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TrafficSoft ТраффикСофт NFWare НФВЕР
TrafficSoft (ООО «НФВер») - российская ИТ-компания, которая разрабатывает виртуальные сетевые решения. В портфеле компании два типа продуктов: TrafficSoft CGNAT, позволяющий расширять пространство IP адресов, и балансировщик нагрузки TrafficSoft ADC, работающий на двух уровнях L4 и L7. Продукты TrafficSoft включены в реестр российского ПО и сопровождаются технической поддержкой на русском языке. Компания работает на рынке с 2014 года.
TrafficSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Бриткин Александр 7 7
|Иващенко Павел 4 4
|Галицкий Александр 106 3
|Смелянский Руслан 23 3
|Катков Алексей 42 2
|Богачев Игорь 180 2
|Рыжов Игорь 3 2
|Mendis Bernard - Мендис Бернард 1 1
|Бояринов Иван 2 1
|Василенко Александр 91 1
|Туркот Александр 39 1
|Красников Александр 13 1
|Зеленский Александр 2 1
|Mavkaris Dimitris - Мавракис Димитрис 2 1
|Львов Евгений 10 1
|Фролов Алексей 22 1
|Астахов Илья 2 1
|Шалимов Александр 9 1
|Соболев Александр 12 1
|Рензяев Константин 64 1
|Воронин Павел 139 1
|Миров Станислав 1 1
|Губа Андрей 3 1
|Касперская Наталья 294 1
|Усманов Алишер 301 1
|Иашагашвили Иван 4 1
|Василенко Эдуард 3 1
|Николаев Сергей 14 1
|Юрасов Антон 1 1
|Кутис Пётр 6 1
|Ситников Евгений 2 1
|Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 10 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1006 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1286 1
|Forbes - Форбс 840 1
|Академия перемен 6 3
|Умназия 3 3
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 598 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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