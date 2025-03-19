Получите все материалы CNews по ключевому слову
Технология GSLB (Global Server Load Balancing) распределяет онлайн-трафик между центрами обработки данных. Перераспределение пользователей на разные площадки занимает считанные доли секунды и происходит совершенно незаметно для них. Такой подход гарантирует стабильность сервисов компании для клиентов в любой точке мира.
СОБЫТИЯ
Termidesk Connect – новый российский балансировщик нагрузки для создания отказоустойчивых ИТ-сервисов и приложений
м росте числа пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Решение Termidesk Connect объединяет ключевые технологии, необходимые для работы бизнес-приложений любой организации: GSLB для георезервирования сервисов, балансировку нагрузки на уровнях L4 и L7, Content Switching для создания логики перенаправления запросов, High Availability с синхронизацией конфигураций. Э
«Код безопасности» доверил свой интернет-трафик #CloudMTS
ащиты информации, начал распределять трафик на свои публичные интернет-ресурсы с помощью технологии GSLB от #CloudMTS. Благодаря автоматизации этого процесса ключевые клиентские сервисы компани
МТС разработала облачный сервис для глобального распределения интернет-трафика
ровайдер #CloudMTS представил российский сервис сетевой балансировки (Global Server Load Balancing, GSLB). Это собственная разработка #CloudMTS для бизнеса, с помощью которой можно регулировать
DataLine запускает сервис глобальной балансировки нагрузки
DataLine запускает сервис глобальной балансировки нагрузки. Глобальный балансировщик нагрузки (GSLB) позволяет распределять нагрузку для приложений, базирующихся на геораспределенной инфраструктуре: дата-центров, облаках нескольких сервис-провайдеров и собственной площадке клиента. Таким
Cloud4Y представил новый сервис «Балансировщик нагрузки как услуга»
, в рамках расширения линейки облачных услуг по модели IaaS представил решение, обеспечивающее для виртуального дата-центра функции маршрутизации, Firewall, NAT, DHCP, Site to Site VPN, SSL VPN-Plus, Load Balancing, High Availability, syslog — VMware NSX Edge (балансировщик нагрузки). Физически этот сервис реализуется в виде виртуальной машины, подключенной к сетям виртуального дата-центра
