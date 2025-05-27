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Жители новостройки в Московской области получили доступ к услугам связи от «УГМК-Телеком»

Компания «УГМК-Телеком» произвела первые подключения абонентов в Московской области. Услуги связи стали доступны жителям нового ЖК. Более 2000 квартир получили доступ к сети Интернет по технологии GPON, интерактивное цифровое ТВ (IPTV) и IP-домофонию. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-Телеком».

Организация сети связи по технологии GPON дает конкретные преимущества: доведение волоконно-оптического кабеля до каждой отдельно взятой квартиры позволяет сокращать время подключения услуг, а новоселы могут спроектировать домашнюю сеть связи заранее, перед началом косметического ремонта, проложив необходимые кабели до предполагаемых мест размещения оборудования. IP-домофония – это возможность интегрировать устройства в домашнюю сеть Интернет, обеспечивая дистанционное управление и видеосвязь.

«Мы используем современные технологии и активно работаем над созданием цифровой инфраструктуры дома, чтобы наши абоненты могли наслаждаться стабильным интернетом и цифровым телевидением. Проект в Московской области – является еще одним важным шагом в этом направлении. Компания стремится обеспечить качественную связь для каждого вновь подключенного клиента, а теперь и в новом для себя регионе присутствия», – отметил заместитель генерального директора по телекоммуникациям «УГМК-Телеком» Станислав Мутовкин.

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Бизнес

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