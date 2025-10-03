Разделы

УГМК Уральская горно-металлургическая компания

УГМК - Уральская горно-металлургическая компания

 

Сергей Федотов, Директор по цифровизации, УГМК "Экономические эффекты цифровой трансформации в горно-металлургическом холдинге", 5 апреля 2022 года в Москве CNews конференция "Цифровизация промышленности 2022". 

СОБЫТИЯ

03.10.2025 ActiveCloud помог медицинскому центру «УГМК-Здоровье» организовать безопасное хранение данных

ActiveCloud, поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов России и Белоруссии, организовал для медицинского центра «УГМК-Здоровье» безопасное и высокопроизводительное хранение снимков пациентов. Провайдер развернул на своей облачной платформе CloudServer клиент-серверное решение Nextcloud, создав таким образ
27.05.2025 Жители новостройки в Московской области получили доступ к услугам связи от «УГМК-Телеком»

Компания «УГМК-Телеком» произвела первые подключения абонентов в Московской области. Услуги связи стали доступны жителям нового ЖК. Более 2000 квартир получили доступ к сети Интернет по технологии GPON,

15.04.2025 «Русская Инфраструктурная Компания» создала инфраструктуру связи на территории «УГМК-Арены» в городе Екатеринбурге

щих в данном регионе, что позволит абонентам получить качественную бесшовную сотовую связь и высокоскоростной мобильный интернет в любой точке арены. Об этом CNews сообщили представители (АО «РИК»). «УГМК-Арена» - многофункциональная ледовая арена, на настоящий момент это самое большое крытое спортивное сооружение на Урале. Общая площадь сооружения составляет 112 тыс. м², вместимость превыш
27.03.2025 «УГМК-Телеком» подключила к высокотехнологичному интернету ЖК в Екатеринбурге

Сотрудники «УГМК-Телеком» обеспечили связью по технологии GPON новый дом жилого квартала «Нагорный» в Екатеринбурге. Оптический кабель уже проведен до слаботочной коробки в прихожей каждой из 279 квартир.

06.03.2025 Уральский оператор «Мотив» обеспечил болельщиков хоккея на «УГМК-Арене» скоростным интернетом и стабильной связью

Уральский оператор «Мотив» реализовал мероприятия по организации связи внутри «УГМК-Арены». В результате на трибунах ледовой площадки обеспечена стабильная голосовая связь и высокоскоростной интернет. Болельщики с SIM-картой «Мотив», даже при полной посадке на 12 тыс. мес
08.02.2024 Компания «УГМК-Телеком» обеспечила новый жилой квартал Верхней Пышмы интернетом и домофонией

Специалисты компании «УГМК-Телеком» обеспечили домофонной системой и доступом в интернет второй дом ЖК «Шишкин» в Верхней Пышме. Здание, которое готовится к сдаче в первом квартале 2024 г., состоит из 18 этажей и ра
26.01.2024 Специалисты «УГМК-Телеком» повысили безопасность ледовой арены в Верхней Пышме

Специалисты компании «УГМК-Телеком» повысили безопасность спортивной школы в Верхней Пышме. Сотрудники проектного центра «Системы связи, безопасности и автоматизации» модернизировали слаботочные сети в здании и снаб
31.10.2023 Компания «УГМК-телеком» презентовала новую технологию диспетчеризации

«УГМК-телеком» представила технологию «горный диспетчер». Об успешном применении нового подхода рассказывали представители компании «УГМК-телеком». Заместитель генерального директора по с
28.08.2023 «УГМК-телеком» расширила присутствие на телекоммуникационном рынке Серова

«УГМК-телеком» укрепила свои позиции на рынке операторов связи в Серове в результате объединения с провайдером «Комлайн». Об этом CNews сообщили представители «УГМК-телеком». «Переключивш
18.07.2023 Сотрудники Учалинского участка «УГМК-телеком» расширяют систему безопасности и видеонаблюдения на руднике «Узельгинский»

Сотрудники Учалинского участка «УГМК-телеком» расширяют системы безопасности и видеонаблюдения на рудных складах рудника «Узельгинский» (АО «Учалинский ГОК»). Специалисты оборудовали зону погрузки руды видеокамерами, чтобы со
02.02.2023 «УГМК-телеком» обеспечила шахтеров Учалинского рудника беспроводной связью

Компания «УГМК-телеком» обеспечила шахтеров подземного рудника Учалинского ГОКа беспроводной связью. Горняки получили 76 Wi-Fi-радиостанций. Теперь работники смогут общаться между собой, находясь в любом
18.02.2022 «УГМК-телеком» приступил к строительству автоматизированной котельной для Рубцовской обогатительной фабрики

Компания «УГМК-телеком» приступила к строительству угольной паровой котельной для Рубцовской обогатительной фабрики (входит в «Сибирь-полиметаллы»), совместив функции технического заказчика и генеральног
11.02.2022 УГМК-Телеком приступила к обслуживанию систем безопасности на рудниках Учалинского ГОКа

Компания УГМК-Телеком и Учалинский ГОК заключили договор на обслуживание систем безопасности, установленных на четырех месторождениях предприятия. Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту Г
06.10.2021 На Урале заработал виртуальный голосовой ассистент для пациентов

Группа ЦРТ (входит в экосистему «Сбера») внедрила голосового робота для оптимизации работы европейского медицинского центра «УГМК-Здоровье» в Екатеринбурге. Сервис позволяет сократить потери времени врачей от пропущенных приемов и ожидания пациентов, уменьшить нагрузку на персонал колл-центра, сократить расходы клини
24.06.2021 УГМК-Телеком будет адаптировать комплектные распределительные устройства PIX12 на Урале

Сотрудники УГМК-Телеком прошли техническое обучение от компании-партнера Schneider Electric по адаптации комплектных распределительных устройств серии PIX12 с воздушной изоляцией на номинальное напряжение
03.06.2021 «УГМК-Телеком» обновила систему пожарной сигнализации на складе АО «Уралэлектромедь»

«УГМК-Телеком» обновила систему пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией на складе импортного оборудования №2 центрального склада АО «Уралэлектромедь». Сотрудники компании занов
28.07.2020 В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда

обвиняемым по «делу Втюрина», в числе которых два россиянина: представители компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» Виталий Горбачев и Владимир Казанцев. Заместитель Госсекретаря Совета безопасно
21.02.2020 Eset обеспечивает кибербезопасность европейского медицинского центра «УГМК-здоровье»
01.03.2016 «МегаФон» перевел «УГМК-Телеком» на облачные сервисы

Уральские компании все чаще внедряют облачные сервисы для эффективной организации бизнес-процессов. Компания «УГМК-Телеком» для надежного размещения и резервирования своих данных выбрало виртуальные услуги от «МегаФона». Универсальный оператор обеспечивает безопасное хранение информации клиента в центр
22.05.2015 «Тринити» построил отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру для Технического университета УГМК

Системный интегратор «Тринити» разработал для Технического университета УГМК отказоустойчивою облачную систему на базе оборудования IBM и под управлением программного обеспечения VMware vSphere. Об этом CNews сообщили в компании «Тринити». В рамках новой инфраструк
10.02.2014 «Крок» создал инфраструктуру для Технического университета УГМК

News сообщили в «Крок». Новое учреждение дополнительного профессионального образования создано для подготовки квалифицированных кадров, а также для переподготовки и повышения квалификации сотрудников УГМК. Обучение стартовало в 2013 учебном году. Ежегодно планируется принимать порядка 12 тыс. слушателей, из них 7 тыс. — руководители и инженеры, 5 тыс. — рабочие. «Разработанные нами професси
25.07.2013 Мобильное ПО: ставка на топ-менеджеров

охватывающих наиболее распространенные бизнес-процессы крупных предприятий. По первому пути пошли в УГМК и "Евросети". Так, программные решения промышленного холдинга основаны на мобильности до
11.06.2013 «Медногорский медно-серный комбинат» внедрил SAP ERP

Компании SAP и «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) объявили о внедрении SAP ERP на одном из предприятий компании — «Медногорский медно-сер
21.02.2012 «Уральская горно-металлургическая компания» доверила защиту периметра сети продуктам Panda

обеспечения и вирусов, объявила о завершении сделки с «Уральской горно-металлургической компанией» (УГМК). УГМК вновь доверила защиту периметра сети продуктам Panda, осуществив переход с
07.09.2011 «Уральская горно-металлургическая компания» модернизировала инфраструктуру хранения данных с помощью IBM XIV

планирования ресурсов предприятия и бизнес-аналитики в «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК). Как ожидается, высокопроизводительный аппаратный комплекс на базе систем хранения данн
12.07.2010 «Билайн» предоставил 10 тыс. работникам холдинга УГМК специальный тариф на мобильную связь

Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о разработке уникального корпоративного тарифа «Своя компания». Он предназначен для 10 000 сотрудников холдинга УГМК и членов их семей. Новый тариф введен для значительного снижения расходов работников УГМК на мобильное общение с коллегами и близкими. Главные преимущества «Своей компании»: отсутст
12.02.2007 «УГМК-холдинг» создает центр обработки данных

аботки данных Уральского металлургического холдинга — «Уральской горно-металлургической компании» («УГМК-холдинг»). Решение о создании ЦОД в «УГМК-холдинге» было принято в связи с внедре

