Психология - гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Какие есть психологи и где они нужны?
Данная специальность сложилась в Российской Федерации не так давно, но в принципе устойчиво закрепилась, и специалисты с психологическим образованием на должностях психолога в социальной сфере, педагога-психолога, медицинского психолога, психолога служебной деятельности, психолога-консультанта успешно осуществляют свою деятельность в разных сферах: образования, здравоохранения, служебной деятельности, бизнеса, и так далее.

Чем занимается психолог?
Это напрямую связано с тем, в какой сфере он эту деятельность осуществляет. Но если в целом говорить про профессиональные задачи психолога: он осуществляет психодиагностику, психологическую коррекцию, психологическое консультирование. Он может осуществлять психологическую экспертизу, психологическую супервизию, участвовать в комплексной или медико-социальной реабилитации, быть включённым в психологическое просвещение и так далее. То есть спектр профессиональных задач чрезвычайно дифференцирован. И в своей деятельности конкретный психолог может быть специализирован по какому-то конкретному блоку или группе задач.

Как учиться на психолога?
Что же касается подготовки клинических психологов, то длительность образования варьируется от 5,5 до 6 лет, например, в Пироговском Университете это программа 5,5 лет. Это высокоинтенсивная программа с большим количеством разнообразнейших дисциплин, с большим объемом практической подготовки. В нашем случае это специализированные психиатрические клиники, психоневрологические диспансеры, соматические клиники, реабилитационные центры, детские и взрослые больницы, поликлиники, организации департамента соцзащиты, где на длительном проживании находятся пациенты.

Кто такой корпоративный психолог?
Специалист, который отвечает за психическое здоровье организации, – это корпоративный или организационный психолог. Работа корпоративного психолога может быть сосредоточена на задачах диагностики и выявления рисков, например, конфликтов или дисфункциональных состояний. Может быть направлена на профилактику, на формирование качества межличностных отношений. Может быть включена в задачи формирования организационной культуры.

Как работают корпоративные психологи?
Формат работы психологической службы может быть как встроенный в организационную структуру, то есть психолог или психологическая служба будут частью организационных отношений, а может быть вынесен на аутсорсинг. И в той, и в другой версии есть свои плюсы и свои минусы.

Как психолог помогает коллективу развиваться?
Чем больше организация заботится о психическом здоровье своих сотрудников, тем меньше издержек, в том числе экономических и репутационных, поскольку организационная патология ретранслируется на психические состояния и качество отношений в организации.

 

Что такое выгорание?
Эмоциональное и профессиональное выгорание — это не просто психологическое состояние, а системное и масштабное явление, затрагивающее все сферы жизни современного человека. Мы имеем дело с тихим кризисом, который протекает часто незаметно, но подтачивает ресурсы личности, разрушает профессиональные мотивации и нарушает социальные связи.

Какие мифы окружают тему выгорания и чем они опасны?
Часто выгорание считают проявлением слабости или неспособности справиться со стрессом. Некоторые считают, что выгорание — это "признак хорошей работы", или что с ним справится обычный отпуск. Кто-то вообще отрицает его существование. Эти заблуждения мешают своевременно оказывать помощь и вести профилактику.

Какие признаки помогут выявить выгорание?
Выгорание развивается в три ключевые фазы: хроническое чувство истощения энергии — человек испытывает упадок сил, становится утомлённым и эмоционально опустошённым; снижение профессиональной эффективности — возникает ощущение бесполезности и неудовлетворённости результатами труда; циничное, отстранённое отношение к деятельности — эмоциональная "заморозка", потеря смысла, снижение эмпатии к коллегам или клиентам.

Какие защитить себя от выгорания?
Важно наличие источников самореализации вне профессии. Каждый человек должен иметь не менее трёх активных направлений реализации себя. Это может быть работа, которая приносит доход, увлечения, которые приносят удовольствие и свободу, и миссия — деятельность, связанная с социальным вкладом (волонтёрство, наставничество, благотворительность и т.п.).

 

Тревожность — без преувеличения самый частый запрос в кабинете психолога. Согласно данным РАН, более 60% обращений к специалистам в России напрямую связаны с тревожными расстройствами или состояниями. А после 2020 года этот показатель вырос почти вдвое. И это неудивительно. Мир меняется быстро, а у людей нет «встроенной инструкции» безболезненно переживать перемены.  Именно поэтому навык работать с тревожностью — ключевой для современного психолога. Что есть в «спасительном чемоданчике» у психолога?

  • телесные практики
  • техники когнитивно-поведенческой терапии
  • работа с убеждениями
  • дыхательные и ресурсные упражнения
  • и, конечно, контакт, поддержка и выстраивание доверия

 

Почему люди с ПТСР подвержены воздействию мошенников?
В основе успеха любого манипулятивно-мошеннического воздействия находится изменение эмоционального и когнитивного состояния человека (жертвы), в результате которого снижается критика мыслительной деятельности на фоне возрастающего эмоционально аффективного состояния.

Какие симптомы ПТСР приводят к снижению критики?
В симптомах посттравматического стрессового расстройства мы фиксируем навязчивость мысли, устойчивость к беспокойству, диссоциацию, острые эмоциональные состояния и нарушения адаптации. Все эти проявления приводят к тому, что снижается критичность мышления, а соответственно и контроль, и регуляция.

 

Правда ли, что депрессия — это модная болезнь и раньше её не было?
Депрессия — это полноценное клиническое расстройство, а вовсе не синоним грусти или тем более лени. Депрессия не поддается моде. Одно из ключевых отличий реальной депрессии от простой печали заключается в том, что человеку трудно выразить переживание словами. Депрессия закрывает рот и мозг.

Депрессия передается по наследству?
Действительно, это мнение можно назвать правдивым, однако наследственность — лишь один элемент триады. Всегда сходятся три пазла: генетическая предрасположенность, личностно-психологические уязвимости и социальная среда.

Правда ли, что депрессия лечится только антидепрессантами?
Монотерапия антидепрессантами — большая ошибка. Действительно эффективна лишь комбинированная стратегия: антидепрессанты плюс при необходимости нормотимики и атипичные антипсихотики, плюс психотерапия, психообразование, семейная работа.

В чем сложность пациентов с депрессией?
Главная проблема депрессивного пациента в том, что болезнь «закрывает ему рот». Существует феномен алекситимии — неспособности выразить свои переживания. Часто пациент, прорвавшись сквозь чащу самообвинений к врачу, просто не может описать, что с ним происходит.

Как проявляется депрессия?
Когда молчит язык, говорит тело. Депрессия проявляется соматическими симптомами: тахикардией, повышением давления, бледностью кожи (из-за спазма сосудов), нарушениями менструального цикла, снижением либидо, проблемами с кишечником. Весь организм как бы замирает. Бывает и «улыбающаяся» депрессия», когда человек на приеме кажется вполне благополучным.

Как современная наука рассматривает депрессию?
Современная наука рассматривает депрессию в рамках биопсихосоциальной модели. Это означает, что у расстройства всегда три группы причин, которые переплетаются между собой. Во-первых, это биологическая основа, включая генетическую предрасположенность. Во-вторых, психологический склад личности и наличие неразрешенных внутренних конфликтов. И в-третьих, социальное окружение и обстоятельства жизни.

К каким психическим заболеваниям может привести постоянный стресс?
В списке заболеваний, связанных со стрессами, доминируют тревожно-депрессивные расстройства. Под ними понимается группа нервно-психических заболеваний, возникающих в основном вследствие длительных психических переживаний, перенапряжений при выполнении чрезмерных по сложности и трудоемкости дел, недостаточного отдыха, сна, длительной внутренней борьбы, необходимости скрывать горе, гнев, страдания. Способствуют возникновению неврозов и внутренние болезни человека.

Как можно управлять стрессом?

  1. Понять, что такое стресс, научиться распознавать его симптомы и причины;
    выбрать оптимальное поведение;
  2. освоить быстрые и простые приемы, устраняющие ваши стрессовые проблемы;
  3. восстановить утраченный ресурс, противодействовать последствию длительного стресса – «синдрому хронической усталости».

Все вышеперечисленное входит в понятие «антистрессовый стиль жизни»

 

Тишина помогает контролировать эмоции?
Мозг – это самый энергозатратный орган. Среднее потребление им глюкозы составляет 4,5‑7,0 мг на 100 мг мозга в 1 мин. Речь – это высшая мозговая функция. Вывод простой: молчание, действительно, экономит энергетические ресурсы, помогает снизить нагрузку на мозг, переработать полученную информацию и успокоиться.

Можно ли заменить тишину чем-то другим? Например, шумом воды или белым шумом?
Не для каждого человека соблюдение тишины – эффективный способ борьбы со стрессом, тогда можно пробовать что-то другое, например, шум океана, леса и т.д. Молчание хорошо тем, что позволяет включить диалог с собой и сфокусироваться на своих ощущениях, впоследствии их проработать. Звук может отвлекать от хода собственных мыслей.

Почему после тишины улучшается память?
Молчание напоминает по своему значению сон, когда идет обработка информации, полученной за день, запись информации в долговременную память. Мозгу не нужно отвлекаться на то, чтобы активировать речевой центр, обдумывать программу дальнейшего диалога – это экономия большого энергетического потенциала, который может быть перераспределен в более выгодные возможности, например, в память.

Каковы основные различия между взаимодействием человека с психологом и взаимодействием с искусственным интеллектом в контексте психотерапии?
Сейчас искусственный интеллект активно внедряется в психологическое консультирование и психотерапию, предлагая новые инструменты поддержки человека. Однако существуют значимые различия и говорить о целесообразности полной замены практики психологического консультирования специалистом психологом или психотерапевтом на искусственный интеллект сейчас не приходиться.

Существуют ли определенные аспекты человеческой эмоциональной связи и эмпатии, которые невозможно воспроизвести с помощью искусственного интеллекта, и как это влияет на качество терапевтического процесса?
Да, существуют аспекты человеческой эмоциональной связи и эмпатии, которые искусственный интеллект пока не способен полностью воспроизвести. И главное отличие будет скрыто в глубине и подлинности переживаний. Искусственный интеллект может имитировать эмпатию, распознавать эмоции и даже генерировать поддерживающие ответы, но он не испытывает подлинного сочувствия или личностной вовлеченности. Его реакции — это результат обработки данных, а не внутреннего переживания.

Как вы считаете, какие роли могут успешно выполнять системы искусственного интеллекта в области психологии?
Искусственный интеллект способен анализировать тексты или голосовые сообщения, отмечая «тревожные звоночки», мотивирующие объяснять пользователю основы психологического благополучия или мягко направлять к техникам самопомощи и саморегуляции. Также приложения и боты искусственного интеллекта могут быть полезны в напоминании, например, о регулярности дыхательных упражнение или, например, может быть запрограммирован на вопрос: "Как ты спал на этой неделе?" — это удобно, особенно когда нужно заполнить паузу между сеансами у терапевта.

 

Почему осенью и весной обостряются психические расстройства?
К наиболее известным факторам, приводящим к осенним обострениям психических расстройств, относятся:
— изменение продолжительности светового дня и температуры окружающей среды, что сопровождается нарушением биоритмов (десинхроноз);
— изменения в выработке гормона мелатонина, отвечающего за регуляцию сна;
— уменьшение выработки серотонина, основного нейромедиатора регулирующего настроение;
— угнетение работы иммунной системы.
В осенний период чаще всего обостряются эндогенные психические заболевания. Наиболее известным психическим расстройством, связанным с циркадными ритмами, является сезонное аффективное расстройство (САР).

Какие симптомы у сезонных психических расстройств?
Основными симптомами САР являются (по МКБ-10):
— желание больше спать или, наоборот, бессонница;
— потеря интереса ко всему, что прежде приносило удовольствие;
— чувство усталости, подавленности, грусти;
— переедание, повышенная тяга к углеводам или ухудшение аппетита;
— чувство безнадежности, вины, бесполезности;
— трудности с концентрацией внимания.

Какие действия можно предпринять, чтобы уменьшить влияние сезонных факторов?
Необходимо нормализовать режим сна и питания.
Включить в повседневную жизнь занятия спортом и увеличить продолжительность нахождения на свежем воздухе.
По возможности — сезонная релокация в географические регионы с более благоприятным климатом.
Консультация специалиста по поводу приема препаратов, обладающих профилактическим действием.

 

* Пресс-служба РНИМУ, Пироговского Университета

СОБЫТИЯ


18.09.2025 Эмоциональное выгорание: скрытая эпидемия российского рынка труда

в до 35 лет, 59% в возрасте 35—45 лет и 61% россиян 45+. С выгоранием сталкивались 69% респондентов с высшим образованием против 55% среди тех, у кого среднее профессиональное. В каждом втором случае эмоциональное выгорание привело к решению уволиться из компании. Женщины более склонны к увольнению, чем мужчины (53% против 48% соответственно). Россияне 35+, знакомые с выгоранием, расстаются
18.09.2025 Студентка НГУ создает цифрового ассистента, который поможет психологам снизить нагрузку и избежать выгорания

н человек, тогда как число специалистов не превышает 100 тыс. Высокая нагрузка приводит к тому, что психологи либо ограничивают количество клиентов, либо рискуют потерять эффективность. По мнен
21.08.2025 «Алиса, представь, что ты мой психолог», — «Яндекс» изучил, в каких ролях пользователи просят побыть нейросеть

стами — копирайтером, автором или писателем. На втором месте — маркетолог, а на третьем — студент или ученик, чтобы нейросеть поняла, какой уровень и объем знаний использовать. На четвертой строчке — психолог (в таких случаях Алиса сразу предупреждает, что может побыть в этой роли и поговорить с пользователем, но за квалифицированными советами и помощью посоветует обратиться к профессионалу
28.07.2025 «СберСпасибо» и «Медси» создали цифровой чек-ап выгорания для пиарщиков

т на посты и опросы про выгорание, даже отрицают, что в их жизни есть стресс. Это меня удивило. Как психолог, я знаю, что многие живут в непрерывном стрессе, не замечая его. Мои наблюдения подт
23.07.2025 Ученые Пермского Политеха разработали модель прогнозирования курса биткойна с учетом индекса страха и жадности

аха и жадности показала среднюю абсолютную ошибку в $1,169 тыс., что на 6,2% лучше модели без учета психологического фактора. «Особенно показательным стал ноябрьский период 2024 года, когда бит
19.03.2025 Аналитики Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в два раза

ься и в России. В 2020 г. пандемия стимулировала рост этого рынка: она сделала актуальнее и вопросы психологического здоровья, и онлайн-форматы. По данным Yota, сегодня самым востребованным сер
17.12.2024 «МегаФон»: в Югре вырос спрос на онлайн-психологов

45-54 года. Третье место делят молодые люди 18-24 лет (8%) и подростки 14-17 лет (7%). Меньше всего психологи востребованы среди людей старше 55 лет. Чаще всего онлайн-сервисами по подбору псих
13.12.2024 «МегаФон»: ямальцам меньше, чем другим уральцам, нужны онлайн-психологи

ка. Второе место (16% трафика) делят молодежь 18-24 лет и старшее поколение 45-54 лет. Меньше всего психологи востребованы среди подростков и людей старше 55. На Ямале женщины чаще пользуются о
13.12.2024 «МегаФон»: орловцы 35-44 лет стали чаще обращаться к онлайн-психологам

В 2024 г. жители Орловской области стали интересоваться онлайн-сервисами по подбору психологов на 95% чаще. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенный трафик на десятки тематических ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Чаще других он
10.12.2024 «МегаФон»: свердловчане от 45 до 54 лет чаще других обращаются к онлайн-психологам

ресуются жители Свердловской области от 45 до 54 лет, на них приходится 42% трафика. Немного меньше психологи востребованы у пользователей 35-44 лет (24% от общего объема). Наименее всего профи
28.11.2024 В России запустили маркетплейс психологических консультаций

Сервис работает со специалистами, использующими научно обоснованный подход. Среди них – клинические психологи, опытные практики и академические работники, в том числе кандидаты наук. А вот мист
25.11.2024 «МегаФон»: на Ставрополье вырос спрос на онлайн-психологов

Ставропольцы в 2024 г. стали посещать онлайн-сервисы по подбору психологов на 22% чаще, а среднее время, которое пользователи уделяют этим специалистам выросло на 10%, подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенного объема трафика на соответствующие
18.11.2024 «МегаФон»: спрос на онлайн-психологов в Москве вырос почти на 40%

Жители столицы в 2024 г. стали посещать онлайн-сервисы по подбору психологов на 36% чаще, а среднее время, которое пользователи уделяют этим специалистам выросло на 19%, подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенного объема трафика на соответствующие
10.09.2024 ВСК: в соцсетях можно проводить не более трех часов в день, иначе растет риск депрессии, тревожности и селфхарма

выражения и доступа к информации. Однако за этими возможностями скрываются и определенные риски для психического здоровья. Ольга Бакшутова, руководитель управления цифровой медицины Страхового

04.03.2024 В МТУСИ исследуют применение нейросетей в задаче определения психологического портрета человека по фотографии

Построение психологического портрета является важной задачей в психологии, но на данный момент она решае
05.12.2023 Аналитика Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в 1,5 раза

за год увеличился на 81%. Почти на треть выросло среднее время, которое пользователи уделяют онлайн-психологам. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обез
31.05.2023 Почему опасно использовать нейросети для решения психологических проблем

помочь.  Однако не стоит полностью полагаться на искусственный интеллект.  Доверять нейросетям свое психологическое здоровье небезопасно.1. Чат-боты не могут заменить терапию Помните, что нейро
07.11.2022 ФБР: Кибератаки пророссийских хакеров «чисто психологические» и не наносят реального ущерба. Что придет им на смену?

яет на работу организаций. «Однако хактивисты часто предают огласке свои атаки и преувеличивают их серьезность в социальных сетях, чтобы поднять свой авторитет, — отмечается в записке. — В результате психологическое воздействие DDoS-атак часто оказывается сильнее, чем реальный ущерб». Для проведения DDoS-атаки достаточно иметь под рукой ноутбук или смартфон с выходом в интернет В сообщении

19.02.2022 5 самых агрессивных психологических приемов в псевдобесплатных играх

— не такие уж бесплатные, какими могут показаться поначалу. Их создатели не просто предлагают купить игрокам дополнительные бонусы, оружие или жизни — чтобы спровоцировать покупки, они используют ряд психологических приемов.1. Эффект обеспеченного прогресса С этим эффектом мы сталкиваемся и в повседневной жизни: например, в магазине вам выдают бонусную карту и зачисляют на нее приветственны
09.09.2021 Евгения Шепелева, бизнес-психолог: Ментальность мешает российскому ИТ-бизнесу выйти на глобальный рынок

ьно понимаю, что с вами работает команда психологов? Евгения Шепелева: Да, в моей команде не только психологи, но и бизнес-консультанты. Но основная наша задача — психологическая работа, в резу
21.05.2020 Сбербанк поможет клиентам правильно выйти из режима самоизоляции

нтов СК «Сбербанк страхование жизни» по накопительному и инвестиционному страхованию жизни. Ведущие психологи и эксперты Family Tree проведут цикл вебинаров, посвященных правильному выходу из р
19.03.2020 От легкой депрессии до мощного спада. Опубликованы 4 сценария для рынка электроники в условиях пандемии

От легкой депрессии до мощного спада COVID-19 окажет значительное влияние на мировой рынок полупроводников в 2020 году, по данным IDC Аналитическая компания IDC представила новый отчет Impact of COVID-19
10.01.2018 Психологическая иллюзия провоцирует лишний вес

не всегда адекватно воспринимают свое тело и кажутся себе более стройными, чем есть на самом деле. Психологическая иллюзия становится причиной того, что люди переедают и впоследствии страдают

18.01.2017 Виртуальная реальность превращает интровертов в экстравертов?

ановлением социальных контактов, могут решить часть своих проблем с помощью виртуальной реальности. Психологический тест показал, что в виртуальной реальности интроверты не испытывают значимых

02.11.2016 Виртуальные офисы Sococo стали площадкой для консультаций врачей и психологов

направлено на экономию самого ценного человеческого ресурса — времени. Виртуальные офисы Sococo — не исключение. Школа PSY2.0 стала новатором в использовании Sococo в области проведения медицинских и психологических консультаций — области, в которой любые задержки могут быть максимально критичны, а оперативное привлечение квалифицированных специалистов может не только сэкономить время и ден
16.05.2016 Повышение температуры тела снимает симптомы депрессии

Исследователи под руководством доктора Чарльза Райсона (Charles Raison) из Университета Висконсин-Мэдисон провели небольшой, но очень интересный эксперимент по лечению депрессии с помощью гипертермии, то есть нагрева тела до температуры выше средней нормы в 36,6 градусов Цельсия. Оказалось, что эта простая процедура вызывает удивительный эффект. В ходе экспер
26.08.2015 Шизофрения вызвана микробами в горле?

расстройствами и шизофренией, так что не исключено, что именно микробы являются причиной  тяжелого психического расстройства.
19.08.2015 Хорошее настроение заразно, а депрессия нет

ет на окружающих. Оказалось, что можно спасти близких людей от депрессии без риска для собственного психического здоровья. Есть распространенное мнение, что человек, находящийся в депрессии, за
29.07.2015 Бактерии могут стать причиной депрессии

Ученые из Научно-исследовательского института здоровья Фарнкомб в Университете МакМастер обнаружили, что кишечные бактерии играют важную роль в развитии состояния тревоги и депрессии. Это первое исследование роли кишечной микрофлоры в измененном поведении, оно раскрывает сложные механизмы взаимодействия между бактериями внутри организма и характером носителя. Бога
13.10.2014 В Австралии создадут ГИС психического здоровья мужчин

инициативе. Сегодня геоинформационные системы используются в здравоохранении все шире, но в области психического здоровья крупных проектов очень мало. Между тем, например, депрессия по данным В
31.10.2013 В компании люди кажутся симпатичнее

Как правило, люди кажутся гораздо симпатичнее, если они являются частью группы. Такой вывод сделали психологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). Постоянные зрители американского
16.10.2012 Депрессия слепа: вина неотличима от злости

Злость, грусть, стыд – люди, находящиеся в депрессии, не могут ощутить разницы между этими и многими другими эмоциями. Об этом свидетель
25.04.2012 Виртуальный психолог будет лечить военных

ьным персонажем, а не живым человеком. Если SIM Sensei обнаружит у пациента незначительные симптомы психического расстройства, он организует сеанс у реального психотерапевта в течение 1-2 недел
03.04.2012 Фаст-фуд приводит к депрессии: проверено на тысячах людей

делий (пирожные, круассаны, пончики и т.д.) и фаст-фуд (гамбургеры, хот-доги и пицца) связано с депрессией. Результаты исследования показывают, что любители фаст-фуда на 51% больше склонны к развитию депрессии, чем люди, которые фаст-фуд не употребляют вообще или едят его очень редко. При этом наблюдается эффект дозы, т.е. чем больше фаст-фуда вы едите, тем больше риск развития депрессии
08.12.2011 В армии появится "киберпсихолог"

ык тела, голос, поступки и динамику этих проявлений характера и настроения человека. Прежде всего, «киберпсихолог» будет следить за атмосферой внутри воинских коллективов с целью предупреждения
18.10.2010 Найден ген, "включающий" депрессию

Ученые из Йельского университета обнаружили ген, который является причиной депрессии. Это открытие, возможно, позволит создать новые антидепрессанты, которые помогут миллионам людей. Депрессия стала настоящим бедствием современной цивилизации. Так, в США от депресс
07.10.2010 Психология современных мужчин приближается к первобытной

ии и физиологии, вплоть до более эфемерных индивидуальных свойств психики. По особенностям личности психологи довольно надежно (с небольшой погрешностью) могут разделить любую большую выборку л
14.07.2010 Психологи исследовали парадоксы русской души

ваться на отрицательных эмоциях и воспоминаниях и предаваться невеселым размышлениям. Тем не менее, психологи из Мичиганского университета Игорь Гроссман (Igor Grossmann) и Этан Кросс (Ethan Kr
03.02.2010 Активные интернет-пользователи подвержены депрессии

Согласно новому исследованию британских ученых, люди, которые много времени проводят в интернете, больше других подвержены депрессии. «Это исследование подтверждает общественное мнение, что слишком сильное увлечение времяпровождением в Сети со временем заменяет человеку нормальные социальные функции и часто ведет к
17.04.2009 Карьера ухудшает психическое здоровье

контрольной группой работников, не получивших повышения. В целом, как отмечают авторы исследования, психическое здоровье работников после повышения было гораздо хуже, чем до карьерного скачка,


Microsoft Corporation 25236 76
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 49
Google LLC 12255 45
Yandex - Яндекс 8434 43
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 41
Intel Corporation 12541 40
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 39
Cisco Systems 5222 37
Apple Inc 12628 35
8983 34
IBM - International Business Machines Corp 9551 33
Ростелеком 10306 30
Telegram Group 2571 29
SAP SE 5426 27
МегаФон 9892 26
Oracle Corporation 6867 24
Meta Platforms - Facebook 4531 24
Samsung Electronics 10625 23
VK - Mail.ru Group 3532 21
Amazon Inc - Amazon.com 3132 19
Sony 6634 18
Dell EMC 5092 16
HP Inc. 5761 15
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 15
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 13
Lenovo Motorola 3530 13
Yahoo! 3707 13
Крок - Croc 1814 12
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 12
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 11
GSC Game World 101 11
Softline - Софтлайн 3261 11
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 11
Dell Technologies - Dell Computer 2162 11
InfoWatch - Инфовотч 1088 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 50
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 31
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 23
Лента - Сеть розничной торговли 2267 17
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 13
Superjob - Суперджоб 704 13
eBay Inc 1631 12
РЖД - Российские железные дороги 2001 11
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 11
Global Partners Securities 42 9
Почта России ПАО 2245 9
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 115 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 9
Совкомбанк Совесть 277 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 8
Lilly - Eli Lilly and Company 29 8
Связной ГК 1384 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 8
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 686 8
Merrill Lynch 454 8
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 481 7
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 6
Альфа-Банк 1868 6
Газпром ПАО 1416 6
ГПБ - Газпромбанк 1174 6
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 317 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 6
McDonald’s - Макдоналдс 203 6
НСПК - Национальная система платежных карт 900 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 6
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 8 5
International Paper 27 5
Amgen 23 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 67
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 50
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 29
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 21
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 19
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 17
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 17
Судебная власть - Judicial power 2412 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 13
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 12
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 11
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 10
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 10
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 9
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 7
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 7 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
Ассоциация менеджеров 99 3
Альянс по защите детей в цифровой среде 21 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 3
ЛДПР 110 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 2
Единая Россия - Политическая партия 316 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 49 1
Знание - Российское общество 7 1
Дари Еду - Благотворительный проект 4 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 14 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 270
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 248
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 225
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 168
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 133
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 129
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 117
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 115
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 101
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 101
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 100
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 97
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 93
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 92
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 89
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 88
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 87
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 86
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 86
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 86
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 84
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 83
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 82
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 82
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 78
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 76
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 75
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 71
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 70
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 65
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 62
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 62
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 61
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 61
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 59
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 58
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 58
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 58
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 57
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 57
Google Android 14679 47
Microsoft Windows 16327 45
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 42
Microsoft Windows 2000 8662 41
Apple iOS 8242 34
Google YouTube - Видеохостинг 2885 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 18
Linux OS 10896 17
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 17
Apple - App Store 3008 17
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 17
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 15
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 14
Microsoft Office 3952 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 13
Apple iPhone 6 4862 13
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 140 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 11
OpenAI - ChatGPT 521 11
Apple macOS 2248 11
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 67 11
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 11
ByteDance - TikTok 317 10
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 10
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 10
NVision Барьер 734 10
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 10
Kaspersky Safe Browser 28 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 9
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 9
EA Dead Space - компьютерная игра 88 9
FreePik 1435 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 8
Apple iPad 3936 8
Путин Владимир 3349 22
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 11
Макаров Станислав 117 8
Clarke Isaac - Кларк Исаак - Кларк Айзак 15 7
Сиденко Андрей 38 7
Медведев Дмитрий 1662 6
Рудычева Наталья 95 5
Ипатов Вадим 84 5
Кирьянова Анна 5 5
Bush George - Буш Джордж 334 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 5
Бочкова Ольга 5 5
Курьянов Сергей 162 5
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 4
Солонин Виталий 89 4
Леонов Кирилл 13 4
Хвещеник Анастасия 18 4
Milgram Stanley - Мильгрэм Стэнли 7 4
Hyman Barry - Хайман Барри 40 4
Рейман Леонид 1058 4
Теплицкий Дмитрий 88 4
Шадаев Максут 1146 4
Никифоров Николай 1136 4
Глазков Александр 148 4
Бабинцев Василий 24 3
Бейдер Александр 75 3
Лосев Сергей 46 3
Гуревич Михаил 40 3
Ковалев Виктор 40 3
Толкачева Екатерина 43 3
Сенкевич Виктор 30 3
Кондрашин Михаил 22 3
Поляков Валерий 6 3
Бабкин Александр 17 3
Лепский Владимир 3 3
Замиралов Олег 10 3
Яушева Дарья 3 3
Conway Tim - Конвэй Тим 3 3
Матвеев Лев 64 3
Меденцев Константин 100 3
Россия - РФ - Российская федерация 156831 698
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 341
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 208
Европа 24634 127
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 113
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 79
Германия - Федеративная Республика 12936 70
Земля - планета Солнечной системы 10658 64
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 60
Япония 13547 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 50
Франция - Французская Республика 7975 47
Украина 7793 40
Канада 4985 39
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 37
Южная Корея - Республика 6858 34
США - Калифорния 4775 32
Италия - Итальянская Республика 4429 29
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 28
Беларусь - Белоруссия 6023 28
Индия - Bharat 5697 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 24
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 22
Азия - Азиатский регион 5748 22
Великобритания - Лондон 2407 19
США - Нью-Йорк 3151 19
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 19
Испания - Королевство 3760 18
Нидерланды 3631 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 17
Израиль 2784 17
Ирак - Республика 700 17
Европа Восточная 3121 16
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 16
Америка - Американский регион 2188 15
Казахстан - Республика 5792 15
Африка - Африканский регион 3570 15
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 15
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 618 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 357
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 272
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 264
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 255
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 178
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 130
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 129
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 126
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 114
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 107
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 95
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 92
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 87
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 83
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 78
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 76
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 74
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 74
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 73
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 70
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 67
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 63
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 60
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 59
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 57
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 875 56
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 55
Зоология - наука о животных 2791 55
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 54
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 53
Английский язык 6876 51
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 49
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 47
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 45
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 44
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 43
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 43
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 42
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 41
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 39
Phys.org 972 25
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 25
New Scientist 1448 20
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 20
CNews RND - R&D.CNews 2274 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 19
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 15
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 15
Dow Jones - MarketWatch 333 14
AP - Associated Press 2006 14
Известия ИД 704 13
Nature 821 13
ScienceDaily 400 11
Die Welt 80 10
CNET Networks - CNET News 1643 10
CNews - ZOOM.CNews 1854 9
The Register - The Register Hardware 1696 7
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 10 6
Wissenschaft 35 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 6
Ведомости 1233 6
Ananova 250 5
LiveScience 154 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 5
NYT - The New York Times 1086 5
TerraDaily 141 4
Telegraph 196 4
Forbes - Форбс 910 4
Bloomberg 1417 4
Wikipedia - Википедия 585 4
The Guardian - Британская газета 384 4
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 4
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 4
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 3
Silicon.com 364 3
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 3
Scientific American 80 3
Defensetech 47 3
GesundheitPro 9 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 53
Gartner - Гартнер 3608 29
Internet Stock Report 994 25
IDC - International Data Corporation 4943 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 19
S&P 500 562 15
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 14
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 7
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 5
Forrester Research 828 5
Bear Stearns 79 4
BCG - Boston Consulting Group 111 4
Thomson Financial - Thomson First Call 384 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 3
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 3
Strategy Analytics 284 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 3
Datamonitor 83 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 2
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
Real Story Group 15 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 2
Juniper Research 551 2
CNews Мишень 172 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 2
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 8 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
eMarketer 206 1
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
BroadGroup 6 1
MForum Analytics 20 1
GlobeScan 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 28
РАН - Российская академия наук 2014 27
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 21
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 18
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 17
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 15
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 10
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 10
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 9
Columbia University - Колумбийский университет 158 8
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 8
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 6
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 6
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 6
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 6
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 5
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
VK Skillbox - Скилбокс 128 5
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 4
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 45 4
University of Chicago - Чикагский университет 99 4
РАН ИФ - Институт философии 12 4
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 52 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 4
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 4
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 4
University of Oxford - Оксфордский университет 206 4
День молодёжи - 27 июня 998 26
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 26
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 24
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 9
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 5
CNews AWARDS - награда 549 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 3
CeBIT 612 3
МТС - Телеком Идея 52 2
Intel Developer Forum - IDF 278 2
Docflow 147 2
Высокие технологии XXI века 78 2
GeoВласть 43 2
SearchInform Road Show 11 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
Gartner Symposium ITxpo 27 2
PTC Innovation Forum 11 2
РИФ - Российский Интернет Форум 90 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
Единый день голосования 138 2
Международный женский день - 8 марта 371 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
Связь-Экспокомм 113 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Broadcom - VMware Forum - VMware vForum - VMware Virtualization Forum 8 1
Diasoft Special Conf 5 1
