«Мегафон» займется созданием цифровых сервисов со своим старинным партнером

«Мегафон» создал совместное предприятие по разработке цифровых сервисов со своим давним партнером — фондом Quantum-A. В новое предприятие, получившее название «Квантера, перейдут активы и ряд команд фонда, задействованных в проектах с «Мегафоном».

СП «Мегафона» Quantum-A

«Мегафон» создал совместное предприятие (СП) по разработке цифровых сервисов. Партнером оператора стал с фонд Quantum-A, с которым оператор и ранее сотрудничал в данной сфере. Как говорится в сообщении компании, в СП перейдут активы и ряд команд фонда Quantum-A, задействованных в проектах с «Мегафоном».

Совместное предприятие получило название «Квантера». «Мегафон» через свою «дочку» «Мегалабс» приобрел в «Квантере» 50% . Оставшиеся 50% принадлежат фонду Quantum-A. В новой компании «Мегафон» будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а «Квантера» станет основным разработчиком решений по заказу «Мегафона». Сумма сделки не раскрывается.

Чем занимается фонд Quantum-A

Фонд Quantum-A ранее реализовал для «Мегафона» ряд проектов, например, группу геосервисов и продукты цифровой защиты. Также фонд реализовал запатентованные Deep-Tech услуги на стыке VASи опорной сети оператора связи: интеллектуальная маршрутизация вызовов, VoLTE и др. Кроме того, фонд развивает для «Мегафона» ряд технологических продуктов в области искусственного интеллекта и машинного обучения по распознаванию и синтезу речи, а также разрабатывает облачные решения (CPaaS).

«Мегафон» создал СП с Qunatum-A

Помимо этого, фонд Quantum-A инвестирует в сторонние технологические проекты. В их числе компании «Бери заряд», «Умназия», Академия» перемен», «Деньги вперед», NFWare и Zigmund.Online.

Как рассказал CNews бывший сотрудник оператора, Quantum-A участвовал в разработке практически всех дополнительных услуг «Мегафона»: платформы USSD-запросов, контент-услуг и др.

Слухи о сокращениях

В то же время, как пишет журнал Forbes, в «Мегафоне» сейчас происходят сокращения персонала. В частности, они затронули компанию «Мегалабс» («дочка» Мегафона», занимающаяся дополнительными услугами»), где было закрыто множество проектов. Собеседник CNews это подтверждает: по его словам, из «Мегалабса» ушли разработчики проектов облачного хранилища «Мегадиск», «Мегафон-ТВ», платежных решений и др.

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В пресс-службе «Мегафона» информацию о сокращениях отрицают. Компания, наоборот, ищет новые кадры — у нее открыто несколько сот вакансий, а команда Quantum-A должна усилить команду «Мегалабса», заявили в компании.

Мнения экспертов

Гендиректор компании CorpSoft24 Константин Рензяев считает данную сделку логичным шагом для обеих сторон. «Мегафон» идет по пути создания своей экосистемы и за 50% в компании в условиях дефицита кадров получает компетентную, проверенную временем команду, а Qunatum-A снимает с себя головную боль по формированию стратегии дальнейшего развития и поиска финансирования, — говорит Рензяев. — Думаю, что договором предусмотрена возможность в будущем увеличения доли “Мегафона”».

«Мегафон» больше работает с аутсорсингом, чем растит внутреннюю разработку, — констатирует вице-президент МТС по инновациям Павел Воронин. — Очевидно, внутренние компетенции создавать сложнее, и тогда SLA (соглашение об уровне услуг) ложатся на тебя. С аутсорсерами работать легче».