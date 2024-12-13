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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166239
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Zigmund.Online Зигмунд Онлайн



13.12.2024 «МегаФон»: орловцы 35-44 лет стали чаще обращаться к онлайн-психологам 1
10.12.2024 «МегаФон»: свердловчане от 45 до 54 лет чаще других обращаются к онлайн-психологам 1
25.11.2024 «МегаФон»: на Ставрополье вырос спрос на онлайн-психологов 1
18.11.2024 «МегаФон»: спрос на онлайн-психологов в Москве вырос почти на 40% 1
25.04.2024 МТС запустила велнес-приложение для женщин Clatch 1
05.12.2023 Аналитика Yota: спрос на онлайн-психологов вырос более чем в 1,5 раза 1
31.01.2023 «Мегафон» потратил больше миллиарда на покупку собственного партнера 1
28.01.2022 «Мегафон» займется созданием цифровых сервисов со своим старинным партнером 1
27.01.2022 «Мегафон» купил 50% бизнеса ключевого ИТ-партнера 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Zigmund.Online и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8806 7
Квантера 5 3
Quantum-A 5 3
Деньги Вперед 7 3
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 20 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Яндекс - Бери Заряд! 19 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Holika Holika - Холика холика ритэйл 1 1
Natura Siberica - Натура Сиберика 2 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 4
DeepTech - Глубинные технологии - решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий» 27 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 3
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 29 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 3
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 107 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1739 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 222 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
FemTech - Фемтех 11 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 329 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20602 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 58 1
МТС Bartello 3 1
FitStars - Фитстарс 4 1
Meditopia 5 1
МТС GOGYM 3 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 1
МегаФон Мегадиск 8 1
МТС Clatch 1 1
Самойленко Игорь 32 1
Меркулова Екатерина 3 1
Воронин Павел 136 1
Усманов Алишер 301 1
Соболев Александр 12 1
Рензяев Константин 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 1
Россия - ЦФО - Орловская область 320 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 60 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Армения - Республика 2280 1
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Forbes - Форбс 817 1
Умназия 3 3
Академия перемен 6 3
День молодёжи - 27 июня 896 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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