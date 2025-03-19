Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187185
ИКТ 14494
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26489
Персоны 80869
География 2986
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

GSLB Global Server Load Balancing Глобальная балансировка нагрузки серверов Балансировщик нагрузки


Технология GSLB (Global Server Load Balancing) распределяет онлайн-трафик  между центрами обработки данных. Перераспределение пользователей на разные площадки занимает считанные доли секунды и происходит совершенно незаметно для них. Такой подход гарантирует стабильность сервисов компании для клиентов в любой точке мира.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


19.03.2025 Termidesk Connect – новый российский балансировщик нагрузки для создания отказоустойчивых ИТ-сервисов и приложений

м росте числа пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Решение Termidesk Connect объединяет ключевые технологии, необходимые для работы бизнес-приложений любой организации: GSLB для георезервирования сервисов, балансировку нагрузки на уровнях L4 и L7, Content Switching для создания логики перенаправления запросов, High Availability с синхронизацией конфигураций. Э
02.03.2023 «Код безопасности» доверил свой интернет-трафик #CloudMTS

ащиты информации, начал распределять трафик на свои публичные интернет-ресурсы с помощью технологии GSLB от #CloudMTS. Благодаря автоматизации этого процесса ключевые клиентские сервисы компани
29.11.2022 МТС разработала облачный сервис для глобального распределения интернет-трафика

ровайдер #CloudMTS представил российский сервис сетевой балансировки (Global Server Load Balancing, GSLB). Это собственная разработка #CloudMTS для бизнеса, с помощью которой можно регулировать
20.07.2021 DataLine запускает сервис глобальной балансировки нагрузки

DataLine запускает сервис глобальной балансировки нагрузки. Глобальный балансировщик нагрузки (GSLB) позволяет распределять нагрузку для приложений, базирующихся на геораспределенной инфраструктуре: дата-центров, облаках нескольких сервис-провайдеров и собственной площадке клиента. Таким
25.06.2018 Cloud4Y представил новый сервис «Балансировщик нагрузки как услуга»

, в рамках расширения линейки облачных услуг по модели IaaS представил решение, обеспечивающее для виртуального дата-центра функции маршрутизации, Firewall, NAT, DHCP, Site to Site VPN, SSL VPN-Plus, Load Balancing, High Availability, syslog — VMware NSX Edge (балансировщик нагрузки). Физически этот сервис реализуется в виде виртуальной машины, подключенной к сетям виртуального дата-центра


Публикаций - 143, упоминаний - 159

GSLB и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2492 17
Microsoft Corporation 25238 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2488 13
Citrix Systems 840 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 10
Cisco Systems 5223 9
IBM - International Business Machines Corp 9551 7
Softline - Софтлайн 3265 7
Intel Corporation 12541 7
Ростелеком 10311 7
МегаФон 9906 7
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 30 7
Selectel - Селектел 439 6
HP Inc. 5762 6
Amazon Inc - Amazon.com 3132 6
8992 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 5
Nginx - Энджайникс 186 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 4
Dell EMC 5093 4
TP-Link - ТП-Линк 218 4
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 186 4
Radware 60 4
Orion soft - Орион софт - 205 3
Huawei 4221 3
VK - Mail.ru Group 3533 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 3
Yandex - Яндекс 8440 3
GitHub 966 3
Oracle Corporation 6869 3
D-Link - Д-Линк Трейд 381 3
Linx - Связь ВСД 158 3
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 3
Nvidia Corp 3735 3
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 78 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 256 3
Zabbix SIA - Заббикс 133 3
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 120 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 191 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 2
Трансинвестбанк - Транспортный инвестиционный банк 4 1
Лента - Сеть розничной торговли 2271 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2696 1
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Visa International 1973 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 68 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 1
Вита - cеть аптек 16 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 53 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 1
Сбер - Сбербанк Западно-Уральский банк 12 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Columbia Sportswear 6 1
Империя-Фарма 90 1
Газпром энергосбыт 11 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 64 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1643 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 132 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 261 1
Haier - Candy Group - Канди 100 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 73 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4900 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2163 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 93
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 77
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 44
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 39
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 34
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12385 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 29
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 29
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2878 29
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2969 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11575 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 22
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 21
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1695 19
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4678 19
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3957 18
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2303 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 17
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4782 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12971 16
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2300 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12350 16
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3510 15
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3059 15
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1032 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13646 14
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1315 13
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2820 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4352 13
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1145 12
Linux OS 10906 15
Microsoft Windows 16331 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1512 9
Broadcom - VMware vSphere 595 8
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 659 7
TrafficSoft - NFWare ADC - NFWare Application Delivery Controller - NFWare Virtual Load Balancer 12 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 6
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 5
Citrix NetScaler 66 5
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 85 5
Веб-Сервер - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 26 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 614 4
Apple macOS 2249 4
Apple iOS 8243 4
Intel x86 - архитектура процессора 1982 4
Apple iPhone 6 4862 4
Docker - Платформа распределённых приложений 437 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 160 4
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 297 4
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 4
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 200 4
Oracle Java - язык программирования 3331 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 3
Mozilla Firefox - браузер 1918 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 938 3
Microsoft Outlook 1421 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 3
Microsoft Azure 1460 3
JavaScript - JS - язык программирования 1332 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 3
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 51 3
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 47 3
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 37 3
TP-Link Auranet 8 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 3
Кожевников Денис 5 5
Мухин Денис 44 3
Гавриленко Александр 40 2
Соловьев Михаил 31 2
Самойлов Юрий 75 2
Володкович Вячеслав 103 2
Кузнецов Андрей 91 2
Гениев Артем 10 2
Суконник Михаэль 8 2
Александров Александр 85 2
Плотко Сергей 12 2
Зарубинский Игорь 33 2
van Leeuwenhoek Antoni - ван Левенгук Антони 5 1
Цыганов Олег 3 1
Кораблев Денис 20 1
Швец Денис 4 1
Дубодил Денис 2 1
Абасмирзоев Заур 16 1
Помирчий Сергей 4 1
Трусов Дмитрий 4 1
Перевозчиков Алексей 4 1
Ведерников Антон 11 1
Солокхин Александр 6 1
Акульшин Артем 1 1
Родионова Любовь 12 1
Винников Александр 4 1
Harpalani Sandeep - Харпалани Сандип 3 1
Ramakrishna Sudhakar - Рамакришна Судхакар 6 1
Щелканова Наталья 11 1
Щелканов Александр 1 1
Вихровский Кирилл 19 1
Бируля Елена 2 1
Фадина Елена 1 1
Александров Никита 1 1
Белобородов Станислав 5 1
Никольский Георгий 1 1
Доценко Владимир 1 1
Абаимова Полина 6 1
Klorese Roger - Клорезе Роджер 4 1
Юсипов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 8
Европа 24638 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 4
Беларусь - Белоруссия 6030 3
Армения - Республика 2369 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2911 3
Казахстан - Республика 5796 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Нидерланды 3633 2
Германия - Федеративная Республика 12938 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2418 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 2
Украина 7796 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3180 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Россия - СФО - Новосибирск 4652 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2196 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1707 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Япония 13550 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3356 1
Швеция - Королевство 3715 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Азия - Азиатский регион 5749 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Польша - Республика 2001 1
Европа Восточная 3121 1
Израиль 2784 1
США - Нью-Йорк 3151 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 16
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3127 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3382 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2383 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 6
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2313 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2548 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 5
Аренда 2584 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5402 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2791 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 3
Экономический эффект 1218 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
FT - Financial Times 1259 1
Reddit 356 1
Bloomberg 1418 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
NYT - The New York Times 1086 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
The Guardian - Британская газета 384 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Times 648 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
Gartner - Гартнер 3609 5
IDC - International Data Corporation 4943 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
MAAWG - Messaging Anti-Abuse Working Group 2 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
SDN Central 3 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Forrester Research 828 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 1
Frost & Sullivan 203 1
Synergy Research Group 47 1
Datamonitor 83 1
BroadGroup 6 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Juniper Research 551 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
RISE - Research Institutes of Sweden - Исследовательские институты Швеции 1 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
Прямая линия с Президентом РФ 16 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406744, в очереди разбора - 733171.
Создано именных указателей - 187185.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще