Индексная книга (каталог) CNews*
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Мониторинг система постоянного наблюдения за явлениями и процессами
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 662, упоминаний - 662
Мониторинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 9
|Мельникова Анастасия 440 7
|Натрусов Артем 313 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Исхизова Александра 100 4
|Рустамов Рустам 548 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Чаркин Евгений 317 4
|Перминова Светлана 52 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Бориславский Даниил 33 3
|Тятюшев Максим 215 3
|Гребеник Геннадий 68 3
|Путин Владимир 3454 3
|Рахметов Руслан 67 3
|Зайцев Михаил 345 3
|Сотин Денис 216 3
|Паршин Максим 323 3
|Скворцова Вероника 69 3
|Семенов Александр 166 3
|Ляпунов Игорь 132 3
|Гузовский Денис 79 3
|Аксельрод Илья 18 3
|Лазаренко Дмитрий 108 3
|Чурсин Дмитрий 87 3
|Шпак Василий 279 3
|Бочкин Александр 62 3
|Подобайло Николай 16 3
|Ульянов Николай 176 3
|Козак Николай 209 3
|Мацыгин Юрий 50 3
|Александров Александр 86 3
|Урусов Виктор 157 3
|Врацкий Андрей 175 3
|Макаров Станислав 118 3
|Мякишева Марина 84 3
|Тутаев Михаил 57 3
|Гусельников Андрей 15 3
|Изосимов Дмитрий 3 2
|Карпов Роман 80 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.