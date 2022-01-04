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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
22.09.2021 В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса» 1
16.09.2021 ICL и «Билайн Бизнес» представят совместные решения на Kazan Digital Week 1
31.08.2021 Сбербанк Казахстан рассказал о причинах перехода на контейнерные технологии 1
30.08.2021 Детские умные часы: хиты продаж 1
29.07.2021 Kioxia выпустит SSD-накопители Exceria Pro и Exceria G2 форм-фактора М.2 1
29.07.2021 Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру 1
19.07.2021 TATLIN.UNIFIED Satellites: цикл отдельных релизов 1
07.07.2021 Интеллектуальная система видеонаблюдения улучшит сервис в салонах Tele2 1
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз 1
25.06.2021 «Билайн» обучит нейросеть искать нелегальные мусорные свалки 1
17.06.2021 Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей 1
10.06.2021 Тренды ИТ-индустрии: на что обратить внимание в 2021 г. 1
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1
30.04.2021 Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет 1
23.04.2021 «РГС банк» подключил сервис «Триггеры TakeRate» БКИ «Эквифакс» 1
20.04.2021 HeadHunter представила новый сервис qhh в своей HR-экосистеме 1
20.04.2021 Власти распространят «закон Яровой» на технологические сети 1
16.04.2021 Райффайзенбанк внедрил Naumen WFM для управления нагрузкой контакт-центра 1
12.04.2021 Криптография по сервисной модели: как шифровать каналы связи и соблюдать требования регуляторов 1
05.04.2021 Винсент Чанг, Advantech: Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
09.03.2021 На заводе Bosch в Дрездене выпущены первые кремниевые пластины для полупроводников 1
04.03.2021 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
16.02.2021 Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск» 1
11.02.2021 Avast присоединилась к коалиции против сталкерского ПО 1
11.02.2021 Ритейл пытается преодолеть последствия пандемии без угроз для ИБ 1
01.02.2021 Accenture и Salesforce помогают компаниям достичь целей устойчивого развития 1
12.01.2021 Платформа Mail.ru Cloud Solutions запустила бесплатный сервис облачного мониторинга 1
22.12.2020 Мониторинг сети: зачем он нужен, какое выбрать решение и сколько это стоит 1
21.12.2020 МТС открыла бизнесу доступ к облачному сервису для объединенных коммуникаций 1
21.12.2020 Власти заставят соцсети блокировать самих себя 1
21.12.2020 Группа ЦРТ внедряет речевую аналитику в отдел продаж группы «Самолет» 1
08.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы 1
03.12.2020 Виталий Грицай, ITGLOBAL.COM: Каким окажется будущее managed IT на российском рынке 1
03.12.2020 «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений 1
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 1
23.11.2020 Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье 1
19.11.2020 «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг» 1
03.11.2020 5 советов, как оптимизировать расходы на ИТ в эпоху COVID-19 1

Публикаций - 221, упоминаний - 221
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180871, в очереди разбора - 973490.
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