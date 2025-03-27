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УГМК Телеком


27.03.2025 «УГМК-Телеком» подключила к высокотехнологичному интернету ЖК в Екатеринбурге 2
09.07.2024 На дорогах Свердловской области установят 18 новых элементов интеллектуальных транспортных систем 1
24.05.2024 На дорогах Нижнего Тагила установили элементы ИТС для мониторинга транспортного потока! 1
17.05.2024 В Нижнем Тагиле обновили системы светофорного управления 1
08.02.2024 Компания «УГМК-Телеком» обеспечила новый жилой квартал Верхней Пышмы интернетом и домофонией 2
26.01.2024 Специалисты «УГМК-Телеком» повысили безопасность ледовой арены в Верхней Пышме 1
15.11.2023 Дорожники запустили новые видеодетекторы на подъезде к Нижнему Тагилу 1
31.10.2023 Компания «УГМК-телеком» презентовала новую технологию диспетчеризации 1
19.10.2023 Уральские разработчики презентовали собственного чат-бота в помощь бизнесу 1
28.08.2023 «УГМК-телеком» расширила присутствие на телекоммуникационном рынке Серова 1
18.07.2023 Сотрудники Учалинского участка «УГМК-телеком» расширяют систему безопасности и видеонаблюдения на руднике «Узельгинский» 1
04.07.2023 В Нижнем Тагиле установили новый элемент «умных» дорог 1
16.06.2023 В Нижнем Тагиле появятся новые элементы «умных» дорог 1
08.06.2023 На Ново-Учалинском подземном руднике запущена система позиционирования рабочих и транспорта 2
02.02.2023 «УГМК-телеком» обеспечила шахтеров Учалинского рудника беспроводной связью 1
08.07.2022 Региональные дороги Свердловской области оборудуют новыми элементами интеллектуальной транспортной системы 1
18.02.2022 «УГМК-телеком» приступил к строительству автоматизированной котельной для Рубцовской обогатительной фабрики 1
11.02.2022 УГМК-Телеком приступила к обслуживанию систем безопасности на рудниках Учалинского ГОКа 1
24.06.2021 УГМК-Телеком будет адаптировать комплектные распределительные устройства PIX12 на Урале 1
03.06.2021 «УГМК-Телеком» обновила систему пожарной сигнализации на складе АО «Уралэлектромедь» 1
28.07.2020 В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда 2
25.04.2017 Владимир Ланских -

Камеры, которые не видны радарам, заставляют водителей соблюдать ПДД на всем пути

 1
25.04.2017 Как создать региональную систему фотофиксации нарушений ПДД 1
01.03.2016 «МегаФон» перевел «УГМК-Телеком» на облачные сервисы 1
12.07.2010 «Билайн» предоставил 10 тыс. работникам холдинга УГМК специальный тариф на мобильную связь 1

Публикаций - 25, упоминаний - 29

УГМК Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

Автодория 44 2
Шахты 0 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 1
SmartLabs - СмартЛабс 43 1
МегаФон 9082 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8810 1
8346 1
Schneider Electric 575 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
КомЛайн - ComLine 17 1
Telegram Group 2091 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 58 22
УГМК - УГОК - Учалинский ГОК - Учалинский горно-обогатительный комбинат 6 4
X5 Group - Перекрёсток 555 2
УГМК Уралэлектромедь 8 1
Сибирь-Полиметаллы - РОФ - Рубцовская обогатительная фабрика - Рубцовский рудник 1 1
БМРЦ - Белорусский межбанковский расчетный центр 1 1
Национальный банк Республики Беларусь 10 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 26 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 98 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1392 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4849 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3312 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5523 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 13 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 186 1
Верховный Суд Республики Беларусь 7 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13448 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10247 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8690 3
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 829 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9366 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10198 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 354 2
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 298 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20877 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4096 2
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 134 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1493 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2134 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1279 2
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 118 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2543 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1271 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14515 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1201 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4454 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3367 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6450 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10418 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5803 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3221 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12120 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16258 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3452 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11326 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1715 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 305 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12627 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5689 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2776 1
Schneider Electric PIX12 2 1
Apple iPhone 6 4862 1
Midjourney - нейросеть 63 1
HPE Synergy 57 1
Башмаков Александр 15 4
Ланских Владимир 4 4
Мальцев Вячеслав 2 2
Кшуманев Павел 2 2
Зданевич Юрий 3 1
Силин Александр 1 1
Куховаренко Антон 9 1
Иванов Евгений 43 1
Горбачев Виталий 1 1
Гришкин Вячеслав 2 1
Конорюков Никита 1 1
Касперович Феликс 1 1
Втюрин Андрей 1 1
Подгорный Андрей 1 1
Сивоедов Сергей 1 1
Белобородов Сергей 1 1
Майер Сергей 1 1
Гольцов Всеволод 1 1
Казанцев Владимир 1 1
Лукашенко Александр 98 1
Петров Евгений 28 1
Куйвашев Евгений 21 1
Кондратьев Антон 1 1
Салок Иван 1 1
Мутовкин Станислав 1 1
Овечкин Дмитрий 1 1
Никанорова Марина 1 1
Фахретдинов Георгий 1 1
Имаметдинов Марс 1 1
Асманкина Наталья 1 1
Россия - УФО - Свердловская область 1543 9
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 170 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2977 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4012 4
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 26 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 3
Россия - РФ - Российская федерация 146658 3
Беларусь - Белоруссия 5761 1
Беларусь - Минск 641 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2957 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1312 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1310 1
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 42 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7583 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1253 1
Россия - СФО - Кемеровская область 914 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 619 1
Россия - УФО - Свердловская область - Серов 24 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 69 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2860 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 1
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Торговля оптовая - Wholesale trade 1188 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4905 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 139 1
Аудит - аудиторский услуги 2734 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
УГМК ТУ - Технический университет УГМК 3 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 160 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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