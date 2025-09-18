Получите все материалы CNews по ключевому слову
Здравоохранение Психология психологическая поддержка психические расстройства психоанализ психическое здоровье психоэмоциональное здоровье
Психология - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
Какие есть психологи и где они нужны?
Данная специальность сложилась в Российской Федерации не так давно, но в принципе устойчиво закрепилась, и специалисты с психологическим образованием на должностях психолога в социальной сфере, педагога-психолога, медицинского психолога, психолога служебной деятельности, психолога-консультанта успешно осуществляют свою деятельность в разных сферах: образования, здравоохранения, служебной деятельности, бизнеса, и так далее.
Чем занимается психолог?
Это напрямую связано с тем, в какой сфере он эту деятельность осуществляет. Но если в целом говорить про профессиональные задачи психолога: он осуществляет психодиагностику, психологическую коррекцию, психологическое консультирование. Он может осуществлять психологическую экспертизу, психологическую супервизию, участвовать в комплексной или медико-социальной реабилитации, быть включённым в психологическое просвещение и так далее. То есть спектр профессиональных задач чрезвычайно дифференцирован. И в своей деятельности конкретный психолог может быть специализирован по какому-то конкретному блоку или группе задач.
Как учиться на психолога?
Что же касается подготовки клинических психологов, то длительность образования варьируется от 5,5 до 6 лет, например, в Пироговском Университете это программа 5,5 лет. Это высокоинтенсивная программа с большим количеством разнообразнейших дисциплин, с большим объемом практической подготовки. В нашем случае это специализированные психиатрические клиники, психоневрологические диспансеры, соматические клиники, реабилитационные центры, детские и взрослые больницы, поликлиники, организации департамента соцзащиты, где на длительном проживании находятся пациенты.
Кто такой корпоративный психолог?
Специалист, который отвечает за психическое здоровье организации, – это корпоративный или организационный психолог. Работа корпоративного психолога может быть сосредоточена на задачах диагностики и выявления рисков, например, конфликтов или дисфункциональных состояний. Может быть направлена на профилактику, на формирование качества межличностных отношений. Может быть включена в задачи формирования организационной культуры.
Как работают корпоративные психологи?
Формат работы психологической службы может быть как встроенный в организационную структуру, то есть психолог или психологическая служба будут частью организационных отношений, а может быть вынесен на аутсорсинг. И в той, и в другой версии есть свои плюсы и свои минусы.
Как психолог помогает коллективу развиваться?
Чем больше организация заботится о психическом здоровье своих сотрудников, тем меньше издержек, в том числе экономических и репутационных, поскольку организационная патология ретранслируется на психические состояния и качество отношений в организации.
Что такое выгорание?
Эмоциональное и профессиональное выгорание — это не просто психологическое состояние, а системное и масштабное явление, затрагивающее все сферы жизни современного человека. Мы имеем дело с тихим кризисом, который протекает часто незаметно, но подтачивает ресурсы личности, разрушает профессиональные мотивации и нарушает социальные связи.
Какие мифы окружают тему выгорания и чем они опасны?
Часто выгорание считают проявлением слабости или неспособности справиться со стрессом. Некоторые считают, что выгорание — это "признак хорошей работы", или что с ним справится обычный отпуск. Кто-то вообще отрицает его существование. Эти заблуждения мешают своевременно оказывать помощь и вести профилактику.
Какие признаки помогут выявить выгорание?
Выгорание развивается в три ключевые фазы: хроническое чувство истощения энергии — человек испытывает упадок сил, становится утомлённым и эмоционально опустошённым; снижение профессиональной эффективности — возникает ощущение бесполезности и неудовлетворённости результатами труда; циничное, отстранённое отношение к деятельности — эмоциональная "заморозка", потеря смысла, снижение эмпатии к коллегам или клиентам.
Какие защитить себя от выгорания?
Важно наличие источников самореализации вне профессии. Каждый человек должен иметь не менее трёх активных направлений реализации себя. Это может быть работа, которая приносит доход, увлечения, которые приносят удовольствие и свободу, и миссия — деятельность, связанная с социальным вкладом (волонтёрство, наставничество, благотворительность и т.п.).
Тревожность — без преувеличения самый частый запрос в кабинете психолога. Согласно данным РАН, более 60% обращений к специалистам в России напрямую связаны с тревожными расстройствами или состояниями. А после 2020 года этот показатель вырос почти вдвое. И это неудивительно. Мир меняется быстро, а у людей нет «встроенной инструкции» безболезненно переживать перемены. Именно поэтому навык работать с тревожностью — ключевой для современного психолога. Что есть в «спасительном чемоданчике» у психолога?
- телесные практики
- техники когнитивно-поведенческой терапии
- работа с убеждениями
- дыхательные и ресурсные упражнения
- и, конечно, контакт, поддержка и выстраивание доверия
Почему люди с ПТСР подвержены воздействию мошенников?
В основе успеха любого манипулятивно-мошеннического воздействия находится изменение эмоционального и когнитивного состояния человека (жертвы), в результате которого снижается критика мыслительной деятельности на фоне возрастающего эмоционально аффективного состояния.
Какие симптомы ПТСР приводят к снижению критики?
В симптомах посттравматического стрессового расстройства мы фиксируем навязчивость мысли, устойчивость к беспокойству, диссоциацию, острые эмоциональные состояния и нарушения адаптации. Все эти проявления приводят к тому, что снижается критичность мышления, а соответственно и контроль, и регуляция.
Правда ли, что депрессия — это модная болезнь и раньше её не было?
Депрессия — это полноценное клиническое расстройство, а вовсе не синоним грусти или тем более лени. Депрессия не поддается моде. Одно из ключевых отличий реальной депрессии от простой печали заключается в том, что человеку трудно выразить переживание словами. Депрессия закрывает рот и мозг.
Депрессия передается по наследству?
Действительно, это мнение можно назвать правдивым, однако наследственность — лишь один элемент триады. Всегда сходятся три пазла: генетическая предрасположенность, личностно-психологические уязвимости и социальная среда.
Правда ли, что депрессия лечится только антидепрессантами?
Монотерапия антидепрессантами — большая ошибка. Действительно эффективна лишь комбинированная стратегия: антидепрессанты плюс при необходимости нормотимики и атипичные антипсихотики, плюс психотерапия, психообразование, семейная работа.
В чем сложность пациентов с депрессией?
Главная проблема депрессивного пациента в том, что болезнь «закрывает ему рот». Существует феномен алекситимии — неспособности выразить свои переживания. Часто пациент, прорвавшись сквозь чащу самообвинений к врачу, просто не может описать, что с ним происходит.
Как проявляется депрессия?
Когда молчит язык, говорит тело. Депрессия проявляется соматическими симптомами: тахикардией, повышением давления, бледностью кожи (из-за спазма сосудов), нарушениями менструального цикла, снижением либидо, проблемами с кишечником. Весь организм как бы замирает. Бывает и «улыбающаяся» депрессия», когда человек на приеме кажется вполне благополучным.
Как современная наука рассматривает депрессию?
Современная наука рассматривает депрессию в рамках биопсихосоциальной модели. Это означает, что у расстройства всегда три группы причин, которые переплетаются между собой. Во-первых, это биологическая основа, включая генетическую предрасположенность. Во-вторых, психологический склад личности и наличие неразрешенных внутренних конфликтов. И в-третьих, социальное окружение и обстоятельства жизни.
К каким психическим заболеваниям может привести постоянный стресс?
В списке заболеваний, связанных со стрессами, доминируют тревожно-депрессивные расстройства. Под ними понимается группа нервно-психических заболеваний, возникающих в основном вследствие длительных психических переживаний, перенапряжений при выполнении чрезмерных по сложности и трудоемкости дел, недостаточного отдыха, сна, длительной внутренней борьбы, необходимости скрывать горе, гнев, страдания. Способствуют возникновению неврозов и внутренние болезни человека.
Как можно управлять стрессом?
- Понять, что такое стресс, научиться распознавать его симптомы и причины;
выбрать оптимальное поведение;
- освоить быстрые и простые приемы, устраняющие ваши стрессовые проблемы;
- восстановить утраченный ресурс, противодействовать последствию длительного стресса – «синдрому хронической усталости».
Все вышеперечисленное входит в понятие «антистрессовый стиль жизни»
Тишина помогает контролировать эмоции?
Мозг – это самый энергозатратный орган. Среднее потребление им глюкозы составляет 4,5‑7,0 мг на 100 мг мозга в 1 мин. Речь – это высшая мозговая функция. Вывод простой: молчание, действительно, экономит энергетические ресурсы, помогает снизить нагрузку на мозг, переработать полученную информацию и успокоиться.
Можно ли заменить тишину чем-то другим? Например, шумом воды или белым шумом?
Не для каждого человека соблюдение тишины – эффективный способ борьбы со стрессом, тогда можно пробовать что-то другое, например, шум океана, леса и т.д. Молчание хорошо тем, что позволяет включить диалог с собой и сфокусироваться на своих ощущениях, впоследствии их проработать. Звук может отвлекать от хода собственных мыслей.
Почему после тишины улучшается память?
Молчание напоминает по своему значению сон, когда идет обработка информации, полученной за день, запись информации в долговременную память. Мозгу не нужно отвлекаться на то, чтобы активировать речевой центр, обдумывать программу дальнейшего диалога – это экономия большого энергетического потенциала, который может быть перераспределен в более выгодные возможности, например, в память.
Каковы основные различия между взаимодействием человека с психологом и взаимодействием с искусственным интеллектом в контексте психотерапии?
Сейчас искусственный интеллект активно внедряется в психологическое консультирование и психотерапию, предлагая новые инструменты поддержки человека. Однако существуют значимые различия и говорить о целесообразности полной замены практики психологического консультирования специалистом психологом или психотерапевтом на искусственный интеллект сейчас не приходиться.
Существуют ли определенные аспекты человеческой эмоциональной связи и эмпатии, которые невозможно воспроизвести с помощью искусственного интеллекта, и как это влияет на качество терапевтического процесса?
Да, существуют аспекты человеческой эмоциональной связи и эмпатии, которые искусственный интеллект пока не способен полностью воспроизвести. И главное отличие будет скрыто в глубине и подлинности переживаний. Искусственный интеллект может имитировать эмпатию, распознавать эмоции и даже генерировать поддерживающие ответы, но он не испытывает подлинного сочувствия или личностной вовлеченности. Его реакции — это результат обработки данных, а не внутреннего переживания.
Как вы считаете, какие роли могут успешно выполнять системы искусственного интеллекта в области психологии?
Искусственный интеллект способен анализировать тексты или голосовые сообщения, отмечая «тревожные звоночки», мотивирующие объяснять пользователю основы психологического благополучия или мягко направлять к техникам самопомощи и саморегуляции. Также приложения и боты искусственного интеллекта могут быть полезны в напоминании, например, о регулярности дыхательных упражнение или, например, может быть запрограммирован на вопрос: "Как ты спал на этой неделе?" — это удобно, особенно когда нужно заполнить паузу между сеансами у терапевта.
Почему осенью и весной обостряются психические расстройства?
К наиболее известным факторам, приводящим к осенним обострениям психических расстройств, относятся:
— изменение продолжительности светового дня и температуры окружающей среды, что сопровождается нарушением биоритмов (десинхроноз);
— изменения в выработке гормона мелатонина, отвечающего за регуляцию сна;
— уменьшение выработки серотонина, основного нейромедиатора регулирующего настроение;
— угнетение работы иммунной системы.
В осенний период чаще всего обостряются эндогенные психические заболевания. Наиболее известным психическим расстройством, связанным с циркадными ритмами, является сезонное аффективное расстройство (САР).
Какие симптомы у сезонных психических расстройств?
Основными симптомами САР являются (по МКБ-10):
— желание больше спать или, наоборот, бессонница;
— потеря интереса ко всему, что прежде приносило удовольствие;
— чувство усталости, подавленности, грусти;
— переедание, повышенная тяга к углеводам или ухудшение аппетита;
— чувство безнадежности, вины, бесполезности;
— трудности с концентрацией внимания.
Какие действия можно предпринять, чтобы уменьшить влияние сезонных факторов?
Необходимо нормализовать режим сна и питания.
Включить в повседневную жизнь занятия спортом и увеличить продолжительность нахождения на свежем воздухе.
По возможности — сезонная релокация в географические регионы с более благоприятным климатом.
Консультация специалиста по поводу приема препаратов, обладающих профилактическим действием.
* Пресс-служба РНИМУ, Пироговского Университета
СОБЫТИЯ
|18.09.2025
|
Эмоциональное выгорание: скрытая эпидемия российского рынка труда
в до 35 лет, 59% в возрасте 35—45 лет и 61% россиян 45+. С выгоранием сталкивались 69% респондентов с высшим образованием против 55% среди тех, у кого среднее профессиональное. В каждом втором случае эмоциональное выгорание привело к решению уволиться из компании. Женщины более склонны к увольнению, чем мужчины (53% против 48% соответственно). Россияне 35+, знакомые с выгоранием, расстаются
|18.09.2025
|
Студентка НГУ создает цифрового ассистента, который поможет психологам снизить нагрузку и избежать выгорания
н человек, тогда как число специалистов не превышает 100 тыс. Высокая нагрузка приводит к тому, что психологи либо ограничивают количество клиентов, либо рискуют потерять эффективность. По мнен
|21.08.2025
|
«Алиса, представь, что ты мой психолог», — «Яндекс» изучил, в каких ролях пользователи просят побыть нейросеть
стами — копирайтером, автором или писателем. На втором месте — маркетолог, а на третьем — студент или ученик, чтобы нейросеть поняла, какой уровень и объем знаний использовать. На четвертой строчке — психолог (в таких случаях Алиса сразу предупреждает, что может побыть в этой роли и поговорить с пользователем, но за квалифицированными советами и помощью посоветует обратиться к профессионалу
|28.07.2025
|
«СберСпасибо» и «Медси» создали цифровой чек-ап выгорания для пиарщиков
т на посты и опросы про выгорание, даже отрицают, что в их жизни есть стресс. Это меня удивило. Как психолог, я знаю, что многие живут в непрерывном стрессе, не замечая его. Мои наблюдения подт
|23.07.2025
|
Ученые Пермского Политеха разработали модель прогнозирования курса биткойна с учетом индекса страха и жадности
аха и жадности показала среднюю абсолютную ошибку в $1,169 тыс., что на 6,2% лучше модели без учета психологического фактора. «Особенно показательным стал ноябрьский период 2024 года, когда бит
|19.03.2025
|
Аналитики Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в два раза
ься и в России. В 2020 г. пандемия стимулировала рост этого рынка: она сделала актуальнее и вопросы психологического здоровья, и онлайн-форматы. По данным Yota, сегодня самым востребованным сер
|17.12.2024
|
«МегаФон»: в Югре вырос спрос на онлайн-психологов
45-54 года. Третье место делят молодые люди 18-24 лет (8%) и подростки 14-17 лет (7%). Меньше всего психологи востребованы среди людей старше 55 лет. Чаще всего онлайн-сервисами по подбору псих
|13.12.2024
|
«МегаФон»: ямальцам меньше, чем другим уральцам, нужны онлайн-психологи
ка. Второе место (16% трафика) делят молодежь 18-24 лет и старшее поколение 45-54 лет. Меньше всего психологи востребованы среди подростков и людей старше 55. На Ямале женщины чаще пользуются о
|13.12.2024
|
«МегаФон»: орловцы 35-44 лет стали чаще обращаться к онлайн-психологам
В 2024 г. жители Орловской области стали интересоваться онлайн-сервисами по подбору психологов на 95% чаще. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенный трафик на десятки тематических ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Чаще других он
|10.12.2024
|
«МегаФон»: свердловчане от 45 до 54 лет чаще других обращаются к онлайн-психологам
ресуются жители Свердловской области от 45 до 54 лет, на них приходится 42% трафика. Немного меньше психологи востребованы у пользователей 35-44 лет (24% от общего объема). Наименее всего профи
|28.11.2024
|
В России запустили маркетплейс психологических консультаций
Сервис работает со специалистами, использующими научно обоснованный подход. Среди них – клинические психологи, опытные практики и академические работники, в том числе кандидаты наук. А вот мист
|25.11.2024
|
«МегаФон»: на Ставрополье вырос спрос на онлайн-психологов
Ставропольцы в 2024 г. стали посещать онлайн-сервисы по подбору психологов на 22% чаще, а среднее время, которое пользователи уделяют этим специалистам выросло на 10%, подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенного объема трафика на соответствующие
|18.11.2024
|
«МегаФон»: спрос на онлайн-психологов в Москве вырос почти на 40%
Жители столицы в 2024 г. стали посещать онлайн-сервисы по подбору психологов на 36% чаще, а среднее время, которое пользователи уделяют этим специалистам выросло на 19%, подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенного объема трафика на соответствующие
|10.09.2024
|
ВСК: в соцсетях можно проводить не более трех часов в день, иначе растет риск депрессии, тревожности и селфхарма
выражения и доступа к информации. Однако за этими возможностями скрываются и определенные риски для психического здоровья. Ольга Бакшутова, руководитель управления цифровой медицины Страхового
|04.03.2024
|
В МТУСИ исследуют применение нейросетей в задаче определения психологического портрета человека по фотографии
Построение психологического портрета является важной задачей в психологии, но на данный момент она решае
|05.12.2023
|
Аналитика Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в 1,5 раза
за год увеличился на 81%. Почти на треть выросло среднее время, которое пользователи уделяют онлайн-психологам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обез
|31.05.2023
|
Почему опасно использовать нейросети для решения психологических проблем
помочь. Однако не стоит полностью полагаться на искусственный интеллект. Доверять нейросетям свое психологическое здоровье небезопасно.1. Чат-боты не могут заменить терапию Помните, что нейро
|07.11.2022
|
ФБР: Кибератаки пророссийских хакеров «чисто психологические» и не наносят реального ущерба. Что придет им на смену?
яет на работу организаций. «Однако хактивисты часто предают огласке свои атаки и преувеличивают их серьезность в социальных сетях, чтобы поднять свой авторитет, — отмечается в записке. — В результате психологическое воздействие DDoS-атак часто оказывается сильнее, чем реальный ущерб». Для проведения DDoS-атаки достаточно иметь под рукой ноутбук или смартфон с выходом в интернет В сообщении
|19.02.2022
|
5 самых агрессивных психологических приемов в псевдобесплатных играх
— не такие уж бесплатные, какими могут показаться поначалу. Их создатели не просто предлагают купить игрокам дополнительные бонусы, оружие или жизни — чтобы спровоцировать покупки, они используют ряд психологических приемов.1. Эффект обеспеченного прогресса С этим эффектом мы сталкиваемся и в повседневной жизни: например, в магазине вам выдают бонусную карту и зачисляют на нее приветственны
|09.09.2021
|
Евгения Шепелева, бизнес-психолог: Ментальность мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок
ьно понимаю, что с вами работает команда психологов? Евгения Шепелева: Да, в моей команде не только психологи, но и бизнес-консультанты. Но основная наша задача — психологическая работа, в резу
|21.05.2020
|
Сбербанк поможет клиентам правильно выйти из режима самоизоляции
нтов СК «Сбербанк страхование жизни» по накопительному и инвестиционному страхованию жизни. Ведущие психологи и эксперты Family Tree проведут цикл вебинаров, посвященных правильному выходу из р
|19.03.2020
|
От легкой депрессии до мощного спада. Опубликованы 4 сценария для рынка электроники в условиях пандемии
От легкой депрессии до мощного спада COVID-19 окажет значительное влияние на мировой рынок полупроводников в 2020 году, по данным IDC Аналитическая компания IDC представила новый отчет Impact of COVID-19
|10.01.2018
|
Психологическая иллюзия провоцирует лишний вес
не всегда адекватно воспринимают свое тело и кажутся себе более стройными, чем есть на самом деле. Психологическая иллюзия становится причиной того, что люди переедают и впоследствии страдают
|18.01.2017
|
Виртуальная реальность превращает интровертов в экстравертов?
ановлением социальных контактов, могут решить часть своих проблем с помощью виртуальной реальности. Психологический тест показал, что в виртуальной реальности интроверты не испытывают значимых
|02.11.2016
|
Виртуальные офисы Sococo стали площадкой для консультаций врачей и психологов
направлено на экономию самого ценного человеческого ресурса — времени. Виртуальные офисы Sococo — не исключение. Школа PSY2.0 стала новатором в использовании Sococo в области проведения медицинских и психологических консультаций — области, в которой любые задержки могут быть максимально критичны, а оперативное привлечение квалифицированных специалистов может не только сэкономить время и ден
|16.05.2016
|
Повышение температуры тела снимает симптомы депрессии
Исследователи под руководством доктора Чарльза Райсона (Charles Raison) из Университета Висконсин-Мэдисон провели небольшой, но очень интересный эксперимент по лечению депрессии с помощью гипертермии, то есть нагрева тела до температуры выше средней нормы в 36,6 градусов Цельсия. Оказалось, что эта простая процедура вызывает удивительный эффект. В ходе экспер
|26.08.2015
|
Шизофрения вызвана микробами в горле?
расстройствами и шизофренией, так что не исключено, что именно микробы являются причиной тяжелого психического расстройства.
|19.08.2015
|
Хорошее настроение заразно, а депрессия нет
ет на окружающих. Оказалось, что можно спасти близких людей от депрессии без риска для собственного психического здоровья. Есть распространенное мнение, что человек, находящийся в депрессии, за
|29.07.2015
|
Бактерии могут стать причиной депрессии
Ученые из Научно-исследовательского института здоровья Фарнкомб в Университете МакМастер обнаружили, что кишечные бактерии играют важную роль в развитии состояния тревоги и депрессии. Это первое исследование роли кишечной микрофлоры в измененном поведении, оно раскрывает сложные механизмы взаимодействия между бактериями внутри организма и характером носителя. Бога
|13.10.2014
|
В Австралии создадут ГИС психического здоровья мужчин
инициативе. Сегодня геоинформационные системы используются в здравоохранении все шире, но в области психического здоровья крупных проектов очень мало. Между тем, например, депрессия по данным В
|31.10.2013
|
В компании люди кажутся симпатичнее
Как правило, люди кажутся гораздо симпатичнее, если они являются частью группы. Такой вывод сделали психологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). Постоянные зрители американского
|16.10.2012
|
Депрессия слепа: вина неотличима от злости
Злость, грусть, стыд – люди, находящиеся в депрессии, не могут ощутить разницы между этими и многими другими эмоциями. Об этом свидетель
|25.04.2012
|
Виртуальный психолог будет лечить военных
ьным персонажем, а не живым человеком. Если SIM Sensei обнаружит у пациента незначительные симптомы психического расстройства, он организует сеанс у реального психотерапевта в течение 1-2 недел
|03.04.2012
|
Фаст-фуд приводит к депрессии: проверено на тысячах людей
делий (пирожные, круассаны, пончики и т.д.) и фаст-фуд (гамбургеры, хот-доги и пицца) связано с депрессией. Результаты исследования показывают, что любители фаст-фуда на 51% больше склонны к развитию депрессии, чем люди, которые фаст-фуд не употребляют вообще или едят его очень редко. При этом наблюдается эффект дозы, т.е. чем больше фаст-фуда вы едите, тем больше риск развития депрессии
|08.12.2011
|
В армии появится "киберпсихолог"
ык тела, голос, поступки и динамику этих проявлений характера и настроения человека. Прежде всего, «киберпсихолог» будет следить за атмосферой внутри воинских коллективов с целью предупреждения
|18.10.2010
|
Найден ген, "включающий" депрессию
Ученые из Йельского университета обнаружили ген, который является причиной депрессии. Это открытие, возможно, позволит создать новые антидепрессанты, которые помогут миллионам людей. Депрессия стала настоящим бедствием современной цивилизации. Так, в США от депресс
|07.10.2010
|
Психология современных мужчин приближается к первобытной
ии и физиологии, вплоть до более эфемерных индивидуальных свойств психики. По особенностям личности психологи довольно надежно (с небольшой погрешностью) могут разделить любую большую выборку л
|14.07.2010
|
Психологи исследовали парадоксы русской души
ваться на отрицательных эмоциях и воспоминаниях и предаваться невеселым размышлениям. Тем не менее, психологи из Мичиганского университета Игорь Гроссман (Igor Grossmann) и Этан Кросс (Ethan Kr
|03.02.2010
|
Активные интернет-пользователи подвержены депрессии
Согласно новому исследованию британских ученых, люди, которые много времени проводят в интернете, больше других подвержены депрессии. «Это исследование подтверждает общественное мнение, что слишком сильное увлечение времяпровождением в Сети со временем заменяет человеку нормальные социальные функции и часто ведет к
|17.04.2009
|
Карьера ухудшает психическое здоровье
контрольной группой работников, не получивших повышения. В целом, как отмечают авторы исследования, психическое здоровье работников после повышения было гораздо хуже, чем до карьерного скачка,
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3349 22
|Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 11
|Макаров Станислав 117 8
|Clarke Isaac - Кларк Исаак - Кларк Айзак 15 7
|Сиденко Андрей 38 7
|Медведев Дмитрий 1662 6
|Рудычева Наталья 95 5
|Ипатов Вадим 84 5
|Кирьянова Анна 5 5
|Bush George - Буш Джордж 334 5
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 5
|Бочкова Ольга 5 5
|Курьянов Сергей 162 5
|Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 4
|Солонин Виталий 89 4
|Леонов Кирилл 13 4
|Хвещеник Анастасия 18 4
|Milgram Stanley - Мильгрэм Стэнли 7 4
|Hyman Barry - Хайман Барри 40 4
|Рейман Леонид 1058 4
|Теплицкий Дмитрий 88 4
|Шадаев Максут 1146 4
|Никифоров Николай 1136 4
|Глазков Александр 148 4
|Бабинцев Василий 24 3
|Бейдер Александр 75 3
|Лосев Сергей 46 3
|Гуревич Михаил 40 3
|Ковалев Виктор 40 3
|Толкачева Екатерина 43 3
|Сенкевич Виктор 30 3
|Кондрашин Михаил 22 3
|Поляков Валерий 6 3
|Бабкин Александр 17 3
|Лепский Владимир 3 3
|Замиралов Олег 10 3
|Яушева Дарья 3 3
|Conway Tim - Конвэй Тим 3 3
|Матвеев Лев 64 3
|Меденцев Константин 100 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.