и раньше её не было?

Депрессия — это полноценное клиническое расстройство, а вовсе не синоним грусти или тем более лени. Депрессия не поддается моде. Одно из ключевых отличий реальной депрессии от простой печали заключается в том, что человеку трудно выразить переживание словами. Депрессия закрывает рот и мозг.

Депрессия передается по наследству?

Действительно, это мнение можно назвать правдивым, однако наследственность — лишь один элемент триады. Всегда сходятся три пазла: генетическая предрасположенность, личностно-психологические уязвимости и социальная среда.

Правда ли, что депрессия лечится только антидепрессантами?

Монотерапия антидепрессантами — большая ошибка. Действительно эффективна лишь комбинированная стратегия: антидепрессанты плюс при необходимости нормотимики и атипичные антипсихотики, плюс психотерапия, психообразование, семейная работа.

В чем сложность пациентов с депрессией?

Главная проблема депрессивного пациента в том, что болезнь «закрывает ему рот». Существует феномен алекситимии — неспособности выразить свои переживания. Часто пациент, прорвавшись сквозь чащу самообвинений к врачу, просто не может описать, что с ним происходит.

Как проявляется депрессия?

Когда молчит язык, говорит тело. Депрессия проявляется соматическими симптомами: тахикардией, повышением давления, бледностью кожи (из-за спазма сосудов), нарушениями менструального цикла, снижением либидо, проблемами с кишечником. Весь организм как бы замирает. Бывает и «улыбающаяся» депрессия», когда человек на приеме кажется вполне благополучным.

Как современная наука рассматривает депрессию?

Современная наука рассматривает депрессию в рамках биопсихосоциальной модели. Это означает, что у расстройства всегда три группы причин, которые переплетаются между собой. Во-первых, это биологическая основа, включая генетическую предрасположенность. Во-вторых, психологический склад личности и наличие неразрешенных внутренних конфликтов. И в-третьих, социальное окружение и обстоятельства жизни.

К каким психическим заболеваниям может привести постоянный стресс?

В списке заболеваний, связанных со стрессами, доминируют тревожно-депрессивные расстройства. Под ними понимается группа нервно-психических заболеваний, возникающих в основном вследствие длительных психических переживаний, перенапряжений при выполнении чрезмерных по сложности и трудоемкости дел, недостаточного отдыха, сна, длительной внутренней борьбы, необходимости скрывать горе, гнев, страдания. Способствуют возникновению неврозов и внутренние болезни человека.

Как можно управлять стрессом?

Понять, что такое стресс, научиться распознавать его симптомы и причины;

выбрать оптимальное поведение; освоить быстрые и простые приемы, устраняющие ваши стрессовые проблемы; восстановить утраченный ресурс, противодействовать последствию длительного стресса – «синдрому хронической усталости».

Все вышеперечисленное входит в понятие «антистрессовый стиль жизни»

Тишина помогает контролировать эмоции?

Мозг – это самый энергозатратный орган. Среднее потребление им глюкозы составляет 4,5‑7,0 мг на 100 мг мозга в 1 мин. Речь – это высшая мозговая функция. Вывод простой: молчание, действительно, экономит энергетические ресурсы, помогает снизить нагрузку на мозг, переработать полученную информацию и успокоиться.

Можно ли заменить тишину чем-то другим? Например, шумом воды или белым шумом?

Не для каждого человека соблюдение тишины – эффективный способ борьбы со стрессом, тогда можно пробовать что-то другое, например, шум океана, леса и т.д. Молчание хорошо тем, что позволяет включить диалог с собой и сфокусироваться на своих ощущениях, впоследствии их проработать. Звук может отвлекать от хода собственных мыслей.

Почему после тишины улучшается память?

Молчание напоминает по своему значению сон, когда идет обработка информации, полученной за день, запись информации в долговременную память. Мозгу не нужно отвлекаться на то, чтобы активировать речевой центр, обдумывать программу дальнейшего диалога – это экономия большого энергетического потенциала, который может быть перераспределен в более выгодные возможности, например, в память.

Каковы основные различия между взаимодействием человека с психологом и взаимодействием с искусственным интеллектом в контексте психотерапии?

Сейчас искусственный интеллект активно внедряется в психологическое консультирование и психотерапию, предлагая новые инструменты поддержки человека. Однако существуют значимые различия и говорить о целесообразности полной замены практики психологического консультирования специалистом психологом или психотерапевтом на искусственный интеллект сейчас не приходиться.

Существуют ли определенные аспекты человеческой эмоциональной связи и эмпатии, которые невозможно воспроизвести с помощью искусственного интеллекта, и как это влияет на качество терапевтического процесса?

Да, существуют аспекты человеческой эмоциональной связи и эмпатии, которые искусственный интеллект пока не способен полностью воспроизвести. И главное отличие будет скрыто в глубине и подлинности переживаний. Искусственный интеллект может имитировать эмпатию, распознавать эмоции и даже генерировать поддерживающие ответы, но он не испытывает подлинного сочувствия или личностной вовлеченности. Его реакции — это результат обработки данных, а не внутреннего переживания.

Как вы считаете, какие роли могут успешно выполнять системы искусственного интеллекта в области психологии?

Искусственный интеллект способен анализировать тексты или голосовые сообщения, отмечая «тревожные звоночки», мотивирующие объяснять пользователю основы психологического благополучия или мягко направлять к техникам самопомощи и саморегуляции. Также приложения и боты искусственного интеллекта могут быть полезны в напоминании, например, о регулярности дыхательных упражнение или, например, может быть запрограммирован на вопрос: "Как ты спал на этой неделе?" — это удобно, особенно когда нужно заполнить паузу между сеансами у терапевта.

Почему осенью и весной обостряются психические расстройства?

К наиболее известным факторам, приводящим к осенним обострениям психических расстройств, относятся:

— изменение продолжительности светового дня и температуры окружающей среды, что сопровождается нарушением биоритмов (десинхроноз);

— изменения в выработке гормона мелатонина, отвечающего за регуляцию сна;

— уменьшение выработки серотонина, основного нейромедиатора регулирующего настроение;

— угнетение работы иммунной системы.

В осенний период чаще всего обостряются эндогенные психические заболевания. Наиболее известным психическим расстройством, связанным с циркадными ритмами, является сезонное аффективное расстройство (САР).

Какие симптомы у сезонных психических расстройств?

Основными симптомами САР являются (по МКБ-10):

— желание больше спать или, наоборот, бессонница;

— потеря интереса ко всему, что прежде приносило удовольствие;

— чувство усталости, подавленности, грусти;

— переедание, повышенная тяга к углеводам или ухудшение аппетита;

— чувство безнадежности, вины, бесполезности;

— трудности с концентрацией внимания.

Какие действия можно предпринять, чтобы уменьшить влияние сезонных факторов?

Необходимо нормализовать режим сна и питания.

Включить в повседневную жизнь занятия спортом и увеличить продолжительность нахождения на свежем воздухе.

По возможности — сезонная релокация в географические регионы с более благоприятным климатом.

Консультация специалиста по поводу приема препаратов, обладающих профилактическим действием.

* Пресс-служба РНИМУ, Пироговского Университета