УГМК Уральская горно-металлургическая компания
Сергей Федотов, Директор по цифровизации, УГМК "Экономические эффекты цифровой трансформации в горно-металлургическом холдинге", 5 апреля 2022 года в Москве CNews конференция "Цифровизация промышленности 2022".
|03.10.2025
|
ActiveCloud помог медицинскому центру «УГМК-Здоровье» организовать безопасное хранение данных
ActiveCloud, поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов России и Белоруссии, организовал для медицинского центра «УГМК-Здоровье» безопасное и высокопроизводительное хранение снимков пациентов. Провайдер развернул на своей облачной платформе CloudServer клиент-серверное решение Nextcloud, создав таким образ
|27.05.2025
|
Жители новостройки в Московской области получили доступ к услугам связи от «УГМК-Телеком»
Компания «УГМК-Телеком» произвела первые подключения абонентов в Московской области. Услуги связи стали доступны жителям нового ЖК. Более 2000 квартир получили доступ к сети Интернет по технологии GPON,
|15.04.2025
|
«Русская Инфраструктурная Компания» создала инфраструктуру связи на территории «УГМК-Арены» в городе Екатеринбурге
щих в данном регионе, что позволит абонентам получить качественную бесшовную сотовую связь и высокоскоростной мобильный интернет в любой точке арены. Об этом CNews сообщили представители (АО «РИК»). «УГМК-Арена» - многофункциональная ледовая арена, на настоящий момент это самое большое крытое спортивное сооружение на Урале. Общая площадь сооружения составляет 112 тыс. м², вместимость превыш
|27.03.2025
|
«УГМК-Телеком» подключила к высокотехнологичному интернету ЖК в Екатеринбурге
Сотрудники «УГМК-Телеком» обеспечили связью по технологии GPON новый дом жилого квартала «Нагорный» в Екатеринбурге. Оптический кабель уже проведен до слаботочной коробки в прихожей каждой из 279 квартир.
|06.03.2025
|
Уральский оператор «Мотив» обеспечил болельщиков хоккея на «УГМК-Арене» скоростным интернетом и стабильной связью
Уральский оператор «Мотив» реализовал мероприятия по организации связи внутри «УГМК-Арены». В результате на трибунах ледовой площадки обеспечена стабильная голосовая связь и высокоскоростной интернет. Болельщики с SIM-картой «Мотив», даже при полной посадке на 12 тыс. мес
|08.02.2024
|
Компания «УГМК-Телеком» обеспечила новый жилой квартал Верхней Пышмы интернетом и домофонией
Специалисты компании «УГМК-Телеком» обеспечили домофонной системой и доступом в интернет второй дом ЖК «Шишкин» в Верхней Пышме. Здание, которое готовится к сдаче в первом квартале 2024 г., состоит из 18 этажей и ра
|26.01.2024
|
Специалисты «УГМК-Телеком» повысили безопасность ледовой арены в Верхней Пышме
Специалисты компании «УГМК-Телеком» повысили безопасность спортивной школы в Верхней Пышме. Сотрудники проектного центра «Системы связи, безопасности и автоматизации» модернизировали слаботочные сети в здании и снаб
|31.10.2023
|
Компания «УГМК-телеком» презентовала новую технологию диспетчеризации
«УГМК-телеком» представила технологию «горный диспетчер». Об успешном применении нового подхода рассказывали представители компании «УГМК-телеком». Заместитель генерального директора по с
|28.08.2023
|
«УГМК-телеком» расширила присутствие на телекоммуникационном рынке Серова
«УГМК-телеком» укрепила свои позиции на рынке операторов связи в Серове в результате объединения с провайдером «Комлайн». Об этом CNews сообщили представители «УГМК-телеком». «Переключивш
|18.07.2023
|
Сотрудники Учалинского участка «УГМК-телеком» расширяют систему безопасности и видеонаблюдения на руднике «Узельгинский»
Сотрудники Учалинского участка «УГМК-телеком» расширяют системы безопасности и видеонаблюдения на рудных складах рудника «Узельгинский» (АО «Учалинский ГОК»). Специалисты оборудовали зону погрузки руды видеокамерами, чтобы со
|02.02.2023
|
«УГМК-телеком» обеспечила шахтеров Учалинского рудника беспроводной связью
Компания «УГМК-телеком» обеспечила шахтеров подземного рудника Учалинского ГОКа беспроводной связью. Горняки получили 76 Wi-Fi-радиостанций. Теперь работники смогут общаться между собой, находясь в любом
|18.02.2022
|
«УГМК-телеком» приступил к строительству автоматизированной котельной для Рубцовской обогатительной фабрики
Компания «УГМК-телеком» приступила к строительству угольной паровой котельной для Рубцовской обогатительной фабрики (входит в «Сибирь-полиметаллы»), совместив функции технического заказчика и генеральног
|11.02.2022
|
УГМК-Телеком приступила к обслуживанию систем безопасности на рудниках Учалинского ГОКа
Компания УГМК-Телеком и Учалинский ГОК заключили договор на обслуживание систем безопасности, установленных на четырех месторождениях предприятия. Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту Г
|06.10.2021
|
На Урале заработал виртуальный голосовой ассистент для пациентов
Группа ЦРТ (входит в экосистему «Сбера») внедрила голосового робота для оптимизации работы европейского медицинского центра «УГМК-Здоровье» в Екатеринбурге. Сервис позволяет сократить потери времени врачей от пропущенных приемов и ожидания пациентов, уменьшить нагрузку на персонал колл-центра, сократить расходы клини
|24.06.2021
|
УГМК-Телеком будет адаптировать комплектные распределительные устройства PIX12 на Урале
Сотрудники УГМК-Телеком прошли техническое обучение от компании-партнера Schneider Electric по адаптации комплектных распределительных устройств серии PIX12 с воздушной изоляцией на номинальное напряжение
|03.06.2021
|
«УГМК-Телеком» обновила систему пожарной сигнализации на складе АО «Уралэлектромедь»
«УГМК-Телеком» обновила систему пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией на складе импортного оборудования №2 центрального склада АО «Уралэлектромедь». Сотрудники компании занов
|28.07.2020
|
В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда
обвиняемым по «делу Втюрина», в числе которых два россиянина: представители компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» Виталий Горбачев и Владимир Казанцев. Заместитель Госсекретаря Совета безопасно
|21.02.2020
|Eset обеспечивает кибербезопасность европейского медицинского центра «УГМК-здоровье»
|01.03.2016
|
«МегаФон» перевел «УГМК-Телеком» на облачные сервисы
Уральские компании все чаще внедряют облачные сервисы для эффективной организации бизнес-процессов. Компания «УГМК-Телеком» для надежного размещения и резервирования своих данных выбрало виртуальные услуги от «МегаФона». Универсальный оператор обеспечивает безопасное хранение информации клиента в центр
|22.05.2015
|
«Тринити» построил отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру для Технического университета УГМК
Системный интегратор «Тринити» разработал для Технического университета УГМК отказоустойчивою облачную систему на базе оборудования IBM и под управлением программного обеспечения VMware vSphere. Об этом CNews сообщили в компании «Тринити». В рамках новой инфраструк
|10.02.2014
|
«Крок» создал инфраструктуру для Технического университета УГМК
News сообщили в «Крок». Новое учреждение дополнительного профессионального образования создано для подготовки квалифицированных кадров, а также для переподготовки и повышения квалификации сотрудников УГМК. Обучение стартовало в 2013 учебном году. Ежегодно планируется принимать порядка 12 тыс. слушателей, из них 7 тыс. — руководители и инженеры, 5 тыс. — рабочие. «Разработанные нами професси
|25.07.2013
|
Мобильное ПО: ставка на топ-менеджеров
охватывающих наиболее распространенные бизнес-процессы крупных предприятий. По первому пути пошли в УГМК и "Евросети". Так, программные решения промышленного холдинга основаны на мобильности до
|11.06.2013
|
«Медногорский медно-серный комбинат» внедрил SAP ERP
Компании SAP и «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) объявили о внедрении SAP ERP на одном из предприятий компании — «Медногорский медно-сер
|21.02.2012
|
«Уральская горно-металлургическая компания» доверила защиту периметра сети продуктам Panda
обеспечения и вирусов, объявила о завершении сделки с «Уральской горно-металлургической компанией» (УГМК). УГМК вновь доверила защиту периметра сети продуктам Panda, осуществив переход с
|07.09.2011
|
«Уральская горно-металлургическая компания» модернизировала инфраструктуру хранения данных с помощью IBM XIV
планирования ресурсов предприятия и бизнес-аналитики в «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК). Как ожидается, высокопроизводительный аппаратный комплекс на базе систем хранения данн
|12.07.2010
|
«Билайн» предоставил 10 тыс. работникам холдинга УГМК специальный тариф на мобильную связь
Группа компаний «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о разработке уникального корпоративного тарифа «Своя компания». Он предназначен для 10 000 сотрудников холдинга УГМК и членов их семей. Новый тариф введен для значительного снижения расходов работников УГМК на мобильное общение с коллегами и близкими. Главные преимущества «Своей компании»: отсутст
|12.02.2007
|
«УГМК-холдинг» создает центр обработки данных
аботки данных Уральского металлургического холдинга — «Уральской горно-металлургической компании» («УГМК-холдинг»). Решение о создании ЦОД в «УГМК-холдинге» было принято в связи с внедре
