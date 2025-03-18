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TrafficSoft ТраффикСофт NFWare НФВЕР

TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР

TrafficSoft (ООО «НФВер») - российская ИТ-компания, которая разрабатывает виртуальные сетевые решения. В портфеле компании два типа продуктов: TrafficSoft CGNAT, позволяющий расширять пространство IP адресов, и балансировщик нагрузки TrafficSoft ADC, работающий на двух уровнях L4 и L7. Продукты TrafficSoft включены в реестр российского ПО и сопровождаются технической поддержкой на русском языке. Компания работает на рынке с 2014 года.


18.03.2025 TrafficSoft и Axoft заключили партнерское соглашение о продвижении ADC и CGNAT 1
30.10.2024 Решение TrafficSoft обеспечит IP адресами новых абонентов «СберМобайла» 1
04.06.2024 TrafficSoft выпустила российский виртуальный контроллер доставки приложений TrafficSoft ADC 3
31.01.2023 «Мегафон» потратил больше миллиарда на покупку собственного партнера 1
28.01.2022 «Мегафон» займется созданием цифровых сервисов со своим старинным партнером 1
27.01.2022 «Мегафон» купил 50% бизнеса ключевого ИТ-партнера 1
24.09.2019 Решение NFWare поможет «Тинькофф Мобайлу» обеспечить абонентов IP-адресами 3
28.08.2018 Решение российского поставщика NFWare позволило справиться с дефицитом IP-адресов в Микронезии 2
15.12.2017 Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси» 1
11.10.2017 ABI Research: российская NFWare обогнала Nokia, Ericsson и Huawei 2
20.06.2017 Хозяева МТС вложились в туристический сайт из США 1
23.03.2017 Хозяева МТС инвестировали в поставщика Mail.Ru 4
01.02.2017 «Одноклассники» внедрили сетевое решение NFWare для защиты от DDoS 1
27.04.2016 Топ-20 ИТ-резидентов Сколково: Чемпионы по выручке 1
06.11.2015 Решение российских разработчиков в области виртуализации внедрено в сеть европейского оператора связи 2
15.10.2015 Российский разработчик решений виртуализации привлек $500 тысяч 3
12.08.2015 SDN и NFV придут в Россию в 2016–2017 2
05.11.2014 Создан первый российский SDN-контроллер 2
15.10.2014 ЦПИКС займется разработкой средств управления ИТ-инфраструктурой в компьютерных сетях на основе SDN и NFV 2
02.02.2009 Вышла новая версия программы учета трафика TMeter 1
23.01.2006 TMeter 6.4: новая версия утилиты учета трафика 1

Публикаций - 21, упоминаний - 36

TrafficSoft и организации, системы, технологии, персоны:

ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 7
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 6
Ростелеком 9800 5
HP Inc. 5698 5
МегаФон 9040 4
Cisco Systems 5134 4
VK - Mail.ru Group 3463 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 4
Intel Corporation 12238 3
Broadcom - VMware 2384 3
Huawei 3973 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 3
Acumatica - Акуматика 23 3
Квантера 5 3
Quantum-A 5 3
Деньги Вперед 7 3
WiMark Systems - ВайМарк Системс 6 3
Yandex - Яндекс 7492 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 2
Amazon Inc - Amazon.com 3024 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 2
VisionLabs - ВижнЛабс 223 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Deutsche Telekom 911 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
F5 Networks 64 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 2
AlterGeo - АльтерГео 28 2
Смартфин - 2can&ibox 48 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Microsoft Corporation 24717 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 27 1
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8799 1
Google LLC 11864 1
Brocade Communications Systems 242 1
IBM - International Business Machines Corp 9452 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 6
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 4
Яндекс - Бери Заряд! 20 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7432 2
Uber 331 1
eBay Inc 1622 1
Gett 81 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1195 1
General Catalyst 23 1
UFG Private Equity 36 1
FF Angel - Founders Fund 16 1
ЯКласс 68 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1028 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
UFG Asset Management 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3075 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6002 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2193 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 15
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 217 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6182 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4134 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30054 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 7
IPv4 - Internet Protocol version 4 254 6
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 722 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3157 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16124 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11176 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 464 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14024 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1049 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20837 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5139 4
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 384 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4937 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12613 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12093 3
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IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 292 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7524 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 252 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 145 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1801 4
TrafficSoft - NFWare ADC - NFWare Application Delivery Controller - NFWare Virtual Load Balancer 5 4
Intel x86 - архитектура процессора 1873 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 2
HPE OpenNFV 7 2
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 6 2
Telefonica - Telefónica Open Future 3 2
TrafficSoft - NFWare vCGNAT - NFWare Virtual CGNAT - NFWare Carrier Grade Network Address Translation 2 2
Microsoft Windows 15778 2
Linux OS 10077 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 870 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 102 1
MasterCard Maestro 155 1
Linux Foundation - ONOS - Open Network Operating System - Система с открытым исходным кодом для программно-конфигурируемых сетей - Открытая сетевая операционная система 4 1
МегаФон Мегадиск 8 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1525 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1094 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Parallels Cloud Server - Parallels Cloud Storage - Parallels Cloud Computing Platform 7 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 100 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 594 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 54 1
Бриткин Александр 7 7
Иващенко Павел 4 4
Галицкий Александр 106 3
Смелянский Руслан 23 3
Катков Алексей 42 2
Богачев Игорь 180 2
Рыжов Игорь 3 2
Mendis Bernard - Мендис Бернард 1 1
Бояринов Иван 2 1
Василенко Александр 91 1
Туркот Александр 39 1
Красников Александр 13 1
Зеленский Александр 2 1
Mavkaris Dimitris - Мавракис Димитрис 2 1
Львов Евгений 10 1
Фролов Алексей 22 1
Астахов Илья 2 1
Шалимов Александр 9 1
Соболев Александр 12 1
Рензяев Константин 64 1
Воронин Павел 139 1
Миров Станислав 1 1
Губа Андрей 3 1
Касперская Наталья 294 1
Усманов Алишер 301 1
Иашагашвили Иван 4 1
Василенко Эдуард 3 1
Николаев Сергей 14 1
Юрасов Антон 1 1
Кутис Пётр 6 1
Ситников Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 16
Европа 21840 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 5
Испания - Королевство 3724 5
Азия - Азиатский регион 5572 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13366 2
Япония 13324 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 2
Германия - Федеративная Республика 12729 2
Испания - Мадрид 171 2
Америка - Американский регион 2167 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1779 1
Европа Западная 1482 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 279 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 1
Украина 7642 1
Нидерланды 3539 1
Бельгия - Королевство 1155 1
Ливан - Ливанская Республика 194 1
Тихий океан - Океания 78 1
Тихий океан - Океания - Микронезия 4 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5141 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16481 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1560 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 427 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 226 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13759 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2144 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8688 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11060 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5491 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3991 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3193 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3063 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3568 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5825 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7562 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7035 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1597 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5063 1
Образование в России 2231 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6361 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2776 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2758 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1965 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 209 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1256 1
Blacklist - Чёрный список 626 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2430 1
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 10 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1006 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1286 1
Forbes - Форбс 840 1
IDC - International Data Corporation 4912 3
Gartner - Гартнер 3563 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 2
ABI Research 234 1
IHS Infonetics Research 102 1
Technavio 27 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3240 1
Академия перемен 6 3
Умназия 3 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 598 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347471, в очереди разбора - 763172.
Создано именных указателей - 171168.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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