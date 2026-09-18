Заказанного три года ждут. Сроки поставки важнейших японских компонентов для выпуска чипов улетели в космос

Дефицит оборудования для выпуска полупроводников

Продолжающийся ИИ-бум спровоцировал серьезный дефицит оборудования, необходимого для производства интегральных микросхем, и комплектующих к нему, пишет TrendForce со ссылкой на ETNews.

По данным издания, сроки поставки основных комплектующих увеличились более чем вдвое. В результате вендоры оборудования в сборе в ряде случаев более не способны осуществлять поставки продукции в ранее обозначенные сроки.

Нехватка базовых компонентов обусловлена повышенным уровнем спроса на них. У истоков нынешнего дефицита стоят компании, инвестирующие колоссальные средства в развертывание новой ИИ-инфраструктуры, в частности, американские гиперскейлеры вроде Microsoft, Google или Amazon. Для решения этой задачи закупается огромное количество ИИ-ускорителей и компьютерной памяти, что в свою очередь порождает повышенный спрос на оборудование и комплектующие, без которых производство этих товаров невозможен.

Laura Ockel / Unsplash Наметился серьезный дефицит оборудования для выпуска полупроводников

Как отмечает ETNews, наблюдаемые проблемы в цепочках поставки и увеличение сроков отгрузки оборудования и комплектующих способны застопорить реализацию проектов по масштабированию производства столь востребованных нынче ИИ-чипов и микросхем DRAM. В частности, это может затронуть площадки Samsung Electronics и Sk Hynix в Пхентхэке и Йонъине (Южная Корея).

Сроки поставки оборудования и комплектующих устремились в космос

Дефицит оборудования приводит к увеличению сроков выполнения заказов их вендорами. ETNews утверждает, что к июлю 2026 г. этот показатель вырос в 1,5-2 раза – в случае с крупными представителями рынка в лице Applied Materials, ASML, Lam Research, Tokyo Electron и KLA. Если ранее от размещения заказа до его получения проходило около полугода, то теперь процедура может занимать до 12 месяцев.

Еще более тяжелая ситуация наблюдается с поставкой комплектующих для производства машин соответствующего назначения. Компоненты к оборудованию для осаждения тонких пленок теперь поставляются в срок до 10 месяц, хотя еще недавно на это уходило не более четырех месяцев.

Самыми «медлительными» в отрасли сегодня являются японские поставщики важнейших компонентов для лазерной обработки – они готовы выполнить заказ за 40 месяцев (более трех лет). Клиенты готовы переплачивать за сокращение сроков отгрузки, но компании просто не способны ускориться из-за отсутствия свободных производственных мощностей.

Что касается инструментов для корпусирования полупроводников, здесь сроки ожидания выросли в 1,5 раза: с 4 месяцев до как минимум полугода.

Почему образовался дефицит оборудования

Имеющихся у производителей оборудования для полупроводниковой промышленности мощностей недостаточно, поэтому быстро преодолеть дефицит продукции, просто нарастив объемы производства, не представляется возможным. Как отмечает ETNews, вендоры заблаговременно не подумали о расширении производственных мощностей, поскольку не ожидали ИИ-бума, и именно поэтому теперь не поспевают за быстро растущим спросом.

В то же время представители отрасли не имеют четкого представления относительно того, сколько продлится нынешний период устойчивого и сильного роста спроса и цен на полупроводниковую продукцию, и поэтому не торопятся агрессивно инвестировать в расширение производственных мощностей. Особенно скептично по отношению к идее резкого их масштабирования настроены поставщики компонентов из Японии, отмечает ETNews.

Нехватка комплектующих толкает цены вверх

По данным China Securities Research, аналитического департамента китайского инвестиционного банка China Securities, на мировом рынке комплектующих к оборудованию для выпуска полупроводников наблюдается повсеместный рост цен.

Согласно оценке аналитиков China Securities, расширение производственных линий по выпуску таких компонентов сегодня занимает от 1 до 1,5 года.

Издание Guandian констатирует факт увеличения сроков отгрузки у некитайских поставщиков клапанов и трубопроводных компонентов, керамических компонентов, источников ВЧ-питания и газовых блоков.