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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мониторинг система постоянного наблюдения за явлениями и процессами

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.07.2026 Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха 1
13.07.2026 Университет «Иннополис» зарегистрировал пакет программных решений для создания цифровых двойников городов 1
10.07.2026 InfoWatch Activity Monitor получил расширенные возможности контроля 1
07.07.2026 Вышла версия 1.5 системы «Умный мониторинг» 1
01.07.2026 Соцфонд выделил миллиард на обслуживание защищенной государственной VPN-сети 1
01.07.2026 В «СберБизнес» заработал ИИ-аналитик для продавцов 1
22.06.2026 «Корус Консалтинг» выводит на рынок собственную систему управления проектами, ресурсами и финансами 1
19.06.2026 Интеллектуальная цифровая система умного здания и квартиры MR Smart внедрена в небоскребе «Феймос» в Москве 1
18.06.2026 «АРКС Дата Секьюрити» запустила сервис по защите бизнеса на базе решений «СерчИнформ» 1
16.06.2026 VK Tech сделал Tracer доступнее для бизнеса 1
15.06.2026 OpenSpeedTest.ru запустил бесплатную альтернативу сложным системам мониторинга ИТ-инфраструктуры 1
02.06.2026 VisionLabs внедрила систему распознавания возгораний, оружия и драк в офисах МТС 1
27.05.2026 «Юникорн» открыла производителям техники доступ к облачной платформе для умного дома 1
22.05.2026 Positive Technologies представила майский дайджест трендовых уязвимостей 1
20.05.2026 «Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России 1
15.05.2026 МТС обеспечила видеонаблюдением музей-заповедник «Прохоровское поле» в Белгородской области 1
14.05.2026 Платформа для управления облачной инфраструктурой Cloudlink расширила функциональность для ИБ-интеграций и автоматизации управления доступами 1
14.05.2026 Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего 1
12.05.2026 На платформе BI.Zone Digital Risk Protection появилась функция ИИ-аналитики 1
06.05.2026 Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов 1
22.04.2026 Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание 1
16.04.2026 Университет «Иннополис» представил платформу для защиты от фишинга 1
08.04.2026 Positive Technologies: вторичный рынок утекших данных создает новые киберугрозы 1
08.04.2026 SuperJob запустил первый ИИ-маркетплейс 1
06.04.2026 BI.Zone: мошенники ищут новые платформы для обмана жертв 1
30.03.2026 «СерчИнформ SIEM» интегрирована с почтовым сервером RuPost 1
30.03.2026 Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM 1
23.03.2026 2 продукта «2ГИС» для бизнеса включены в реестр российского ПО 1
16.03.2026 «Смарт-Софт» открывает бесплатный доступ к курсу по администрированию межсетевого экрана для всех желающих 1
16.03.2026 На Ставрополье разработают интеллектуальную систему мониторинга для промышленных теплиц 1
10.03.2026 «Газинформсервис» усиливает повестку безопасности 1С на INFOSTART TEAM EVENT 2026 1
05.03.2026 Олег Пашинин, «Росатом»: Наша платформа показала более высокую производительность, чем западные аналоги 1
05.03.2026 Решение для защиты конечных точек Bi.Zone EDR совместимо с VK Cloud 1
25.02.2026 Уникальный цифровой объект для российской энергосистемы возводится в Пестречинском районе Татарстана 1
24.02.2026 Бизнес Хакасии в полтора раза увеличил инвестиции в видеонаблюдение 1

Публикаций - 662, упоминаний - 662

Мониторинг и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
Microsoft Corporation 25775 43
9594 39
Google LLC 12688 35
Yandex - Яндекс 9215 33
Oracle Corporation 7074 29
Telegram Group 2940 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 24
SAP SE 5601 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 22
Apple Inc 13154 22
МегаФон 10742 19
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 18
Cisco Systems 5372 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 16
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Broadcom - VMware 2610 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
X Corp - Twitter 2938 13
Xiaomi - Сяоми 2231 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 13
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 12
Samsung Electronics 11064 11
Huawei 4675 11
Intel Corporation 12811 11
Softline - Софтлайн 3743 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 10
Microsoft Corporation - GitHub 1075 10
Schneider Electric 614 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
Dell EMC 5180 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 9
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 9
HP Inc. 5883 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
Альфа-Банк 1979 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Почта России ПАО 2370 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Русагро Группа Компаний 379 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 5
GFG - Lamoda - Купишуз 219 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 4
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 4
Superjob - Суперджоб 858 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 52
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 34
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Федеральное казначейство России 1949 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
Russian Open Source Foundation 8 1
АПДА - Ассоциация производителей и дистрибьютеров алкогольной продукции - Союз производителей алкогольной продукции 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 245
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 202
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 169
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 142
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 138
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 132
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 132
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 130
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 59
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 55
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 55
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 54
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 53
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 53
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 53
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 52
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 51
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 49
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 47
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 47
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 47
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 47
Google Android 15243 63
Microsoft Windows 16882 51
Apple iOS 8583 45
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 37
Linux OS 11533 34
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 28
Microsoft Office 4170 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 16
Apple iPhone 6 4861 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
Apple macOS 2419 12
Apple - App Store 3109 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Microsoft Windows 2000 8678 12
FreePik 1841 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 11
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 10
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 9
Microsoft Azure 1526 9
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
Huawei Watch - Умные часы 145 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 7
Samsung Galaxy 1035 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 7
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