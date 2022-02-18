«УГМК-телеком» приступил к строительству автоматизированной котельной для Рубцовской обогатительной фабрики

Компания «УГМК-телеком» приступила к строительству угольной паровой котельной для Рубцовской обогатительной фабрики (входит в «Сибирь-полиметаллы»), совместив функции технического заказчика и генерального подрядчика. Мощность котельной составит порядка 20 МВт, а установленные в ней 4 паровых котла обеспечат технологическим паром и дополнительным теплом новые производственные мощности, которые появятся в результате масштабной реконструкции промышленной площадки.

Для обеспечения продолжительной, надежной и безопасной работы котельной ее оснастят необходимыми средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами, автоматикой и системами безопасности.

Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП), к примеру, создаст условия для оптимального использования трудовых и энергетических ресурсов. Защитить от разрушений котлы и газоходы поможет установка предохранительных взрывных клапанов, контролировать содержание СО2 в воздухе будут запорно-защитные устройства со звуковой сигнализацией. Приборы учета энергетических ресурсов позволят мониторить ключевые показатели, а для эффективного труда будет введена корпоративная система планирования.

Все технологичные решения в рамках строительства нового объекта приняты с точки зрения организации безопасного труда и экологической безопасности.

«Новая котельная разработана в строгом соответствии с требованиями к экологической безопасности и градостроительным планом, утвержденным администрацией Рубцовского района Алтайского края. Эффективность систем очистки вредных выбросов, которые будут применены при строительстве, достигает 99%, все выбрасываемые вещества определены в санитарно-гигиенических нормативах качества атмосферного воздуха и будут надежно контролироваться автоматикой», – сказал руководитель проектов офиса «Инженерные системы» компании «УГМК-телеком» Никита Конорюков.

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Котлы, которые установят во время строительства объекта, будут оборудованы пневмомеханическими забрасывателями и механической топкой обратного хода, что позволит организовать наиболее эффективное послоевое сжигание угля с минимальным количеством выбросов в атмосферу. Помимо этого, компания организует санитарно-защитную зону котельной. Для очистки сточных вод комплекса зданий промплощадки Рубцовскго рудника будут установлены современные очистные сооружения.

«Таким образом, новая паровая угольная котельная Рубцовской обогатительной фабрики будет представлять собой современный высокотехнологичный объект, отвечающий требованиям промышленных стандартов с акцентом на безопасность людей и экологию», – отметил Никита Конорюков.